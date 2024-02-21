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Первый тестовый выпуск языка программирования Hare

21.02.2024 08:36

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut, представил выпуск языка программирования Hare 0.24.0 и объявил об изменении правил формирования новых версий. Hare 0.24.0 стал первым релизом - ранее отдельные версии проектом не формировались. При этом реализация языка пока остаётся нестабильной и до формирование стабильного выпуска 1.0 допускает внесения изменений, нарушающих совместимость.

Переход к модели разработки, подразумевающей периодическую публикацию отдельных тестовых версий, объясняется намерением упростить формирование и сопровождение пакетов в дистрибутивах, а также желанием сделать тестирование новых возможностей и отслеживание изменений более удобным для пользователей. До окончания стабилизации языка новые версии планируется публиковать раз в 3 месяца, используя нумерацию 0.YY.Q, где YY - две последние цифры года, а Q - номер квартала, в котором опубликован выпуск. Каждый выпуск будет снабжаться списком изменений с момента прошлого обновления.

Hare преподносится как язык системного программирования, близкий к языку Си, но проще, чем Си. Исходный код компилятора и инструментария распространяются под лицензией GPLv3, а код стандартной библиотеки под лицензией MPL (Mozilla Public License). Hare оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль над выполнением. В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип.

Для выполнения приложения поставляется минимальный runtime, а для разработки распространяется стандартная библиотека функций, предоставляющая доступ к базовым интерфейсам операционной системы, а также предлагающая функции для работы с типовыми алгоритмами, протоколами и форматами, включая средства для использования регулярных выражений и шифрования. Для разработки графических приложений развивается инструментарий hare-wayland, а также привязки для доступа к возможностям GTK, Vulkan, OpenGL, SDL2 и libui.

  1. Главная ссылка к новости (https://harelang.org/blog/2024...)
  2. OpenNews: В языке системного программирования Hare реализована поддержка OpenBSD
  3. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
  4. OpenNews: Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare
  5. OpenNews: Релиз языка программирования V 0.4.4
  6. OpenNews: Обновление инструментария для языка программирования Mojo
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60633-hare
Ключевые слова: hare
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Berkut (??), 08:42, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Название языка уже намекает на то, что уже хватит придумывать новые.
     
     
  • 2.9, ryoken (ok), 09:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это "заяц"-то? :D
     
  • 2.12, Sw00p aka Jerom (?), 09:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а шо там нового кроме словаря языка?
     
  • 2.44, Знающий (-), 11:04, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, RocketShark (?), 08:44, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Таких тестовых языков программирования целый вагон и маленькая тележка. Сегодня только у последнего лоха нет своего языка программирования.
     
     
  • 2.6, llolik (ok), 09:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же Дрю ДеВолт. Ему вечно не сидится придумать что-нибудь. ИЧСХ есть силы, время и желание этим заниматься. Другое дело, что как только идеи заканчиваются он это тут-же забросит.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 10:07, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему забросит? Он отдаст на попечение другим людям, а сам пойдёт саморазвиваться. В конце концов то, что он делает не такое масштабное, как например ядро Linux.
     
     
  • 4.40, llolik (ok), 10:51, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему забросит? Он отдаст на попечение другим людям, а сам пойдёт саморазвиваться.

    Насколько я понимаю, успешный случай - sway/wlroots, там ещё есть Simon Ser (emersion), который его до сих пор и тащит (в основном). Остальное так и осталось экспериментами.

     
  • 3.36, Аноним (36), 10:33, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шизофреникам свойственно придумывать новые слова, языки. Обычно они отличаются приливами энергии. Часто бросают начатое не доведя до конца, увлекаются новым.
     
     
  • 4.39, Бывалый Смузихлёб (ok), 10:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не обязательно шизофрения
    Тип же, возможно, просто зарабатывает на этом. Ненуачо, вдруг какой-нибудь грант на развитие отвесят. Многое ему и не надо - миллиона-другого зелени вполне хватит и можно начинать придумывать следующий ЯП )
     

  • 1.5, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 09:01, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Картинка маскота прикольная
     
     
  • 2.19, n00by (ok), 09:53, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Тотемное животное - заяц, или стратегическая месть белого и пушистого."
     

  • 1.8, A.Stahl (ok), 09:15, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Цитата с сайта:

    >Hare fits on a 3½" floppy disc, which are available for purchase.

    Мдя.

     
     
  • 2.37, Аноним (36), 10:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приобрести дискеты в 24 году это задачка.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 10:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задачка не приобрести (они же продают их как раз), а запустить.
     

  • 1.11, Аноним123 (?), 09:20, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В каких случаях он лучше C или C++?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:29, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    никто не знает
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не лучше, он проще.
     

  • 1.14, Аноним (-), 09:27, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> Hare does not, and will not, support any proprietary operating systems.

    Он останется игрушкой)

     
  • 1.16, BeLord (ok), 09:30, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для того, чтобы претендовать на язык программирования, как С, нужно иметь нормальный компилятор, который оптимизирует под железо, а без этого очередная игрушка.
     
     
  • 2.17, anonymous (??), 09:43, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думал вы все вымерли и остались грамотные потребители выбирающие правильный самсунг и окончившие курсы как распознать подделку пачки кофе по форме складок упаковки. Вот реально удивился. Неуж-то не все потеряно?
     
  • 2.30, n00by (ok), 10:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он и не претендует. https://harelang.org/blog/2022-05-02-what-is-hares-scope/

    I am even more frustrated with the moral crusaders from languages like Rust, one of whom went as far as to suggest that I should personally be criminally prosecuted if some downstream Hare software has a use-after-free bug

     

  • 1.18, наука_кандидатов (?), 09:46, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > близкий к языку Си, но проще, чем Си

    Куда ещё проще-то?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый простые языки - это Оберон и Си, если предлагают ещё проще, то это мошенничество.
     
  • 2.33, Анании.orig (?), 10:29, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В c (да и в плюсах) нет того, что указано в последнем предложении новости.

    В 90-е энтузиасты долго просили что-то подобное завести.
    Ну штоб хотя бы как в паскале.
    Потом и сам делфи ушел в закат.
    Теперь вот куча стандартов,ржавчина опять же (даже в ведре),..
    Но последнее предложение из коробки есть только у проприетарщиков.

    Так что сабж хуже ситуацию не сделает. И это хорошо.

     

  • 1.20, DEF (?), 09:56, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Авторы всех этих язычков не могут понять одной простой вещи: чтобы язык взлетел, он должен предлагать принципиально новую парадигму программирования. Т.е. он должен иметь значительные улучшения. Все эти язычки всего лишь имеют незначительные улучшения, которые не перевешивают затрат на переход на эти язычки. Исключением может быть Rust, который действительно предлагает принципиально новый подход в программировании.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для того чтобы язык программирования взлетел, создатель языка должен отрастить бороду. Без бороды не взлетит.
     

  • 1.21, Аноним (-), 09:58, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.23, luid (ok), 10:01, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К чему еще один Си, который даже выглядит не проще Си? А... просто, чтобы было.

    Синтаксис переусложнен - синтаксисом вам по Hare. Куча совершенно ненужных скобок. Неочевидная необходимость указания типа в каких-то частных случаях. Нагромождение логики в условно простых операциях... Хотели как проще, получилось как всегда.

    О плюшках в стиле управление памятью из коробки или защита от всяких CVE из коробки не заявлено, а значит ничего этого нет?

    Даже сложно представить, кому это Hare может быть нужно.

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 11:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это язык, который развивает достоинства Си и убирает недостатки Си не получая недостатков языков, которые обещают "управление памятью из коробки или защита от всяких CVE из коробки".

    Он имеет шансы заменить Си, в отличии от...

     

  • 1.26, m228chtig (?), 10:06, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Харэ уже плодить новые языки, развивайте то, что уже юзаете.
     
  • 1.29, голос из леса (?), 10:13, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пока не заменят "Привіт, світ!" на "Привет мир" - не взлетит.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 10:30, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ППКС
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Открыл сайт проекта, прочитал этот кусок кода, закрыл сайт.
     
  • 2.46, Anon111 (?), 11:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не "заменят", а "не вернут обратно"
     

  • 1.31, Аноним (31), 10:22, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В языке применяется ручное управление памятью

    Те же грабли, вид сбоку.

     
  • 1.34, Ostov (?), 10:30, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередной императивный ЯП? Да сколько можно, давайте лучше хорошие ФП языки создавайте с декларативными привязками к GTK+ и Qt, а не вот это вот всё.
     

  • 1.42, Аноним (41), 10:57, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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