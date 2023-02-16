The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2022 году

16.02.2023 11:28

GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены поступившие за 2022 год уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2022 году GitHub получил 2321 DMCA-требование, приведшее к блокировке 25387 проектов. Для сравнения, в 2021 году поступило 1828 запросов о блокировке, охвативших 19191 проект, в 2020 году - 2097 и 36901, в 2019 году - 1762 и 14371. От владельцев репозиториев поступило 44 опровержения на неправомерную блокировку.

От государственных служб поступило 6 требований удаления контента из-за нарушений локальных законодательств, все из которых были получены из России. Ни один из запросов не был выполнен. Для сравнения в 2021 году поступило 26 запросов на блокировки, затронувшие 69 проект и присланные из России, Китая и Гонгконга. От иностранных государственных служб также поступило 40 требований раскрытия информации о пользователях: 4 из Бразилии, 4 из Франции, 22 из Индии, по одному запросу из Аргентины, Болгарии, Сан-Марино, Испании, Швейцарии и Украины.

Дополнительно было получено 6 запросов об удалении, связанных с нарушением локальных законодательств, которые также нарушали условия использования сервиса (Terms of Service). Запросы охватывали 17 учётных записей пользователей и 15 репозиториев. В качестве причин блокировок указана дезинформация (Австралия) и нарушение условий использования GitHub Pages (Россия).

Из-за получения жалоб на нарушения условий использования сервиса, не связанных с DMCA, GitHub скрыл 12860 учётных записей (в 2021 году - 4585, в 2020 - 4826), из которых 480 впоследствии были восстановлены. Блокировка доступа владельца учётной записи были предпринята в 428 случаях (58 учётных записей затем были разблокированы). Для 8822 учётных записей одновременно были применены и блокировка и скрытие (восстановлены затем были 115 учётных записей). В разрезе проектов было отключено 4507 проектов и возвращены только 6.

GitHub также получил 432 запроса о раскрытии данных пользователей (в 2021 году - 335, в 2020 - 303 ). 274 подобных запросов было отправлено в форме судебных повесток (265 криминальных дела и 9 гражданское), 97 - судебных постановлений и 22 ордера на обыск. 97.9% запросов были отправлены правоохранительными органами, а 2.1% по гражданским искам. Удовлетворено 350 запросов из 432, в результате чего раскрыты сведения о 2363 учётных записях (в 2020 году - 1671). Пользователи были уведомлены о раскрытии их данных только 8 раз, так как оставшиеся 342 запроса были снабжены предписанием о неразглашении информации (gag order).

Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250, а число раскрытых учётных записей находится в диапазоне от 250 до 499.

За 2022 год в GitHub поступило 763 апелляций (в 2021 году - 1504, в 2020 - 2500) о необоснованных блокировках при выполнении требований по ограничению экспорта в отношении территорий подпадающих под санкции США. 603 апелляции были приняты (251 из Крыма, 96 из ДНР, 20 из ЛНР, 224 из Сирии и 223 из стран, которые не удалось определить), 153 отклонены и 7 возвращены с запросом дополнительных сведений.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2023-02-15...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2020 году
  3. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  4. OpenNews: В рамках соблюдения закона DMCA в 2015 году из GitHub было удалено более 8 тысяч проектов
  5. OpenNews: GitHub обновил правила, касающиеся торговых санкций
  6. OpenNews: GitHub повторно заблокировал репозиторий проекта RE3
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58660-github
Ключевые слова: github, privacy, dmca
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.9, Котофалк (?), 11:59, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > GitHub скрыл 12860 учётных записей (в 2021 году - 4585, в 2020 - 4826), из которых 480 впоследствии были восстановлены.

    Это ж получается 3.7% оправдательных приговоров.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:01, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Получается оффтопик всё правильно делает?
     
     
  • 3.13, Котофалк (?), 12:09, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читала ли тебе мама сказку про вершки и корешки? Если да, понимаешь ли ты в чём некорректность самого вопроса "что брать правильно от урожая, вершки или корешки?".  
     
     
  • 4.16, Аноним (11), 12:11, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. хочешь сказать что у тебя количество отпущенных это урожай?
     
     
  • 5.19, Котофалк (?), 12:21, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Т.е. хочешь сказать что у тебя количество отпущенных это урожай?

    А какое это имеет значение?

     

  • 1.20, Аноним (20), 12:36, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >удаления контента из-за нарушений локальных законодательств

    Как это вообще работает?
    Захожу к кому-то в гости: мне не нравится эта ваза - выкиньте?

     
     
  • 2.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:50, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Заходишь в гости в грязной обуви. Тебе объясняют, что у нас так не принято. Ты говоришь, что тебе все равно, ты так дома ходишь. Тебя выставляют за дверь.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:00, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кто в этой истории гитхаб, а кто государство, чьи законы нарушили?
     
  • 3.50, Аноним (50), 15:16, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здесь немного по-другому: заходишь в гости в чистой обуви, тебе объясняют, что у нас так не принято. ты говоришь, что не хочешь пачкать обувь только для того, чтобы к нам в гости зайти, тебя просят выйти за дверь.
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:40, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для такого придумали HTTP 451 чтобы избежать блокировку ресурса в стране, потребовавшей удаление.

    Когда заходишь с IP из этой страны - получаешь HTTP 451, когда заходишь с IP из других стран - получаешь контент.

     

  • 1.21, pic (?), 12:42, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    РКН какой-то.
     
     
  • 2.45, Аноним (50), 15:14, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РКН и яндекс все запросы раскрыли сами, а не потому что какие-то законы их заставляют
     
  • 2.68, Аноним (68), 16:13, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению

    Как мило :) И как - все были отвергнуты гитхабом? Или прогнулись, как всегда?

     

  • 1.37, kai3341 (ok), 14:52, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, а где можно ознакомиться с аналогичным отчётом яндекса и мылору (подмяли под себя контач)
     
     
  • 2.66, Аноним (-), 15:41, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, а где можно ознакомиться с аналогичным отчётом яндекса и мылору (подмяли
    > под себя контач)

    Удивлюсь, если такое есть, потому что не державно (примерно так же как и "присягать каким-то скотам" © Александр III (который не подлодка, а любимый начальством царь)).

     

  • 1.38, Аноним (38), 14:58, 16/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >От государственных служб поступило 6 требований удаления контента из-за нарушений локальных законодательств, все из которых были получены из России. Ни один из запросов не был выполнен

    При этом ссылка всего одна, и нарушает правила самого GitHubа в том смысле, что это нецелевое использование GitHub - не для хостинга исходников, а для хостинга сайта коммерческого проекта с закрытым исходным кодом. Удивительно, что всё же не удалили, но хорошо, что не удалили, значит цензура на GH всё-таки не такая сильная, и что GitHub strong, раз даже свои коммерческие интересы по сокращению издержек на несколько жалких копеек компания не очень ретиво отстаивает.

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:14, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > значит цензура на GH всё-таки не такая сильная, и что GitHub strong
    > Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250, а число раскрытых учётных записей находится в диапазоне от 250 до 499.
     
     
  • 3.67, Аноним (38), 15:45, 16/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русским языком: 249 запросов, в среднем по 2 аккаунта на запрос.
     

  • 1.69, Аноним (-), 16:42, 16/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру