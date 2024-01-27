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Обновление инструментария для языка программирования Mojo

27.01.2024 18:24

Разработчики языка программирования Mojo опубликовали выпуск инструментария Mojo SDK 0.7, позволяющего компилировать проекты на локальной системе. В состав Mojo SDK включены компоненты, необходимые для разработки приложений на языке Mojo, включая компилятор, runtime, интерактивную REPL-оболочку для сборки и запуска программ, отладчик, дополнение к редактору кода Visual Studio Code (VS Code) с поддержкой автодополнения ввода, форматирования кода и подсветки синтаксиса, модуль для интеграции с Jupyter для сборки и запуска Mojo notebook. Сборки Mojo SDK подготовлены для платформы Linux. Исходные тексты компилятора и других наработок проекта планируют открыть после завершения проектирования внутренней архитектуры.

В новой версии:

  • Добавлен тип Dict с реализацией ассоциативных массивов для хранения пар ключ/значение.
  • Добавлен безопасный (safe) тип для работы с указателями "Reference", который может использоваться в качестве альтернативы обычным незащищённым (unsafe) указателям. Reference отличается отслеживанием информации о времени жизни указателя и проверками косвенного доступа.
  • В стандартную библиотеку sys.info добавлены функции num_physical_cores, num_logical_cores и num_performance_cores для получения информации о физических и логических CPU, а также получения доступа к счётчикам производительности.
  • В компилятор добавлена опция "-D MOJO_ENABLE_ASSERTIONS" для включения в функциях стандартной библиотеки отладочных проверок (assertion) для выявления различных видов ошибок. По умолчанию режим отключён, так как он негативно отражается на производительности
  • В Mojo Language Server и плагин для Visual Studio Code добавлены операции поиска всех ссылок (Find All References) и перехода к ссылкам (Go to References).

Проект Mojo развивается под руководством Криса Латнера (Chris Lattner), основателя и главного архитектора проекта LLVM и создателя языка программирования Swift. Язык Mojo сочетает простоту применения для исследовательских разработок и быстрого создания прототипов с пригодностью для формирования высокопроизводительных конечных продуктов. Первое достигается благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python, а второе за счёт возможности компиляции в машинный код, механизмов безопасной работы с памятью (например, статическая типизация, отслеживание времени жизни ссылок и проверка заимствования переменных) и задействованию средств для аппаратного ускорения вычислений (например, могут привлекаться GPU, специализированные ускорители для машинного обучения и векторные процессорные инструкции). Подробнее о Mojo можно узнать в первом анонсе проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.modular.com/blog/m...)
  2. OpenNews: Доступен для тестирования инструментарий для языка программирования Mojo
  3. OpenNews: Сравнение эффективности 20 языков программирования
  4. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
  5. OpenNews: Сотрудник Google развивает язык программирования Carbon, нацеленный на замену C++
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60509-mojo
Ключевые слова: mojo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карлос Сношайтилис (ok), 18:34, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Его только начали разрабатывать? Сложно представить себе язык с синтаксисом притона без словарей
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 21:35, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, только в 2022 году, но ему уже пророчат большое будущее, так как его разрабатывает архитектор Swift. Синтаксис Mojo только похож на синтаксис Python, но и это уже большой плюс по сравнению с тем же Rust, потому что он более понятен и на него можно быстро перейти почти без переучивания. Компилируется в статику через LLVM и MLIR, производительность будет на уровне. Что интересно, они также планируют добавить в свой язык borrow checker.
     
     
  • 3.35, Онанизм (?), 22:04, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > производительность будет на уровне

    На уровне чего?

     

  • 1.2, Аноним (2), 18:34, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    когда такие люди как латнер уходят от риск-в становится понятно, что у технологии нет перспектив

    надеюсь можо подебит питон (только название мне не нравится, надо нанять маркетологов и переименовать)

     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 18:40, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=8wQ37JTt1rM
     
  • 2.9, Анонус (?), 19:08, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь называть его Мохо. Как это слово изначально и читалось.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 19:11, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это какое-то испаноизычие, типа julio - хулио
     
  • 3.18, Bottle (?), 20:22, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я его попеременно называю то Моджо, то Модзё.
     
  • 2.11, OpenEcho (?), 19:19, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только название мне не нравится

    Эт вы его file extension еще не видели...

     
  • 2.21, Аноним (21), 20:37, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно нанять маркетологов из проекта Raku.
     

  • 1.3, Анонимаус (?), 18:39, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Совместимость с Python это просто маркетинговый ход.

    Разница не только в реализации, но и в синтаксисе языка, в целом отличий на целый новый язык.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:01, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличия в синтаксисе это не отличия. Если перлу сделать синтаксис Фортрана - он не перестанет быть перлом.
     
     
  • 3.30, Аноним (29), 21:39, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И есть подозрение, что Перл с синтаксисом Фортрана был бы куда более читаемым.
     

  • 1.8, Брат Анон (ok), 18:59, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Порадовали. Я даже теперь в закладки Моджо добавил. Умеют рей-тресинг и Мандельброта в Юпитер-блокноте. Прям. прогресс впечатляет. Я бы сказал, Раст здорового человека.
     
     
  • 2.22, Аноним (14), 20:39, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее уж питон. Причем тут раст?
     
