The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2

08.10.2024 17:26

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE (Argon, основанный на openSUSE Leap, и Krypton, основанный на openSUSE Tumbleweed).

Основные изменения:

  • В композитном менеджере KWin включена поддержка Wayland-расширений управления цветом. Добавлена поддержка возможности "rendering intents", определяющей то, как цвета должны быть преобразованы из одного цветового пространства в другое. Добавлена поддержка метода компенсации чёрной точки (BPC, Black Point Сompensation), применяемого для улучшения отображения чёрного цвета при преобразовании цветовых пространств.
  • Реализован Wayland-протокол alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.
  • В окружении на базе Wayland реализована возможность копирования и вставки из системного буфера обмена при активном обзорном режиме (Overview) и других эффектах KWin.
  • Добавлена возможность сборки KWin только с поддержкой сеанса Wayland.
  • Добавлена настройка, позволяющая использовать встроенные в монитор данные цветового профиля.
  • В виджет управления яркостью экрана добавлены ползунки для раздельного изменения яркости на каждом подключённом мониторе. Для синхронизированного изменения яркости на всех мониторах можно использовать горячую клавишу или прокрутку колесом мыши на виджете.
  • Все компоненты KDE переведены на использования единого диалога выбора приложения для обработки контента ("Open With").
  • Вызываемые из панели всплывающие окна теперь по возможности выравниваются по краю панели.
  • Для графических планшетов добавлен интерфейс калибровки, предоставлена поддержка тестирования изменяемых настроек, реализована возможность переназначения клавиш на стилусе и появилась поддержка сопоставления поверхности планшета с определённой областью на экране.
  • Предоставлена возможность переопределения поведения приложений в отношении блокировки перехода в спящий режим или запуска хранителя экрана.
  • Возвращено отображение в процессе зарядки индикатора с уровнем заряда аккумулятора (в KDE Plasma 6.0 виджет отключался во время зарядки, а теперь будет отключаться только после завершения зарядки).
  • Добавлена комбинация клавиш Meta+B для переключения профилей энергопотребления.
  • В менеджере приложений (Discover) и связанном с ним индикаторе в системном лотке обеспечено постоянное отображение сведений о наличии обновлений. Добавлена кнопка "Install Updates & Shut Down" для установки накопившихся offline-обновлений и завершения работы (данная функция вначале перезагружает компьютер и выполняет offline-обновление во время загрузки, а затем завершает работу системы, после того как обновления будут установлены). Переработано представление информации о лицензиях и обеспечено явное разделения несвободных и проприетарных программ, вместо именования всех несвободных программ проприетарными. Встроена возможность установки и обновления пакетов для дистрибутива PostmarketOS.
  • При использовании альтернативных профилей энергопотребления, обеспечен показ специальных значков на индикаторе энергопотребления в системном лотке, что позволяет не только видеть состояние заряда аккумулятора, но и выбранный профиль энергопотребления.
  • Предоставлена возможность назначения отображаемого имени для ярлыков выполнения произвольных команд.
  • При использовании Wayland реализована поддержка механизма "sticky keys", который позволяет людям c нарушением мелкой моторики пальцев рук пользоваться клавиатурными комбинациями, требующими одновременного нажатия нескольких клавиш - в режиме "sticky keys" клавиши-модификаторы (Shift, Ctrl, Alt) можно нажимать заранее, перед нажатием другой клавиши (нажатие модификатора запоминается и применяется к следующей клавише).
  • В виджет, показывающий прогноз погоды, добавлена поддержка отображения ощущаемой температуры, которая учитывает влияние влажности воздуха на субъективное ощущение температуры. Добавлена возможность загрузка прогнозом погоды из сервиса NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
  • Добавлена поддержка изменения параметров автоматической прокрутки в драйвере Libinput, а также возможность отключения режима плавной прокрутки в приложениях.
  • В виджет управления сетевым соединением добавлена поддержка WebAuth аутентификации на базе SAML (Security Assertion Markup Language). Реализована поддержка метода согласования соединения OWE (Opportunistic Wireless Encryption, RFC 8110) для генерации ключей шифрования в открытых беспроводных сетях (расширение OWE задействовано в стандарте WPA3 для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа в общедоступных публичных беспроводных сетях, не требующих аутентификации).
  • Предоставлена возможность изменения цвета выделения активных элементов (акцентный цвет) для тем оформления Breeze Dark и Breeze Twilight.
  • Размещение сетки элементов в системном лотке оптимизировано с учётом длины строковых названий на выбранном в системе языке.
  • Переделан интерфейс навигации по виджетам (Widget Explorer).
  • Всплывающее окно операций с буфером обмена, показываемое при нажатии Meta+V, унифицировано с интерфейсом виджета буфера обмена.
  • В конфигураторе (System Settings) предложено новое оформление страницы для настройки параметров клавиатуры, переработана страница с настройками Thunderbolt, а также модернизирован интерфейс страниц, продолжающих использовать QtWidgets (данные страницы сделаны более похожими на части, использующие QML).
  • В интерфейсе приветствия входа в систему (Welcome Center) предложен более наглядный обзор возможностей KDE Plasma.
  • Реализована звуковая индикация подключения и отключения монитора.
  • В KWin удалена поддержка эффекта морфинга всплывающих окон из-за наличия нерешаемых проблем.
  • По умолчанию разрешено перемещение окон, соответствующих теме оформления Breeze, только за область заголовка, а не любые части окна.
  • В выпадающем меню, показываемом при перемещении мышью файла или изображения из браузера на рабочий стол или в файловый менеджер, теперь показываются только действия, имеющие отношение к перемещённому файлу (загрузка файла или помещение ссылки).
  • В виджете Pager добавлена опция для отключения контуров окна.
  • В виджете "Minimize All" обеспечено сворачивание окон только на текущем виртуальном рабочем столе.
  • В интерфейс добавления аватара пользователя встроен инструмент для обрезки изображения.
  • Добавлено всплывающее уведомление с запросом пожертвований, которое будет выводиться только раз в год (в декабре).
  • В программу Info Center добавлена страница с параметрами и характеристиками памяти.
  • В виджет завершения сеанса и конфигуратор добавлена опция "Show logout screen" для показа экрана выбора доступных операций (завершение работы, выход или перезагрузка).
  • В настройки Bluetooth добавлена отдельная секция с заблокированными устройствами, а на страницу с параметрами устройства добавлено подсказка о том, к чему приводит выставление блокировки.
  • Предоставлена возможность настройки ширины пиктограмм и текста, показываемых при активации менеджера задач.
  • Со 100 до 200 символов в секунду увеличена максимальная частота обработки повторного нажатия клавиши.
  • Предложена начальная реализация тем курсоров в формате SVG, которая задействована в темах Breeze.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Проект KDE определил цели развития на ближайшие два года
  3. OpenNews: В KDE появятся всплывающие уведомления с запросом пожертвований
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  5. OpenNews: Релиз KDE 6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62016-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:33, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, xattrs всё ещё удаляет при перемещении файлов с раздела на раздел. В чём прикол?
     
