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Проект GNOME выставил на обсуждение план развития на следующие 5 лет

24.05.2024 11:37

Организация GNOME Foundation объявила об обсуждении плана, определяющего стратегию, цели и приоритеты проекта GNOME на следующие 5 лет, а также действия, которые помогут укрепить и расширить связанную с GNOME экосистему. План сформирован на основании исследований экосистемы и прошёл обсуждения с персоналом, руководством и участниками организации GNOME Foundation. В настоящее время план рецензирован в управляющем совете GNOME и теперь опубликован для финального общественного обсуждения, в ходе которого любой желающий может оставить свой отзыв.

Отмеченные в плане цели:

  • Люди. Обеспечение роста сообщества пользователей и разработчиков проекта.
    • Формирование общего видения, объединяющего организацию GNOME Foundation и проект GNOME, определяющего чёткие роли, выстраивающего разделение труда между группами, укрепляющего коммуникации и формирующего среду для обмена идеями и совместной деятельности.
    • Создание более инклюзивной модели лидерства; увеличение с 7 до 11 числа голосующих участников совета; добавление в совет не имеющих права голоса представителей от регионов и комитетов; приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями.
    • Организации работы управляющего совета и сотрудников как взаимодействующих между собой команд. Усиление роли исполнительного директора как ключевого представителя для укрепления внутренних связей и диалога с внутренним сообществом.
    • Повышение актуальности и привлекательности GNOME среди разных людей. Публикации о социальной пользе GNOME, том как он расширяет возможности, помогает малообеспеченным и т.п. Продвижение лозунга "Вся власть народу" ("Putting Power in People’s Hands"). Создание коммерческих и некоммерческих партнёрских программ для привлечения к продвижению GNOME маргинальных слоёв, женщин, меньшинств, молодёжи и креативных людей. Формирование образовательной программы GNOME Pathways Initiative для обучения, наставничества и продвижения в качестве лидеров участников из Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов мира.
    • Повышение коммерческой ценности GNOME. Получение дополнительной экономической выгоды GNOME за счёт программ сертификации специалистов, курса по API, маркировки совместимых с GNOME устройств ("powered by GNOME") и продвижения Flathub. Расширение коммерческих и партнёрских отношений, способствующих росту пользовательской базы и разработке приложений. Охват выпадающей из области внимания аудитории, например, партнёрства с госучреждениями и университетами. Расширение использования технологий GNOME вне первичного контекста, например, в мобильных платформах, других средах рабочего стола, встраиваемых системах. Стимулирование создания простых GNOME-приложений на GTK и акцентирование на том, что Linux-десктоп зависит от технологий GNOME.
  • Инициативы. Создание унифицированного интегрированного набора программ, сервисов и процессов.
    • Стимулирование к использованию технологий и сервисов GNOME. Рассказы об истории GNOME и том, как он делает жизнь людей лучше (например, рассказы об успех экранного ридера Orca и внедрении GNOME в Pixar). Продвижение Flathub. Интеграция функции спонсорства для авторов приложений, размещаемых во Flathub и участвующих в программе GNOME Circle. Развитие инициативы GNOME Development Initiative.
    • Устранение слабых мест в IT-инфраструктуре и безопасности. Выявление и исправление критически важных недоработок в механизмах обеспечения безопасности GNOME и используемой при разработке инфраструктуре. Защита от возможных атак, проводимых через компрометацию внешних зависимостей (supply chain). Учреждение оплачиваемой должности для развития инструментария для автоматического сканирования уязвимостей, заверения цифровыми подписями сборок и создания повторяемых сборок. Написание дополнительной документации и расширение инструментария.
    • Реорганизация мероприятий и встреч в ежегодную более инклюзивную и глобальную конференцию, которая будет выступать центральным событием года для GNOME. Проведение региональных мероприятий по всему миру в одно время с основной ежегодной конференцией. Создание общей стратегической модели, охватывающей конференцию GUADEC и региональные мероприятия. Использование франчайзинга при проведении региональных мероприятий, сохраняя их местную значимость, но действуя для достижения общих целей. Вывод центральной конференции на самоокупаемость и получение прибыли. Предоставление спонсорам возможности поддерживать конкурсы, хакатоны, семинары и другие мероприятия. Создание многоуровневой модели оплаты за посещение. Создание критической массы и повышение привлекательности мероприятий для спонсоров за счёт формирование аудитории, охватывающей разнообразные слои общества и ущемляемые меньшинства.
  • Возможности и инфраструктура. Укрепление и стабилизация GNOME Foundation как некоммерческой организации.
    • Документирование деятельности и достижений GNOME Foundation.
    • Проведение краудфандинговых кампаний для обеспечения трудно финансируемых инициатив. Организация совместного сбора средств для Flathub. Развитие прямого финансирования с фондами, государственными учреждениями и корпоративными партнёрами.
    • Проведение грамотной кадровой политики и повышение эффективности работы персонала. Проведение двусторонних ежегодных проверок, разделения ролей управляющего совета и персонала, делегирование сотрудникам возможности принятия решений в своих сферах ответственности. Расширение штата сотрудников, например, найм менеджера для распределения грантов и дополнительных DevOps-специалистов.


