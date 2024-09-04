Отчёт проекта KDE за 2023 год

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|1.1, бух. (?), 19:41, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я бы xfce денег дал (они перестали принимать), кде это какой-то блатвар.
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|1.3, СисадминА (?), 19:48, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нормальный КДЕ закончился с 3.5.10
Из всех окружений что есть xfce самое адекватное и удобное
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|2.7, Аноним (7), 19:56, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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XFCE не только дисфункциональное и глючное, но ещё и памяти жрет как полновесное KDE 6, которое умеет примерно всё.
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|3.25, Аноним (25), 20:45, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> XFCE не только дисфункциональное и глючное, но ещё и памяти жрет как
> полновесное KDE 6, которое умеет примерно всё.
Жирно набросил, надо быть тоньше, даже для опеннета это жирный жир!
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|2.16, Аноним (16), 20:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> какие то серые схемы, упс, простите за каламбур
Не, настоящий серяк-деньгомойку легко определить по тому, что
- по источникам на первом месте корпы
- по расходам на первом месте всякая непроверяемая муть типа "программ по продвижению дайвёрсити"
Linux Foundation, например, 100%.
А у KDE основной источник — частники, а основные расходы — зарплаты разработчиков. Что, в принципе, видно по тому, что они добавляют фичи, а не удаляют их.
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|3.26, Аноним (25), 20:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> какие то серые схемы, упс, простите за каламбур
> Не, настоящий серяк-деньгомойку легко определить по тому, что
> - по источникам на первом месте корпы
> - по расходам на первом месте всякая непроверяемая муть типа "программ по
> продвижению дайвёрсити"
> Linux Foundation, например, 100%.
> А у KDE основной источник — частники, а основные расходы — зарплаты
> разработчиков. Что, в принципе, видно по тому, что они добавляют фичи,
> а не удаляют их.
Как-то не густо пополняется бюджет для такого проекта, с учётом того кто в донатерах.
И к слову, что это там делает Canonical, если они давно от KDE отказались, даже в своё время отказали им от статуса официального ubuntu flavors, выкинув их считай почти на мороз?!
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|1.5, Аноним (7), 19:54, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если бы KDE жертвовали хотя бы столько же, сколько ГНОМу, Plasma уже стояла бы на половине всех компьютеров солнечной системы.
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|2.12, Аноним (12), 20:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну так надо было не kбанутыми быть, а сменить дислокацию на другую долину.
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|3.18, Аноним (16), 20:09, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может, людям нравится добавлять что-то полезное, а не удалять и портить?
Тогда в гномьей долине они будут чужаками.
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|2.19, T800 (?), 20:10, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шибздики нет что бы выбирать что будет отрисовку делать , а они шелл обои выбирают , это успеет нарисоваться , скопернуться, округлиться , захромооситься , а вот выбор вулкан или гибрид опенжл/вулкан за место икс 11 надо думать.
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|1.13, Аноним (-), 20:06, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересный отчет.
В очередной раз показал, за чьи деньги пишется свободный софт.
Шикарный тезис "Entering a Wayland-only World".
Прям уже предвкушаю горение вейландохейтеров))
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|1.15, Фортеця Бахмууут (?), 20:08, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока что из всего разнообразия de, самые большие надежны на cosmic. Кеды себя дискредитировали когда встроили в код малварь-вымогатель (в рф выпрашивание милостыни запрещено законом).
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|1.22, Аноним (22), 20:22, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>317 тыс. евро - оплата труда персонала и разработчиков
Но тут не ясно, сколько из этого потрачено на разработчиков.
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|2.24, мимо (?), 20:45, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что, до сих пор не в курсе что все разработчики - волонтеры и занимаются этим в свободное врем, их никто не финансирует??!!!111..
..аа, стоп, тема на про гнум.
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