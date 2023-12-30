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Выпуск языка программирования Julia 1.10

30.12.2023 18:25

Опубликован релиз языка программирования Julia 1.10, сочетающего такие качества как высокая производительность, поддержка динамической типизации и встроенные средства для параллельного программирования. Синтаксис Julia близок к MATLAB с заимствованием некоторых элементов из Ruby и Lisp. Метод манипуляции строками напоминает Perl. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Ключевые особенности языка:

  • Высокая производительность: одной из ключевых целей проекта является достижение производительности близкой к программам на языке Си. Компилятор Julia основан на наработках проекта LLVM и генерирует эффективный нативный машинный код для многих целевых платформ;
  • Поддержка различных парадигм программирования, включая элементы объектно-ориентированного и функционального программирования. Стандартная библиотека предоставляет в том числе функции для асинхронного ввода/вывода, управления процессами, ведения логов, профилирования и управления пакетами;
  • Динамическая типизация: язык не требует явного определения типов для переменных по аналогии со скриптовыми языками программирования. Поддерживается интерактивный режим работы;
  • Опциональная возможность явного указания типов;
  • Синтаксис, превосходно подходящий для численных вычислений, научных расчётов, систем машинного обучения и визуализации данных. Поддержка многих числовых типов данных и средств для распараллеливания вычислений.
  • Возможность прямого вызова функций из библиотек на языке Си без дополнительных прослоек.



Основные изменения в Julia 1.10:

