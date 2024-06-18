Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1

2.10 , Ezhan ( ok ), 15:54, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В неработающих расширениях виноваты авторы, кототрые не обновляют их. Не?

3.42 , AleksK ( ok ), 16:59, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А теперь напиши то же самое в теме про гном.

4.48 , No Pasaran ( ? ), 17:16, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Расширения в Кедах -- баловство, в Гноме -- необходимость.

5.52 , Аноним ( 52 ), 17:19, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – И там и там расширения --- необходимость!

6.99 , resdert ( ok ), 18:09, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хз, несколько лет сижу в кедах, необходимости в чем-то стороннем ни разу не возникло)

5.103 , AleksK ( ok ), 18:17, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Расширения в Кедах -- баловство, в Гноме -- необходимость. Например? Что тут такого необходимого?

3.50 , Аноним ( 52 ), 17:18, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А может не надо ломать обратную совместимость, и если приложение популярное (а это легко определяется по числу загрузок и активности), то вообще брать в оборот и напрямую внедрять в систему и самим допиливать и поддерживать, а не надеяться на "доброго Васю"?

4.104 , Аноним ( - ), 18:20, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А может не надо ломать обратную совместимость А может не нужно консервировать ошибки и плохие решения, а всё-таки избавляться от них? > вообще брать в оборот и напрямую внедрять в систему Да, давайте весь хлам тянуть в базовую систему... ты вначале глянь насколько "популярны" топовые дополнения > и самим допиливать и поддерживать больше заняться нечем... > а не надеяться на "доброго Васю" Вася не "добрый", а ленивая *oпa. Потому что ему лень было адаптировать свое поделие на этапе беты. Их вообще-то не просто так делают, а именно для того чтобы было время у разработчиков дополнений. Но шевелиться он начнет только тогда, когда все уже сломалось и уже у юзеров.

Ай да Вася, ай да молодец!

5.109 , Аноним ( 109 ), 18:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вася не "добрый", а ленивая *oпa. Потому что ему лень было адаптировать

> свое поделие на этапе беты. Их вообще-то не просто так делают,

> а именно для того чтобы было время у разработчиков дополнений. Но

> шевелиться он начнет только тогда, когда все уже сломалось и уже

> у юзеров.

> Ай да Вася, ай да молодец! И правда, возмутительно! Надеюсь, деньги назад уже потребовали?

6.115 , Аноним ( - ), 18:50, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И правда, возмутительно! Надеюсь, деньги назад уже потребовали? Неа, а с разрабы Кедов разве деньги берут?

Что, тоже не берут?

Ну тогда какие к ним претензии?

3.63 , Аноним ( 63 ), 17:32, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В неработающих расширениях виноваты авторы, кототрые не обновляют их. Не? Почему они тогда находятся в репозитории?

4.73 , Ezhan ( ok ), 17:42, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Можно пример привезти? Я для 6-й версии не вижу ничего, что с ней несовместимо. Показываются тольао совместимые.

5.77 , Аноним ( 77 ), 17:45, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Везите

5.86 , Аноним ( 52 ), 17:57, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так посмотрите внимательнее. Есть конкретная несовместимость с Вэйлендом. А 6-я версия продавливает Вэйленд как основу, и привет! Быстродействие с X11 хуже (значительно хуже), чем у 5-й версии.

6.89 , Ezhan ( ok ), 17:58, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У на старом ноутбуке тестировал Федору с 5.27 и потом вышла 40-я с 6.0. Так стало побыстрее. На вейленде.

6.116 , Аноним ( - ), 18:51, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть конкретная несовместимость с Вэйлендом. Именно. Напишите разрабу дополнения и попросите добавить совместимости с вейландом. > Быстродействие с X11 хуже (значительно хуже), чем у 5-й версии. Разумеется! Никто не будет оптимизировать систему под мертвые иксы.

Считай что их уже выкинули и скажи спасибо что оно хоть как-то работает.

Не нравится? Переходи на другое ДЕ.

2.12 , Ezhan ( ok ), 15:54, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну и у меня неделями работает и не виснет. 6.0.5 на данный момент.

2.25 , анон ( ? ), 16:22, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – -под вяленым местами не работает копирование текста из одного окна в другое.

Мож еще кто добавит, что им понравилось в этом обновлении?

3.46 , dullish ( ok ), 17:15, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это трогательная забота о безопасности непуганного юзверя. Ну или борьба с тяжёлым наследием иксов, если хотите. В настройках, с предупреждением, можно включить, что-бы всё копировалось куда угодно.

3.74 , Ezhan ( ok ), 17:43, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ошибку заполнили? Когда это можно поймать, я не сталкивался.

2.26 , Fracta1L ( ok ), 16:23, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гнумер, в Плазме нет никаких расширений, есть виджеты. Хоть подготовься перед набросом.

