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В KDE появятся всплывающие уведомления с запросом пожертвований

30.08.2024 10:29

Разработчики KDE объявили об интеграции в среду рабочего стола KDE Plasma функции для запроса пожертвований, реализованной в форме всплывающего уведомления. Уведомление будет выводиться только раз в год (в декабре) и позволит охватить аудиторию пользователей, не обращающихся к сайтам и социальным сетям KDE, в которых обычно публикуются призывы поддержать проект. Изменение принято в состав кодовой базы на основе которой формируется выпуск KDE Plasma 6.2.

Для вывода уведомления в KDED (KDE Daemon) добавлен отдельный модуль, который могут отключить разработчики дистрибутивов. Пользователи могут отключить запрос пожертвований в настройках на странице управления уведомлениями или через кнопку перехода к настройкам в заголовке уведомления.

В качестве причины интеграции запроса пожертвований отмечается успешный опыт применения подобных схем в таких проектах, как Thunderbird и Wikipedia, который позволил существенно увеличить объём пожертвований. Полученные в результате инициативы дополнительные средства планируют направить на трудоустройство ключевых разработчиков, которые смогут посвятить больше времени любимому делу, не отвлекаясь на другую работу.

  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Отчёт о финансировании проекта Tor
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год
  6. OpenNews: Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61793-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, dullish (ok), 10:39, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +30 +/
    Ну а там и до рекламы ножей от легендарных кизлярских мастеров рукой подать.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.9, dullish (ok), 10:49, 30/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Их и имел в виду. Но опасался под автомодерацию попасть. )))
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть у людей одна вредная привычка - кушать. Хотя бы пару раз в день.
     
     
  • 3.16, Флудер (?), 11:15, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если не кормить армию своих эффективные менеджеров - будете кормить чужих. А кушают эффективные менеджеры как танковый газотурбинный двигатель
     
     
  • 4.92, Аноним (92), 14:23, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами как-нибудь с обязанностями эффективных менеджеров справимся...
     
     
  • 5.113, Аноним (113), 16:56, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не справляетесь же, видно по головокружительному успеху Динукса на десктопе. Как только менеджер выходит из помещения кодеры бросаются оптимизировать тулчейн.
     

  • 1.2, Доктор Альба (?), 10:41, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненавязчиво и один раз в год.
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 10:43, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И только VISA и MasterCard?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эх, блин!  а у меня платиновая American Express, не везде принимают.
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 11:19, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Надо бы в качестве лёгкого троллинга создать тикет (когда внедрят) на трекере, типа "Please, add MIR payment option"
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:45, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После снятия санкций и вовращения подключения к Swift, почему бы нет?
     
     
  • 4.34, X86 (ok), 11:57, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зачем swift? это пережиток прошлого
     
  • 4.105, 111 (??), 15:11, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Swift не нужОн — уже прошлый день.
     
     
  • 5.108, Аноним (31), 15:54, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.39, Аноним (39), 12:02, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда жмакнувшему такую кнопку в этой федерации стоит сушить сухари ибо закон про участие и тем более спонсирования неодобренных партией НКО карается расстрелом причем двух кратным.
     
  • 3.120, n00by (ok), 17:27, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В качестве ответного троллинга они добавят. А потом опубликуют отчёт по поступлениям.
     
  • 3.123, Андрей (??), 17:35, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.3, Аноним (3), 10:43, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отключаемое и ладно
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:00, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Рекламу в проводнике крестьянам, ненавязчивые уведомления в пуске рабочим.
     
     
  • 2.49, User (??), 12:28, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-не, никакввинде! Это ДРУГОЕ будет - может даже вот с кнопкой закрытия, но это еще не точно
     
  • 2.93, Аноним (92), 14:27, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Социальная реклама которая не следит за пользователем не так уж и плоха.
     
