Проект GNOME выставил на обсуждение план развития на следующие 5 лет

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|1.3, Аноним (3), 12:31, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+29 +/–
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> Создание более инклюзивной модели лидерства;
Без этого ну ведь вообще никуда, именно инклюзивность определяет, насколько хороша та или иная рабочая среда! Какой же позор...
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|2.25, Аноним (-), 12:53, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Без этого ну ведь вообще никуда, именно инклюзивность определяет, насколько хороша та или иная рабочая среда! Какой же позор...
Конечно, и это касается не только рабочей среды.
Посмотри на развитые страны, в которые есть пандусы и низкопольный общественный транспорт, где можно весьма легко заказать такси для колясочника, где есть маркеры на тротуарах для слабовидящих и звуковые сигналы на светофорах.
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|3.29, Аноним (29), 13:01, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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они стали развитыми, потому что заботятся о инвалидах? или цель не стать разивтым, а заботиться о незащищённых?
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|4.43, Admino (ok), 13:33, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> или цель не стать разивтым, а заботиться о незащищённых?
Цель — получить деньги. А деньги дают тем, кто декларирует инклюзивность и может отмывать эти деньги на ESG комиссарах.
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|1.5, Аноним (5), 12:33, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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меня одного смущало глупое название проекта? стыдно даже рассказывать другим про DE, которое называется гном
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|2.12, Аноним (12), 12:43, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего тут стыдного? GNOME - GNU Network Object Model Environment. По английски Гном - Dwarf.
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|3.18, Аноним (-), 12:45, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> По английски Гном - Dwarf.
Оу-оу! Вы чего?
Dwarves и gnomes это абсолютно разные вещи! Не нужно их путать.
PS. учти, тебя уже записали в Великую Книгу Обид -_-
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|4.59, anonymous (??), 13:54, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GNOME сделали как аналог виндузячного COM после того как проприерасты кде-троллтех шваркнули сообщество, и выбрали созвучный акроним (за бугром фишка такая косить под поэтов играя в слова, особенно в UK с их шизанутым кокни). GTK первым попался под руку, времени было мало, из за тролтехов и так потеряли многое.
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|1.6, Аноним (6), 12:34, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Я правильно понял что в целях только создание медиашума. А разработки там нет. Самое близкое к пользователям только вредительство:
>Стимулирование создания простых GNOME-приложений на GTK и акцентирование на том, что Linux-десктоп зависит от технологий GNOME.
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|2.84, Аноним (-), 14:28, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не правильно. Там написано про расширение использования технологий GNOME вне первичного контекста, например, в мобильных платформах, других средах рабочего стола, встраиваемых системах, и многое другое.
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|1.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:34, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Пора уже понять, что гном усе. Пилить на нем новые приложения не стоит, будут брать qt или wx. Так он и загнётся, а организация создана для развала и распила.
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|2.10, Аноним (10), 12:41, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>организация создана для развала и распила
Ну так рассуждать это начит, что Красношляпа пилит ветку, на которой сидит.
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|3.14, Аноним (14), 12:43, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С тех пор, как они продались IBM, они могут хоть все свои продукты слить, всё равно их будут финансировать.
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|5.95, Аноним (14), 14:54, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Логика крупных корпораций.
Это политика, а она часто противоречит здравому смыслу.
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|2.16, Аноним (12), 12:45, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Qt - это последнее платное барахло, которое нужно в этой жизни.
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|3.20, Аноним (15), 12:48, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Корпы не будут использовать ничего у чего нет плагинов поддержки. Потому что это гарантирует что проект не забросят.
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|2.24, Аноним (24), 12:53, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чём тут Шляпа? GNOME -- официальное GUI для проекта GNU. GNU Network Object Model Environment.
Network Object Model означает, что у него там внутри CORBA.