  • Новые возможности языка
    • По умолчанию задействован новый улучшенный синтаксический анализатор JuliaSyntax.jl. Если необходимо вернуться к старому, следует установить переменную окружения JULIA_USE_FLISP_PARSER в значение 1.
    • Символы ⥺ (U+297A, \leftarrowsubset) и ⥷ (U+2977, \leftarrowless) теперь можно использовать как бинарные операторы с приоритетом стрелок.
  • Изменения в языке
    • При порождении дочерних задач, больше не затрагивается локальный RNG (генератор случайных чисел) родительской задачи. Новая схема инициализации генератора случайных чисел похожа на реализации SplitMix и DotMix.
    • Предложено новое правило выбора метода, которое устраняет неоднозначность с типом "Union{}" в пользу метода, определённого явно для обработки аргумента типа "Union{}".
    • Символ "h bar" ℏ (\hslash U+210F) теперь рассматривается как эквивалент ħ (\hbar U+0127).
    • Макрос "@simd" теперь имеет конкретизированную семантику: он позволяет только переупорядочивать и сокращать операции с плавающей запятой вместо включения всех оптимизаций "быстрой математики @fastmath". Если при выполнении программ наблюдается снижение производительности из-за этого изменения, то предыдущее поведение можно восстановить с помощью "@fastmath @simd".
    • При отображении в трассировке стека метода с ключевыми словами, текстовое представление ключевых слов теперь упрощается с использованием нового синтаксиса макроса "@Kwargs{key1::Type1, ...}".
  • Улучшения компилятора/среды выполнения
    • Сборщик мусора теперь выполняет многопоточный отбор объектов для удаления.
    • JITLink по умолчанию включается в Linux-системах на базе архитектуры aarch64 при сборке Julia с LLVM 15 или более поздними версиями.
    • В процессе предварительной компиляции задействованы блокировки pid-файлов. Только один процесс julia в один момент времени осуществляет предварительную компиляцию. Раньше все процессы работали параллельно, и была опасность повредить файлы кэша компиляции из-за состояния гонки.
  • Изменения параметров командной строки
    • Добавлена опция "--gcthreads", которая позволяет указать, сколько параллельных потоков будет использовать сборщик мусора. По умолчанию установлено значение "N/2", где N — количество рабочих потоков ("--threads"), используемых Julia.
  • Изменения системы сборки
    • Из образа системы по умолчанию исключены нодули "SparseArrays" и "SuiteSparse". В базовом комплекте Julia больше не содержится библиотек с лицензией GPL. Однако эти библиотеки по-прежнему включены вместе с языком в стандартный двоичный дистрибутив.
  • Новые библиотечные функции
    • "tanpi" вычисляет "tan(π*x)" более точно, чем "tan(pi*x)".
    • "fourroot(x)" определен в Base.Math и может использоваться для вычисления корня четвёртой степени из "x". Короткое имя этого метода - символ Юникода ∜, который можно ввести с помощью команды \fourthroot<tab>.
    • Добавлены функции "Libc.memmove", "Libc.memset" и "Libc.memcpy", функциональность которых соответствует функциональности соответствующих вызовов C.
    • Добавлен метод "Base.isprecompiled(pkg::PkgId)", который возвращает "true", если пакет уже был предварительно скомпилирован.
  • Опции библиотечных функций
    • "binomial(x, k)" теперь поддерживает не целое число "x".
    • "CartesianIndex" теперь рассматривается как «скаляр» для широковещательной рассылки.
    • Метод "printstyled" теперь поддерживает вывод курсивом.
    • Методы "parent" и "parentindices" теперь поддерживают тип "SubStrings".
    • Метод "replace(string,pattern...)" теперь поддерживает опциональный аргумент "IO" для вывода в поток, а не для возврата строки.
    • Метод "startswith" теперь поддерживает потоки ввода-вывода.
  • Изменения базовых библиотек
    • Из методов "sortperm!" и "partialsortperm!" удалено ключевое слово "initialized=true", которое могло приводить к небезопасному поведению.
    • При печати целых чисел типа "Rational" их знаменатель теперь пропускается в контексте типизированных потоков "Rational" (например, в массивах).
  • Менеджер пакетов
    • Метод "Pkg.precompile" теперь принимает "timing" в качестве ключевого аргумента, отображая информацию о времени прекомпиляции для каждого пакета - "Pkg.precompile(timing=true)".
  • LinearAlgebra
    • Тип "AbstractQ" больше не является подтипом "AbstractMatrix". Более того, метод "adjoint(Q::AbstractQ)" теперь не оборачивает "Q" в тип "Adjoint", заменяя его "AdjointQ", который сам является подтипом "AbstractQ". Это изменение обусловлено тем, что обычно экземпляры "AbstractQ" ведут себя как линейные операторы на основе функций и матриц и не доступны по индексу. Кроме того, многие типы "AbstractQ" могут работать с векторами/матрицами разного размера, действуя как матрица с размером, зависящим от контекста. Благодаря этому изменению у типа "AbstractQ" появился чётко определённый интерфейс, который подробно описан в документации Julia.
    • Результаты факторизации больше не заключаются в типы-оболочки "Adjoint" и "Transpose". Вместо них добавлены типы "AdjointFactorization" и "TranposeFactorization", которые сами являются подтипам "Factorization".
    • Новые функции "hermitianpart" и "hermitianpart!" для нахождения эрмитовой (действительно симметричной) части матрицы.
    • Метод "norm" транспонированной матрицы потомка типа "AbstractMatrix" теперь по умолчанию возвращает норму родительской матрицы, что соответствует текущему поведению для "AbstractVectors".
    • Добавлены методы вычисления собственных векторов "eigen(A, B)" и "eigvals(A, B)" для случая, где один из A или B является симметричным или эрмитовым.
    • Методы "eigvals/eigen(A, cholesky(B))" теперь вычисляют обобщённые собственные значения (собственные: и собственные векторы) A и B посредством разложения Холецкого для положительно определенного B.
  • Printf
    • Спецификаторы формата теперь поддерживают динамическую ширину и точность, например "%*s" и "%*.*g".
  • REPL
    • При печати стека трассировки глубина печатаемых типов в сигнатурах функций ограничена, чтобы избежать слишком подробного вывода.
  • Test
    • Макрос "@test_broken" (или "@test" с "broken=true") теперь выбрасывают ошибку, если тестовое выражение возвращает не значение false/true.
    • При ошибке при вызове "@test" или ошибке внутри функции, теперь даётся подробная трассировка стека, позволяющая понять позицию теста в "@testset".
  • InteractiveUtils
    • "code_native" и "@code_native" теперь используют Intel-синтаксис вместо AT&T.
    • "@time_imports" теперь показывает время выполнения "__init__()" для импортируемых модулей.
  • Устаревшие и подлежащие удалению конструкции
    • Макрос "@pure" объявлен устаревшим. Вместо него следует использовать "Base.@assume_effects :foldable".


