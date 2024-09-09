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Проект KDE определил цели развития на ближайшие два года

09.09.2024 08:16

Разработчики проекта KDE подвели итоги голосования по выбору целей, которым будет уделено повышенное внимание при разработке в ближайшие 2 года. Из 10 предложенных вариантов выбраны три основные цели:

  • Унификация и модернизация средств для разработки приложений. Цель направлена на улучшение процесса разработки приложений и охватывает как упрощение средств разработки для привлечения новых участников, так и расширение возможностей разработки приложений на языках, отличных от C++, таких как Rust и Python. Среди намеченных работ упоминается улучшение интеграции с IDE, уменьшение фрагментации API, чистка устаревших API, улучшение совместимости инструментария с QML, разработка QML-замен для функциональности, используемой в приложениях на QtWidgets (например, виджет для dock-панели), улучшение реализации всплывающих окон и меню в QtQuick, расширение документации.
  • Модернизация и приведение в порядок стека для поддержки устройств ввода (от качественной поддержки расширенных устройств, таких как графические планшеты и игровые контроллеры, до возможности голосового ввода, режима быстрого ввода emoji и интеграции виртуальной клавиатуры).
  • Формализация и форсирование процессов для рекрутинга новых участников проекта.

Прошлые цели были определены в 2022 году и затрагивали доступность для всех категорий пользователей, разработку приложений с учётом влияния на окружающую среду и систематизацию внутренних процессов.

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.kde.org/t/the-...)
  2. OpenNews: Отчёт проекта KDE за 2023 год
  3. OpenNews: В KDE появятся всплывающие уведомления с запросом пожертвований
  4. OpenNews: Проект KDE формирует цели развития на ближайшие два года
  5. OpenNews: Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года
  6. OpenNews: Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61832-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:21, 09/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    а правка замшелых багов где ?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:25, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важнее нараст.
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:33, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется фичи.
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 08:34, 09/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код открыт.
    Присоединяйся к моим коммитам на KTorrent, Akregator, KMail, Krusader и KDevelop. Последние два надо помочь портировать на QT6/kf6
     

  • 1.3, Андрей (??), 08:26, 09/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (5), 08:33, 09/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    КДЕ уверенно поворачивает не туда.
     
  • 1.7, Швондик (?), 08:34, 09/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Сколько было написано хорошего кода на C++ теперь на Rust переписывают, это переливание из пустого в порожнее наверное никогда не закончится
     

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