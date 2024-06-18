The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1

18.06.2024 15:28

После трёх с половиной месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE.

Основные изменения:

  • В композитном менеджере KWin реализована поддержка тройной буферизации, позволяющей добиться более плавной отрисовки и анимации. Суть тройной буферизации в наличии трёх экранных буферов - в первый осуществляется отрисовка, из второго осуществляется вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки. Применение третьего дополнительного буфера позволяет избавиться от задержки, возникающей при двойной буферизации из-за невозможности переключения между буферами отрисовки и вывода до завершения вертикальной развёртки (vblank).
  • Реализована поддержка технологии Explicit Sync, позволяющей приложениям информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что даёт возможность добиться снижения задержек и избавиться от появления артефактов при выводе графики. В частности, Explicit Sync решает проблемы с нарушением вывода и подвисаниями на системах с GPU NVIDIA и включённой поддержкой Wayland.
  • Интегрирован компонент для организации удалённого доступа к рабочему столу с использованием протокола RDP. Для настройки удалённого доступа в конфигуратор добавлена отдельная страница.

  • Предложен новый интерфейс редактирования рабочего стола, позволяющий настроить размещение панелей и управлять виджетами. Режим включается через пункт "Enter Edit Mode", показываемый в контекстном меню, выводимом при щелчке правой кнопкой мыши на рабочем столе.

  • Добавлен настраиваемый барьер между экранами, упрощающий нажатие на элементы интерфейса, касающиеся границы между экранами, и решающий проблемы с автоскрытием примыкающих к границе панелей.
  • При использовании Wayland добавлена возможность фиктивного восстановления сеанса, позволяющая перезапустить приложения, которые были открыты в прошлом сеансе (сохранение позиции окон пока не обеспечивается).

  • Обеспечена синхронизация цвета RGB-подсветки клавиатуры с акцентным цветом, выбранным в настройках KDE.

  • Добавлена поддержка использования цветового профиля, встроенного в дисплей.
  • Добавлена поддержка режима консервации аккумулятора, присутствующего во многих ноутбуках Lenovo IdeaPad и Legion. При постоянном подключении к зарядному устройству режим не позволяет заряжать аккумулятор выше определённой ёмкости (например, 80%) для предотвращения деградации его характеристик.
  • Добавлена поддержка беспарольной блокировки экрана, которую можно использовать в качестве хранителя экрана.
  • Двойной щелчок мышью на виджете состояния аккумулятора теперь приводит к блокированию и разблокированию функции автоматической активации спящего режима, а прокрутка колесом мыши переключает активный режим энергопотребления.
  • В виджет с информацией о параметрах сети добавлено отображение номера беспроводного канала в дополнение к частоте.
  • В виджете с прогнозом погоды добавлена поддержка вывода предупреждений о снегопадах. В случае сбоя при загрузке данных из сервисов с прогнозом погоды, обеспечен вывод кнопки для повторения запроса.
  • В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
  • В обзорном режиме улучшен алгоритм размещения окон.
  • Включён по умолчанию эффект, выделяющий позицию курсора, если качнуть курсор мышью.
  • Добавлен эффект для скрытия курсора мыши после определённого времени неактивности (по умолчанию отключён).
  • В конфигураторе по умолчанию скрыта страница со списком фоновых сервисов (Background Services), так как необдуманные действия на данной странице может привести к нарушению нормальной работы. Для экспертов оставлена возможность открытия данной страницы через поиск в KRunner.
  • В конфигураторе страница с настройками клавиатуры переписана с использованием QML.
  • В конфигураторе на странице настройки графического планшета появилась возможность изменения параметров кнопок планшета и стилуса для их использования в качестве модификаторов, а не для запуска действий.
  • На странице с настройками системы печати для улучшения определения принтеров реализована возможность установки пакета system-config-printer, если он отсутствует в базовой поставке дистрибутива.
  • Изменён интерфейс страницы с настройками управления энергопотреблением.