  1. Главная ссылка к новости (https://julialang.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Доступен язык программирования Julia 1.9
  3. OpenNews: Новый открытый динамический язык программирования Julia, использующий наработки проекта LLVM
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Crystal 1.6
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 2.0
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Zig 0.11.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60368-julia
Ключевые слова: julia
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 20:38, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хм.. это явно какой-то матан.
    Думаю средний программер не осилит ⥺ и ⥷, тут только растовиков звать, они закорючки очень любят))
     
     
  • 2.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:12, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В коде должен быть только ascii, они с Техом язык не попутали? Кнутята, конечно, в восторге, но не взлетит. Нужен простой язык с простыми идеями для народа. Этот не годится.
     
     
  • 3.10, Аниме (?), 21:31, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эмоджи это апофеоз закорючества, и что характерно у целевой аудитории вызывают детский восторг.
     
  • 2.13, pashev.ru (?), 21:37, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    So the chance that I write Cobol code is a SNOBOL's chance in hell.
    And I basically hate hieroglyphics, so I won't use APL.
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, метод ∜x - традиционен для прочих ЯП?
     

  • 1.2, user90 (?), 20:43, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пример синтаксиса и вас затошнит)
     
     
  • 2.4, Анонин (?), 20:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с синтаксисом?
    Посмотрел примеры тут https://juliabyexample.helpmanual.io/ и вроде никакого криминала нет
     
     
  • 3.14, ZloySergant (ok), 21:41, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zetalisp читабельнее был.
     
  • 3.15, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 21:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай посмотрим что тут у нас....

    > println("$a to $b.") -> #> welcome to julia ... allows string Interpolation

    Т.е. получается что просто строк нет и это вовсе не allows, а enforces. Украли фичу из перла, по их словам из документации, но в перле то два вида строк и интерполяция только в "" строках.

    > @printf "volume = %0.3f\n" vol

    А printf через макрос, для форматирования почему-то поленились сделать специальные строки

    >  "this" * " and" * " that" -> "this and that"

    Удобно, да. Когда в остальном мире в основном используется более очевидный и понятный + ...

    > "hello " ^3 -> "hello hello hello "

    когда в остальном мире для повторения используется оператор умножения.

    > if x isa Int

    Какой-то новый julia-изм вроде gonna wanna и т.д

    Отдельный минус за begin..end блоки. Минус за криптокод вроде √Complex(-2). В общем, напихали в своего франкенштейна ужасные фичи из многих других ужасных языков.

     
  • 3.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:55, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что не так с синтаксисом?
    > Посмотрел примеры тут https://juliabyexample.helpmanual.io/ и вроде никакого криминала
    > нет

    https://docs.julialang.org/en/v1/manual/functions/#Function-composition-and-pi

     
  • 2.11, Аниме (?), 21:33, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все еще лучше, чем у прочих безопастных языков. Пример кода на Julia:

    # calculates x for 0 = a*x^2+b*x+c, arguments types can be defined in function definitions
    function quadratic2(a::Float64, b::Float64, c::Float64)
        # unlike other languages 2a is equivalent to 2*a
        # a^2 is used instead of a**2 or pow(a,2)
        sqr_term = sqrt(b^2-4a*c)
        r1 = quadratic(a, sqr_term, b)
        r2 = quadratic(a, -sqr_term, b)
        # multiple values can be returned from a function using tuples
        # if the return keyword is omitted, the last term is returned
        r1, r2
    end

     
  • 2.16, Аноним (16), 21:54, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как обычно обсуждение детских игрушек типа синтаксиса собрало кучу бестолковышей, которых в детстве не обучили, что он не важен.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:00, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый подвид опеннетного комментатора СВИДЕТЕЛИ НЕВАЖНОСТИ СИНТАКСИСА.
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 22:16, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А максимальная убогость табов питона, это синтаксис или питоняча скрепа?
     
  • 4.24, Аноним (16), 22:29, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если для тебя это новая информация - тады ой, где ты был последние лет 40?
     