     
  • 3.116, Аноним (116), 17:08, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая реклама - вред. Мозилловская, к примеру, очень помогла улучшить браузер.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:05, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Им надо было туда в иконку основателя википедии засунуть, смотрелось бы очень гармонично
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:07, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ждём включения телеметрии.
     
     
  • 2.20, КО (?), 11:29, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    С разморозкой!
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:59, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже дождались же.
     
     
  • 3.84, Аноним (84), 13:53, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её отправку (но не сбор, AFAIK) пока ещё надо включать самостоятельно. Ещё не вечер, впрочем.
     

  • 1.14, Ганс Грубер (?), 11:07, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно что есть кнопка "No Thanks". Обычно у маркетологов это кнопка "не сейчас".
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:38, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно быть donate 100 и donate 1000000
     

  • 1.18, Ося Бендер (?), 11:23, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Эх, я бы "намертво" приколотил, чтобы отключить было нельзя.
    Да еще в лицензию добавил-бы пункт, что в случае вмешательства в исходный код, с целью отключения, пользователь "ставится на счетчик".

    Гном на тебя вся надежда, и на ФайрФокс тоже.
    Никому доверять нельзя, одни лицензию меняют туда, сюда, другие наслушались маркетолухов, куда бедному юзеру податься?

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:33, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты только держишься и выживаешь в этом жестоком мире?
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:37, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проверку орфографии себе приколоти. Намертво.

    Думаю, дистростроители поотключают, чтобы не позориться.

     
     
  • 3.26, Аноним (25), 11:38, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дистростроители заменят на свой
     
  • 3.33, Ося Бендер (?), 11:51, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, проверяльщик так проверяет. А исправить правильно местные насальники не дают.
     
  • 3.122, n00by (ok), 17:30, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Думаю, дистростроители поотключают, чтобы не позориться.

    Это мнение дистро-"строителя"?

     

  • 1.22, Аноним (22), 11:35, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >призывы поддержать проект

    Обойдетесь!

     
     
  • 2.96, Аноним (92), 14:32, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и сидите на Gnom'е тогда.
     
     
  • 3.100, НяшМяш (ok), 15:06, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он и сидит. А рядом свободный стул с пиками.
     

  • 1.27, keydon (ok), 11:41, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы предлагали к разработке подключиться
     
  • 1.28, manchelsi (ok), 11:41, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да пусть за декабрь не один раз всплывает, а 10,но только чтоб обратно пропорционально падению плазмы:
    Упала один раз плазма - 9 раз покажет, 3 раза упала - 7 ...
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:28, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    упала 11 и ты будешь смотреть на уведомления до конца жизни
     
     
  • 3.61, manchelsi (ok), 12:57, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упала 11 - возвращаемся на форки второгнома и ждем ебилдов
     
  • 3.115, Аноним (113), 16:59, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если 11 упала, то тут только PC+Copilot остаётся.
     
  • 2.75, Брус Ю (?), 13:30, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, пусть плазма падает только при нажатии кнопки No thanks, и после перезапуска снова уведомление о пожертвовании пока юзер не задонатит - вот тогда будет 1000% результат
     

  • 1.29, Аноним (31), 11:43, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, чтобы при этом не отправлялась "обратная связь".
     
  • 1.30, Аноним (30), 11:45, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достаточно было бы организовать при установке дружелюбное послание пользователю со всеми ссылками на поддержку.
     
     
  • 2.45, Аноним (39), 12:20, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и rm -rf / если нажал неправильную кнопку с правильной локалью и безусловно если локаль таки неправильная с точки зрения "мирового сообщества"
     

  • 1.32, IZh. (?), 11:50, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это не тот случай, когда "Хватит доставать меня такими окошками -- я человек занятой, я и так раз в месяц существенную сумму жертвую". В основном, недовольны тут те, кто и так никому никогда не донатил.