  • Интерфейс выбора обоев для рабочего стола избавлен от рамок и приведён к соответствию новому стилю страниц конфигуратора:
  • В системе вывода уведомлений задействована новая пиктограмма на кнопке отмены работ и обеспечена обрезка длинных заголовков по содержимому в центре, а не в левой части.
  • В тему Breeze добавлены символьные версии пиктограмм, связанных с шифрованием каталогов и размещением музыки. Обеспечен показ более корректных пиктограмм для звуковых и видео файлов, распространяемых в форматах, для которых отсутствуют отдельные пиктограммы.
  • Решена проблема с выводом режущего слух системного гудка при ошибках. Добавлен обработчик перехватывающий подобные гудки и выводящий вместо них звук, определённый в звуковой теме KDE.
  • В KRunner при выводе результатов поиска помимо найденных приложений приоритет теперь также отдаётся страницам конфигуратора с настройками.
  • В приложение для приветствия входа в систему (Welcome Center) добавлена новая страница с обзором KRunner.
  • Добавлена поддержка портала (xdg-desktop-portal) Input Capture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений.
  • В KWin изменён метод определения активного экрана, на котором будут открываться новые окна. Активным теперь признаётся экран, с которым было последнее взаимодействие пользователя, например, перемещение мыши или установка фокуса ввода клавиатурой.
  • В KWin улучшен интерфейс для разделения экрана (split view).


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Новые рекомендации по оформлению интерфейса приложений KDE
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce
  5. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  6. OpenNews: Релиз KDE 6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61388-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Alladin (?), 15:48, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Обновления шик.
    - тормозит kwin
    - зависает через 1-2 часа работы
    - невозможность работы любимых расширений плазмы 5
    - ...

    извините, но я свалил с нее.

     
     
  • 2.10, Ezhan (ok), 15:54, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В неработающих расширениях виноваты авторы, кототрые не обновляют их. Не?
     
     
  • 3.42, AleksK (ok), 16:59, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А теперь напиши то же самое в теме про гном.
     
     
  • 4.48, No Pasaran (?), 17:16, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Расширения в Кедах -- баловство, в Гноме -- необходимость.
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 17:19, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И там и там расширения --- необходимость!
     
     
  • 6.99, resdert (ok), 18:09, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз, несколько лет сижу в кедах, необходимости в чем-то стороннем ни разу не возникло)
     
  • 5.103, AleksK (ok), 18:17, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расширения в Кедах -- баловство, в Гноме -- необходимость.

    Например? Что тут такого необходимого?

     
  • 3.50, Аноним (52), 17:18, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А может не надо ломать обратную совместимость, и если приложение популярное (а это легко определяется по числу загрузок и активности), то вообще брать в оборот и напрямую внедрять в систему и самим допиливать и поддерживать, а не надеяться на "доброго Васю"?
     
     
  • 4.104, Аноним (-), 18:20, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А может не надо ломать обратную совместимость

    А может не нужно консервировать ошибки и плохие решения, а всё-таки избавляться от них?

    > вообще брать в оборот и напрямую внедрять в систему

    Да, давайте весь хлам тянуть в базовую систему... ты вначале глянь насколько "популярны" топовые дополнения

    > и самим допиливать и поддерживать

    больше заняться нечем...

    > а не надеяться на "доброго Васю"

    Вася не "добрый", а ленивая *oпa. Потому что ему лень было адаптировать свое поделие на этапе беты. Их вообще-то не просто так делают, а именно для того чтобы было время у разработчиков дополнений. Но шевелиться он начнет только тогда, когда все уже сломалось и уже у юзеров.
    Ай да Вася, ай да молодец!

     
     
  • 5.109, Аноним (109), 18:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вася не "добрый", а ленивая *oпa. Потому что ему лень было адаптировать
    > свое поделие на этапе беты. Их вообще-то не просто так делают,
    > а именно для того чтобы было время у разработчиков дополнений. Но
    > шевелиться он начнет только тогда, когда все уже сломалось и уже
    > у юзеров.
    > Ай да Вася, ай да молодец!

    И правда, возмутительно! Надеюсь, деньги назад уже потребовали?


     
     
  • 6.115, Аноним (-), 18:50, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И правда, возмутительно! Надеюсь, деньги назад уже потребовали?

    Неа, а с разрабы Кедов разве деньги берут?
    Что, тоже не берут?
    Ну тогда какие к ним претензии?


