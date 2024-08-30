В KDE появятся всплывающие уведомления с запросом пожертвований

|
|1.1, dullish (ok), 10:39, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+30 +/–
|
Ну а там и до рекламы ножей от легендарных кизлярских мастеров рукой подать.
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|3.9, dullish (ok), 10:49, 30/08/2024 [ответить]
|+1 +/–
|
Их и имел в виду. Но опасался под автомодерацию попасть. )))
|
|2.7, Аноним (7), 10:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Есть у людей одна вредная привычка - кушать. Хотя бы пару раз в день.
|
|
|
|3.16, Флудер (?), 11:15, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Если не кормить армию своих эффективные менеджеров - будете кормить чужих. А кушают эффективные менеджеры как танковый газотурбинный двигатель
|
|
|
|4.92, Аноним (92), 14:23, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сами как-нибудь с обязанностями эффективных менеджеров справимся...
|
|
|
|5.113, Аноним (113), 16:56, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так не справляетесь же, видно по головокружительному успеху Динукса на десктопе. Как только менеджер выходит из помещения кодеры бросаются оптимизировать тулчейн.
|
|
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 10:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
эх, блин! а у меня платиновая American Express, не везде принимают.
|
|2.17, Жироватт (ok), 11:19, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
|
Надо бы в качестве лёгкого троллинга создать тикет (когда внедрят) на трекере, типа "Please, add MIR payment option"
|
|
|
|3.31, Аноним (31), 11:45, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После снятия санкций и вовращения подключения к Swift, почему бы нет?
|
|3.39, Аноним (39), 12:02, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Тогда жмакнувшему такую кнопку в этой федерации стоит сушить сухари ибо закон про участие и тем более спонсирования неодобренных партией НКО карается расстрелом причем двух кратным.
|
|3.120, n00by (ok), 17:27, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В качестве ответного троллинга они добавят. А потом опубликуют отчёт по поступлениям.
|
|1.11, Аноним (11), 11:00, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Рекламу в проводнике крестьянам, ненавязчивые уведомления в пуске рабочим.
|
|
|
|2.49, User (??), 12:28, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не-не, никакввинде! Это ДРУГОЕ будет - может даже вот с кнопкой закрытия, но это еще не точно
|
|2.93, Аноним (92), 14:27, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Социальная реклама которая не следит за пользователем не так уж и плоха.
|
|
|
|3.116, Аноним (116), 17:08, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Любая реклама - вред. Мозилловская, к примеру, очень помогла улучшить браузер.
|
|1.12, Аноним (12), 11:05, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Им надо было туда в иконку основателя википедии засунуть, смотрелось бы очень гармонично
|
|
|
|
|
|3.84, Аноним (84), 13:53, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Её отправку (но не сбор, AFAIK) пока ещё надо включать самостоятельно. Ещё не вечер, впрочем.
|
|1.18, Ося Бендер (?), 11:23, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Эх, я бы "намертво" приколотил, чтобы отключить было нельзя.
Да еще в лицензию добавил-бы пункт, что в случае вмешательства в исходный код, с целью отключения, пользователь "ставится на счетчик".
Гном на тебя вся надежда, и на ФайрФокс тоже.
Никому доверять нельзя, одни лицензию меняют туда, сюда, другие наслушались маркетолухов, куда бедному юзеру податься?
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 11:37, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Проверку орфографии себе приколоти. Намертво.
Думаю, дистростроители поотключают, чтобы не позориться.
|
|
|
|3.33, Ося Бендер (?), 11:51, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это, проверяльщик так проверяет. А исправить правильно местные насальники не дают.
|
|3.122, n00by (ok), 17:30, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Думаю, дистростроители поотключают, чтобы не позориться.
Это мнение дистро-"строителя"?
|
|1.28, manchelsi (ok), 11:41, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Да пусть за декабрь не один раз всплывает, а 10,но только чтоб обратно пропорционально падению плазмы:
Упала один раз плазма - 9 раз покажет, 3 раза упала - 7 ...
|
|
|
|2.75, Брус Ю (?), 13:30, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, пусть плазма падает только при нажатии кнопки No thanks, и после перезапуска снова уведомление о пожертвовании пока юзер не задонатит - вот тогда будет 1000% результат
|
|1.30, Аноним (30), 11:45, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Достаточно было бы организовать при установке дружелюбное послание пользователю со всеми ссылками на поддержку.
|
|
|
|2.45, Аноним (39), 12:20, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
и rm -rf / если нажал неправильную кнопку с правильной локалью и безусловно если локаль таки неправильная с точки зрения "мирового сообщества"
|
|1.32, IZh. (?), 11:50, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Это не тот случай, когда "Хватит доставать меня такими окошками -- я человек занятой, я и так раз в месяц существенную сумму жертвую". В основном, недовольны тут те, кто и так никому никогда не донатил.
