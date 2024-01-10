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Релиз языка программирования V 0.4.4

10.01.2024 08:30

После двух месяцев разработки опубликована новая версия статически типизированного языка программирования V (vlang). Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование, улучшенное взаимодействие с языком C, лучшая обработка ошибок, отключаемый сборщик мусора (GC), современные возможности и более удобное сопровождение программ. Проект также развивает свою графическую библиотеку и пакетный менеджер. Код компилятора, библиотек и сопутствующих инструментов открыт под лицензией MIT.

Среди изменений в новой версии:

  • Атрибуты переведены на использования нового синтаксиса.
  • Для структур и объединений реализованы атрибуты "@[aligned]" и "@[aligned:8]".
  • В дополнение к выражению "$if T is $array {" добавлена поддержка конструкций "$if T is $array_dynamic {" и "$if T is $array_fixed {"
  • Присвоение нулевого значения полям со ссылками теперь может выполняться только в блоках unsafe.
  • Добавлены флаги "r" и "R" повтора строк, например "'${"abc":3r}' == 'abcabcabc'".
  • Подготовлена экспериментальная версия модуля x.vweb с реализацией простого, но мощного веб-сервера со встроенной маршрутизацией, обработкой параметров, шаблонами и прочими возможностями. Теперь в стандартной библиотеке языка есть как многопоточный и блокирующий веб-сервер (vweb), так и однопоточный неблокирующий (x.vweb) по типу Node.js.
  • Реализована библиотека для работы с ssh - vssh.
  • Добавлен модуль для работы с одноразовыми паролями (HOTP и POTP) - votp.
  • Возобновилась разработка простой операционной системы на V - vinix.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vlang/v/blo...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования V 0.4.3
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты языка программирования V
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Zig 0.11.0
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Julia 1.10
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 2.0
Автор новости: koplenov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60410-vlang
Ключевые слова: vlang
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:25, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлены флаги "r" и "R" повтора строк, например "'${"abc":3r}' == 'abcabcabc'"

    О да, самое необходимое и востребованное. Кстати, в питоне можно любые модификаторы прикрутить к строкам, а тут приходится флаги в язык добавлять.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:49, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Смысл сравнивать языки с динамической и статической типизацией? Это два взаимодополняющих мира. Тут строка дублируется до компиляции. В Python все модификаторы применяются в рантайме и жрут время при каждом запуске.
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 10:01, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну, смысл в наглядной демонстрации, зачем ООП (привет ржавчине), и напомнить, почему питон популярен. Не вижу препятствий ни в типе типизации (при чём она тут вообще), ни в компилируемости (питон, между прочим, тоже можно скомпилировать). Надеюсь, не надо объяснять, каким боком ржавчина относится к сабжу?
     
     
  • 4.10, Минона (ok), 10:20, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ООП?
     
     
  • 5.13, Аноним (2), 10:28, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем ООП?

    ООП позволяет без особых затрат и затруднений переопределять стандартное поведение на уровне "объектов", без необходимости переписывать и переусложнять основную кодовую базу вот подобным.

     
     
  • 6.22, Аноним (22), 11:01, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот только ООП всегда менее эффективно исполняется, чем лапшакод, потому мы никогда не увидим C++ в ядре линуха.
     
     
  • 7.23, Аноним (2), 11:05, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядре куча ООП, о чём ты? Дело тут не в эффективности (она ничуть не уступает в общем случае), а в плохой предсказуемости и перегруженном стандарте с кучей неочевидных возможностей что-нибудь отстрелить.
     
     
  • 8.32, Бывалый смузихлёб (?), 11:58, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаба уже вовсю летит на мусорку, ибо идёт котлин... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, Минона (ok), 12:02, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то очень медленно он идёт ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.36, Бывалый смузихлёб (?), 12:27, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё же быстрее жабы Касается это и приложений для андройдофонов и даже серваков... текст свёрнут, показать
     
  • 7.27, Аноним (27), 11:31, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и ипись с лапшакодом сам. А эффективность - да кого волнует твой четвёртый Пень?
     
