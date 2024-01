Релиз языка программирования V 0.4.4

После двух месяцев разработки опубликована новая версия статически типизированного языка программирования V (vlang). Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование, улучшенное взаимодействие с языком C, лучшая обработка ошибок, отключаемый сборщик мусора (GC), современные возможности и более удобное сопровождение программ. Проект также развивает свою графическую библиотеку и пакетный менеджер. Код компилятора, библиотек и сопутствующих инструментов открыт под лицензией MIT. Среди изменений в новой версии: Атрибуты переведены на использования нового синтаксиса.

Для структур и объединений реализованы атрибуты "@[aligned]" и "@[aligned:8]".

В дополнение к выражению "$if T is $array {" добавлена поддержка конструкций "$if T is $array_dynamic {" и "$if T is $array_fixed {"

Присвоение нулевого значения полям со ссылками теперь может выполняться только в блоках unsafe.

Добавлены флаги "r" и "R" повтора строк, например "'${"abc":3r}' == 'abcabcabc'".

Подготовлена экспериментальная версия модуля x.vweb с реализацией простого, но мощного веб-сервера со встроенной маршрутизацией, обработкой параметров, шаблонами и прочими возможностями. Теперь в стандартной библиотеке языка есть как многопоточный и блокирующий веб-сервер (vweb), так и однопоточный неблокирующий (x.vweb) по типу Node.js.

Реализована библиотека для работы с ssh - vssh.

Добавлен модуль для работы с одноразовыми паролями (HOTP и POTP) - votp.

Возобновилась разработка простой операционной системы на V - vinix.