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Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE

23.05.2024 23:04

Представлено майское сводное обновление приложений KDE Gear 24.05, развиваемых проектом KDE. Это второе значительное обновление набора приложений, опубликованное в рамках ветки KDE 6 и после перехода на использование библиотеки Qt 6. В составе набора опубликованы выпуски 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft.

Наиболее заметные изменения:

  • В состав включено 5 новых приложений:
    • Audex - программа для копирования треков со звуковых компакт-дисков.
    • Accessibility Inspector - интерфейс для выявления в приложениях проблем с поддержкой средств для людей с ограниченными возможностями.
    • Francis - программа для выработки навыка управления временем методом помидора, позволяющего добиться повышения продуктивности работы за счёт чередования фаз сконцентрированной работы (25 минут) и отдыха (5 минут).
    • Kalm - тренажёр различных техник дыхания.
    • Skladnik - вариант игры-головоломки Сокобан.
  • В файловом менеджере Dolphin обеспечен показ дополнительной информации при навигации по специальным папкам, например, при переходе в папку с недавно используемыми файлами по умолчанию включается показ времени изменения файлов, а при переходе в папку с корзиной показывается время удаления файлов. Реализовано автоматическое сохранение открытых окон и вкладок, состояние которых теперь восстанавливается в случае аварийного завершения или перезапуска системы. Добавлена возможность управления показом файлов корзины и резервных копий вместе со скрытыми файлами. Реализована поддержка отсоединения содержимого разделённой панели (split view) в отдельное окно.

    В процессе поиска реализован показ специфичных для найденного контента деталей, например, для изображений показывается разрешение и время создания, а для звуковых файлов - данные об авторе, альбоме и продолжительности. Добавлена поддержка показа эскизов для каталогов, размещённых на удалённых хранилищах. Реализована анимация, сопутствующая выполняемым действиям (например, анимация пиктограммы папки при перемещении на неё файла или анимация появления и исчезновения панелей).

  • Расширены возможности ассистента в путешествиях Itinerary. Добавлена информация о сервисах в поездах и автобусах, таких как наличие Wi-Fi и кондиционера. Началась работа над совместным проектом Transitous, предоставляющим независимую от поставщиков службу построения карты маршрутов общественного транспорта. Расширены возможности системы извлечения проездных документов из email и чатов.
  • В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, добавлено отдельное всплывающее окно для поиска чатов. Реализована функция сканирования отправляемых в чат PDF-документов и других типов файлов на предмет наличия в них проездных документов, и показа связанной с ними информации (сканирование производится на локальной системе без отправки данных на внешние серверы).
  • В Tokodon, приложении с реализацией клиента к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, предоставлена возможность использования отдельного окна при написании нового сообщения, не блокирующего работу с приложением. В боковую панель добавлен счётчик запросов на подписку (follow).
  • В видеоредакторе Kdenlive реализована поддержка групповых эффектов, которые можно применять сразу к нескольким клипам. Добавлен работающий на локальной системе механизм автоматического машинного перевода субтитров. Возвращена возможность записи звука с микрофона или приложений на локальной системе. Ускорена операция перемещения клипов инструментом Spacer. Переработаны возможности управления наборами ресурсов, таких как изображения, клипы, титры и анимации.

  • В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность переключения между отображением композиций в виде списка и сетки пиктограмм.

  • В просмотрщике документов Okular добавлена поддержка отображения выпадающих меню, используемых в некоторых видах PDF-документов.
  • Программа для создания скриншотов Spectacle переведена на использование типового стиля вкладок с инструментами. Предоставлены дополнительные подстановки для использования в именах файлов скриншотов и скринкастов, например, для подстановки эпохального времени и / для подстановки часов в 12-часовом формате. Добавлена функция сканирования QR-кодов и открытия закодированных в них ссылок.
  • В калькуляторе KCalc рядом с результатом вычисления обеспечен показ, связанного с ним выражения, до этого введённого пользователем.
  • В менеджере приложений Discover обеспечена обработка ситуации, когда приложение в пакете Flatpak помечено как прекратившее существование, и ему на смену пришло другое приложение. В подобной ситуации пользователю будет выведен запрос, оставить старое приложение или перейти на новое.
  • В текстовом редакторе Kate изменена логика составления списка недавно использованных файлов. Для попадания в список теперь необходимо чтобы была выполнена операция записи или закрытия файла, что исключает появление в списке открытых в текущий момент файлов, над которыми продолжается работа.
  • В программе для работы с архивами Ark добавлена возможность открытия и разархивирования самораспаковывающихся файлов, поставляемых с расширением exe.
  • В календаре-планировщике Merkuro (бывший Kalendar) обновлён интерфейс выбора даты и времени, а также повышена производительность.
  • В RSS-ридере Akregator предложена новая раскладка элементов и добавлена поддержка тёмных тем оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.kde.org/t/kde-...)
  2. OpenNews: Релиз KDE 6.0
  3. OpenNews: Выпуск KDE Frameworks 6.1.0. Реализация Explicit Sync для KDE
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 23.08, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61237-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (2) RSS
  • 3, Аноним (3), 23:44, 23/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    передать не могу как полезны программы для дыхания и метода помидора, полезное дело делают. если серьезно как всегда, фрагментация софто, ui не в одном стиле, куча недоленного функционала и мелких недочетов ui + баги и падения обычные в kde софте
     
  • 4, Аноним (4), 23:53, 23/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вангую, всё на KDEшном аналоге HTML (по имени QML) + CSS, обмазанном со всех сторон самым натуральным JS.
     

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