  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год
  3. OpenNews: Первые планы по разработке GNOME Shell 4
  4. OpenNews: Назначен новый исполнительный директор GNOME Foundation
  5. OpenNews: В GNOME планируют изменить модель управления окнами
  6. OpenNews: Стратегия проекта GNOME в 2022 году
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61242-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:31, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +29 +/
    > Создание более инклюзивной модели лидерства;

    Без этого ну ведь вообще никуда, именно инклюзивность определяет, насколько хороша та или иная рабочая среда! Какой же позор...

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 12:53, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Без этого ну ведь вообще никуда, именно инклюзивность определяет, насколько хороша та или иная рабочая среда! Какой же позор...

    Конечно, и это касается не только рабочей среды.
    Посмотри на развитые страны, в которые есть пандусы и низкопольный общественный транспорт, где можно весьма легко заказать такси для колясочника, где есть маркеры на тротуарах для слабовидящих и звуковые сигналы на светофорах.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:01, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    они стали развитыми, потому что заботятся о инвалидах? или цель не стать разивтым, а заботиться о незащищённых?
     
     
  • 4.43, Admino (ok), 13:33, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > или цель не стать разивтым, а заботиться о незащищённых?

    Цель — получить деньги. А деньги дают тем, кто декларирует инклюзивность и может отмывать эти деньги на ESG комиссарах.

     
  • 4.63, Аноним (63), 14:05, 24/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.71, Аноним (71), 14:14, 24/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 14:25, 24/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.96, Аноним (96), 14:55, 24/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.5, Аноним (5), 12:33, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    меня одного смущало глупое название проекта? стыдно даже рассказывать другим про DE, которое называется гном
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:43, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего тут стыдного? GNOME - GNU Network Object Model Environment. По английски Гном - Dwarf.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 12:45, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > По английски Гном - Dwarf.

    Оу-оу! Вы чего?
    Dwarves и gnomes это абсолютно разные вещи! Не нужно их путать.

    PS. учти, тебя уже записали в Великую Книгу Обид -_-

     
  • 2.15, Аноним (15), 12:44, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называй его джиноум. Модно молодежно.  
     
  • 2.48, GhostX (?), 13:39, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гимпом пользуешься? Давай, признавайся.
     
     
  • 3.51, GhostX (?), 13:43, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На основе которого (утрирую) и сделали gnome.
     
     
  • 4.59, anonymous (??), 13:54, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME сделали как аналог виндузячного COM после того как проприерасты кде-троллтех шваркнули сообщество, и выбрали созвучный акроним (за бугром фишка такая косить под поэтов играя в слова, особенно в UK с их шизанутым кокни). GTK первым попался под руку, времени было мало, из за тролтехов и так потеряли многое.
     
  • 2.97, Пряник (?), 15:07, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть тебя именно это смутило?
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:34, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Я правильно понял что в целях только создание медиашума. А разработки там нет. Самое близкое к пользователям только вредительство:

    >Стимулирование создания простых GNOME-приложений на GTK и акцентирование на том, что Linux-десктоп зависит от технологий GNOME.

     
     
  • 2.84, Аноним (-), 14:28, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не правильно. Там написано про расширение использования технологий GNOME вне первичного контекста, например, в мобильных платформах, других средах рабочего стола, встраиваемых системах, и многое другое.
     

  • 1.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:34, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Пора уже понять, что гном усе. Пилить на нем новые приложения не стоит, будут брать qt или wx. Так он и загнётся, а организация создана для развала и распила.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:41, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >организация создана для развала и распила

    Ну так рассуждать это начит, что Красношляпа пилит ветку, на которой сидит.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:43, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С тех пор, как они продались IBM, они могут хоть все свои продукты слить, всё равно их будут финансировать.
     
     
  • 4.70, Аноним (63), 14:12, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересная логика
     
     
  • 5.95, Аноним (14), 14:54, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Логика крупных корпораций.
    Это политика, а она часто противоречит здравому смыслу.
     
  • 2.16, Аноним (12), 12:45, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Qt - это последнее платное барахло, которое нужно в этой жизни.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:48, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гпл3. Раз ты проприетарщик, раскошеливайся.
     
  • 3.20, Аноним (15), 12:48, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Корпы не будут использовать ничего у чего нет плагинов поддержки. Потому что это гарантирует что проект не забросят.
     
     
  • 4.21, Аноним (15), 12:49, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платной*
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:53, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут Шляпа? GNOME -- официальное GUI для проекта GNU. GNU Network Object Model Environment.

