Первый тестовый выпуск языка программирования Hare

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut, представил выпуск языка программирования Hare 0.24.0 и объявил об изменении правил формирования новых версий. Hare 0.24.0 стал первым релизом - ранее отдельные версии проектом не формировались. При этом реализация языка пока остаётся нестабильной и до формирование стабильного выпуска 1.0 допускает внесения изменений, нарушающих совместимость.

Переход к модели разработки, подразумевающей периодическую публикацию отдельных тестовых версий, объясняется намерением упростить формирование и сопровождение пакетов в дистрибутивах, а также желанием сделать тестирование новых возможностей и отслеживание изменений более удобным для пользователей. До окончания стабилизации языка новые версии планируется публиковать раз в 3 месяца, используя нумерацию 0.YY.Q, где YY - две последние цифры года, а Q - номер квартала, в котором опубликован выпуск. Каждый выпуск будет снабжаться списком изменений с момента прошлого обновления.

Hare преподносится как язык системного программирования, близкий к языку Си, но проще, чем Си. Исходный код компилятора и инструментария распространяются под лицензией GPLv3, а код стандартной библиотеки под лицензией MPL (Mozilla Public License). Hare оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль над выполнением. В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип.

Для выполнения приложения поставляется минимальный runtime, а для разработки распространяется стандартная библиотека функций, предоставляющая доступ к базовым интерфейсам операционной системы, а также предлагающая функции для работы с типовыми алгоритмами, протоколами и форматами, включая средства для использования регулярных выражений и шифрования. Для разработки графических приложений развивается инструментарий hare-wayland, а также привязки для доступа к возможностям GTK, Vulkan, OpenGL, SDL2 и libui.



