Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2

2.33 , Аноним ( 28 ), 18:52, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И драйвер ddcci не предлагать - он попросту не работает. ddccontrol и ddcutil работают, а кернелмодные костыли для кед - не работают. Да ещё и ломаются иногда, ломая пакеты.

3.53 , Аноним ( 53 ), 20:07, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Поддержку ddcutil по умолчанию включили в феврале 23-го года, а за флагом компиляции она была доступна с 2017

4.76 , Аноним ( 76 ), 00:29, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то у меня на Дебиане я не вижу.

5.82 , Аноним ( 82 ), 01:29, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на Дебиане придется запастись терпением. Коммит тот как оказалось вошёл только в шестую плазму, а она приедет только в следующем релизе где-то в 2025.

2.34 , Аноним ( 27 ), 18:53, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Много ты знаешь стационарных моников которые поддерживают такую функцию? (из массового сегмента до 200 баксов)

3.50 , Andrei ( ?? ), 19:39, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – На моём philips 24e1n3300a за 200$ регулируется яркость

3.74 , Lyrix ( ok ), 00:11, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Много ты знаешь стационарных моников которые поддерживают такую функцию? (из массового

> сегмента до 200 баксов) Packard Bell Maestro 236D (2013/14 г. в. ~$165) Не только яркость, но и контраст, баланс белого, да и отдельно RGB можно рулить (через ddcutil). На питоне есть аплет vdu_control на git валяется и в aur есть, подходит под любой DE :)

3.75 , Аноним ( 76 ), 00:11, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все актуальные Samsung SyncMasterы. Остальным никогда не пользовался.

2.35 , Аноним ( 10 ), 18:53, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как так ? местный анономус в кедах авторитетно заявляет что лучше кед нет ничего

3.51 , 123 ( ?? ), 19:49, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут вишь какая тема если из этого диего сделаешь моно тему то будет как надо , но это уже будет моно хром , по этому борятся как могут. Ну нравиться такой вариант автомобиля значит такое видение.

3.60 , Аноним ( 60 ), 20:31, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > как так ? местный анономус в кедах авторитетно заявляет что лучше кед

> нет ничего Мне кажется plasma слишком спешат. Им бы поработать над стабильностью оптимизацией нежели потоком непонятных фич.

4.66 , Ezhan ( ok ), 20:41, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 6.2 стабильный выпуск. Несколько дней на Федоре 41 бета гоняю.

2.59 , Ezhan ( ok ), 20:30, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неправда, работает и с настольными мониторами. У меня два "Делла" теперь регулируются из лотка (правда, непонятно зачем).

3.62 , Аноним ( 60 ), 20:32, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неправда, работает и с настольными мониторами. У меня два "Делла" теперь регулируются

> из лотка (правда, непонятно зачем). На случай разных мониторов. Один слишком яркий, другой тусклый. Одним ползунком будет всегда либо ярко либо тускло. Но могли бы реализовать это умней.

4.65 , Ezhan ( ok ), 20:40, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так один раз выставил и зачем это теребить? Я лично в настройки яркости не лез 8 лет, как купил мониторы выставил и на том всё. Ну да ладно, лучше чтобы было, чем не было, если кому-то надо.

5.71 , Аноним ( 60 ), 21:26, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну так один раз выставил и зачем это теребить? Я лично в

> настройки яркости не лез 8 лет, как купил мониторы выставил и

> на том всё. Ну да ладно, лучше чтобы было, чем не

> было, если кому-то надо. Один в углу стоит солнце взошло отсвечивает, другой у стола там темно.

А я меняю яркость у мониторов чтобы глаза не вытекали когда во тьме экран светится.

3.67 , Аноним ( 42 ), 20:48, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Круто. У меня лыжа - проверю. Этого реально не хватало. P.S спасибо, что вы есть на федора. Я жду на suse, теперь знаю, что должно быть ок)

4.72 , Ezhan ( ok ), 22:24, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В опенСУСЕ Перекатиполе уже тоже прилетело. Обновляюсь.

