Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE

Представлено майское сводное обновление приложений KDE Gear 24.05, развиваемых проектом KDE. Это второе значительное обновление набора приложений, опубликованное в рамках ветки KDE 6 и после перехода на использование библиотеки Qt 6. В составе набора опубликованы выпуски 250 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Новые версии отдельных приложений можно загрузить из каталогов Flathub и SnapCraft. Наиболее заметные изменения: В состав включено 5 новых приложений: Audex - программа для копирования треков со звуковых компакт-дисков. Accessibility Inspector - интерфейс для выявления в приложениях проблем с поддержкой средств для людей с ограниченными возможностями. Francis - программа для выработки навыка управления временем методом помидора, позволяющего добиться повышения продуктивности работы за счёт чередования фаз сконцентрированной работы (25 минут) и отдыха (5 минут). Kalm - тренажёр различных техник дыхания. Skladnik - вариант игры-головоломки Сокобан.

В файловом менеджере Dolphin обеспечен показ дополнительной информации при навигации по специальным папкам, например, при переходе в папку с недавно используемыми файлами по умолчанию включается показ времени изменения файлов, а при переходе в папку с корзиной показывается время удаления файлов. Реализовано автоматическое сохранение открытых окон и вкладок, состояние которых теперь восстанавливается в случае аварийного завершения или перезапуска системы. Добавлена возможность управления показом файлов корзины и резервных копий вместе со скрытыми файлами. Реализована поддержка отсоединения содержимого разделённой панели (split view) в отдельное окно. В процессе поиска реализован показ специфичных для найденного контента деталей, например, для изображений показывается разрешение и время создания, а для звуковых файлов - данные об авторе, альбоме и продолжительности. Добавлена поддержка показа эскизов для каталогов, размещённых на удалённых хранилищах. Реализована анимация, сопутствующая выполняемым действиям (например, анимация пиктограммы папки при перемещении на неё файла или анимация появления и исчезновения панелей).





Расширены возможности ассистента в путешествиях Itinerary. Добавлена информация о сервисах в поездах и автобусах, таких как наличие Wi-Fi и кондиционера. Началась работа над совместным проектом Transitous, предоставляющим независимую от поставщиков службу построения карты маршрутов общественного транспорта. Расширены возможности системы извлечения проездных документов из email и чатов.

В программе для обмена сообщениями Neochat, использующей протокол Matrix, добавлено отдельное всплывающее окно для поиска чатов. Реализована функция сканирования отправляемых в чат PDF-документов и других типов файлов на предмет наличия в них проездных документов, и показа связанной с ними информации (сканирование производится на локальной системе без отправки данных на внешние серверы).

В Tokodon, приложении с реализацией клиента к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, предоставлена возможность использования отдельного окна при написании нового сообщения, не блокирующего работу с приложением. В боковую панель добавлен счётчик запросов на подписку (follow).

В видеоредакторе Kdenlive реализована поддержка групповых эффектов, которые можно применять сразу к нескольким клипам. Добавлен работающий на локальной системе механизм автоматического машинного перевода субтитров. Возвращена возможность записи звука с микрофона или приложений на локальной системе. Ускорена операция перемещения клипов инструментом Spacer. Переработаны возможности управления наборами ресурсов, таких как изображения, клипы, титры и анимации.





В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность переключения между отображением композиций в виде списка и сетки пиктограмм.





В просмотрщике документов Okular добавлена поддержка отображения выпадающих меню, используемых в некоторых видах PDF-документов.

Программа для создания скриншотов Spectacle переведена на использование типового стиля вкладок с инструментами. Предоставлены дополнительные подстановки для использования в именах файлов скриншотов и скринкастов, например, для подстановки эпохального времени и / для подстановки часов в 12-часовом формате. Добавлена функция сканирования QR-кодов и открытия закодированных в них ссылок. В калькуляторе KCalc рядом с результатом вычисления обеспечен показ, связанного с ним выражения, до этого введённого пользователем. В менеджере приложений Discover обеспечена обработка ситуации, когда приложение в пакете Flatpak помечено как прекратившее существование, и ему на смену пришло другое приложение. В подобной ситуации пользователю будет выведен запрос, оставить старое приложение или перейти на новое. В текстовом редакторе Kate изменена логика составления списка недавно использованных файлов. Для попадания в список теперь необходимо чтобы была выполнена операция записи или закрытия файла, что исключает появление в списке открытых в текущий момент файлов, над которыми продолжается работа. В программе для работы с архивами Ark добавлена возможность открытия и разархивирования самораспаковывающихся файлов, поставляемых с расширением exe. В календаре-планировщике Merkuro (бывший Kalendar) обновлён интерфейс выбора даты и времени, а также повышена производительность. В RSS-ридере Akregator предложена новая раскладка элементов и добавлена поддержка тёмных тем оформления.