  • 1.3, Алексей Раменский (-), 17:42, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Божественный 6.2! Спасибо разработчикам за качественный и единственно вменяемый DE под Linux.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:00, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с таким дизайном и багами?)
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:01, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вменяемый. Чтобы изменить размер шрифта нужно весь моск сломать.
     
     
  • 3.73, Lyrix (ok), 23:54, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Чтобы изменить размер шрифта нужно весь моск сломать.

    LoL! Шрифты меняются одной кнопкой "Изменить все шрифты", до которой добраться можно нажав ТРИ раза мышкой! Такой роскоши даже в "Мастдае" нет :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 17:44, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кто кем вдохновляется ?
    https://www.youtube.com/@MicrosoftWindows/videos
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 18:02, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    просто сравни года когда вышла винда 95 и первая бета кед
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 18:20, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Венда лет через 10 после того начала передирать всё с конкурентов. И это правильно, нужно брать лучшие обкатанные решения, а не как гном.
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:46, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все они вдохновляются apple.com
    Остальное от лукавого
     
     
  • 3.58, Линуксоид (?), 20:30, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впереди всех там замешан Xerox, но что нам Свободным за дело до их проприерастных дрязг.
     

  • 1.14, Аноним (-), 18:06, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти шрифты будто вернули меня 12 лет назад когда я использовал KDE, ну хоть это стабильно, но глаза дороже.
     
     
  • 2.63, Линуксоид (?), 20:33, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, но у брата на 4к амоледе на скриншотах нормально выглядят.
     
  • 2.68, Аноним (68), 21:03, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шрифты меняются в настройках.
     
     
  • 3.70, Линуксоид (?), 21:16, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Японский бог, так нормальное же сглаживание на скриншотах? Или он страдает по былому вырвиглазию?
     

  • 1.20, Аноним (20), 18:32, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализован Wayland-протокол alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера.

    - Вот наш новый сервер Вейланд. Его киллер фича в том, что он только и рисует поверхность от клиента в точке (х, у).
    - Но нам нужна фича A, B, C!
    - Эмм, держитесь, щас нагородим кучу сторонних протоколов, и пусть каждый реализует их сам.

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 19:21, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но плюс в том, что как станет фича deprecated, выкинул и вкрутил другой протокол.

    А если без этих абстракций, то попробуй убери.

