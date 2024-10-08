Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.2

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|1.2, Аноним (2), 17:33, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати, xattrs всё ещё удаляет при перемещении файлов с раздела на раздел. В чём прикол?
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|2.11, Аноним (11), 18:01, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, вменяемый. Чтобы изменить размер шрифта нужно весь моск сломать.
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|3.73, Lyrix (ok), 23:54, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Чтобы изменить размер шрифта нужно весь моск сломать.
LoL! Шрифты меняются одной кнопкой "Изменить все шрифты", до которой добраться можно нажав ТРИ раза мышкой! Такой роскоши даже в "Мастдае" нет :)
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|3.18, Аноним (2), 18:20, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Венда лет через 10 после того начала передирать всё с конкурентов. И это правильно, нужно брать лучшие обкатанные решения, а не как гном.
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|3.58, Линуксоид (?), 20:30, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Впереди всех там замешан Xerox, но что нам Свободным за дело до их проприерастных дрязг.
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|1.14, Аноним (-), 18:06, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эти шрифты будто вернули меня 12 лет назад когда я использовал KDE, ну хоть это стабильно, но глаза дороже.
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|3.70, Линуксоид (?), 21:16, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Японский бог, так нормальное же сглаживание на скриншотах? Или он страдает по былому вырвиглазию?
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|1.20, Аноним (20), 18:32, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализован Wayland-протокол alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера.
- Вот наш новый сервер Вейланд. Его киллер фича в том, что он только и рисует поверхность от клиента в точке (х, у).
- Но нам нужна фича A, B, C!
- Эмм, держитесь, щас нагородим кучу сторонних протоколов, и пусть каждый реализует их сам.
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|2.42, Аноним (42), 19:21, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но плюс в том, что как станет фича deprecated, выкинул и вкрутил другой протокол.
А если без этих абстракций, то попробуй убери.
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|1.28, Аноним (28), 18:46, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Кедах тип файла идентифицируется не по расширению, а по заголовку. Отключить это никак нельзя. Так что даже если тебе кинут эксплоит 0001.download.tmp, то кеды его всё равно откроют для создания миниатюр. И для индексации тоже.
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|1.32, Аноним (28), 18:50, 08/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В виджет управления яркостью экрана добавлены ползунки для раздельного изменения яркости на каждом подключённом мониторе.
Напомню вам, что этот грёбанный виджет работает только на ноутбуках, потому что задействовать libddc разрабам кед не нужно - видимо все они на ноутах сидят.
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|2.33, Аноним (28), 18:52, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И драйвер ddcci не предлагать - он попросту не работает. ddccontrol и ddcutil работают, а кернелмодные костыли для кед - не работают. Да ещё и ломаются иногда, ломая пакеты.
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|3.53, Аноним (53), 20:07, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поддержку ddcutil по умолчанию включили в феврале 23-го года, а за флагом компиляции она была доступна с 2017
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|5.82, Аноним (82), 01:29, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на Дебиане придется запастись терпением. Коммит тот как оказалось вошёл только в шестую плазму, а она приедет только в следующем релизе где-то в 2025.
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|2.34, Аноним (27), 18:53, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Много ты знаешь стационарных моников которые поддерживают такую функцию? (из массового сегмента до 200 баксов)
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|3.74, Lyrix (ok), 00:11, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Много ты знаешь стационарных моников которые поддерживают такую функцию? (из массового
> сегмента до 200 баксов)
Packard Bell Maestro 236D (2013/14 г. в. ~$165)
Не только яркость, но и контраст, баланс белого, да и отдельно RGB можно рулить (через ddcutil). На питоне есть аплет vdu_control на git валяется и в aur есть, подходит под любой DE :)
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|3.75, Аноним (76), 00:11, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все актуальные Samsung SyncMasterы. Остальным никогда не пользовался.
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|2.35, Аноним (10), 18:53, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как так ? местный анономус в кедах авторитетно заявляет что лучше кед нет ничего
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|3.51, 123 (??), 19:49, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут вишь какая тема если из этого диего сделаешь моно тему то будет как надо , но это уже будет моно хром , по этому борятся как могут. Ну нравиться такой вариант автомобиля значит такое видение.
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|3.60, Аноним (60), 20:31, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> как так ? местный анономус в кедах авторитетно заявляет что лучше кед
> нет ничего
Мне кажется plasma слишком спешат. Им бы поработать над стабильностью оптимизацией нежели потоком непонятных фич.
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|4.66, Ezhan (ok), 20:41, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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6.2 стабильный выпуск. Несколько дней на Федоре 41 бета гоняю.
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|2.59, Ezhan (ok), 20:30, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неправда, работает и с настольными мониторами. У меня два "Делла" теперь регулируются из лотка (правда, непонятно зачем).
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|3.62, Аноним (60), 20:32, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неправда, работает и с настольными мониторами. У меня два "Делла" теперь регулируются
> из лотка (правда, непонятно зачем).
На случай разных мониторов. Один слишком яркий, другой тусклый. Одним ползунком будет всегда либо ярко либо тускло. Но могли бы реализовать это умней.
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|4.65, Ezhan (ok), 20:40, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так один раз выставил и зачем это теребить? Я лично в настройки яркости не лез 8 лет, как купил мониторы выставил и на том всё. Ну да ладно, лучше чтобы было, чем не было, если кому-то надо.
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|5.71, Аноним (60), 21:26, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так один раз выставил и зачем это теребить? Я лично в
> настройки яркости не лез 8 лет, как купил мониторы выставил и
> на том всё. Ну да ладно, лучше чтобы было, чем не
> было, если кому-то надо.
Один в углу стоит солнце взошло отсвечивает, другой у стола там темно.
А я меняю яркость у мониторов чтобы глаза не вытекали когда во тьме экран светится.
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|3.67, Аноним (42), 20:48, 08/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Круто. У меня лыжа - проверю. Этого реально не хватало.
P.S спасибо, что вы есть на федора. Я жду на suse, теперь знаю, что должно быть ок)
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