В KDE появятся всплывающие уведомления с запросом пожертвований

Разработчики KDE объявили об интеграции в среду рабочего стола KDE Plasma функции для запроса пожертвований, реализованной в форме всплывающего уведомления. Уведомление будет выводиться только раз в год (в декабре) и позволит охватить аудиторию пользователей, не обращающихся к сайтам и социальным сетям KDE, в которых обычно публикуются призывы поддержать проект. Изменение принято в состав кодовой базы на основе которой формируется выпуск KDE Plasma 6.2.

Для вывода уведомления в KDED (KDE Daemon) добавлен отдельный модуль, который могут отключить разработчики дистрибутивов. Пользователи могут отключить запрос пожертвований в настройках на странице управления уведомлениями или через кнопку перехода к настройкам в заголовке уведомления.

В качестве причины интеграции запроса пожертвований отмечается успешный опыт применения подобных схем в таких проектах, как Thunderbird и Wikipedia, который позволил существенно увеличить объём пожертвований. Полученные в результате инициативы дополнительные средства планируют направить на трудоустройство ключевых разработчиков, которые смогут посвятить больше времени любимому делу, не отвлекаясь на другую работу.



