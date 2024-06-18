Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1

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|1.5, Alladin (?), 15:48, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Обновления шик.
- тормозит kwin
- зависает через 1-2 часа работы
- невозможность работы любимых расширений плазмы 5
- ...
извините, но я свалил с нее.
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|2.10, Ezhan (ok), 15:54, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В неработающих расширениях виноваты авторы, кототрые не обновляют их. Не?
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|6.99, resdert (ok), 18:09, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хз, несколько лет сижу в кедах, необходимости в чем-то стороннем ни разу не возникло)
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|5.103, AleksK (ok), 18:17, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Расширения в Кедах -- баловство, в Гноме -- необходимость.
Например? Что тут такого необходимого?
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|3.50, Аноним (52), 17:18, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А может не надо ломать обратную совместимость, и если приложение популярное (а это легко определяется по числу загрузок и активности), то вообще брать в оборот и напрямую внедрять в систему и самим допиливать и поддерживать, а не надеяться на "доброго Васю"?
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|4.104, Аноним (-), 18:20, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А может не надо ломать обратную совместимость
А может не нужно консервировать ошибки и плохие решения, а всё-таки избавляться от них?
> вообще брать в оборот и напрямую внедрять в систему
Да, давайте весь хлам тянуть в базовую систему... ты вначале глянь насколько "популярны" топовые дополнения
> и самим допиливать и поддерживать
больше заняться нечем...
> а не надеяться на "доброго Васю"
Вася не "добрый", а ленивая *oпa. Потому что ему лень было адаптировать свое поделие на этапе беты. Их вообще-то не просто так делают, а именно для того чтобы было время у разработчиков дополнений. Но шевелиться он начнет только тогда, когда все уже сломалось и уже у юзеров.
Ай да Вася, ай да молодец!
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|5.109, Аноним (109), 18:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вася не "добрый", а ленивая *oпa. Потому что ему лень было адаптировать
> свое поделие на этапе беты. Их вообще-то не просто так делают,
> а именно для того чтобы было время у разработчиков дополнений. Но
> шевелиться он начнет только тогда, когда все уже сломалось и уже
> у юзеров.
> Ай да Вася, ай да молодец!
И правда, возмутительно! Надеюсь, деньги назад уже потребовали?
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|6.115, Аноним (-), 18:50, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И правда, возмутительно! Надеюсь, деньги назад уже потребовали?
Неа, а с разрабы Кедов разве деньги берут?
Что, тоже не берут?
Ну тогда какие к ним претензии?
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|3.63, Аноним (63), 17:32, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В неработающих расширениях виноваты авторы, кототрые не обновляют их. Не?
Почему они тогда находятся в репозитории?
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|4.73, Ezhan (ok), 17:42, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно пример привезти? Я для 6-й версии не вижу ничего, что с ней несовместимо. Показываются тольао совместимые.
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|5.86, Аноним (52), 17:57, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так посмотрите внимательнее. Есть конкретная несовместимость с Вэйлендом. А 6-я версия продавливает Вэйленд как основу, и привет! Быстродействие с X11 хуже (значительно хуже), чем у 5-й версии.
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|6.89, Ezhan (ok), 17:58, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У на старом ноутбуке тестировал Федору с 5.27 и потом вышла 40-я с 6.0. Так стало побыстрее. На вейленде.
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|6.116, Аноним (-), 18:51, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть конкретная несовместимость с Вэйлендом.
Именно. Напишите разрабу дополнения и попросите добавить совместимости с вейландом.
> Быстродействие с X11 хуже (значительно хуже), чем у 5-й версии.
Разумеется! Никто не будет оптимизировать систему под мертвые иксы.
Считай что их уже выкинули и скажи спасибо что оно хоть как-то работает.
Не нравится? Переходи на другое ДЕ.
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|2.12, Ezhan (ok), 15:54, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и у меня неделями работает и не виснет. 6.0.5 на данный момент.
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|2.25, анон (?), 16:22, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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-под вяленым местами не работает копирование текста из одного окна в другое.
Мож еще кто добавит, что им понравилось в этом обновлении?
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|3.46, dullish (ok), 17:15, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это трогательная забота о безопасности непуганного юзверя. Ну или борьба с тяжёлым наследием иксов, если хотите. В настройках, с предупреждением, можно включить, что-бы всё копировалось куда угодно.
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|3.74, Ezhan (ok), 17:43, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ошибку заполнили? Когда это можно поймать, я не сталкивался.
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|2.26, Fracta1L (ok), 16:23, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гнумер, в Плазме нет никаких расширений, есть виджеты. Хоть подготовься перед набросом.
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|2.17, pkdr (ok), 16:05, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я для этого в таких случаях в настройках выставляю переключение по левым Ctrl+Shift, а для хоткеев вида Ctrl+Shift+"Ы" просто использую правые Ctrl+Shift.
Но есть ещё более удобный метод, язык переключаю клавишей Caps, так как необходимость переключать язык у меня возникает гораздо, гораздо чаще, чем необходимость в постоянном переключении регистра.
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|3.23, Ezhan (ok), 16:16, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у меня зоопарк из винды и линукса. Мне удобно всё левой рукой делать, как на винде привык. И теперь в КДЕ с этим красота.
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|4.107, Аноним (107), 18:30, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переключения языка ввода в Windows с помощью CapsLock: habr.com/ru/articles/305658/
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|3.24, ryoken (ok), 16:17, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Единственное, для чего эта блондинская клавиша в Линуксах годится :). Давно на неё назначил смену языка.
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|4.27, pkdr (ok), 16:24, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в винде разве нельзя настроить переключение раскладки на капс?
Если нельзя то да, не самая лучшая идея использовать операционную систему от производителя некогда хороших клавиатур и мышей.
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|5.28, Ezhan (ok), 16:26, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нельзя. К тому же я несколько раз в день случайно одним пальцем нажимаю Капс, а попадаю одновременно на капс и шифт. Выходит, что язык не переключил, зато включил капс...
Вот как раз сейчас как раз это произошло.
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|5.35, Аноним (35), 16:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В винде сделано для нормальных людей, а не для всяких меньшинств.
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|6.59, No Pasaran (?), 17:29, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальные это те, которые никакими языками, кроме ангельского, не владеют? Потому что постоянно переключать язык при наборе смешанного текста одной клавишей, одним мизинцем - намного проще, чем выворачивать пальцы раскорякой. Особенно, при слепом наборе, где ещё руку не нужно переставлять. Но у любителей прибитых гвоздями к полу игрушек какие-то свои представления об удобстве, как мама-утка научила.
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|7.96, Аноним (96), 18:03, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальные, братэлла, это те, которые владеют более чем двумя языками. Например, русским, английским, и ивритом.
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|5.36, ryoken (ok), 16:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в винде разве нельзя настроить переключение раскладки на капс?
В вантузе такого варианта отродясь не было.
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|4.53, Аноним (52), 17:22, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я на Pause ставлю смену раскладки, а не на CapsLock XD
Ибо Caps может быть внезапно нужен! Да и раздражает появление индикатора, притом ОЧЕНЬ сильно раздражает!
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|5.82, Аноним (82), 17:49, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ибо Caps может быть внезапно нужен!
Перевешивается на Shift + Caps, если внезапно раз в десятелетие понадобится...
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|3.79, Аноним (82), 17:46, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но есть ещё более удобный метод, язык переключаю клавишей Caps
Фигня. Нет ничего более удобного, чем переключением левым Контролом на один язык, а правым - на другой.
Никогда не надо смотреть на текущий язык - перед набором текста включаешь нужный и вперёд.
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|5.112, Аноним (82), 18:41, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Особенно, если их больше двух, правда?
Большинство двумя пользуется.
Пользуешься больше - включи фантазию. Можешь на альты еще две повесить, если не пользуешься ими для переключения фокуса на главное меню в приложении... Четырёх хватит? На Шифты тоже можно, хоть и не так удобно, иногда завтыкаешь и передумаешь что-то нажимать с зажатым шифтом, а язык переключится. Короче, кнопок много, используй фантазию... Чо я за тебя думать-то должен.
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|3.31, Fracta1L (ok), 16:27, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, если скругляется только штатный Breeze, то и ладно, у меня всё равно всё кастомное)
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|1.15, Аноним (-), 16:04, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Лучший DE на сегодняшний день, от людей для людей, только бы иконки обновили на посовременнее, и впридачу дизайн с закруглением, и мы захватим мир десктопа!
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|2.20, Аноним (-), 16:09, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хотя для нормальных людей он уже и так захвачен практически безальтернативно, исключение - тайловые менеджеры для гиков в терминале.
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|1.22, pic (?), 16:13, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Упрощения, закругления, расширение применения обзорного режима.
Всё ясно, неплохо.
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|2.37, ryoken (ok), 16:36, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вместо вяленда лучше бы KDE Connect пилили, особенно звонки
А что с ним не так? Звонками правда через него не пользовался. А файлами кидаться и СМСки показывать - это оно на ура может.
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|1.33, Аноним (33), 16:32, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В 6 версии вместо галок сделали модные включалки. Может и хрен бы с ними, но в тёмной теме они вообще не читабельны.:(
В 6 версии в конфигураторе убрали второй уровень и выделили некоторые опции, которые были там, в типа "Advanced settings". Они вроде и нужны раз в полгода, но в правом верхнем углу их хрен найдёшь просто так.
В текущей новости опять же в конфигураторе, в интерфейсе страницы с настройками для управления энергопотреблением, в видео видно, что сделали "типовые опции" и потом Custom, вместо просто регулятора. Всё под модноте. Но немного более домохозяечно. Вроде он и должно быть таким, домохозяечным, но конфигурируемым, но вот эти выпадающие списки и пункты в них темой не поменяешь.
В общем, что-то волнуюсь за KDE.
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|1.39, GhostX (?), 16:50, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отображение рабочих столов в режиме обзора исправили (в том, который открывается при наведении мыши на край экрана) или опять сухари сушим?
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|2.78, z (??), 17:45, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Отображение рабочих столов в режиме обзора исправили
Конечно нет. Это линyпc.
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|5.102, Вася (??), 18:16, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В разрезе разработки - не так давно. Только с 10-й версии. Значительно поздней чем GNU/
Linuх.
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|6.106, Аноним (106), 18:24, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В разрезе разработки - не так давно. Только с 10-й версии.
> Значительно поздней чем GNU/Linuх.
Зато они работали сразу.
А не как в Linux
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|1.40, Nick (??), 16:50, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перейти з 3 релизов в год на 2.
Обновить внешний вид, дизайн, хотя бы иконки.
Упростить оболочку.
Сделать Plasma в Fedora по умолчанию, вместо Gnome.
А что вам, не хватает в Plasma?
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|2.76, Аноним (77), 17:43, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот ненадо только ничего упрощать. Для любителей упрощения есть GNOME.
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|1.41, Аноним (41), 16:56, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, в файловом менеджере Dolphin всё также нельзя адресную строку отдельной строкой ниже кнопок расположить? Я не понимаю почему "дизайнеры" решили что адресная строка должна быть в одну линию с кнопками.
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|2.43, Ezhan (ok), 17:04, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Интересно, в файловом менеджере Dolphin всё также нельзя адресную строку отдельной строкой
> ниже кнопок расположить? Я не понимаю почему "дизайнеры" решили что адресная
> строка должна быть в одну линию с кнопками.
А зачем пустое место держать? Всё как в браузерах сделано. Не понимаю претензию, право.
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|3.85, Аноним (41), 17:50, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но как это сделать? Не понимаю, интерфейс настройки, как не пробовал, не получалось. Контруитуитивно!
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|4.92, Аноним (92), 18:00, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может у тебя древнедельфин? В старых версиях даже переход в двух панельном режиме по табу не настроить.
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|4.98, Аноним (82), 18:06, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но как это сделать? Не понимаю, интерфейс настройки, как не пробовал, не получалось. Контруитуитивно!
Чем страдать, давно бы уже загуглил. Первая же ссылка:
"Right click on the toolbar, click "Configure Toolbars", then in the "Current Actions" list on the right side find "Location Bar" and move it back to the "Available Actions" list, that should bring the location bar back down under the tabs."
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|1.47, Аноним (52), 17:15, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
KDE следовало бы посмотреть на то, как были сделаны дополнения к более ранним ве... большой текст свёрнут, показать
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|2.51, Аноним (41), 17:19, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В KDE по-умолчанию есть убогий "Меню приложений", но одновременно с этим был ранее Window AppMenu.
Ну допустим всегда убираю дефолтное меню в современном видео и заменяю его виджетом меню в классическом стиле, хотя оно тоже далеко от идеала и кедами да и вообще линуксами этими вашими не пользуюсь.
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|3.56, Аноним (52), 17:26, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эм... вы похоже не понимаете о каком именно виджете речь. Это виджет, который добавляет на панель область меню открытого приложения, ну кнопочки "Файл / Правка / Настройка / Помощь и т.д.", как это сделано в MacOS.
Так вот штатный виджет тупо кривой, и не всегда работает с отдельными приложениями, а Window AppMenu, ВНЕЗАПНО(!) работает нормально. И тут вопрос: какого лешего тогда не допилили штатный виджет до нормального, вменяемого состояния?
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|4.83, Аноним (41), 17:49, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я такого виджета ни разу не видел. Название точное а лучше картинку.
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|5.95, Аноним (52), 18:03, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё есть шикарный Active Window Control, который позволяет, например, по скроллингу колёсика в соответствующем месте на панели делать разворачивание на весь экран / возвращение в оконный режим соответствующего приложения.
https://store.kde.org/p/998910/
И его тоже не добавляют по-умолчанию.
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|1.49, Аноним (41), 17:16, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE.
Эта шляпа в Vitrualbox не в DE Neon не в openSUSE не грузится. Всё что надо знать.
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|1.58, Аноним (63), 17:28, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Объясните, откуда эта мода на гигантизм среди элементов управленния? Только не говорите про мак - там кнопки раза в два меньше чем тут, как и в винде!
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|4.88, Аноним (92), 17:58, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотреть на большие элементы управления. Дизайнераст так решил.
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|1.65, Аноним (92), 17:34, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Носятся со своим вейлендом, а сами не могут положение окна запомнить. Причём это бай дизайн самого вейленда.
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|1.67, Аноним (63), 17:35, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
Там где сегодня "слегка", завтра будет полностью. В общем ясно куда ветер дует, благо icewm ещё котируется.
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|1.69, Аноним (77), 17:36, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
Это самая главная инновация релиза!
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|2.75, z (??), 17:43, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
>Это самая главная инновация релиза!
Гeндepно-нейтральный дизайн в соответствии с глобальной повесточкой.
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|1.71, Аноним (-), 17:41, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Левитирующая панель и конечно же горизонтальная прокрутка, а куда ножницы с панели пропали или за них котик?
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|1.87, Аноним (114), 17:57, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon"
Нет. КДЕ, похоже, превращается в ГНОМЕ
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|1.100, No_KDE (?), 18:10, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Добавлена поддержка использования цветового профиля, встроенного в дисплей". Тут какая-то ошибка, цветовой профиль назначается операционной системой монитору (дисплею), сам монитор не имеет встроенного цветового профиля, он только может иметь встроенный LUT да и то это опция только дорогих проф. мониторов. Видимо, просто появилась поддержка ОС профилей монитора, что конечно для фотографов на линуксе огромное движение вперед.
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