Были научные исследования кооперации и паразитизма на бактериях. Обычные бактерии ели еду, но выделяли в окружающую среду вещества, полезные другим бактериям (то есть кооперировали). А были и те, которые только ели, но пользы не приносили (паразитировали). Если паразитов было небольшое количество, по сравнению с кооператорами, колония нормально жила и развивалась. А если паразитов становилось слишком много, колония погибала -- тупо съедали всё.
Не бойтесь помогать другим -- тогда и вам помогут.
|
|
|
|2.46, Karl Richter (?), 12:21, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что получали первые бактерии от этого? Иль они все питались своими выделениями в этих синтетических условиях?
|
|
|
|3.57, IZh. (?), 12:47, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насколько помню, первые производили что-то важное, что было нужно и им. Просто они производили в количестве, большем, чем нужно им самим. А вторые только ели. При разумном количестве эгоистов (вспомнил, что они, вроде эгоистами, а не паразитами назывались), продукта, выделяемого кооператорами, хватало на всех.
|
|2.47, Beta Version (ok), 12:23, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> В основном, недовольны тут те, кто и так никому никогда не донатил.
Недовольны тут в основном дурачки. Я донатил, но даже если представить себя в позиции человека, который ни на что не донатит, разумный человек должен понимать, что донаты идут на разработку софта, которым он пользуется, и они выгодны этому человеку. Не хочешь донатить - нажал No Thanks и пользуешься дальше. Но кто-то увидит и задонатит и всем от этого только польза.
|
|
|
|3.119, Аноним (119), 17:26, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У нас - санкции. До Третьей мировой я активно донатил многим. Сейчас Кеды могут уведомлениями хоть весь экран закрыть - толку не будет.
ЗЫЖ Пусть сначала исправят косяк с отображением уведомлений. А то у меня стоит галка «рядом со значком», а показывают их в середине экрана.
|
|2.60, Аноним (60), 12:55, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Были научные исследования кооперации и паразитизма на бактериях. Обычные бактерии ели еду, но выделяли в окружающую среду вещества, полезные другим бактериям (то есть кооперировали)
Ага, бактериальный коммунизм. Британские ученые как всегда отжигают.
В мире бактерий идет жесткая борьба за выживание. Если бактерия какие-то продукты выделяет, то только потому, что не может это преобразовать в энергию либо в строительный материал. Если находятся штаммы, способные усваивать это, то можно говорить о симбиозе.
>А были и те, которые только ели, но пользы не приносили (паразитировали).
Польза - человеческое понятие, про паразитизм, пожалуй, можно говорить в рамках отношений бактерия-вирус. Между бактериями же идет конкурентная борьба за ресурсы.
|
|2.79, Брус Ю (?), 13:33, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Весьма оригинально - обзывать пользователей бактериями и паразитами.
|
|
|
|3.83, IZh. (?), 13:50, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бактерии -- это наглядный пример того, к чему может то или иное поведение привести. А кооператор или паразит/эгоист -- это зависит от поведения конкретного пользователя в целом -- приносит он какую-то пользу обществу или только потребляет. Тут уже выбор каждого.
|
|2.125, n00by (ok), 17:40, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Были научные исследования кооперации и паразитизма на бактериях. Обычные бактерии ели еду,
> но выделяли в окружающую среду вещества, полезные другим бактериям (то есть
> кооперировали).
Ели бактерии вулканическое железо, пока почти всё не съели. После чего кому-то пришлось научиться фотосинтезу и выделять кислород, от окисления которым погибли несумевшие адаптироваться. Обогащение атмосферы кислородом создало благоприятные условия для возникновения экспертной среды. Так появился Опеннет.
|
|1.42, AKTEON (-), 12:15, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Прекрасная технология современной индустрии, вот 11 версия известной операционной системы, так каждый день делает. Рад что Linux поддерживает текущие тренды !
|
|1.50, Аноним (50), 12:35, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
не правильно ты Дядя Федор бутерброд ешь!
Те кто задонатил должны оставить сообщение, которое получат не только разработчики но и те кто пользуются KDE “бесплатно”
|
|1.51, Швондик (?), 12:36, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
лучше бы интегрировали в свободные места баннеры с рекламой (я люблю жмакать по чужой рекламе)
|
|
|
|
|
|
|
|4.67, Аноним (53), 13:07, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скликивать окна это особый вид удовольствия. Один рекламный клик может стоит и 900 рублей и 1800 если повезёт. Если хочешь сделать маркетологу больно скликивай пластиковые окна.
|
|
|
|5.68, Аноним (53), 13:08, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это относится к рекламе в поиске яндекса. У остальных не так интересно.
|
|1.52, Аноним (52), 12:39, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Уведомление будет выводиться только раз в год
А вой-то, словно рекламу в файловый менеджер добавили.
|
|
|
|
|
|3.72, Аноним (72), 13:13, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сравнил гугл и оболочку в мало актуальном линуксе (линукс на десктопах пару процентов, и от этой пары процентов, кедами пользуются далеко не все линуксойды).
|
|1.62, Аноним (72), 12:58, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Не понимаю недовольства. Это же опенсорс: не нравится - сделай патч и собери бинарник сам! Или же напиши свою оболочку с нуля! А кеды то - топовая ДЕ, разрабы круглосуточно трудятся над кодом, принимают и чинят баги. Поэтому, это новость хорошая, я рад. Тем более окошко в раз в год в трее, это утруждает экспертов, лол.
|
|1.73, Ilya Indigo (ok), 13:17, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сколько KDE не жертвуй, а не QtCurve, ни Trojita от этого себя чувствовать лучше не будут! :-(
|
|
|
|2.74, Аноним (72), 13:23, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати, к бризу легко привыкаешь. Если бы курве был многим сильно нужен на куте6, его бы портировали. Однако, нет.
|
|
|
|3.77, Ilya Indigo (ok), 13:30, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кстати, к бризу легко привыкаешь. Если бы курве был многим сильно нужен
> на куте6, его бы портировали. Однако, нет.
До сих пор на KDE4 с QtCurve Aqua и в бризе мне очень не по себе. :-(
|
|
|
|4.97, KDEenjoyer (?), 14:42, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> До сих пор на KDE4
Но как?
По сабжу - мне не по нраву это нововведение. И так в каждом приложении попрошайничают в эбауте, теперь еще и попапы будут вылезать.
|
|
|
|5.107, Ilya Indigo (ok), 15:15, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> До сих пор на KDE4
> Но как?
Хороший вопрос!
Рецепт такой
1 openSUSE Tumbleweed
2 Репозиторий одного тразработчика KDE
https://build.opensuse.org/project/show/home:wolfi323:branches:KDE:Frameworks5
3 Один мой пакет с конфигом
export PATH=$PATH:/opt/kf5/bin
export XDG_CONFIG_DIRS=$XDG_CONFIG_DIRS:/opt/kf5/etc/xdg
export XDG_DATA_DIRS=$XDG_DATA_DIRS:/opt/kf5/share
4 Набор пакетов, который уже не помню, но он не конфликтует с основным репозиторием и получаю
сважайшие Gears и Fremwork но с KDE4.
Проблемы есть.
1 qt4 нормально собирается только с gcc7, пока поставляется дистрибутивом.
2 Года 2 назад перестали работать датчики загрузки сети, загрузки CPU использование RAM/swap, видимо что-то в ядре изменилось.
А так держусь пока могу.
|
|
|
|3.87, Ilya Indigo (ok), 14:07, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А что Trojita и по чём закрыли её?
http://trojita.flaska.net
Максимально легнковесный и удобный почтовый клиент.
Его не закрывали его просто забросили после того, как он перещёл под крыло KDE.
В нём в отличие от kmail нет кучи всего лишнего, но не хватает кое чего и нужного.
Например он до сих пор использует webkit который давно устарел и зброшен.
|
|1.94, pic (?), 14:28, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
То есть у проекта KDE нет крупных спонсоров?
А как же Digia с дочкой The Qt Company?
|
|
|
|2.101, Аноним (101), 15:07, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам выдумал, сам удивился. Интеллектуальной деятельности не обнаружено. Зайди к ним на сайт и удивись что у их сообщества куте серебряный спонсор.
|
|
|
|3.110, pic (?), 16:19, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видать совсем зажрались, раз ещё подаяний просят. А качества работы и стабильности в проекте как не было, так и нет. Так за что им donations платить? Может кого-то надо наоборот уволить с полной занятости, чтобы понимание появилось.
|
|1.98, Аноним (98), 14:51, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Лучше бы они запилили голосование деньгами за какие-нибудь фичи. Вот это было бы гораздо веселее и интереснее, чем просто говорить "спасибо".
|
|
|
|2.104, НяшМяш (ok), 15:11, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
За фичи денег не хватит, а за фикс багов уже обычное дело практически в любом проекте.
|
|2.112, pic (?), 16:33, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это уже товарно-денежные отношения, в таком случае надо платить налоги :)
|
|
|
|2.111, pic (?), 16:22, 30/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И в свободное от работы время занимались бы доводкой проекта до стабильности, а не прыгали с версии на версию без необходимости. Дырявый у них титаник, им бы другое руководство.
|
|1.106, Ананий (?), 15:13, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
1 раз в год, скромное окошко. Было бы ради чего бухтеть.
Один из тех малочисленых прожектов, на который я бы задонатил при возможности.
|
|1.109, Аноним (109), 16:11, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ждём альтернативную сборку, в которой это будет не просто отключено, а вырезано на уровне кода.
|
|1.114, Анунюм (?), 16:56, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Бгг... ) Это замечательно, но "Мы удалим все ваши файлы, если сейчас же не задонатите!" было бы эффективней...
|
|1.121, Аноним (119), 17:29, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как только исправят отображение уведомлений (перенесут из центра экрана к значку на панели, как в настройках указано) и закончат Третью мировую - буду только рад.
|
|1.126, Аноним (126), 17:43, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
После того как они вяленый намертво в код вшили донатить им желания никакого нет.
|
|1.128, n00by (ok), 17:52, 30/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Показательно, что каждый отметившийся противник нововведения затратил на выражение протеста усилий больше, чем закрыть то окошко.
|