    Network Object Model означает, что у него там внутри CORBA.

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:42, 24/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.13, Аноним (15), 12:43, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    План деградации он выставил.
     
  • 1.23, devkornev (ok), 12:50, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вода какая-то
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:34, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получение дополнительной экономической выгоды GNOME за счёт программ сертификации специалистов, курса по API

    По-моему, это вполне конкретное предложение. Так что не "вода", а, как минимум, "раствор".

     

  • 1.28, ryoken (ok), 12:58, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями.

    Приехали, финал. Я не против представителей каждой группы по отдельности, но вот в такой куче оно навевает самые негативные впечатления. CoC MUST DIE!

     
     
  • 2.34, Аноним (19), 13:12, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты имеешь что-то против чёрных трансгендерных парализованных женщин с аутизмом на руководящих должностях? Как ты любителем гнома стал с такими взглядами-то, он же _всегда_ таким был.
     
     
  • 3.49, ryoken (ok), 13:41, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты имеешь что-то против чёрных трансгендерных парализованных женщин с аутизмом на руководящих
    > должностях? Как ты любителем гнома стал с такими взглядами-то, он же
    > _всегда_ таким был.

    Имею. Нефиг лезть туда всяким :).
    Никогда не был любителем гнома. Чуть второй застал, а 3-й это уже не то.

     
     
  • 4.68, Аноним (-), 14:11, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, вот только это решаешь не ты, а команда гнома и те кто им деньги платят (думаю в ).
    Так что можешь сделать свой дистрибутив с монашками и куклусклановцами.
    Запретишь там черную тему.
    Будешь собирать пожертвования на реабилитацию скинов?
     
  • 2.75, Витюшка (?), 14:20, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переживайте, код пилить всё равно будет белый американский или индусский Вася
     
     
  • 3.87, Ноним (?), 14:32, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно что. Инклюзивность касается исключительно "руководящих" областей.

    Там, где нужно работать - на инклюзивность тупо нет времени. И инклюзивность только разложит коллектив.

     
  • 2.78, Аноним (78), 14:25, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замечали, что упоминание неких спорных категорий в совокупности с общепризнанными как бы легитимизирует первых за счет остальных? Например, фраза "Я [подставить нужное], Билл Гейтс и Илон Маск" [хотя бы в собственных глазах] ставит меня рядом с этими известными уважаемыми людьми. Во всяком случае, после индексации поисковиками пользователь Интернета при поиске Билла Гейтса найдет меня. :)
     
     
  • 3.83, Аноним (81), 14:28, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Были бы они ещё уважаемыми.
     

  • 1.30, Rev (?), 13:09, 24/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:10, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого... А код когда писать будут? Хотя иногда в голову приходит мысль "горшочек, не вари".
     
  • 1.33, beduin747 (ok), 13:12, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями.
    >Создание коммерческих и некоммерческих партнёрских программ для привлечения к продвижению GNOME маргинальных слоёв, женщин, меньшинств, молодёжи и креативных людей.

    Черт, а я думал, что выбирать и ориентироваться нужно на программеров, внесших наибольший вклад... Оказывается, нет. Чем ты заднеприводнее, тем ты более важен для проекта. Пипец, долбанулись совсем. Дальше даже читать не стал.

     
     
  • 2.40, Аноним (15), 13:26, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что белые бородатые цисгендеры создают токсичную среду чтобы исключить появление новичков в коллективе. Чтобы повысит свою значимость и зарплаты в случае коммерческой организации.
     
  • 2.41, Chromium (ok), 13:29, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага. У меня слов нет. Инклюзивная повесточка давно превратилась в супермасизм.

    Всем наплевать на ваше происхождение, политические взгляды и идентичность. Главное как вы коммуницируете с другими и выполняете работу. Внешний вид в сочетании с чистоплотностью также очень важен.

    На работу нужно брать уж точно не из жалости или сексуальной совместимости.

    Пусть гномоводы живут с трансгендерными ампутантами палестинско-украинского происхождения, но не тянут эту политику в публичный проект.

     
     
  • 3.86, Аноним (63), 14:31, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда у падавана хватит смелости поднять голову и посмотреть наверх он там увидит таких законченных п**в, что взмолит к хромой небелой женщине, которая к слову, всё сделает по фэн-шую.
     
  • 3.88, beduin747 (ok), 14:36, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага. У меня слов нет. Инклюзивная повесточка давно превратилась в супермасизм.
    > Всем наплевать на ваше происхождение, политические взгляды и идентичность. Главное как
    > вы коммуницируете с другими и выполняете работу. Внешний вид в сочетании
    > с чистоплотностью также очень важен.
    > На работу нужно брать уж точно не из жалости или сексуальной совместимости.
    > Пусть гномоводы живут с трансгендерными ампутантами палестинско-украинского происхождения,
    > но не тянут эту политику в публичный проект.

