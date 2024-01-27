Обновление инструментария для языка программирования Mojo

3.25 , Аноним ( 29 ), 21:11, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Mojo можно делать все то же, что и на Расте и при этом так же безопасно. Что не удивительно для языка, который был создан специально для ML.

4.27 , Аноним ( 14 ), 21:27, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Мы пока не знаем, что можно делать на мохо. Где компилятор? Где спецификации? То что они спетросянили у раста чекер боровов не делает его растом.

5.33 , Аноним ( 29 ), 21:45, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нужно быть растом чтобы быть способным выполнять его задачи. Тем более если в Mojo будет его главная фишка. А компилятор будет опубликован когда отшлифуют, в этом не должно быть никаких сомнений.

4.28 , eganru ( ? ), 21:29, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде бы принципиально нет.

В rust можно nostd для голого железа писать(с минимальным стартапом на asm). На Мojo можно писать ПО, которое работает поверх ОС.

5.32 , Аноним ( 29 ), 21:41, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Rust nostd без карги обладает минимальными преимуществами, тогда уж лучше просто на Си писать, как все впрочем и делают.

6.36 , eganru ( ? ), 22:08, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не согласен с Вашим утверждением, но не суть. Суть в том, что я не видел языка хорошего для всего и полагаю, что Mojo предназначен для решения определенных задач, связанных с ИИ; всё остальное - очень сильно сбоку и наверняка очень как-то.

6.39 , PROgrm_JARvis ( ok ), 22:12, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему вдруг nostd значит отсутствие Cargo?

'no_std' лишь значит (упрощённо говоря), что по умолчанию не линкуются 'std' (который подразумевает наличие ОС с вещами типа ФС) и 'alloc' (в котором лежат стоковые вещи типа 'Vec' и 'String', и который всё так же модно руками прилинковать, задав реализацию глобального аллокатора, и получить возможность пользоваться всеми вещами из него).

При этом Cargo всё так же прекрасно работает и, более того, в экосистеме огромное количество [1] крейтов для no_std, начиная от просто библиотечного кода, и заканчивая вещами, которые вообще только в компайл-тайме работают. [1]: https://crates.io/keywords/no_std

