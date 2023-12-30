Выпуск языка программирования Julia 1.10

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|1.1, Аноним (-), 20:38, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хм.. это явно какой-то матан.
Думаю средний программер не осилит ⥺ и ⥷, тут только растовиков звать, они закорючки очень любят))
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|2.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:12, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В коде должен быть только ascii, они с Техом язык не попутали? Кнутята, конечно, в восторге, но не взлетит. Нужен простой язык с простыми идеями для народа. Этот не годится.
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|3.10, Аниме (?), 21:31, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эмоджи это апофеоз закорючества, и что характерно у целевой аудитории вызывают детский восторг.
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|2.13, pashev.ru (?), 21:37, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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So the chance that I write Cobol code is a SNOBOL's chance in hell.
And I basically hate hieroglyphics, so I won't use APL.
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|3.15, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 21:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай посмотрим что тут у нас....
> println("$a to $b.") -> #> welcome to julia ... allows string Interpolation
Т.е. получается что просто строк нет и это вовсе не allows, а enforces. Украли фичу из перла, по их словам из документации, но в перле то два вида строк и интерполяция только в "" строках.
> @printf "volume = %0.3f\n" vol
А printf через макрос, для форматирования почему-то поленились сделать специальные строки
> "this" * " and" * " that" -> "this and that"
Удобно, да. Когда в остальном мире в основном используется более очевидный и понятный + ...
> "hello " ^3 -> "hello hello hello "
когда в остальном мире для повторения используется оператор умножения.
> if x isa Int
Какой-то новый julia-изм вроде gonna wanna и т.д
Отдельный минус за begin..end блоки. Минус за криптокод вроде √Complex(-2). В общем, напихали в своего франкенштейна ужасные фичи из многих других ужасных языков.
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|2.11, Аниме (?), 21:33, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все еще лучше, чем у прочих безопастных языков. Пример кода на Julia:
# calculates x for 0 = a*x^2+b*x+c, arguments types can be defined in function definitions
function quadratic2(a::Float64, b::Float64, c::Float64)
# unlike other languages 2a is equivalent to 2*a
# a^2 is used instead of a**2 or pow(a,2)
sqr_term = sqrt(b^2-4a*c)
r1 = quadratic(a, sqr_term, b)
r2 = quadratic(a, -sqr_term, b)
# multiple values can be returned from a function using tuples
# if the return keyword is omitted, the last term is returned
r1, r2
end
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|2.16, Аноним (16), 21:54, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как обычно обсуждение детских игрушек типа синтаксиса собрало кучу бестолковышей, которых в детстве не обучили, что он не важен.
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|3.17, Аноним (17), 22:00, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новый подвид опеннетного комментатора СВИДЕТЕЛИ НЕВАЖНОСТИ СИНТАКСИСА.
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|4.20, Аноним (-), 22:16, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А максимальная убогость табов питона, это синтаксис или питоняча скрепа?
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|4.24, Аноним (16), 22:29, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если для тебя это новая информация - тады ой, где ты был последние лет 40?
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|3.19, Другой анон (?), 22:14, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так вся разница между условным Питоном и ассемблером это синктаксис. А так и тот и другой полные по Тьюрингу. Но что-то народ предпочитает Питон
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|4.21, Аноним (-), 22:22, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> разница между условным Питоном и ассемблером это синктаксис.
Т.е ты говоришь, что у языка программирования с GC и ассемблера разница только в синктаксисе?
Икспертиза, анонов с пенька, меня в который раз не разочаровала!
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|4.32, Аноним (16), 23:03, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О! Любимая игра гуманитариев - дебильные аналогии! Скоро на опеннете ещё про знак зодиака будет "типичный коммент от водолея".
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|1.5, Шарп (ok), 20:51, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Питон заруливает количеством библиотек и примеров. Они опоздали с разработкой языка.
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|2.6, Аноним (-), 21:11, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вродеЮ как и нет)
Я знаю несколько американских вузов где преподают.
Тут же не только язык, но и среда. Матлаб тоже не помер, когда питон стал популярным.
Более того из Julia можно вызывать СИ и Фортран (звуки органа и открывающейся крышки гроба)
docs.julialang.org/en/v1/manual/calling-c-and-fortran-code/
Так что, все что есть в питоне, может быть и в джулии, главное обертку написать)
Но и это еще не все, через PyCall можно вызывать питоноский код.
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|4.28, Аноним (26), 22:51, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл использования Джулии для вызова питон-кода в том, что основной каркас приложения не тормозит. То есть, слепить можно быстро из всех доступных библиотек, а потом вырезать питон-код под полного уничтожения из проекта.
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|1.18, Аноним (17), 22:12, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный язык, жаль появился поздновато. Тем не менее успешно развивается и сообщество у него уже немаленькое. Ориентирован на машинное обучение в том числе и когда выходит популярный инструмент ML обычно уже есть привязка к Julia. Безопасный, строгая, но опциональная система типов, производительная, много библиотек. В любом случае хорошо иметь такую альтернативу Питону, чтоб не расслаблялись.
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|1.22, IdeaFix (ok), 22:25, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да ладно вам... если не писать на крестах или там на расте, то действительно нужен только один язык, си или раст, а если быть вебмака... веб-разработчиком (все кто не пишут на крестах или на расте код "веб-разработчиков" юзают примерно 100% времени), то... всё зависит от задач. Встречал вещи, которые прототипировались на питоне, да потом так в прод и пошли. Но... были вещи, которые на питоне было сложно сделать и в ход шел R. Итого, питон, R и что-то похожее на аякс. Получалось просто, читаемо и эффективно.
Тут тоже... есть вещи для которых необходим матлаб, но не всегда хочется его тащить. Так то на скале и матлабе дофига всякого... во многом из-за того что апологеты крестов и раста не пишут на этих языках.
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|2.25, Аноним (16), 22:32, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Апологеты" крестов в данный момент воюют, что им не нравится больше - табы в питоне или амперсанды в расте. Очень важный спор, очень. Следующий темой консилиума у них будет "что хуже, комочки в манке или пенка на молоке".
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|1.33, detiyetti (?), 23:03, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я, например, ни разу не "тру" программист и писать программы для нелинейных методов контроля в Джулия для меня было намного проще, чем скажем в С/С++.
Скорость выполнения этих же программ в Питоне просто несравнимо дольше.
В сравнении с Матлабом, сабж бесплатен да и гамма-языком Матлаб не назвать. Не говоря про распараллеливание, чего Матлаб тоже не умел (все еще не умеет?).
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