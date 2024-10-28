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Опубликовано пользовательское окружение Sway 1.10, использующее Wayland

28.10.2024 15:27

После 8 месяцев разработки опубликован релиз композитного менеджера Sway 1.10, построенного с использованием протокола Wayland и совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD.

Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры. Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11.

Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией ждущего режима), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).

Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах. Кроме поддержки языков Си/С++, предоставляются обвязки для языков Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Zig, Python и Rust.

В новом выпуске:

  • Задействованы новые возможности библиотеки wlroots 0.18, такие как поддержка Wayland-протоколов linux-drm-syncobj-v1, alpha-modifier-v1, ext-foreign-toplevel-list-v1 и ext-transient-seat-v1, возможность использования цветовых профилей ICC для графического API Vulkan, поддержка операции сброса GPU и новый API отрисовки, не сохраняющий промежуточное состояние (stateless) и позволяющий получать информацию о пиксельных буферах из GPU.
  • Код отрисовки переписан с использованием добавленного в wlroots API на базе графа сцены (scene graph). Отмечается, что переработка позволила добиться повышения производительности.
  • Обеспечено восстановление состояния после сброса GPU.
  • Добавлена команда для использования ICC-профилей для устройств вывода.
  • Улучшен алгоритм настройки устройств вывода.
  • Предоставлена возможность использования расширения протокола "tearing-control-v1" для отключения в полноэкранных приложениях вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
  • Добавлена поддержка расширения проткола "ext-transient-seat-v1" для создания временных независимых сеансов (seat), рассчитанных на использование вместе с виртуальными устройствами ввода. Например, в приложениях для подключения к удалённому рабочему столу, таких как VNC-клиент wayvn, можно создать для каждого пользователя отдельный сеанс с виртуальными клавиатурой и мышью.
  • Добавлена поддержка расширения проткола "ext-foreign-toplevel-list-v1" для получения информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel). Протокол позволяет организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для реализации панелей и переключателей окон.
  • Добавлена поддержка пятой версии протокола "xdg-shell", в которой предоставлены возможности для изменения позиции всплывающих окон и реализации кнопок свёртывания и раскрытия окна при декорировании окон на стороне клиента (CSD).
  • Пакет dmenu_run, позволяющий использовать dmenu в роли интерфейса запуска приложений, убран из числа зависимостей в конфигурации по умолчанию.
  • В файл конфигурации по умолчанию добавлено использование pactl для настройки горячих клавиш для изменения громкости и яркости, а также вызова утилиты grim для создания скриншота.
  • Отключена по умолчанию поддержка устаревшего Wayland-протокола wl_drm, на смену которому пришёл протокол linux-dmabuf-v1.
  • Удалена сборочная опция для включения поддержки Xwayland (включение Xwayland теперь зависит от сборочных настроек wlroots).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/swaywm/sway...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland
  3. OpenNews: Опубликован композитный сервер Wayfire 0.9, использующий Wayland
  4. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  5. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 24.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62124-sway
Ключевые слова: sway, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, oditynet (?), 15:45, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    4 месяца просидел на этом поделии и могу сказать с полной уверенность,что если по баловаться - вещь, но если жить, использовать по существу - сырое еще: блокировки управления устройствами(клава,мышь - это вам не X11), отрисовка у разных приложений - одни слезы иногда. В общем через год думаю можно будет перепробовать
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 16:01, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Двух вещей не сказал. Sway идёт как замена WM - i3, и на мой взгляд мозаичность, вообще требует огромного экрана. С маленьким монитором ощущения не те.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 16:08, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кде мозаичность по зажатому Shift в сто раз лучше любого тайлиннового менеджера. Раскладку можно сделать как угодно по Meta+T
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 18:57, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В кде мозаичность по зажатому Shift в сто раз лучше любого тайлиннового менеджера.
    > Раскладку можно сделать как угодно по Meta+T

    KDE к сожалению притаскивает дофига хлама - при том ради бесполезного кривого месенжера, такого же почтаря, тормозного и жрущего проц как не в себя торента и чего я там еще забыл.

     
  • 3.5, Аноним (-), 16:12, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мозаичность создана как раз для мелких экранов. Просто вы не поняли их суть.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 16:16, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И я! И я не понял! Можете объяснить?
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 16:49, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто не понял, но можно что-нибудь придумать
     
  • 4.13, Аноним (13), 16:37, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.20, Аноним (20), 17:00, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поняли суть садомазохизма когда нажимаешь 120 горячих клавишь чтобы передвинуть vlc player, или что там можно в tailing использовать.
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:10, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На маленьком экране можно реализовать автоматическое разварачиванеи на полный экран
     
  • 2.9, oditynet (?), 16:26, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за херню тут откомментили мне? i3 и sway построены на разных протоколах. i3 (X11) я уважаю по сей день и хоть мелкий экран,хоть крупный - похер. На то и мозаика. А вот сам протокол wayland  - полное сырое детё
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 16:50, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > детё

    16 лет уже, совершеннолетнее

     
     
  • 4.33, laindono (ok), 18:15, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совершеннолетнее. Но возраст согласия достигнут, так что можно уже делать всё, что делалось раньше и не беспокоиться о последствиях.
     