  • 7.28, _kp (ok), 11:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ООП исполняется так, как напишешь.

    Если на Си ООП задачу переписать на "лапшу", то будет примерно одинаково по быстродействию.
    А если писать в параноидальном стиле "ООП ради ООП", то тогда конечно. Разница в том, что чистый Си не даст  легко, без раздутия исходника, переуложнить программу излишествами, а С++ и подобные позволит, и легко, и автоматизирует и оптимизирует рутинную работу.

    Итого, если инструмент "позволяет прострелить ногу", то он сразу типа плохой. ;)

     
  • 2.35, Аноним (35), 12:18, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bash уже через это проходил и кончилось плохо. На ограниченность и крип(т)овость синтаксиса variable expension, например, смотреть страшно. С другой стороны, там обратная совместимость, что напридумал - взад не воротишь. А автор "языка победы" может ломать синтаксис хоть каждый день, всё равно полковнику^W на нём никто не пишет.
     

  • 1.3, Golangdev (?), 09:42, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Возобновилась разработка простой операционной системы на V - vinix.

    Но зачем ?

     
     
  • 2.14, нах. (?), 10:30, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    потомучтамагем.
    А ты нимагешь на своей игогошечке.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:42, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    V — значит vlang.
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:31, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Добавлена поддержка азиатских кодировок - Vasian
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:37, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а zlang есть?
     
     
  • 2.19, Anonim (??), 10:50, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно есть чек zig
     
     
  • 3.26, Full Master (?), 11:20, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно запилить Фау (хотя V можно читать и так) и Зиг.
     
     
  • 4.31, Аноним (27), 11:49, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специально для немцев запилить язык V2 :)
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:45, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так какой бляха язык то учить? Только java начал читать, а тут со всех сторон налетели. Такое ощущение, что каждые N лет, группа вчерашних студентов считает своим долгом создать новый язык
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:49, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Java и продолжай
     
     
  • 3.30, Аноним (27), 11:46, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если для зарплаты в банковской сфере.
     
  • 2.20, Минона (ok), 10:53, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так какой бляха язык то учить? Только java начал читать, а тут
    > со всех сторон налетели. Такое ощущение, что каждые N лет, группа
    > вчерашних студентов считает своим долгом создать новый язык

    Welcome to real world!

     
  • 2.24, anonymous (??), 11:06, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Scheme
     

  • 1.21, pashev.ru (?), 10:56, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Основными целями при создании V были простота изучения и использования, высокая читаемость, быстрая компиляция, повышенная безопасность, эффективная разработка, кроссплатформенное использование...

    Но что-то пошло не так )

     
  • 1.25, Аноним (25), 11:16, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во всех новостях про V полезно писать, что в нем отключаемый сборщик мусора (GC). Т.е. перед написанием кода нужно решить, будешь ли ты использовать GC или нет (ну, или сразу писать два варианта кода GC и noGC). И после этого использовать только подходящие библиотеки. Ну, или, возможно, у них семантика языка такова, что код с GC и без не различается и тогда удобство GC не используется ваще никак.

    Короче, очередной экспериментальный язык программирования, который никогда не станет популярным, а потому тратить на него время - просто терять его.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:46, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю, пробовал компилить демки - ничего не собирается, всё время breaking change.

    Пару лет слежу, ничего не меняется.

    Цель языка - собирать донаты автору.

     
  • 2.34, Аноним (-), 12:05, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отключаемый сборщик мусора

    Опыт D ничему не научил, и эти тоже не смогли определиться для чего им нужен язык. Решили ещё раз попробовать отлить серебряную пулю.

     

  • 1.39, Пряник (?), 13:34, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне больше понравилась обработка ошибок в ржавом - функция возвращает перечисление, которое результат или ошибка.
     

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