     
  • 3.63, Аноним (63), 17:32, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В неработающих расширениях виноваты авторы, кототрые не обновляют их. Не?

    Почему они тогда находятся в репозитории?

     
     
  • 4.73, Ezhan (ok), 17:42, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно пример привезти? Я для 6-й версии не вижу ничего, что с ней несовместимо. Показываются тольао совместимые.
     
     
  • 5.77, Аноним (77), 17:45, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Везите
     
  • 5.86, Аноним (52), 17:57, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так посмотрите внимательнее. Есть конкретная несовместимость с Вэйлендом. А 6-я версия продавливает Вэйленд как основу, и привет! Быстродействие с X11 хуже (значительно хуже), чем у 5-й версии.
     
     
  • 6.89, Ezhan (ok), 17:58, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У на старом ноутбуке тестировал Федору с 5.27 и потом вышла 40-я с 6.0. Так стало побыстрее. На вейленде.
     
  • 6.116, Аноним (-), 18:51, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть конкретная несовместимость с Вэйлендом.

    Именно. Напишите разрабу дополнения и попросите добавить совместимости с вейландом.

    > Быстродействие с X11 хуже (значительно хуже), чем у 5-й версии.

    Разумеется! Никто не будет оптимизировать систему под мертвые иксы.
    Считай что их уже выкинули и скажи спасибо что оно хоть как-то работает.
    Не нравится? Переходи на другое ДЕ.

     
  • 2.12, Ezhan (ok), 15:54, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и у меня неделями работает и не виснет. 6.0.5 на данный момент.
     
  • 2.25, анон (?), 16:22, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    -под вяленым местами не работает копирование текста из одного окна в другое.
    Мож еще кто добавит, что им понравилось в этом обновлении?
     
     
  • 3.46, dullish (ok), 17:15, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это трогательная забота о безопасности непуганного юзверя. Ну или борьба с тяжёлым наследием иксов, если хотите. В настройках, с предупреждением, можно включить, что-бы всё копировалось куда угодно.
     
  • 3.74, Ezhan (ok), 17:43, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ошибку заполнили? Когда это можно поймать, я не сталкивался.
     
  • 2.26, Fracta1L (ok), 16:23, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнумер, в Плазме нет никаких расширений, есть виджеты. Хоть подготовься перед набросом.
     

  • 1.8, Ezhan (ok), 15:52, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное, что там починили переключение языков по CTRL-Shift (Alt-Shift).
    Вот тут описал: https://habr.com/ru/posts/822695/
     
     
  • 2.17, pkdr (ok), 16:05, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я для этого в таких случаях в настройках выставляю переключение по левым Ctrl+Shift, а для хоткеев вида Ctrl+Shift+"Ы" просто использую правые Ctrl+Shift.

    Но есть ещё более удобный метод, язык переключаю клавишей Caps, так как необходимость переключать язык у меня возникает гораздо, гораздо чаще, чем необходимость в постоянном переключении регистра.

     
     
  • 3.23, Ezhan (ok), 16:16, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у меня зоопарк из винды и линукса. Мне удобно всё левой рукой делать, как на винде привык. И теперь в КДЕ с этим красота.
     
     
  • 4.107, Аноним (107), 18:30, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переключения языка ввода в Windows с помощью CapsLock: habr.com/ru/articles/305658/
     
     
  • 5.108, Аноним (107), 18:31, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/articles/305658/
     
  • 3.24, ryoken (ok), 16:17, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Единственное, для чего эта блондинская клавиша в Линуксах годится :). Давно на неё назначил смену языка.
     
     
  • 4.27, pkdr (ok), 16:24, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в винде разве нельзя настроить переключение раскладки на капс?
    Если нельзя то да, не самая лучшая идея использовать операционную систему от производителя некогда хороших клавиатур и мышей.
     
     
  • 5.28, Ezhan (ok), 16:26, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя. К тому же я несколько раз в день случайно одним пальцем нажимаю Капс, а попадаю одновременно на капс и шифт. Выходит, что язык не переключил, зато включил капс...

    Вот как раз сейчас как раз это произошло.

     
  • 5.35, Аноним (35), 16:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В винде сделано для нормальных людей, а не для всяких меньшинств.
     
