Опубликовано пользовательское окружение Sway 1.10, использующее Wayland

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|1.1, oditynet (?), 15:45, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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4 месяца просидел на этом поделии и могу сказать с полной уверенность,что если по баловаться - вещь, но если жить, использовать по существу - сырое еще: блокировки управления устройствами(клава,мышь - это вам не X11), отрисовка у разных приложений - одни слезы иногда. В общем через год думаю можно будет перепробовать
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|2.2, Аноним (-), 16:01, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Двух вещей не сказал. Sway идёт как замена WM - i3, и на мой взгляд мозаичность, вообще требует огромного экрана. С маленьким монитором ощущения не те.
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|3.4, Аноним (4), 16:08, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В кде мозаичность по зажатому Shift в сто раз лучше любого тайлиннового менеджера. Раскладку можно сделать как угодно по Meta+T
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|4.38, Аноним (-), 18:57, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В кде мозаичность по зажатому Shift в сто раз лучше любого тайлиннового менеджера.
> Раскладку можно сделать как угодно по Meta+T
KDE к сожалению притаскивает дофига хлама - при том ради бесполезного кривого месенжера, такого же почтаря, тормозного и жрущего проц как не в себя торента и чего я там еще забыл.
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|3.5, Аноним (-), 16:12, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мозаичность создана как раз для мелких экранов. Просто вы не поняли их суть.
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|4.20, Аноним (20), 17:00, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не поняли суть садомазохизма когда нажимаешь 120 горячих клавишь чтобы передвинуть vlc player, или что там можно в tailing использовать.
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|3.25, Аноним (25), 17:10, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На маленьком экране можно реализовать автоматическое разварачиванеи на полный экран
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|2.9, oditynet (?), 16:26, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что за херню тут откомментили мне? i3 и sway построены на разных протоколах. i3 (X11) я уважаю по сей день и хоть мелкий экран,хоть крупный - похер. На то и мозаика. А вот сам протокол wayland - полное сырое детё
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|4.33, laindono (ok), 18:15, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совершеннолетнее. Но возраст согласия достигнут, так что можно уже делать всё, что делалось раньше и не беспокоиться о последствиях.
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|3.21, Аноним (20), 17:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ай да sway в каждый дом, и в сбербанк кассиршам sway. Так сказать revolution of open source. Ато надоели эти скучные обои и удобные window mouse reciezing.
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|1.3, Аноним (4), 16:04, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот тут постоянно пишут вейленд такой модерновый, hdr. Но почему эта штука не может ни в какой реализации сделать так чтобы переключение языка по Ctrl+Shift (Alt+Shift) не ломало хоткеи с этими сочетаниями. Спойлер для этого надо чтобы смена языка была по отпусканию сочетания. В иксах это уже давно можно сделать. Но веленд даже такой простой вещи не могут сделать уже сто лет.
Заодно расскажите как вы меняете раскладку у себя.
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|2.8, Самый Лучший Гусь (?), 16:20, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня специальная выделеная кнопка на клавиатуре для смены раскладки языка клавиатуры. Очень удобно. Не нужно расставлять пальцы слишком широко.
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|3.23, Аноним (20), 17:05, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо купить отдельную специальную клавиатуру с одной клавишей для смены языка если пользуешься sway.
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|2.16, Аноним (-), 16:46, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>сделать так чтобы переключение языка по Ctrl+Shift (Alt+Shift) не ломало хоткеи с этими сочетаниями.
Когда переходите на Линукс, вантузные привычки будут мешать. Вот ты хочешь, раскладку как в Винде, но твоя раскладка уже занята под другой функционал. Печалька.
Я переключаю по клавише "Win левый".
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|2.26, Аноним (26), 17:11, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему эта штука не может ни в какой реализации сделать так чтобы переключение языка по Ctrl+Shift (Alt+Shift) не ломало хоткеи с этими сочетаниями.
Потому что оно никому нафиг не сдалось. Это раз.
А два - то что оно напрямую противоречит стандарту.
Так что можно всех уни-кальных персонажей слать лесом, пусть обмазываются г̶о̶в̶ патчами.
> В иксах это уже давно можно сделать.
Ну так пользуйся Иксами, в чем проблема?
> Но веленд даже такой простой вещи не могут сделать уже сто лет.
И не будут)
Так что можешь поплакать.
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|3.31, Аноним (31), 18:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что оно никому нафиг не сдалось. Это раз.
Легко опровергается выдачей гугла. Весь интернет исписан этим вопросом. Это раз.
> А два - то что оно напрямую противоречит стандарту.
Когда ссылаются на стандарт, принято указывать какой именно стандарт (ISO, ГОСТ, какой-либо еще) и номер документа.
> И не будут)
Можно ссылочку?
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|4.35, Аноним (-), 18:28, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Легко опровергается выдачей гугла. Весь интернет исписан этим вопросом. Это раз.
То что есть крикливое меньшинство, не значит что "оно всем нужно".
Это раз)
> Когда ссылаются на стандарт, принято указывать какой именно стандарт (ISO, ГОСТ, какой-либо еще) и номер документа.
Я предполагал (зря), что ты хотя бы немого в теме и читал хотя бы половину комментов в багтреккере.
Насколько я тебя понимаю, речь про этот "баг"
bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=865
Где чуваки хотят ради " lot of Emacs shortcuts don't work" и "to make everyone happy" хотят положить болт на
"... it violates the XKB specification (see the description of SA_LockGroup in section 6.3 of "The X Keyboard Extension: Protocol Specification")."
Раз уже в ХОрге поехавших посылали, то в вейланде разговор будет еще короче (я надеюсь что они не будут прогибаться под "особенных")
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|2.29, Аноним (31), 17:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Заодно расскажите как вы меняете раскладку у себя
Левый ctrl - один язык, правый ctrl - второй язык. Через keyd.
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|2.30, Аноним (31), 17:58, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В иксах это уже давно можно сделать.
На сколько давно? Сколько не пробовал ваш этот Линукс, никогда без костылей не получалось.
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|1.7, Аноним (7), 16:19, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нужно!
Наконец не будет зоопарка Wlroots и есть возможность убрать Xwayland.
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|1.11, Аноним (11), 16:30, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не знаю. Тайловый менеджер не оч имхо. Обычный типа кде рулит. Лхкут мне тож нравится
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|2.12, oditynet (?), 16:36, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я как окрыл для себя тайловое, то сума сошел и кайфую. Самая удобнейшая система. Кайфую 2-ой год
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|2.19, Аноним (-), 16:51, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В кедах можно окна мозаично раставить. Но в Sway и i3 тайлинг поставлен во главу угла, являясь философией и образом жизни.
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