  • 3.19, Другой анон (?), 22:14, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так вся разница между условным Питоном и ассемблером это синктаксис. А так и тот и другой полные по Тьюрингу. Но что-то народ предпочитает Питон
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 22:22, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разница между условным Питоном и ассемблером это синктаксис.

    Т.е ты говоришь, что у языка программирования с GC и ассемблера разница только в синктаксисе?
    Икспертиза, анонов с пенька, меня в который раз не разочаровала!

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 22:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, собственная, грамотность, тебя, не, разочаровывает?
     
  • 4.23, Аноним (16), 22:27, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А между Ладой грантой и Бентли - цвет, ага.
     
  • 3.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:57, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не обучили, что он не важен

    У тебя дома на стенах ободраные обои? Синтаксис ведь не важен.

     
     
  • 4.32, Аноним (16), 23:03, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О! Любимая игра гуманитариев - дебильные аналогии! Скоро на опеннете ещё про знак зодиака будет "типичный коммент от водолея".
     

  • 1.3, Аноньимъ (ok), 20:44, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Штука интересная, но ничего хоть близкого к питорчу не сделали.
     
  • 1.5, Шарп (ok), 20:51, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Питон заруливает количеством библиотек и примеров. Они опоздали с разработкой языка.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 21:11, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вродеЮ как и нет)
    Я знаю несколько американских вузов где преподают.
    Тут же не только язык, но и среда. Матлаб тоже не помер, когда питон стал популярным.

    Более того из Julia можно вызывать СИ и Фортран (звуки органа и открывающейся крышки гроба)
    docs.julialang.org/en/v1/manual/calling-c-and-fortran-code/
    Так что, все что есть в питоне, может быть и в джулии, главное обертку написать)

    Но и это еще не все, через PyCall можно вызывать питоноский код.

     
     
  • 3.8, Анони (?), 21:19, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... что полностью лишает его смысла использования
     
     
  • 4.28, Аноним (26), 22:51, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл использования Джулии для вызова питон-кода в том, что основной каркас приложения не тормозит. То есть, слепить можно быстро из всех доступных библиотек, а потом вырезать питон-код под полного уничтожения из проекта.
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:20, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дичь, особенно пюфон
     

  • 1.18, Аноним (17), 22:12, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный язык, жаль появился поздновато. Тем не менее успешно  развивается и сообщество у него уже немаленькое. Ориентирован на машинное обучение в том числе и когда выходит популярный инструмент ML обычно уже есть привязка к Julia. Безопасный, строгая, но опциональная система типов, производительная, много библиотек. В любом случае хорошо иметь такую альтернативу Питону, чтоб не расслаблялись.
     
  • 1.22, IdeaFix (ok), 22:25, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ладно вам... если не писать на крестах или там на расте, то действительно нужен только один язык, си или раст, а если быть вебмака... веб-разработчиком (все кто не пишут на крестах или на расте код "веб-разработчиков" юзают примерно 100% времени), то... всё зависит от задач. Встречал вещи, которые прототипировались на питоне, да потом так в прод и пошли. Но... были вещи, которые на питоне было сложно сделать и в ход шел R. Итого, питон, R и что-то похожее на аякс. Получалось просто, читаемо и эффективно.

    Тут тоже... есть вещи для которых необходим матлаб, но не всегда хочется его тащить. Так то на скале и матлабе дофига всякого... во многом из-за того что апологеты крестов и раста не пишут на этих языках.

     
     
  • 2.25, Аноним (16), 22:32, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Апологеты" крестов в данный момент воюют, что им не нравится больше - табы в питоне или амперсанды в расте. Очень важный спор, очень. Следующий темой консилиума у них будет "что хуже, комочки в манке или пенка на молоке".
     
     
  • 3.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:58, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или амперсанды в расте

    У плюсов есть &&, шах и мат.

     

  • 1.33, detiyetti (?), 23:03, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я, например, ни разу не "тру" программист и писать программы для нелинейных методов контроля в Джулия для меня было намного проще, чем скажем в С/С++.
    Скорость выполнения этих же программ в Питоне просто несравнимо дольше.
    В сравнении с Матлабом, сабж бесплатен да и гамма-языком Матлаб не назвать. Не говоря про распараллеливание, чего Матлаб тоже не умел (все еще не умеет?).
     

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