     
  • 6.59, No Pasaran (?), 17:29, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные это те, которые никакими языками, кроме ангельского, не владеют? Потому что постоянно переключать язык при наборе смешанного текста одной клавишей, одним мизинцем - намного проще, чем выворачивать пальцы раскорякой. Особенно, при слепом наборе, где ещё руку не нужно переставлять. Но у любителей прибитых гвоздями к полу игрушек какие-то свои представления об удобстве, как мама-утка научила.
     
     
  • 7.96, Аноним (96), 18:03, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные, братэлла, это те, которые владеют более чем двумя языками. Например, русским, английским, и ивритом.
     
  • 5.36, ryoken (ok), 16:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в винде разве нельзя настроить переключение раскладки на капс?

    В вантузе такого варианта отродясь не было.

     
  • 5.61, Admino (ok), 17:31, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В винде можно повесить на Caps через Punto Switcher.
     
  • 4.53, Аноним (52), 17:22, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я на Pause ставлю смену раскладки, а не на CapsLock XD
    Ибо Caps может быть внезапно нужен! Да и раздражает появление индикатора, притом ОЧЕНЬ сильно раздражает!
     
     
  • 5.82, Аноним (82), 17:49, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ибо Caps может быть внезапно нужен!

    Перевешивается на Shift + Caps, если внезапно раз в десятелетие понадобится...

     
  • 3.79, Аноним (82), 17:46, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но есть ещё более удобный метод, язык переключаю клавишей Caps

    Фигня. Нет ничего более удобного, чем переключением левым Контролом на один язык, а правым - на другой.
    Никогда не надо смотреть на текущий язык - перед набором текста включаешь нужный и вперёд.

     
     
  • 4.110, Ezhan (ok), 18:36, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно, если их больше двух, правда?
     
     
  • 5.112, Аноним (82), 18:41, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особенно, если их больше двух, правда?

    Большинство двумя пользуется.
    Пользуешься больше - включи фантазию. Можешь на альты еще две повесить, если не пользуешься ими для переключения фокуса на главное меню в приложении... Четырёх хватит? На Шифты тоже можно, хоть и не так удобно, иногда завтыкаешь и передумаешь что-то нажимать с зажатым шифтом, а язык переключится. Короче, кнопок много, используй фантазию... Чо я за тебя думать-то должен.

     

  • 1.11, Fracta1L (ok), 15:54, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я надеюсь, скругление углов отключаемо?
     
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 16:04, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно поставить другое оформление окон. Я использую https://github.com/paulmcauley/klassy/, можно настроить практически как угодно.
     
     
  • 3.31, Fracta1L (ok), 16:27, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, если скругляется только штатный Breeze, то и ладно, у меня всё равно всё кастомное)
     

  • 1.15, Аноним (-), 16:04, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучший DE на сегодняшний день, от людей для людей, только бы иконки обновили на посовременнее, и впридачу дизайн с закруглением, и мы захватим мир десктопа!
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 16:09, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя для нормальных людей он уже и так захвачен практически безальтернативно, исключение - тайловые менеджеры для гиков в терминале.
     
  • 2.90, No_KDE (?), 17:59, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это только ваши измышления, GNOME 3 - топчик, был и будет.
     
     
  • 3.94, only _KDE (-), 18:02, 18/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, pic (?), 16:13, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Упрощения, закругления, расширение применения обзорного режима.
    Всё ясно, неплохо.
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:27, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вместо вяленда лучше бы KDE Connect пилили, особенно звонки
     
     
  • 2.37, ryoken (ok), 16:36, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вместо вяленда лучше бы KDE Connect пилили, особенно звонки

    А что с ним не так? Звонками правда через него не пользовался. А файлами кидаться и СМСки показывать - это оно на ура может.

     
  • 2.105, Аноним (-), 18:22, 18/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.33, Аноним (33), 16:32, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В 6 версии вместо галок сделали модные включалки. Может и хрен бы с ними, но в тёмной теме они вообще не читабельны.:(

    В 6 версии в конфигураторе убрали второй уровень и выделили некоторые опции, которые были там, в типа "Advanced settings". Они вроде и нужны раз в полгода, но в правом верхнем углу их хрен найдёшь просто так.