    Были научные исследования кооперации и паразитизма на бактериях. Обычные бактерии ели еду, но выделяли в окружающую среду вещества, полезные другим бактериям (то есть кооперировали). А были и те, которые только ели, но пользы не приносили (паразитировали). Если паразитов было небольшое количество, по сравнению с кооператорами, колония нормально жила и развивалась. А если паразитов становилось слишком много, колония погибала -- тупо съедали всё.

    Не бойтесь помогать другим -- тогда и вам помогут.

     
     
  • 2.46, Karl Richter (?), 12:21, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что получали первые бактерии от этого? Иль они все питались своими выделениями в этих синтетических условиях?
     
     
  • 3.57, IZh. (?), 12:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько помню, первые производили что-то важное, что было нужно и им. Просто они производили в количестве, большем, чем нужно им самим. А вторые только ели. При разумном количестве эгоистов (вспомнил, что они, вроде эгоистами, а не паразитами назывались), продукта, выделяемого кооператорами, хватало на всех.
     
  • 3.58, IZh. (?), 12:48, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, это вот эта статья: https://elementy.ru/novosti_nauki/431060/Chestnye_drozhzhi_i_drozhzhi_obmanshc
     
  • 2.47, Beta Version (ok), 12:23, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В основном, недовольны тут те, кто и так никому никогда не донатил.

    Недовольны тут в основном дурачки. Я донатил, но даже если представить себя в позиции человека, который ни на что не донатит, разумный человек должен понимать, что донаты идут на разработку софта, которым он пользуется, и они выгодны этому человеку. Не хочешь донатить - нажал No Thanks и пользуешься дальше. Но кто-то увидит и задонатит и всем от этого только польза.

     
     
  • 3.86, Аноним (86), 14:05, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.119, Аноним (119), 17:26, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас - санкции. До Третьей мировой я активно донатил многим. Сейчас Кеды могут уведомлениями хоть весь экран закрыть - толку не будет.

    ЗЫЖ Пусть сначала исправят косяк с отображением уведомлений. А то у меня стоит галка «рядом со значком», а показывают их в середине экрана.

     
  • 2.60, Аноним (60), 12:55, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Были научные исследования кооперации и паразитизма на бактериях. Обычные бактерии ели еду, но выделяли в окружающую среду вещества, полезные другим бактериям (то есть кооперировали)

    Ага, бактериальный коммунизм. Британские ученые как всегда отжигают.
    В мире бактерий идет жесткая борьба за выживание. Если бактерия какие-то продукты выделяет, то только потому, что не может это преобразовать в энергию либо в строительный материал. Если находятся штаммы, способные усваивать это, то можно говорить о симбиозе.

    >А были и те, которые только ели, но пользы не приносили (паразитировали).

    Польза - человеческое понятие, про паразитизм, пожалуй, можно говорить в рамках отношений бактерия-вирус. Между бактериями же идет конкурентная борьба за ресурсы.

     
     
  • 3.64, IZh. (?), 13:03, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Временами, таки коммунизм: https://habr.com/ru/articles/402573/
    А эгоистов, и правда, не любят: https://www.nkj.ru/news/27646/
     
  • 2.79, Брус Ю (?), 13:33, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весьма оригинально - обзывать пользователей бактериями и паразитами.
     
     
  • 3.83, IZh. (?), 13:50, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бактерии -- это наглядный пример того, к чему может то или иное поведение привести. А кооператор или паразит/эгоист -- это зависит от поведения конкретного пользователя в целом -- приносит он какую-то пользу обществу или только потребляет. Тут уже выбор каждого.
     
  • 2.124, Андрей (??), 17:39, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в кишечнике примерно так же...
     
  • 2.125, n00by (ok), 17:40, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Были научные исследования кооперации и паразитизма на бактериях. Обычные бактерии ели еду,
    > но выделяли в окружающую среду вещества, полезные другим бактериям (то есть
    > кооперировали).

