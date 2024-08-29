Проект KDE формирует цели развития на ближайшие два года

> че же их выпилил redhat. Гному ыойна проиграна Всё просто, во-первых NIH-синдром красношляпы, во-вторых в сравнении с развесистым KDE, GNOME простой как сапог, да ещё и кастрированный донельзя.

Ни один мейнстримный производитель интерпрайзного линукса не имеет у себя официально поддерживаемую DE в виде KDE, оно и понятно, одно дело поддерживать кусок говнокода от GNOME, а другое дело копошится в таком мегакомбаине, как KDE, при том что сами KDE-разрабы не могут выкать LTS-версию, которую бы они полноценно поддерживали бы на протяжение цикла жизни LTS-версий интерпрайзных дистров, а это 5-10 лет. Бэкпортированием в эти дистры KDE-разрабы тоже заниматься не будут, а разрабы таких дистров на бую вертели самостоятельно разгребать ту кучу, которую в падлу разгребать даже самим разработчикам KDE.

Поэтому KDE это проект для чесания ЧСВ энтузиастам и тестовая площадка для обкатки своих скиллов на Qt, который больше дружит с проприерастами, он им больше нужен в своих проприерасных проектах. Вот и выходит, GMOME кривой, но разрабатывать его может любая наркоманская скриптомaкaкa и обрезанный, там особо нечего поддерживать и нечему особо ломаться, хотя и там умудряются, но вектор цели на прибитие всего и вся гвоздями это радость для интерпрайза.

А KDE-комбаин, который неспособны и не хотят поддерживать даже сами KDE-разрабы интерпрайзу и даром не нужон.