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|2.44, Аноним (44), 13:34, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Получение дополнительной экономической выгоды GNOME за счёт программ сертификации специалистов, курса по API
По-моему, это вполне конкретное предложение. Так что не "вода", а, как минимум, "раствор".
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|1.28, ryoken (ok), 12:58, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями.
Приехали, финал. Я не против представителей каждой группы по отдельности, но вот в такой куче оно навевает самые негативные впечатления. CoC MUST DIE!
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|2.34, Аноним (19), 13:12, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты имеешь что-то против чёрных трансгендерных парализованных женщин с аутизмом на руководящих должностях? Как ты любителем гнома стал с такими взглядами-то, он же _всегда_ таким был.
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|3.49, ryoken (ok), 13:41, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты имеешь что-то против чёрных трансгендерных парализованных женщин с аутизмом на руководящих
> должностях? Как ты любителем гнома стал с такими взглядами-то, он же
> _всегда_ таким был.
Имею. Нефиг лезть туда всяким :).
Никогда не был любителем гнома. Чуть второй застал, а 3-й это уже не то.
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|4.68, Аноним (-), 14:11, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм, вот только это решаешь не ты, а команда гнома и те кто им деньги платят (думаю в ).
Так что можешь сделать свой дистрибутив с монашками и куклусклановцами.
Запретишь там черную тему.
Будешь собирать пожертвования на реабилитацию скинов?
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|2.75, Витюшка (?), 14:20, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не переживайте, код пилить всё равно будет белый американский или индусский Вася
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|3.87, Ноним (?), 14:32, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно что. Инклюзивность касается исключительно "руководящих" областей.
Там, где нужно работать - на инклюзивность тупо нет времени. И инклюзивность только разложит коллектив.
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|2.78, Аноним (78), 14:25, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Замечали, что упоминание неких спорных категорий в совокупности с общепризнанными как бы легитимизирует первых за счет остальных? Например, фраза "Я [подставить нужное], Билл Гейтс и Илон Маск" [хотя бы в собственных глазах] ставит меня рядом с этими известными уважаемыми людьми. Во всяком случае, после индексации поисковиками пользователь Интернета при поиске Билла Гейтса найдет меня. :)
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|1.31, Аноним (31), 13:10, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ого... А код когда писать будут? Хотя иногда в голову приходит мысль "горшочек, не вари".
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|1.33, beduin747 (ok), 13:12, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями.
>Создание коммерческих и некоммерческих партнёрских программ для привлечения к продвижению GNOME маргинальных слоёв, женщин, меньшинств, молодёжи и креативных людей.
Черт, а я думал, что выбирать и ориентироваться нужно на программеров, внесших наибольший вклад... Оказывается, нет. Чем ты заднеприводнее, тем ты более важен для проекта. Пипец, долбанулись совсем. Дальше даже читать не стал.
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|2.40, Аноним (15), 13:26, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что белые бородатые цисгендеры создают токсичную среду чтобы исключить появление новичков в коллективе. Чтобы повысит свою значимость и зарплаты в случае коммерческой организации.
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|2.41, Chromium (ok), 13:29, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага. У меня слов нет. Инклюзивная повесточка давно превратилась в супермасизм.
Всем наплевать на ваше происхождение, политические взгляды и идентичность. Главное как вы коммуницируете с другими и выполняете работу. Внешний вид в сочетании с чистоплотностью также очень важен.
На работу нужно брать уж точно не из жалости или сексуальной совместимости.
Пусть гномоводы живут с трансгендерными ампутантами палестинско-украинского происхождения, но не тянут эту политику в публичный проект.
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|3.86, Аноним (63), 14:31, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда у падавана хватит смелости поднять голову и посмотреть наверх он там увидит таких законченных п**в, что взмолит к хромой небелой женщине, которая к слову, всё сделает по фэн-шую.
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|3.88, beduin747 (ok), 14:36, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага. У меня слов нет. Инклюзивная повесточка давно превратилась в супермасизм.
> Всем наплевать на ваше происхождение, политические взгляды и идентичность. Главное как
> вы коммуницируете с другими и выполняете работу. Внешний вид в сочетании
> с чистоплотностью также очень важен.
> На работу нужно брать уж точно не из жалости или сексуальной совместимости.
> Пусть гномоводы живут с трансгендерными ампутантами палестинско-украинского происхождения,
> но не тянут эту политику в публичный проект.
Надо им указать на то, что у них совсем нет представителей коренного населения крайнего севера... Дискриминация, ааа!
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|1.39, Аноним (39), 13:24, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На. Фи. Га.
Социалисты опять решили угробить всё, набирая и продвигая "тех, кому нужнее", сдвигая собственные нужды проекта на второй план. Это так справедливо дать фору тому, кто не мог бы получить работу на равных условиях с простым профессионалом. Уроды, пусть тогда весь гном уходит в отставку.
И как хорошо что этот план никому кроме менеджеров не вдался и от него по делу ничего не изменится.
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|1.46, prokoudine (ok), 13:37, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Короче, года четыре назад пара тогдашних руководителей гнома припёрлись к гимпу с запросом "нам тут на вас жалуются, у вас название проекта немодное, давайте поговорим". Далее состоялся созвон. Когда тема оскорбительного названия всплыла в первый раз, состоялся следующий диалог (сжатая версия получаса тягомотины).
- Окей, т.е. вы считаете, что название проекта оскорбительно для инвалидов, хотя это акроним, который вообще о другом?
- Да.
- Но слово "gnome" тоже используется для оскорблений.
- К сожалению, да.
- Если бы называли проект сейчас, вы бы назвали его "GNOME"?
- Нет.
- Вы будете переименовывать проект "GNOME"?
- У нас нет таких планов.
- Тем не менее, вы хотите, чтобы GIMP переименовался?
- Нас об этом настоятельно просят пользователи.
- Т.е. имеется два акронима, оба можно использовать как оскорбление, но один проект надо переименовать, а другой - нет. Я правильно понял?
- <молчание, жевание> Окей, мы вас услышали.
Больше они с этим не приходили. Ну или приходили, но я про это уже не знаю.
Это всё, что надо знать об инклюзивности гнома.
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|1.55, Аноним (55), 13:47, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями
Да, маразм крепчал... Если серьёзно, то это чистой воды отрицательный отбор, так что проект уверенно катится вниз и чувствую это происходит не без участия товарищей, занимающихся разработкой платных графических сред.
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|1.62, Аноним (62), 13:59, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда выйдет COSMIC DE, фанаты гнома сбегут со своего любимого DE и будут потом говорить как же плохо им было на гноме.
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|1.79, Nick (??), 14:25, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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До сих пор не сделали, возможности выбирать акцентный цвет, как и не устроят Gnome Tweaks, чтобы настроить для удобства оболочку, а не то, что оригинальный гном урезан
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|1.91, Аноним (91), 14:42, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Создание коммерческих и некоммерческих партнёрских программ для привлечения к продвижению GNOME маргинальных слоёв, женщин, меньшинств, молодёжи и креативных людей.
Гнуму нужно больше маргиналов, а то у них мало. Хотя впринцыпи целевая аудитория данного проекта была давно понятна...
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|1.93, Boboms (ok), 14:48, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Продвижение лозунга "Вся власть народу"
Странно... Я по-моему где-то это слышал...
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|1.94, Аноним (94), 14:49, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мда... Пропал калабуховский дом... Хотел было установить Gnome, но теперь мне, как белому гетеросексуальному мужчине не положено... Наверное оно и к лучшему...
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|1.99, Boboms (ok), 15:11, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями.
Я старый и ещё жил в том мире, где компетентность и деловые качества были основным критерием при выборе руководителя.
Интересно, а что еще придумают помимо небелого цвета ж@пы??
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