    Ели бактерии вулканическое железо, пока почти всё не съели. После чего кому-то пришлось научиться фотосинтезу и выделять кислород, от окисления которым погибли несумевшие адаптироваться. Обогащение атмосферы кислородом создало благоприятные условия для возникновения экспертной среды. Так появился Опеннет.

     

  • 1.36, Аноним (39), 11:59, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.42, AKTEON (-), 12:15, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прекрасная технология современной индустрии, вот 11 версия известной операционной системы, так каждый день делает. Рад  что Linux  поддерживает текущие тренды !
     
  • 1.50, Аноним (50), 12:35, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не правильно ты Дядя Федор бутерброд ешь!

    Те кто задонатил должны оставить сообщение, которое получат не только разработчики но и те кто пользуются KDE “бесплатно”

     
  • 1.51, Швондик (?), 12:36, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше бы интегрировали в свободные места баннеры с рекламой (я люблю жмакать по чужой рекламе)
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:41, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже скликиваешь рекламу установки пластиковых окон?
     
     
  • 3.56, Швондик (?), 12:43, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с окнами нет, только с играми
     
     
  • 4.67, Аноним (53), 13:07, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скликивать окна это особый вид удовольствия. Один рекламный клик может стоит и 900 рублей и 1800 если повезёт. Если хочешь сделать маркетологу больно скликивай пластиковые окна.
     
     
  • 5.68, Аноним (53), 13:08, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это относится к рекламе в поиске яндекса. У остальных не так интересно.
     
  • 5.102, НяшМяш (ok), 15:08, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.52, Аноним (52), 12:39, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Уведомление будет выводиться только раз в год

    А вой-то, словно рекламу в файловый менеджер добавили.

     
     
  • 2.55, Аноним (53), 12:43, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл: окно Овертона.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 13:13, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнил гугл и оболочку в мало актуальном линуксе (линукс на десктопах пару процентов, и от этой пары процентов, кедами пользуются далеко не все линуксойды).
     
     
  • 4.127, n00by (ok), 17:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он предложил погуглить, что такое окно Овертона.
     

  • 1.54, Аноним (-), 12:43, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.62, Аноним (72), 12:58, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понимаю недовольства. Это же опенсорс: не нравится - сделай патч и собери бинарник сам! Или же напиши свою оболочку с нуля! А кеды то - топовая ДЕ, разрабы круглосуточно трудятся над кодом, принимают и чинят баги. Поэтому, это новость хорошая, я рад. Тем более окошко в раз в год в трее, это утруждает экспертов, лол.
     
  • 1.73, Ilya Indigo (ok), 13:17, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько KDE не жертвуй, а не QtCurve, ни Trojita от этого себя чувствовать лучше не будут! :-(
     
     
  • 2.74, Аноним (72), 13:23, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, к бризу легко привыкаешь. Если бы курве был многим сильно нужен на куте6, его бы портировали. Однако, нет.
     
     
  • 3.77, Ilya Indigo (ok), 13:30, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, к бризу легко привыкаешь. Если бы курве был многим сильно нужен
    > на куте6, его бы портировали. Однако, нет.

    До сих пор на KDE4 с QtCurve Aqua и в бризе мне очень не по себе. :-(

     
     
  • 4.97, KDEenjoyer (?), 14:42, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До сих пор на KDE4

    Но как?

    По сабжу - мне не по нраву это нововведение. И так в каждом приложении попрошайничают в эбауте, теперь еще и попапы будут вылезать.

     
     
  • 5.107, Ilya Indigo (ok), 15:15, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> До сих пор на KDE4
    > Но как?

    Хороший вопрос!
    Рецепт такой
    1 openSUSE Tumbleweed
    2 Репозиторий одного тразработчика KDE
      https://build.opensuse.org/project/show/home:wolfi323:branches:KDE:Frameworks5
    3 Один мой пакет с конфигом
      export PATH=$PATH:/opt/kf5/bin
      export XDG_CONFIG_DIRS=$XDG_CONFIG_DIRS:/opt/kf5/etc/xdg
      export XDG_DATA_DIRS=$XDG_DATA_DIRS:/opt/kf5/share
    4 Набор пакетов, который уже не помню, но он не конфликтует с основным репозиторием и получаю
    сважайшие Gears и Fremwork но с KDE4.

    Проблемы есть.
    1 qt4 нормально собирается только с gcc7, пока поставляется дистрибутивом.
    2 Года 2 назад перестали работать датчики загрузки сети, загрузки CPU использование RAM/swap, видимо что-то в ядре изменилось.

    А так держусь пока могу.

     
  • 2.82, nume (ok), 13:50, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что Trojita и по чём закрыли её?
     
     
  • 3.87, Ilya Indigo (ok), 14:07, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что Trojita и по чём закрыли её?

    http://trojita.flaska.net
    Максимально легнковесный и удобный почтовый клиент.
    Его не закрывали его просто забросили после того, как он перещёл под крыло KDE.
    В нём в отличие от kmail нет кучи всего лишнего, но не хватает кое чего и нужного.
    Например он до сих пор использует webkit который давно устарел и зброшен.

     

  • 1.94, pic (?), 14:28, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть у проекта KDE нет крупных спонсоров?
    А как же Digia с дочкой The Qt Company?

     
     
  • 2.95, pic (?), 14:29, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный капитализм.
     
  • 2.101, Аноним (101), 15:07, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам выдумал, сам удивился. Интеллектуальной деятельности не обнаружено. Зайди к ним на сайт и удивись что у их сообщества куте серебряный спонсор.
     
     
  • 3.110, pic (?), 16:19, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видать совсем зажрались, раз ещё подаяний просят. А качества работы и стабильности в проекте как не было, так и нет. Так за что им donations платить? Может кого-то надо наоборот уволить с полной занятости, чтобы понимание появилось.
     

  • 1.98, Аноним (98), 14:51, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы они запилили голосование деньгами за какие-нибудь фичи. Вот это было бы гораздо веселее и интереснее, чем просто говорить "спасибо".
     
     
  • 2.104, НяшМяш (ok), 15:11, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За фичи денег не хватит, а за фикс багов уже обычное дело практически в любом проекте.
     
  • 2.112, pic (?), 16:33, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже товарно-денежные отношения, в таком случае надо платить налоги :)
     

  • 1.99, Афроним (?), 14:56, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нищеброды, а крутили бы гайки на заводе, то  не попрошайничали бы. Бгг.
     
     
  • 2.103, Аноним (101), 15:08, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.111, pic (?), 16:22, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в свободное от работы время занимались бы доводкой проекта до стабильности, а не прыгали с версии на версию без необходимости. Дырявый у них титаник, им бы другое руководство.
     

  • 1.106, Ананий (?), 15:13, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1 раз в год, скромное окошко. Было бы ради чего бухтеть.
    Один из тех малочисленых прожектов, на который я бы задонатил при возможности.
     
  • 1.109, Аноним (109), 16:11, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём альтернативную сборку, в которой это будет не просто отключено, а вырезано на уровне кода.
     
  • 1.114, Анунюм (?), 16:56, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бгг... ) Это замечательно, но "Мы удалим все ваши файлы, если сейчас же не задонатите!" было бы эффективней...
     

  • 1.118, Аноним (118), 17:23, 30/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.121, Аноним (119), 17:29, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как только исправят отображение уведомлений (перенесут из центра экрана к значку на панели, как в настройках указано) и закончат Третью мировую - буду только рад.
     
  • 1.126, Аноним (126), 17:43, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После того как они вяленый намертво в код вшили донатить им желания никакого нет.
     
  • 1.128, n00by (ok), 17:52, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Показательно, что каждый отметившийся противник нововведения затратил на выражение протеста усилий больше, чем закрыть то окошко.
     
  • 1.129, Аноним (129), 17:53, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нищеброды?
     

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