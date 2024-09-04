Отчёт проекта KDE за 2023 год

Некоммерческая организация KDE e.V., курирующая развитие проекта KDE, опубликовала отчёт за 2023 год, в котором, помимо информации о проектах, мероприятиях и конференциях, раскрыты финансовые показатели. Организацией за 2023 год было получено 349 тысяч евро, а потрачено 457 тысяч евро.

Наибольший объём средств (181 тыс. евро) получен благодаря пожертвованиям и взносам членов организации. На втором месте (80 тыс. евро) финансовая помощь от корпораций и участников-патронов, среди которых компании Blue Systems, Canonical, g10 Code, Google, Kubuntu Focus, Qt Group, Slimbook, SUSE, TUXEDO Computers и MBition. На третьем месте (66 тысяч евро) доходы от проведения конференции Akademy и прочих мероприятий.

Расходы распределились следующим образом: 317 тыс. евро - оплата труда персонала и разработчиков, 43 тыс. евро - затраты на конференцию Akademy, 20 тыс. евро - затраты на другие мероприятия, 18 тыс. евро - расходы на инфраструктуру, 15 тыс. евро - прочие расходы, 13 тыс. евро - затраты на спринты, 7 тыс. евро - содержание офиса, 22 тыс. евро - налоги и сборы.



