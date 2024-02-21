Первый тестовый выпуск языка программирования Hare

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|1.1, Berkut (??), 08:42, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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Название языка уже намекает на то, что уже хватит придумывать новые.
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|1.3, RocketShark (?), 08:44, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Таких тестовых языков программирования целый вагон и маленькая тележка. Сегодня только у последнего лоха нет своего языка программирования.
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|2.6, llolik (ok), 09:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же Дрю ДеВолт. Ему вечно не сидится придумать что-нибудь. ИЧСХ есть силы, время и желание этим заниматься. Другое дело, что как только идеи заканчиваются он это тут-же забросит.
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|3.27, Аноним (27), 10:07, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему забросит? Он отдаст на попечение другим людям, а сам пойдёт саморазвиваться. В конце концов то, что он делает не такое масштабное, как например ядро Linux.
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|4.40, llolik (ok), 10:51, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему забросит? Он отдаст на попечение другим людям, а сам пойдёт саморазвиваться.
Насколько я понимаю, успешный случай - sway/wlroots, там ещё есть Simon Ser (emersion), который его до сих пор и тащит (в основном). Остальное так и осталось экспериментами.
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|3.36, Аноним (36), 10:33, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шизофреникам свойственно придумывать новые слова, языки. Обычно они отличаются приливами энергии. Часто бросают начатое не доведя до конца, увлекаются новым.
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|4.39, Бывалый Смузихлёб (ok), 10:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это не обязательно шизофрения
Тип же, возможно, просто зарабатывает на этом. Ненуачо, вдруг какой-нибудь грант на развитие отвесят. Многое ему и не надо - миллиона-другого зелени вполне хватит и можно начинать придумывать следующий ЯП )
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|2.19, n00by (ok), 09:53, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Тотемное животное - заяц, или стратегическая месть белого и пушистого."
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|1.8, A.Stahl (ok), 09:15, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Цитата с сайта:
>Hare fits on a 3½" floppy disc, which are available for purchase.
Мдя.
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|3.41, Аноним (41), 10:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задачка не приобрести (они же продают их как раз), а запустить.
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|1.14, Аноним (-), 09:27, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> Hare does not, and will not, support any proprietary operating systems.
Он останется игрушкой)
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|1.16, BeLord (ok), 09:30, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для того, чтобы претендовать на язык программирования, как С, нужно иметь нормальный компилятор, который оптимизирует под железо, а без этого очередная игрушка.
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|2.17, anonymous (??), 09:43, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думал вы все вымерли и остались грамотные потребители выбирающие правильный самсунг и окончившие курсы как распознать подделку пачки кофе по форме складок упаковки. Вот реально удивился. Неуж-то не все потеряно?
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|2.24, Аноним (24), 10:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самый простые языки - это Оберон и Си, если предлагают ещё проще, то это мошенничество.
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|2.33, Анании.orig (?), 10:29, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В c (да и в плюсах) нет того, что указано в последнем предложении новости.
В 90-е энтузиасты долго просили что-то подобное завести.
Ну штоб хотя бы как в паскале.
Потом и сам делфи ушел в закат.
Теперь вот куча стандартов,ржавчина опять же (даже в ведре),..
Но последнее предложение из коробки есть только у проприетарщиков.
Так что сабж хуже ситуацию не сделает. И это хорошо.
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|1.20, DEF (?), 09:56, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Авторы всех этих язычков не могут понять одной простой вещи: чтобы язык взлетел, он должен предлагать принципиально новую парадигму программирования. Т.е. он должен иметь значительные улучшения. Все эти язычки всего лишь имеют незначительные улучшения, которые не перевешивают затрат на переход на эти язычки. Исключением может быть Rust, который действительно предлагает принципиально новый подход в программировании.
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|2.22, Аноним (22), 10:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Для того чтобы язык программирования взлетел, создатель языка должен отрастить бороду. Без бороды не взлетит.
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|1.23, luid (ok), 10:01, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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К чему еще один Си, который даже выглядит не проще Си? А... просто, чтобы было.
Синтаксис переусложнен - синтаксисом вам по Hare. Куча совершенно ненужных скобок. Неочевидная необходимость указания типа в каких-то частных случаях. Нагромождение логики в условно простых операциях... Хотели как проще, получилось как всегда.
О плюшках в стиле управление памятью из коробки или защита от всяких CVE из коробки не заявлено, а значит ничего этого нет?
Даже сложно представить, кому это Hare может быть нужно.
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|2.45, Аноним (45), 11:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это язык, который развивает достоинства Си и убирает недостатки Си не получая недостатков языков, которые обещают "управление памятью из коробки или защита от всяких CVE из коробки".
Он имеет шансы заменить Си, в отличии от...
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|1.31, Аноним (31), 10:22, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В языке применяется ручное управление памятью
Те же грабли, вид сбоку.
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|1.34, Ostov (?), 10:30, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередной императивный ЯП? Да сколько можно, давайте лучше хорошие ФП языки создавайте с декларативными привязками к GTK+ и Qt, а не вот это вот всё.
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