     
  • 3.25, Аноним (29), 21:11, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Mojo можно делать все то же, что и на Расте и при этом так же безопасно. Что не удивительно для языка, который был создан специально для ML.
     
     
  • 4.27, Аноним (14), 21:27, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы пока не знаем, что можно делать на мохо. Где компилятор? Где спецификации? То что они спетросянили у раста чекер боровов не делает его растом.
     
     
  • 5.33, Аноним (29), 21:45, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно быть растом чтобы быть способным выполнять его задачи. Тем более если в Mojo будет его главная фишка. А компилятор будет опубликован когда отшлифуют, в этом не должно быть никаких сомнений.
     
  • 4.28, eganru (?), 21:29, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы принципиально нет.
    В rust можно nostd для голого железа писать(с минимальным стартапом на asm).

    На Мojo можно писать ПО, которое работает поверх ОС.

     
     
  • 5.32, Аноним (29), 21:41, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust nostd без карги обладает минимальными преимуществами, тогда уж лучше просто на Си писать, как все впрочем и делают.
     
     
  • 6.36, eganru (?), 22:08, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не согласен с Вашим утверждением, но не суть.

    Суть в том, что я не видел языка хорошего для всего и полагаю, что Mojo предназначен для решения определенных задач, связанных с ИИ; всё остальное - очень сильно сбоку и наверняка очень как-то.

     
  • 6.39, PROgrm_JARvis (ok), 22:12, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему вдруг nostd значит отсутствие Cargo?
    'no_std' лишь значит (упрощённо говоря), что по умолчанию не линкуются 'std' (который подразумевает наличие ОС с вещами типа ФС) и 'alloc' (в котором лежат стоковые вещи типа 'Vec' и 'String', и который всё так же модно руками прилинковать, задав реализацию глобального аллокатора, и получить возможность пользоваться всеми вещами из него).
    При этом Cargo всё так же прекрасно работает и, более того, в экосистеме огромное количество [1] крейтов для no_std, начиная от просто библиотечного кода, и заканчивая вещами, которые вообще только в компайл-тайме работают.

    [1]: https://crates.io/keywords/no_std

     
  • 2.24, Аноним (24), 20:53, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если это выглядит как питон, то может быть это и есть питон?
     
  • 2.37, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:09, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну julia давно это умеет и под лицензией mit в отличие от кота в мешке.
     

  • 1.12, commiethebeastie (ok), 19:49, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они его открывать собираются?
     
     
  • 2.15, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:17, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это первоочередной вопрос. 2-ой вопрос - это лицензия.
     

  • 1.16, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:18, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачать через регистрация? Совсем долбанулись. Помню такая же фигня была у pyston. И где он теперь?
     
  • 1.17, Bottle (?), 20:19, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше тех же PyPy, Cython & Codon? Со скептицизмом отношусь к проекту.
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:32, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    За последние лет 10 столько языков наплодилось. Берешь заказ или проект, а у них там чёрт ногу сломит,
    как будто специально делали так чтобы потом никто не разобрался сразу.
     
     
  • 2.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:11, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и есть. Поэтому в крупных конторах стек технологий фиксируют.
     

  • 1.20, Аноним (21), 20:34, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда начнётся мода на переписывание на Mojo?
     
     
  • 2.23, Аноним (14), 20:40, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чисто теоретически может выгнать питон из ML. Но тут не угадаешь, поживем увидим.
     
     
  • 3.26, Аноним (29), 21:14, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если с обещаниями не обманут, то вытеснение пойдет быстро, потому что будем честны производительность Питона не соответствует целям AI даже с учетом всевозможных, кхм, костылей (хочу, но не могу подобрать более приличное слово). Отрасль молодая и быстроразвивающаяся, может себе позволить.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 21:40, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    очевидно, что ты понятия не имеешь, о чем "рассуждаешь"
     
     
  • 5.34, Аноним (29), 21:49, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так просвети великий знайка, что случится если на рынке появится язык совместимый с Питоном, но быстрее его в десятки и сотни раз без всяких выкрутасов?
     
     
  • 6.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:17, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если на рынке появится язык совместимый с Питоном, но быстрее его в десятки и сотни раз без всяких выкрутасов?

    Дело в том, что кроме похожего синтаксиса в новости нет ничего о совместимости.

     
  • 6.44, Аноним (44), 22:36, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все-все питоновские сторонние батарейки, написанные за многие годы разными васянами, запустятся без вопросов? Или ты и создатели этой "мохи" бесплатно всё перепишете за одну ночь?
     
  • 4.41, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:15, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отрасль молодая и быстроразвивающаяся, может себе позволить.

    Как академическая дисцилина AI была основана в 1956 году. Mit во всю юзал лисп для AI в 1970-e.

     

  • 1.40, beck (??), 22:12, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сила питона в батарейках.
    Подойдут ли батарейки от питона в мохо?

    Переписывать кровавый энтерпрайз на питоне мешал интерпретатор. А теперь синтаксис ещё проще джавы, производительность на уровне, конпелять можно, ну и батарейки, если питоновские подходят, то это будет бомба.

     
  • 1.43, Аноним (43), 22:27, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, производительнее ли он, чем gdscript? Сравнение неуместное, но блин.
     

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