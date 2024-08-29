Проект KDE формирует цели развития на ближайшие два года

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|2.5, Аноним (5), 11:04, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Всё менеджеры давным давно уже знают что рефакторинг это пустая трата человека часов. Рефакторинг пока ещё ни одному менеджеру не помог получить бонус или повышение. Хуже рефакторинга только преждевременная оптимизация. Когда программисту ничего делать он рефакторит.
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|3.15, aga (?), 11:40, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну не знаю, менеджеры также знают что зарефакторенный код можно развертывать для новых проектов, и вполне помогал взять повышение после исправления легаси проекта
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|4.24, Аноним (24), 11:51, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Откуда менеджеру знать что будет новый проект? Откуда менеджеру знать что новым проектом будет заниматься он? Почему он должен заботить о каком то другом? Пока ты рефакторишь он уже топ менеджер в Сбере.
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|5.32, Аноним (32), 12:04, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только хочу напомнить относительно KDE e.V., это НКО. Соответственно, никаким менеджерам ни повышений, ни профитов не предвидится.
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|2.6, Жироватт (ok), 11:05, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем? Рефакторинг у них будет после, перед выпуском KDE 7.
Сейчас у них фаза правки багов после рефакторинга 5ки (и добавления вяленого), далее будет фаза активного насыпания фич. А потом, после релиза qt 7.2-7.4 начнется фаза рефакторинга и разбиения сотворённого на модули и фреймворки.
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|3.13, Аноним (13), 11:32, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем? Рефакторинг у них будет после, перед выпуском KDE 7.
> Сейчас у них фаза правки багов после рефакторинга 5ки (и добавления вяленого),
> далее будет фаза активного насыпания фич. А потом, после релиза qt
> 7.2-7.4 начнется фаза рефакторинга и разбиения сотворённого на модули и фреймворки.
Нет, не будет. История показывает, что как только KDE-разрабы заканчивают клепать свистелки в одной версии KDE, они не останавливаются и не начинают причёсывать созданную DE, они просто всё бросают и переезжают на новую версию Qt и начинают с начала клепать новыую более модную версию KDE.
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|4.18, Жироватт (ok), 11:45, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, не надо тут.
Выделение из общей базы frameworks и kparts (ранние версии) это как раз оно и есть
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|2.7, Аноним (7), 11:07, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чё его рефакторить? Вон со времён кде2 специфический код просвечивает, но, если работает, зачем его трогать? А вот с qml всё сломали наоборот: ситуация хуже, чем после перехода с 3 на 4 (но, я так понимаю, фокус на qml -- это заслуга кутей, а не кед).
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|2.14, Аноним (14), 11:35, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видно что кеды наконец выросли. Также нет пункта про повышения инклюзивности и прочей неадекватии.
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|2.28, Аноним (32), 11:58, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У KDE рефакторинг во время миграции с предыдущей мажорной версии Qt на новую. Следовательно, следующий рефакторинг будет во время Qt 6 --> Qt 7.
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|2.8, Жироватт (ok), 11:07, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но другая группа в KDE Foundation нашла в Kirigami фатальный недостаток - его писали не они! Для решения этой проблемы они создали XXX (похожее на Kirigami, но другое),
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|2.12, Аноним (13), 11:30, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Куда уж более новую коллекцию элементов? Что не так со старой?
Потому что ловить баги и делать такой огромный проект более стабильным для разрабов непосильная задача, да это и неинтересно. А вот иконочки с обойчиками клепать - много ума не надо, зато ИБД во все поля.
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|2.17, Аноним (13), 11:44, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> че же их выпилил redhat. Гному ыойна проиграна
Всё просто, во-первых NIH-синдром красношляпы, во-вторых в сравнении с развесистым KDE, GNOME простой как сапог, да ещё и кастрированный донельзя.
Ни один мейнстримный производитель интерпрайзного линукса не имеет у себя официально поддерживаемую DE в виде KDE, оно и понятно, одно дело поддерживать кусок говнокода от GNOME, а другое дело копошится в таком мегакомбаине, как KDE, при том что сами KDE-разрабы не могут выкать LTS-версию, которую бы они полноценно поддерживали бы на протяжение цикла жизни LTS-версий интерпрайзных дистров, а это 5-10 лет. Бэкпортированием в эти дистры KDE-разрабы тоже заниматься не будут, а разрабы таких дистров на бую вертели самостоятельно разгребать ту кучу, которую в падлу разгребать даже самим разработчикам KDE.
Поэтому KDE это проект для чесания ЧСВ энтузиастам и тестовая площадка для обкатки своих скиллов на Qt, который больше дружит с проприерастами, он им больше нужен в своих проприерасных проектах.
Вот и выходит, GMOME кривой, но разрабатывать его может любая наркоманская скриптомaкaкa и обрезанный, там особо нечего поддерживать и нечему особо ломаться, хотя и там умудряются, но вектор цели на прибитие всего и вся гвоздями это радость для интерпрайза.
А KDE-комбаин, который неспособны и не хотят поддерживать даже сами KDE-разрабы интерпрайзу и даром не нужон.
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|1.10, Аноним (10), 11:24, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, все ссылки в новости на phabricator перестали работать с ошибкой "The disk is full", вот вам и селфхост :)
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|1.11, Аноним (13), 11:28, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И среди этого ни одного пункта про деятельность направленную на стабильность работы самой DE, выделение ресурсов на поиск и починку багов и выпуску хоть сколь-нибудь поддерживаемой LTS-версии. Хотя что это я, это же KDE, там такие понятия отсутствуют как класс.
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|2.27, pic (?), 11:55, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И среди этого ни одного пункта про деятельность направленную на стабильность работы
> самой DE, выделение ресурсов на поиск и починку багов и выпуску
> хоть сколь-нибудь поддерживаемой LTS-версии. Хотя что это я, это же KDE,
> там такие понятия отсутствуют как класс.
Видать надо в соседнее окно обращаться, к разрабам Qt.
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|1.20, Аноним (14), 11:46, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> интеграция KDE Plasma и приложений KDE с экосистемой умных домов.
Вот это совсем не надо, как и "умные" дома.
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|2.26, Жироватт (ok), 11:53, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не сказал бы. Некоторые элементы, традиционно включаемые в понятие "умный дом" вполне себе нужны и полезны. Таймеры, реле, простое программируемое пользователем управление какими-нибудь образцами домашней утвари вполне полезно...если или тупое (без интернетов/локалки), или заведено на очень локальный корневой хаб (прямое подключение).
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|1.21, pic (?), 11:47, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>а также упрощение интерфейса и развитие интуитивно понятных возможностей
Похоже до них дошло.
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|3.25, pic (?), 11:52, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гном подкрался там, где не ожидали?
Скорее там кого-то поменяли, т.к. в продакшен никак не могут ворваться.
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|3.29, Аноним (24), 12:01, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Упрощение не значит не настраиваемость. Гном простой, но настроить нельзя почти. В кде можно прямо сейчас убрать иконки с рабочего стола, убрать кнопки закрытия и прочие из заголовка окна. Сдвинуть часы на середину верхней панели и сделать их слонячего размера. Но по дефолту такого нет, похоже скоро будет.
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|1.30, Nochi (?), 12:01, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я бы, проголосовал бы за эти 2
1 Улучшение и расширение функциональности KDE, а также упрощение интерфейса и развитие интуитивно понятных возможностей
2 Модернизация оформления KDE Plasma, создание новой коллекции элементов интерфейса и выработка рекомендаций по дизайну.
А Plasma, как всегда, не хватает 3
Изменения дизайна
Упрощения
И стабильности
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