     

  • 1.28, Аноним (28), 18:46, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Кедах тип файла идентифицируется не по расширению, а по заголовку. Отключить это никак нельзя. Так что даже если тебе кинут эксплоит 0001.download.tmp, то кеды его всё равно откроют для создания миниатюр. И для индексации тоже.
     
     
  • 2.79, Аноним (79), 00:38, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сиди в консоли, кто ж не даёт?
     
  • 2.81, Аноним (81), 01:27, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если используется shared-mime-info, то и по расширению бывает.
     

  • 1.32, Аноним (28), 18:50, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В виджет управления яркостью экрана добавлены ползунки для раздельного изменения яркости на каждом подключённом мониторе.

    Напомню вам, что этот грёбанный виджет работает только на ноутбуках, потому что задействовать libddc разрабам кед не нужно - видимо все они на ноутах сидят.

     
     
  • 2.33, Аноним (28), 18:52, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И драйвер ddcci не предлагать - он попросту не работает. ddccontrol и ddcutil работают, а кернелмодные костыли для кед - не работают. Да ещё и ломаются иногда, ломая пакеты.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 20:07, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддержку ddcutil по умолчанию включили в феврале 23-го года, а за флагом компиляции она была доступна с 2017
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 00:29, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то у меня на Дебиане я не вижу.
     
     
  • 5.82, Аноним (82), 01:29, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на Дебиане придется запастись терпением. Коммит тот как оказалось вошёл только в шестую плазму, а она приедет только в следующем релизе где-то в 2025.
     
  • 2.34, Аноним (27), 18:53, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Много ты знаешь стационарных моников которые поддерживают такую функцию? (из массового сегмента до 200 баксов)
     
     
  • 3.50, Andrei (??), 19:39, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На моём philips 24e1n3300a за 200$ регулируется яркость
     
  • 3.74, Lyrix (ok), 00:11, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Много ты знаешь стационарных моников которые поддерживают такую функцию? (из массового
    > сегмента до 200 баксов)

    Packard Bell Maestro 236D (2013/14 г. в. ~$165)

    Не только яркость, но и контраст, баланс белого, да и отдельно RGB можно рулить (через ddcutil). На питоне есть аплет vdu_control на git валяется и в aur есть, подходит под любой DE :)

     
  • 3.75, Аноним (76), 00:11, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все актуальные Samsung SyncMasterы. Остальным никогда не пользовался.
     
  • 2.35, Аноним (10), 18:53, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как так ? местный анономус в кедах авторитетно заявляет что лучше кед нет ничего
     
     
  • 3.51, 123 (??), 19:49, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вишь какая тема если из этого диего сделаешь моно тему то будет как надо , но это уже будет моно хром , по этому борятся как могут. Ну нравиться такой вариант автомобиля значит такое видение.
     
  • 3.60, Аноним (60), 20:31, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > как так ? местный анономус в кедах авторитетно заявляет что лучше кед
    > нет ничего

    Мне кажется plasma слишком спешат. Им бы поработать над стабильностью оптимизацией нежели потоком непонятных фич.

     
     
  • 4.66, Ezhan (ok), 20:41, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6.2 стабильный выпуск. Несколько дней на Федоре 41 бета гоняю.
     
  • 2.59, Ezhan (ok), 20:30, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда, работает и с настольными мониторами. У меня два "Делла" теперь регулируются из лотка (правда, непонятно зачем).
     
     
  • 3.62, Аноним (60), 20:32, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неправда, работает и с настольными мониторами. У меня два "Делла" теперь регулируются
    > из лотка (правда, непонятно зачем).

    На случай разных мониторов. Один слишком яркий, другой тусклый. Одним ползунком будет всегда либо ярко либо тускло. Но могли бы реализовать это умней.

     
     
  • 4.65, Ezhan (ok), 20:40, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так один раз выставил и зачем это теребить? Я лично в настройки яркости не лез 8 лет, как купил мониторы выставил и на том всё. Ну да ладно, лучше чтобы было, чем не было, если кому-то надо.
     
     
  • 5.71, Аноним (60), 21:26, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так один раз выставил и зачем это теребить? Я лично в
    > настройки яркости не лез 8 лет, как купил мониторы выставил и
    > на том всё. Ну да ладно, лучше чтобы было, чем не
    > было, если кому-то надо.

    Один в углу стоит солнце взошло отсвечивает, другой у стола там темно.
    А я меняю яркость у мониторов чтобы глаза не вытекали когда во тьме экран светится.

     
  • 3.67, Аноним (42), 20:48, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто. У меня лыжа - проверю. Этого реально не хватало.

    P.S спасибо, что вы есть на федора. Я жду на suse, теперь знаю, что должно быть ок)

     
     
  • 4.72, Ezhan (ok), 22:24, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В опенСУСЕ Перекатиполе уже тоже прилетело. Обновляюсь.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру