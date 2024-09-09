Проект KDE определил цели развития на ближайшие два года

Разработчики проекта KDE подвели итоги голосования по выбору целей, которым будет уделено повышенное внимание при разработке в ближайшие 2 года. Из 10 предложенных вариантов выбраны три основные цели: Унификация и модернизация средств для разработки приложений. Цель направлена на улучшение процесса разработки приложений и охватывает как упрощение средств разработки для привлечения новых участников, так и расширение возможностей разработки приложений на языках, отличных от C++, таких как Rust и Python. Среди намеченных работ упоминается улучшение интеграции с IDE, уменьшение фрагментации API, чистка устаревших API, улучшение совместимости инструментария с QML, разработка QML-замен для функциональности, используемой в приложениях на QtWidgets (например, виджет для dock-панели), улучшение реализации всплывающих окон и меню в QtQuick, расширение документации.

Модернизация и приведение в порядок стека для поддержки устройств ввода (от качественной поддержки расширенных устройств, таких как графические планшеты и игровые контроллеры, до возможности голосового ввода, режима быстрого ввода emoji и интеграции виртуальной клавиатуры).

Формализация и форсирование процессов для рекрутинга новых участников проекта. Прошлые цели были определены в 2022 году и затрагивали доступность для всех категорий пользователей, разработку приложений с учётом влияния на окружающую среду и систематизацию внутренних процессов.



