Выпуск языка программирования Julia 1.10

> println("$a to $b.") -> #> welcome to julia ... allows string Interpolation

Т.е. получается что просто строк нет и это вовсе не allows, а enforces. Украли фичу из перла, по их словам из документации, но в перле то два вида строк и интерполяция только в "" строках.

> @printf "volume = %0.3f

" vol

А printf через макрос, для форматирования почему-то поленились сделать специальные строки

> "this" * " and" * " that" -> "this and that"

Удобно, да. Когда в остальном мире в основном используется более очевидный и понятный + ...

> "hello " ^3 -> "hello hello hello "

когда в остальном мире для повторения используется оператор умножения.

> if x isa Int

Какой-то новый julia-изм вроде gonna wanna и т.д

Отдельный минус за begin..end блоки. Минус за криптокод вроде √Complex(-2). В общем, напихали в своего франкенштейна ужасные фичи из многих других ужасных языков.