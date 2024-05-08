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Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год

08.05.2024 08:58

Организация GNOME Foundation опубликовала финансовый отчёт за 2023 финансовый год, который охватывает показатели с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. В отчёте также упомянуты основные события этого периода (релизы GNOME 44 и 45, назначение нового директора) и проведённые конференции разработчиков (GUADEC 2023 в Риге, GNOME Asia 2022 в Куала-Лумпуре, Linux App Summit в Брно).

Что касается финансовых показателей, то расходы за отчётный период заметно превысили поступление средств - получено 556 тысяч долларов, израсходовано 676 тысяч долларов (перерасход за счёт прошлых накоплений - 120 тысяч). При этом стоит отметить, что перерасход наблюдался и в прошлые периоды: в 2022 году проект получил 363 тысяч долларов, а израсходовал 649 тысяч (перерасход 286 тысяч), в 2021 году проект получил 287 тысяч долларов, а израсходовал 927 тысяч (перерасход 640 тысяч), в 2020 году проект получил 925 тысяч долларов, а израсходовал 789 тысяч (остаток 136 тысяч), в 2019 году проект получил 915 тысяч долларов, а израсходовал 608 тысяч (остаток 307 тысяч), в 2018 году проект получил 1073 тысячи долларов, а израсходовал 365 тысяч (остаток 708 тысяч). В ноябре 2023 года проект также получил миллион евро от фонда Sovereign.

Что касается источников поступления средств в 2023 году, то из полученных 556 тысяч долларов, $422 тысячи связаны с пожертвованиями и спонсорской помощью, $47 тысяч заработаны при проведении конференций, $80 тысяч связаны с проектом GIMP. По расходам $283 тысячи потрачены на проведение конференций, $105 тысяч на поддержку и инфраструктуру, $96 тысяч на программу Outreach (оплата стажировок женщин и меньшинств), $30 тысяч передано проекту GIMP, $121 тысяча потрачена на административные расходы и $39 тысяч передано на финансирование других проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Проект GNOME получил миллион евро на развитие
  3. OpenNews: Назначен новый исполнительный директор GNOME Foundation
  4. OpenNews: Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии
  5. OpenNews: Анонимный благотворитель намерен пожертвовать миллион долларов проекту GNOME
  6. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61135-gnome
Ключевые слова: gnome, fin
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:39, 08/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    > $96 тысяч на программу Outreach (оплата стажировок женщин и меньшинств)

    Стажировки должны оплачиваться умелым, и не важно какого пола человек.

     
  • 2, Аноним (2), 09:42, 08/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    > перерасход за счёт прошлых накоплений - 120 тысяч
    > По расходам $283 тысячи долларов потрачены на проведение конференций

    [facepalm.jxl]

     
  • 3, Аноним (3), 09:42, 08/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    То есть с гимпа капает копеечка, получит он в два с половиной раза меньше чем принес, до сих пор работает на ЖТК2.
    Мда.
     
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