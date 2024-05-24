Проект GNOME выставил на обсуждение план развития на следующие 5 лет

Организация GNOME Foundation объявила об обсуждении плана, определяющего стратегию, цели и приоритеты проекта GNOME на следующие 5 лет, а также действия, которые помогут укрепить и расширить связанную с GNOME экосистему. План сформирован на основании исследований экосистемы и прошёл обсуждения с персоналом, руководством и участниками организации GNOME Foundation. В настоящее время план рецензирован в управляющем совете GNOME и теперь опубликован для финального общественного обсуждения, в ходе которого любой желающий может оставить свой отзыв. Отмеченные в плане цели: Люди. Обеспечение роста сообщества пользователей и разработчиков проекта. Формирование общего видения, объединяющего организацию GNOME Foundation и проект GNOME, определяющего чёткие роли, выстраивающего разделение труда между группами, укрепляющего коммуникации и формирующего среду для обмена идеями и совместной деятельности. Создание более инклюзивной модели лидерства; увеличение с 7 до 11 числа голосующих участников совета; добавление в совет не имеющих права голоса представителей от регионов и комитетов; приоритет при назначении на руководящие должности женщин, людей не с белым цветом кожи, малопредставленных групп населения и людей с ограниченными возможностями. Организации работы управляющего совета и сотрудников как взаимодействующих между собой команд. Усиление роли исполнительного директора как ключевого представителя для укрепления внутренних связей и диалога с внутренним сообществом. Повышение актуальности и привлекательности GNOME среди разных людей. Публикации о социальной пользе GNOME, том как он расширяет возможности, помогает малообеспеченным и т.п. Продвижение лозунга "Вся власть народу" ("Putting Power in People’s Hands"). Создание коммерческих и некоммерческих партнёрских программ для привлечения к продвижению GNOME маргинальных слоёв, женщин, меньшинств, молодёжи и креативных людей. Формирование образовательной программы GNOME Pathways Initiative для обучения, наставничества и продвижения в качестве лидеров участников из Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов мира. Повышение коммерческой ценности GNOME. Получение дополнительной экономической выгоды GNOME за счёт программ сертификации специалистов, курса по API, маркировки совместимых с GNOME устройств ("powered by GNOME") и продвижения Flathub. Расширение коммерческих и партнёрских отношений, способствующих росту пользовательской базы и разработке приложений. Охват выпадающей из области внимания аудитории, например, партнёрства с госучреждениями и университетами. Расширение использования технологий GNOME вне первичного контекста, например, в мобильных платформах, других средах рабочего стола, встраиваемых системах. Стимулирование создания простых GNOME-приложений на GTK и акцентирование на том, что Linux-десктоп зависит от технологий GNOME.

Инициативы. Создание унифицированного интегрированного набора программ, сервисов и процессов. Стимулирование к использованию технологий и сервисов GNOME. Рассказы об истории GNOME и том, как он делает жизнь людей лучше (например, рассказы об успех экранного ридера Orca и внедрении GNOME в Pixar). Продвижение Flathub. Интеграция функции спонсорства для авторов приложений, размещаемых во Flathub и участвующих в программе GNOME Circle. Развитие инициативы GNOME Development Initiative. Устранение слабых мест в IT-инфраструктуре и безопасности. Выявление и исправление критически важных недоработок в механизмах обеспечения безопасности GNOME и используемой при разработке инфраструктуре. Защита от возможных атак, проводимых через компрометацию внешних зависимостей (supply chain). Учреждение оплачиваемой должности для развития инструментария для автоматического сканирования уязвимостей, заверения цифровыми подписями сборок и создания повторяемых сборок. Написание дополнительной документации и расширение инструментария. Реорганизация мероприятий и встреч в ежегодную более инклюзивную и глобальную конференцию, которая будет выступать центральным событием года для GNOME. Проведение региональных мероприятий по всему миру в одно время с основной ежегодной конференцией. Создание общей стратегической модели, охватывающей конференцию GUADEC и региональные мероприятия. Использование франчайзинга при проведении региональных мероприятий, сохраняя их местную значимость, но действуя для достижения общих целей. Вывод центральной конференции на самоокупаемость и получение прибыли. Предоставление спонсорам возможности поддерживать конкурсы, хакатоны, семинары и другие мероприятия. Создание многоуровневой модели оплаты за посещение. Создание критической массы и повышение привлекательности мероприятий для спонсоров за счёт формирование аудитории, охватывающей разнообразные слои общества и ущемляемые меньшинства.

Возможности и инфраструктура. Укрепление и стабилизация GNOME Foundation как некоммерческой организации. Документирование деятельности и достижений GNOME Foundation. Проведение краудфандинговых кампаний для обеспечения трудно финансируемых инициатив. Организация совместного сбора средств для Flathub. Развитие прямого финансирования с фондами, государственными учреждениями и корпоративными партнёрами. Проведение грамотной кадровой политики и повышение эффективности работы персонала. Проведение двусторонних ежегодных проверок, разделения ролей управляющего совета и персонала, делегирование сотрудникам возможности принятия решений в своих сферах ответственности. Расширение штата сотрудников, например, найм менеджера для распределения грантов и дополнительных DevOps-специалистов.





