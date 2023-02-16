GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2022 году

GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены поступившие за 2022 год уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2022 году GitHub получил 2321 DMCA-требование, приведшее к блокировке 25387 проектов. Для сравнения, в 2021 году поступило 1828 запросов о блокировке, охвативших 19191 проект, в 2020 году - 2097 и 36901, в 2019 году - 1762 и 14371. От владельцев репозиториев поступило 44 опровержения на неправомерную блокировку. От государственных служб поступило 6 требований удаления контента из-за нарушений локальных законодательств, все из которых были получены из России. Ни один из запросов не был выполнен. Для сравнения в 2021 году поступило 26 запросов на блокировки, затронувшие 69 проект и присланные из России, Китая и Гонгконга. От иностранных государственных служб также поступило 40 требований раскрытия информации о пользователях: 4 из Бразилии, 4 из Франции, 22 из Индии, по одному запросу из Аргентины, Болгарии, Сан-Марино, Испании, Швейцарии и Украины. Дополнительно было получено 6 запросов об удалении, связанных с нарушением локальных законодательств, которые также нарушали условия использования сервиса (Terms of Service). Запросы охватывали 17 учётных записей пользователей и 15 репозиториев. В качестве причин блокировок указана дезинформация (Австралия) и нарушение условий использования GitHub Pages (Россия). Из-за получения жалоб на нарушения условий использования сервиса, не связанных с DMCA, GitHub скрыл 12860 учётных записей (в 2021 году - 4585, в 2020 - 4826), из которых 480 впоследствии были восстановлены. Блокировка доступа владельца учётной записи были предпринята в 428 случаях (58 учётных записей затем были разблокированы). Для 8822 учётных записей одновременно были применены и блокировка и скрытие (восстановлены затем были 115 учётных записей). В разрезе проектов было отключено 4507 проектов и возвращены только 6. GitHub также получил 432 запроса о раскрытии данных пользователей (в 2021 году - 335, в 2020 - 303 ). 274 подобных запросов было отправлено в форме судебных повесток (265 криминальных дела и 9 гражданское), 97 - судебных постановлений и 22 ордера на обыск. 97.9% запросов были отправлены правоохранительными органами, а 2.1% по гражданским искам. Удовлетворено 350 запросов из 432, в результате чего раскрыты сведения о 2363 учётных записях (в 2020 году - 1671). Пользователи были уведомлены о раскрытии их данных только 8 раз, так как оставшиеся 342 запроса были снабжены предписанием о неразглашении информации (gag order). Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250, а число раскрытых учётных записей находится в диапазоне от 250 до 499. За 2022 год в GitHub поступило 763 апелляций (в 2021 году - 1504, в 2020 - 2500) о необоснованных блокировках при выполнении требований по ограничению экспорта в отношении территорий подпадающих под санкции США. 603 апелляции были приняты (251 из Крыма, 96 из ДНР, 20 из ЛНР, 224 из Сирии и 223 из стран, которые не удалось определить), 153 отклонены и 7 возвращены с запросом дополнительных сведений.



