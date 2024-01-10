Релиз языка программирования V 0.4.4

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|1.2, Аноним (2), 09:25, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлены флаги "r" и "R" повтора строк, например "'${"abc":3r}' == 'abcabcabc'"
О да, самое необходимое и востребованное. Кстати, в питоне можно любые модификаторы прикрутить к строкам, а тут приходится флаги в язык добавлять.
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|2.6, Аноним (6), 09:49, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Смысл сравнивать языки с динамической и статической типизацией? Это два взаимодополняющих мира. Тут строка дублируется до компиляции. В Python все модификаторы применяются в рантайме и жрут время при каждом запуске.
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|3.8, Аноним (2), 10:01, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ну, смысл в наглядной демонстрации, зачем ООП (привет ржавчине), и напомнить, почему питон популярен. Не вижу препятствий ни в типе типизации (при чём она тут вообще), ни в компилируемости (питон, между прочим, тоже можно скомпилировать). Надеюсь, не надо объяснять, каким боком ржавчина относится к сабжу?
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|5.13, Аноним (2), 10:28, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем ООП?
ООП позволяет без особых затрат и затруднений переопределять стандартное поведение на уровне "объектов", без необходимости переписывать и переусложнять основную кодовую базу вот подобным.
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|6.22, Аноним (22), 11:01, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот только ООП всегда менее эффективно исполняется, чем лапшакод, потому мы никогда не увидим C++ в ядре линуха.
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|7.23, Аноним (2), 11:05, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ядре куча ООП, о чём ты? Дело тут не в эффективности (она ничуть не уступает в общем случае), а в плохой предсказуемости и перегруженном стандарте с кучей неочевидных возможностей что-нибудь отстрелить.
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|7.27, Аноним (27), 11:31, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и ипись с лапшакодом сам. А эффективность - да кого волнует твой четвёртый Пень?
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|7.28, _kp (ok), 11:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ООП исполняется так, как напишешь.
Если на Си ООП задачу переписать на "лапшу", то будет примерно одинаково по быстродействию.
А если писать в параноидальном стиле "ООП ради ООП", то тогда конечно. Разница в том, что чистый Си не даст легко, без раздутия исходника, переуложнить программу излишествами, а С++ и подобные позволит, и легко, и автоматизирует и оптимизирует рутинную работу.
Итого, если инструмент "позволяет прострелить ногу", то он сразу типа плохой. ;)
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|2.35, Аноним (35), 12:18, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Bash уже через это проходил и кончилось плохо. На ограниченность и крип(т)овость синтаксиса variable expension, например, смотреть страшно. С другой стороны, там обратная совместимость, что напридумал - взад не воротишь. А автор "языка победы" может ломать синтаксис хоть каждый день, всё равно полковнику^W на нём никто не пишет.
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|1.3, Golangdev (?), 09:42, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Возобновилась разработка простой операционной системы на V - vinix.
Но зачем ?
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|1.17, Аноним (17), 10:45, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Так какой бляха язык то учить? Только java начал читать, а тут со всех сторон налетели. Такое ощущение, что каждые N лет, группа вчерашних студентов считает своим долгом создать новый язык
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|2.20, Минона (ok), 10:53, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так какой бляха язык то учить? Только java начал читать, а тут
> со всех сторон налетели. Такое ощущение, что каждые N лет, группа
> вчерашних студентов считает своим долгом создать новый язык
Welcome to real world!
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|1.21, pashev.ru (?), 10:56, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование...
Но что-то пошло не так )
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|1.25, Аноним (25), 11:16, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Во всех новостях про V полезно писать, что в нем отключаемый сборщик мусора (GC). Т.е. перед написанием кода нужно решить, будешь ли ты использовать GC или нет (ну, или сразу писать два варианта кода GC и noGC). И после этого использовать только подходящие библиотеки. Ну, или, возможно, у них семантика языка такова, что код с GC и без не различается и тогда удобство GC не используется ваще никак.
Короче, очередной экспериментальный язык программирования, который никогда не станет популярным, а потому тратить на него время - просто терять его.
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|2.29, Аноним (29), 11:46, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю, пробовал компилить демки - ничего не собирается, всё время breaking change.
Пару лет слежу, ничего не меняется.
Цель языка - собирать донаты автору.
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|2.34, Аноним (-), 12:05, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отключаемый сборщик мусора
Опыт D ничему не научил, и эти тоже не смогли определиться для чего им нужен язык. Решили ещё раз попробовать отлить серебряную пулю.
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|1.39, Пряник (?), 13:34, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне больше понравилась обработка ошибок в ржавом - функция возвращает перечисление, которое результат или ошибка.
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