  • 3.21, Аноним (20), 17:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ай да sway в каждый дом, и в сбербанк кассиршам sway. Так сказать revolution of open source. Ато надоели эти скучные обои и удобные window mouse reciezing.
     

  • 1.3, Аноним (4), 16:04, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот тут  постоянно пишут вейленд такой модерновый, hdr. Но почему эта штука не может ни в какой реализации  сделать так чтобы переключение языка по Ctrl+Shift (Alt+Shift) не ломало хоткеи с этими сочетаниями. Спойлер для этого надо чтобы смена языка была по отпусканию сочетания. В иксах это уже давно можно сделать. Но веленд даже такой простой вещи не могут сделать уже сто лет.  

    Заодно расскажите как вы меняете раскладку у себя.

     
     
  • 2.8, Самый Лучший Гусь (?), 16:20, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня специальная выделеная кнопка на клавиатуре для смены раскладки языка клавиатуры. Очень удобно. Не нужно расставлять пальцы слишком широко.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:44, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.23, Аноним (20), 17:05, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо купить отдельную специальную клавиатуру с одной клавишей для смены языка если пользуешься sway.
     
  • 2.10, NULL (??), 16:27, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    капслок, он как создан для смены языка
     
     
  • 3.34, laindono (ok), 18:16, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны это историческое место ctrl.
     
  • 2.16, Аноним (-), 16:46, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >сделать так чтобы переключение языка по Ctrl+Shift (Alt+Shift) не ломало хоткеи с этими сочетаниями.

    Когда переходите на Линукс, вантузные привычки будут мешать. Вот ты хочешь, раскладку как в Винде, но твоя раскладка уже занята под другой функционал. Печалька.

    Я переключаю по клавише "Win левый".

     
  • 2.22, Аноним (20), 17:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто всем надо править конфиги.
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:11, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему эта штука не может ни в какой реализации  сделать так чтобы переключение языка по Ctrl+Shift (Alt+Shift) не ломало хоткеи с этими сочетаниями.

    Потому что оно никому нафиг не сдалось. Это раз.
    А два - то что оно напрямую противоречит стандарту.
    Так что можно всех уни-кальных персонажей слать лесом, пусть обмазываются г̶о̶в̶ патчами.

    > В иксах это уже давно можно сделать.

    Ну так пользуйся Иксами, в чем проблема?

    > Но веленд даже такой простой вещи не могут сделать уже сто лет.  

    И не будут)
    Так что можешь поплакать.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 18:03, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что оно никому нафиг не сдалось. Это раз.

    Легко опровергается выдачей гугла. Весь интернет исписан этим вопросом. Это раз.

    > А два - то что оно напрямую противоречит стандарту.

    Когда ссылаются на стандарт, принято указывать какой именно стандарт (ISO, ГОСТ, какой-либо еще) и номер документа.

    > И не будут)

    Можно ссылочку?

     
     
  • 4.35, Аноним (-), 18:28, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Легко опровергается выдачей гугла. Весь интернет исписан этим вопросом. Это раз.

    То что есть крикливое меньшинство, не значит что "оно всем нужно".
    Это раз)

    > Когда ссылаются на стандарт, принято указывать какой именно стандарт (ISO, ГОСТ, какой-либо  еще) и номер документа.

    Я предполагал (зря), что ты хотя бы немого в теме и читал хотя бы половину комментов в багтреккере.

    Насколько я тебя понимаю, речь про этот "баг"
    bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=865

    Где чуваки хотят ради " lot of Emacs shortcuts don't work" и "to make everyone happy" хотят положить болт на
    "... it violates the XKB specification (see the description of SA_LockGroup in section 6.3 of "The X Keyboard Extension: Protocol Specification")."

    Раз уже в ХОрге поехавших посылали, то в вейланде разговор будет еще короче (я надеюсь что они не будут прогибаться под "особенных")


     
  • 2.29, Аноним (31), 17:56, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заодно расскажите как вы меняете раскладку у себя

    Левый ctrl - один язык, правый ctrl - второй язык. Через keyd.

     
  • 2.30, Аноним (31), 17:58, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В иксах это уже давно можно сделать.

    На сколько давно? Сколько не пробовал ваш этот Линукс, никогда без костылей не получалось.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 18:28, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же вопрос. Этому багу 20 лет уже, кстати.

    https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues/258

     

  • 1.7, Аноним (7), 16:19, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нужно!
    Наконец не будет зоопарка Wlroots и есть возможность убрать Xwayland.
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:30, 28/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не знаю. Тайловый менеджер не оч имхо. Обычный типа кде рулит. Лхкут мне тож нравится
     
     
  • 2.12, oditynet (?), 16:36, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я как окрыл для себя тайловое, то сума сошел и кайфую. Самая удобнейшая система. Кайфую 2-ой год
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 16:39, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком цивильно. Голая консоль -- наше всё.
     
  • 3.27, Аноним (27), 17:44, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.28, Аноним (28), 17:55, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что конкретно в тайлах вас так возбуждает?
     
  • 3.32, Аноним (31), 18:05, 28/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (-), 16:51, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кедах можно окна мозаично раставить. Но в Sway и i3 тайлинг поставлен во главу угла, являясь философией и образом жизни.
     
     
  • 3.24, Аноним (20), 17:06, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В windows 7, 10 можно мозаично расставить окна.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 18:49, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но там оно не философия.
     

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