Обновление инструментария для языка программирования Mojo

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|2.29, Аноним (29), 21:35, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, только в 2022 году, но ему уже пророчат большое будущее, так как его разрабатывает архитектор Swift. Синтаксис Mojo только похож на синтаксис Python, но и это уже большой плюс по сравнению с тем же Rust, потому что он более понятен и на него можно быстро перейти почти без переучивания. Компилируется в статику через LLVM и MLIR, производительность будет на уровне. Что интересно, они также планируют добавить в свой язык borrow checker.
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|1.2, Аноним (2), 18:34, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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когда такие люди как латнер уходят от риск-в становится понятно, что у технологии нет перспектив
надеюсь можо подебит питон (только название мне не нравится, надо нанять маркетологов и переименовать)
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|2.9, Анонус (?), 19:08, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь называть его Мохо. Как это слово изначально и читалось.
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|2.11, OpenEcho (?), 19:19, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только название мне не нравится
Эт вы его file extension еще не видели...
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|1.3, Анонимаус (?), 18:39, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Совместимость с Python это просто маркетинговый ход.
Разница не только в реализации, но и в синтаксисе языка, в целом отличий на целый новый язык.
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|2.14, Аноним (14), 20:01, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличия в синтаксисе это не отличия. Если перлу сделать синтаксис Фортрана - он не перестанет быть перлом.
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|3.30, Аноним (29), 21:39, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И есть подозрение, что Перл с синтаксисом Фортрана был бы куда более читаемым.
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|1.8, Брат Анон (ok), 18:59, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Порадовали. Я даже теперь в закладки Моджо добавил. Умеют рей-тресинг и Мандельброта в Юпитер-блокноте. Прям. прогресс впечатляет. Я бы сказал, Раст здорового человека.
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|3.25, Аноним (29), 21:11, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Mojo можно делать все то же, что и на Расте и при этом так же безопасно. Что не удивительно для языка, который был создан специально для ML.
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|4.27, Аноним (14), 21:27, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мы пока не знаем, что можно делать на мохо. Где компилятор? Где спецификации? То что они спетросянили у раста чекер боровов не делает его растом.
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|5.33, Аноним (29), 21:45, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно быть растом чтобы быть способным выполнять его задачи. Тем более если в Mojo будет его главная фишка. А компилятор будет опубликован когда отшлифуют, в этом не должно быть никаких сомнений.
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|4.28, eganru (?), 21:29, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде бы принципиально нет.
В rust можно nostd для голого железа писать(с минимальным стартапом на asm).
На Мojo можно писать ПО, которое работает поверх ОС.
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|5.32, Аноним (29), 21:41, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust nostd без карги обладает минимальными преимуществами, тогда уж лучше просто на Си писать, как все впрочем и делают.
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|6.36, eganru (?), 22:08, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не согласен с Вашим утверждением, но не суть.
Суть в том, что я не видел языка хорошего для всего и полагаю, что Mojo предназначен для решения определенных задач, связанных с ИИ; всё остальное - очень сильно сбоку и наверняка очень как-то.
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|6.39, PROgrm_JARvis (ok), 22:12, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему вдруг nostd значит отсутствие Cargo?
'no_std' лишь значит (упрощённо говоря), что по умолчанию не линкуются 'std' (который подразумевает наличие ОС с вещами типа ФС) и 'alloc' (в котором лежат стоковые вещи типа 'Vec' и 'String', и который всё так же модно руками прилинковать, задав реализацию глобального аллокатора, и получить возможность пользоваться всеми вещами из него).
При этом Cargo всё так же прекрасно работает и, более того, в экосистеме огромное количество [1] крейтов для no_std, начиная от просто библиотечного кода, и заканчивая вещами, которые вообще только в компайл-тайме работают.
[1]: https://crates.io/keywords/no_std
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|1.17, Bottle (?), 20:19, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чем это лучше тех же PyPy, Cython & Codon? Со скептицизмом отношусь к проекту.
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|1.19, Аноним (19), 20:32, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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За последние лет 10 столько языков наплодилось. Берешь заказ или проект, а у них там чёрт ногу сломит,
как будто специально делали так чтобы потом никто не разобрался сразу.
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|2.23, Аноним (14), 20:40, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чисто теоретически может выгнать питон из ML. Но тут не угадаешь, поживем увидим.
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|3.26, Аноним (29), 21:14, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если с обещаниями не обманут, то вытеснение пойдет быстро, потому что будем честны производительность Питона не соответствует целям AI даже с учетом всевозможных, кхм, костылей (хочу, но не могу подобрать более приличное слово). Отрасль молодая и быстроразвивающаяся, может себе позволить.
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|5.34, Аноним (29), 21:49, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так просвети великий знайка, что случится если на рынке появится язык совместимый с Питоном, но быстрее его в десятки и сотни раз без всяких выкрутасов?
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|6.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:17, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если на рынке появится язык совместимый с Питоном, но быстрее его в десятки и сотни раз без всяких выкрутасов?
Дело в том, что кроме похожего синтаксиса в новости нет ничего о совместимости.
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|6.44, Аноним (44), 22:36, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И все-все питоновские сторонние батарейки, написанные за многие годы разными васянами, запустятся без вопросов? Или ты и создатели этой "мохи" бесплатно всё перепишете за одну ночь?
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|4.41, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:15, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отрасль молодая и быстроразвивающаяся, может себе позволить.
Как академическая дисцилина AI была основана в 1956 году. Mit во всю юзал лисп для AI в 1970-e.
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|1.40, beck (??), 22:12, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сила питона в батарейках.
Подойдут ли батарейки от питона в мохо?
Переписывать кровавый энтерпрайз на питоне мешал интерпретатор. А теперь синтаксис ещё проще джавы, производительность на уровне, конпелять можно, ну и батарейки, если питоновские подходят, то это будет бомба.
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|1.43, Аноним (43), 22:27, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, производительнее ли он, чем gdscript? Сравнение неуместное, но блин.
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