    Надо им указать на то, что у них совсем нет представителей коренного населения крайнего севера... Дискриминация, ааа!


     

  • 1.35, Аноним (35), 13:15, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странное ощущение от новости, как будто я в дурном сне. :)
     
  • 1.39, Аноним (39), 13:24, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На. Фи. Га.

    Социалисты опять решили угробить всё, набирая и продвигая "тех, кому нужнее", сдвигая собственные нужды проекта на второй план. Это так справедливо дать фору тому, кто не мог бы получить работу на равных условиях с простым профессионалом. Уроды, пусть тогда весь гном уходит в отставку.

    И как хорошо что этот план никому кроме менеджеров не вдался и от него по делу ничего не изменится.

     
     
  • 2.89, Аноним (81), 14:36, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы больны? Причём тут социалисты?
     
     
  • 3.101, Fracta1L (ok), 15:15, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том что всё это современная левая повесточка.
     

  • 1.46, prokoudine (ok), 13:37, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Короче, года четыре назад пара тогдашних руководителей гнома припёрлись к гимпу с запросом "нам тут на вас жалуются, у вас название проекта немодное, давайте поговорим". Далее состоялся созвон. Когда тема оскорбительного названия всплыла в первый раз, состоялся следующий диалог (сжатая версия получаса тягомотины).

    - Окей, т.е. вы считаете, что название проекта оскорбительно для инвалидов, хотя это акроним, который вообще о другом?
    - Да.
    - Но слово "gnome" тоже используется для оскорблений.
    - К сожалению, да.
    - Если бы называли проект сейчас, вы бы назвали его "GNOME"?
    - Нет.
    - Вы будете переименовывать проект "GNOME"?
    - У нас нет таких планов.
    - Тем не менее, вы хотите, чтобы GIMP переименовался?
    - Нас об этом настоятельно просят пользователи.
    - Т.е. имеется два акронима, оба можно использовать как оскорбление, но один проект надо переименовать, а другой - нет. Я правильно понял?
    - <молчание, жевание> Окей, мы вас услышали.

    Больше они с этим не приходили. Ну или приходили, но я про это уже не знаю.

    Это всё, что надо знать об инклюзивности гнома.

     
  • 1.47, nagme (?), 13:37, 24/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.50, 12yoexpert (ok), 13:41, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    план нужно курить, а не обсуждать. хотя, думаю, разрабы гнома и так в курсе
     
  • 1.55, Аноним (55), 13:47, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями

    Да, маразм крепчал... Если серьёзно, то это чистой воды отрицательный отбор, так что проект уверенно катится вниз и чувствую это происходит не без участия товарищей, занимающихся разработкой платных графических сред.

     
  • 1.62, Аноним (62), 13:59, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда выйдет COSMIC DE, фанаты гнома сбегут со своего любимого DE и будут потом говорить как же плохо им было на гноме.
     
     
  • 2.65, prokoudine (ok), 14:06, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда выйдет COSMIC DE

    Когда выйдет, тогда и посмотрим.

     

  • 1.69, Аноним (69), 14:12, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, сделать нормальное DE в планы не входит?
     
     
  • 2.85, vcsir (?), 14:29, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рим почил на лаврах, пусть варвары трудятся
     

  • 1.79, Nick (??), 14:25, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор не сделали, возможности выбирать акцентный цвет, как и не устроят Gnome Tweaks, чтобы настроить для удобства оболочку, а не то, что оригинальный гном урезан
     
  • 1.91, Аноним (91), 14:42, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Создание коммерческих и некоммерческих партнёрских программ для привлечения к продвижению GNOME маргинальных слоёв, женщин, меньшинств, молодёжи и креативных людей.

    Гнуму нужно больше маргиналов, а то у них мало. Хотя впринцыпи целевая аудитория данного проекта была давно понятна...

     
  • 1.92, Аноним (92), 14:43, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рассказы об истории GNOME

    хороший план :-)

     
  • 1.93, Boboms (ok), 14:48, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Продвижение лозунга "Вся власть народу"

    Странно... Я по-моему где-то это слышал...

     
  • 1.94, Аноним (94), 14:49, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мда... Пропал калабуховский дом... Хотел было установить Gnome, но теперь мне, как белому гетеросексуальному мужчине не положено... Наверное оно и к лучшему...
     
  • 1.99, Boboms (ok), 15:11, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями.

    Я старый и ещё жил в том мире, где компетентность и деловые качества были основным критерием при выборе руководителя.

    Интересно, а что еще придумают помимо небелого цвета ж@пы??

     
  • 1.100, Пряник (?), 15:12, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на предсмертные агонии. Близится конец GNOME.
     
     
  • 2.102, Аноним (94), 15:17, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ядру приготовиться...
     

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