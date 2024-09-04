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Отчёт проекта KDE за 2023 год

04.09.2024 16:59

Некоммерческая организация KDE e.V., курирующая развитие проекта KDE, опубликовала отчёт за 2023 год, в котором, помимо информации о проектах, мероприятиях и конференциях, раскрыты финансовые показатели. Организацией за 2023 год было получено 349 тысяч евро, а потрачено 457 тысяч евро.

Наибольший объём средств (181 тыс. евро) получен благодаря пожертвованиям и взносам членов организации. На втором месте (80 тыс. евро) финансовая помощь от корпораций и участников-патронов, среди которых компании Blue Systems, Canonical, g10 Code, Google, Kubuntu Focus, Qt Group, Slimbook, SUSE, TUXEDO Computers и MBition. На третьем месте (66 тысяч евро) доходы от проведения конференции Akademy и прочих мероприятий.

Расходы распределились следующим образом: 317 тыс. евро - оплата труда персонала и разработчиков, 43 тыс. евро - затраты на конференцию Akademy, 20 тыс. евро - затраты на другие мероприятия, 18 тыс. евро - расходы на инфраструктуру, 15 тыс. евро - прочие расходы, 13 тыс. евро - затраты на спринты, 7 тыс. евро - содержание офиса, 22 тыс. евро - налоги и сборы.

  1. Главная ссылка к новости (https://ev.kde.org/reports/ev-...)
  2. OpenNews: Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год
  4. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2022 году
  5. OpenNews: Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии
  6. OpenNews: Отчёт о финансировании проекта Tor
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61811-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бух. (?), 19:41, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я бы xfce денег дал (они перестали принимать), кде это какой-то блатвар.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Попробуй сделать хотя бы на 10% от этого что-то похожее.
     
     
  • 3.8, бух. (?), 19:58, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.20, Ганс Грубер (?), 20:16, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы xfce денег дал

    "бы" дал, но в реальности не дал, верно?

     

  • 1.3, СисадминА (?), 19:48, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нормальный КДЕ закончился с 3.5.10
    Из всех окружений что есть xfce самое адекватное и удобное
     
     
  • 2.6, KALIBR10 (ok), 19:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    xfce топовое
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:56, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    XFCE не только дисфункциональное и глючное, но ещё и памяти жрет как полновесное KDE 6, которое умеет примерно всё.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 20:00, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.25, Аноним (25), 20:45, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XFCE не только дисфункциональное и глючное, но ещё и памяти жрет как
    > полновесное KDE 6, которое умеет примерно всё.

    Жирно набросил, надо быть тоньше, даже для опеннета это жирный жир!

     

  • 1.4, Аноним (4), 19:54, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какие то серые схемы, упс, простите за каламбур
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 19:59, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > какие то серые схемы, упс, простите за каламбур

    Не, настоящий серяк-деньгомойку легко определить по тому, что
    - по источникам на первом месте корпы
    - по расходам на первом месте всякая непроверяемая муть типа "программ по продвижению дайвёрсити"

    Linux Foundation, например, 100%.

    А у KDE основной источник — частники, а основные расходы — зарплаты разработчиков. Что, в принципе, видно по тому, что они добавляют фичи, а не удаляют их.

     
     
  • 3.26, Аноним (25), 20:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> какие то серые схемы, упс, простите за каламбур
    > Не, настоящий серяк-деньгомойку легко определить по тому, что
    > - по источникам на первом месте корпы
    > - по расходам на первом месте всякая непроверяемая муть типа "программ по
    > продвижению дайвёрсити"
    > Linux Foundation, например, 100%.
    > А у KDE основной источник — частники, а основные расходы — зарплаты
    > разработчиков. Что, в принципе, видно по тому, что они добавляют фичи,
    > а не удаляют их.

    Как-то не густо пополняется бюджет для такого проекта, с учётом того кто в донатерах.

    И к слову, что это там делает Canonical, если они давно от KDE отказались, даже в своё время отказали им от статуса официального ubuntu flavors, выкинув их считай почти на мороз?!

     

  • 1.5, Аноним (7), 19:54, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если бы KDE жертвовали хотя бы столько же, сколько ГНОМу, Plasma уже стояла бы на половине всех компьютеров солнечной системы.
     
     
  • 2.11, Брус Ю (?), 20:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всех компьютеров солнечной системы.

    Даёшь кеды на Марсе!

     
  • 2.12, Аноним (12), 20:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так надо было не kбанутыми быть, а сменить дислокацию на другую долину.
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 20:09, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может, людям нравится добавлять что-то полезное, а не удалять и портить?
    Тогда в гномьей долине они будут чужаками.
     
  • 2.19, T800 (?), 20:10, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шибздики нет что бы выбирать что будет отрисовку делать , а они шелл обои выбирают , это успеет нарисоваться , скопернуться, округлиться , захромооситься , а вот выбор вулкан или гибрид опенжл/вулкан за место икс 11 надо думать.
     

  • 1.13, Аноним (-), 20:06, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный отчет.
    В очередной раз показал, за чьи деньги пишется свободный софт.

    Шикарный тезис "Entering a Wayland-only World".
    Прям уже предвкушаю горение вейландохейтеров))

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:09, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ойвейланд входит и выходит.
     

  • 1.14, Аноним (17), 20:08, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сколько нагрели на попапе?
     
     
  • 2.21, Ганс Грубер (?), 20:18, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, нисколько. Попап только в 6.2 появится.
     

  • 1.15, Фортеця Бахмууут (?), 20:08, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что из всего разнообразия de, самые большие надежны на cosmic. Кеды себя дискредитировали когда встроили в код малварь-вымогатель (в рф выпрашивание милостыни запрещено законом).
     

  • 1.22, Аноним (22), 20:22, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >317 тыс. евро - оплата труда персонала и разработчиков

    Но тут не ясно, сколько из этого потрачено на разработчиков.

     
     
  • 2.24, мимо (?), 20:45, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что, до сих пор не в курсе что все разработчики - волонтеры и занимаются этим в свободное врем, их никто не финансирует??!!!111..

    ..аа, стоп, тема на про гнум.

     

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