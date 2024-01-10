Релиз языка программирования V 0.4.4

Если на Си ООП задачу переписать на "лапшу", то будет примерно одинаково по быстродействию.

А если писать в параноидальном стиле "ООП ради ООП", то тогда конечно. Разница в том, что чистый Си не даст легко, без раздутия исходника, переуложнить программу излишествами, а С++ и подобные позволит, и легко, и автоматизирует и оптимизирует рутинную работу.

Итого, если инструмент "позволяет прострелить ногу", то он сразу типа плохой. ;)