    В текущей новости опять же в конфигураторе, в интерфейсе страницы с настройками для управления энергопотреблением, в видео видно, что сделали "типовые опции" и потом Custom, вместо просто регулятора. Всё под модноте. Но немного более домохозяечно. Вроде он и должно быть таким, домохозяечным, но конфигурируемым, но вот эти выпадающие списки и пункты в них темой не поменяешь.

    В общем, что-то волнуюсь за KDE.

     
  • 1.39, GhostX (?), 16:50, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отображение рабочих столов в режиме обзора исправили (в том, который открывается при наведении мыши на край экрана) или опять сухари сушим?
     
     
  • 2.78, z (??), 17:45, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Отображение рабочих столов в режиме обзора исправили

    Конечно нет. Это линyпc.

     
     
  • 3.81, Аноним (77), 17:48, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Шинде виртуальные рабочие столы вообще давно появились?
     
     
  • 4.97, _kp (ok), 18:04, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно. Стоковые появились Лет 7 назад, не меньше.
     
     
  • 5.102, Вася (??), 18:16, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В разрезе разработки - не так давно. Только с 10-й версии. Значительно поздней чем GNU/
    Linuх.
     
     
  • 6.106, Аноним (106), 18:24, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В разрезе разработки - не так давно. Только с 10-й версии.
    > Значительно поздней чем GNU/Linuх.

    Зато они работали сразу.
    А не как в Linux

     
     
  • 7.113, GhostX (?), 18:45, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на пианине играть не умею, чтобы в винде ими пользоваться.
     

  • 1.40, Nick (??), 16:50, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перейти з 3 релизов в год на 2.
    Обновить внешний вид, дизайн, хотя бы иконки.
    Упростить оболочку.
    Сделать Plasma в Fedora по умолчанию, вместо Gnome.
    А что вам, не хватает в Plasma?
     
     
  • 2.76, Аноним (77), 17:43, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ненадо только ничего упрощать. Для любителей упрощения есть GNOME.
     

  • 1.41, Аноним (41), 16:56, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, в файловом менеджере Dolphin всё также нельзя адресную строку отдельной строкой ниже кнопок расположить? Я не понимаю почему "дизайнеры" решили что адресная строка должна быть в одну линию с кнопками.
     
     
  • 2.43, Ezhan (ok), 17:04, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Интересно, в файловом менеджере Dolphin всё также нельзя адресную строку отдельной строкой
    > ниже кнопок расположить? Я не понимаю почему "дизайнеры" решили что адресная
    > строка должна быть в одну линию с кнопками.

    А зачем пустое место держать? Всё как в браузерах сделано. Не понимаю претензию, право.

     
  • 2.72, nrndda (ok), 17:41, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://i.postimg.cc/50Ynt5vY/Screenshot-20240618-054025.jpg
    эм, у меня так уже давно, ещё с 5-ой версии тянется...
     
     
  • 3.85, Аноним (41), 17:50, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но как это сделать? Не понимаю, интерфейс настройки, как не пробовал, не получалось. Контруитуитивно!
     
     
  • 4.92, Аноним (92), 18:00, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у тебя древнедельфин? В старых версиях даже переход в двух панельном режиме по табу не настроить.
     
  • 4.93, nrndda (ok), 18:02, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://i.postimg.cc/90NmBh0N/Screenshot-20240618-060151.jpg
    https://i.postimg.cc/PJqfZxXw/Screenshot-20240618-060108.jpg
     
  • 4.98, Аноним (82), 18:06, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но как это сделать? Не понимаю, интерфейс настройки, как не пробовал, не получалось. Контруитуитивно!

    Чем страдать, давно бы уже загуглил. Первая же ссылка:
    "Right click on the toolbar, click "Configure Toolbars", then in the "Current Actions" list on the right side find "Location Bar" and move it back to the "Available Actions" list, that should bring the location bar back down under the tabs."

     
     
  • 5.114, Аноним (114), 18:47, 18/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.47, Аноним (52), 17:15, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE следовало бы посмотреть на то, как были сделаны дополнения к более ранним ве... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.51, Аноним (41), 17:19, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В KDE по-умолчанию есть убогий "Меню приложений", но одновременно с этим был ранее Window AppMenu.

    Ну допустим всегда убираю дефолтное меню в современном видео и заменяю его виджетом меню в классическом стиле, хотя оно тоже далеко от идеала и кедами да и вообще линуксами этими вашими не пользуюсь.

     
     
  • 3.56, Аноним (52), 17:26, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эм... вы похоже не понимаете о каком именно виджете речь. Это виджет, который добавляет на панель область меню открытого приложения, ну кнопочки "Файл / Правка / Настройка / Помощь и т.д.", как это сделано в MacOS.

    Так вот штатный виджет тупо кривой, и не всегда работает с отдельными приложениями, а Window AppMenu, ВНЕЗАПНО(!) работает нормально. И тут вопрос: какого лешего тогда не допилили штатный виджет до нормального, вменяемого состояния?

     
     
  • 4.83, Аноним (41), 17:49, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я такого виджета ни разу не видел. Название точное а лучше картинку.
     
     
  • 5.91, Аноним (52), 17:59, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.kde.org/p/1274975
     
  • 5.95, Аноним (52), 18:03, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё есть шикарный Active Window Control, который позволяет, например, по скроллингу колёсика в соответствующем месте на панели делать разворачивание на весь экран / возвращение в оконный режим соответствующего приложения.

    https://store.kde.org/p/998910/

    И его тоже не добавляют по-умолчанию.

     
  • 2.68, Аноним (92), 17:36, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Latte Dock заброшен. Из анабиоза выходим по чуть-чуть.
     

  • 1.49, Аноним (41), 17:16, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE.

    Эта шляпа в Vitrualbox не в DE Neon не в openSUSE не грузится. Всё что надо знать.

     
  • 1.54, BlackRot (ok), 17:23, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу новых красивых абстрактных обоев. Куда писать?
     
     
  • 2.57, Аноним (52), 17:27, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ХУДОЖНИКАМ! xd
     

  • 1.58, Аноним (63), 17:28, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Объясните, откуда эта мода на гигантизм среди элементов управленния? Только не говорите про мак - там кнопки раза в два меньше чем тут, как и в винде!
     
     
  • 2.66, Аноним (92), 17:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инклюзивности. Очкарито тоже люди.
     
     
  • 3.84, Аноним (77), 17:50, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так а очки-то им для чего?
     
     
  • 4.88, Аноним (92), 17:58, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотреть на большие элементы управления. Дизайнераст так решил.  
     
  • 3.101, Аноним (114), 18:11, 18/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.80, Аноним (41), 17:48, 18/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.65, Аноним (92), 17:34, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Носятся со своим вейлендом, а сами не могут положение окна запомнить. Причём это бай дизайн самого вейленда.
     
  • 1.67, Аноним (63), 17:35, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.

    Там где сегодня "слегка", завтра будет полностью. В общем ясно куда ветер дует, благо icewm ещё котируется.

     
  • 1.69, Аноним (77), 17:36, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.

    Это самая главная инновация релиза!

     
     
  • 2.75, z (??), 17:43, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
    >Это самая главная инновация релиза!

    Гeндepно-нейтральный дизайн в соответствии с глобальной повесточкой.

     

  • 1.71, Аноним (-), 17:41, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Левитирующая панель и конечно же горизонтальная прокрутка, а куда ножницы с панели пропали или за них котик?
     
  • 1.87, Аноним (114), 17:57, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon"

    Нет. КДЕ, похоже, превращается в ГНОМЕ

     
  • 1.100, No_KDE (?), 18:10, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Добавлена поддержка использования цветового профиля, встроенного в дисплей". Тут какая-то ошибка, цветовой профиль назначается операционной системой монитору (дисплею), сам монитор не имеет встроенного цветового профиля, он только может иметь встроенный LUT да и то это опция только дорогих проф. мониторов. Видимо, просто появилась поддержка ОС профилей монитора, что конечно для фотографов на линуксе огромное движение вперед.
     
  • 1.111, Аноним (114), 18:38, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gpg --import 348c8651206633fd983a8fc4deacea00075e1d76 asc gpg создан каталог ... большой текст свёрнут, показать
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру