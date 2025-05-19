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Выпуск Phosh 0.47.0, GNOME-окружения для смартфонов

19.05.2025 08:32

Опубликован релиз Phosh 0.47, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Среди изменений:

  • В системе вывода уведомлений реализован широковещательный режим обработки событий, связанных c объектами Wayland. Режим определён в спецификации xdg-desktop-portal.
  • Устранено мерцание при блокировке экрана с активным виджетом управления воспроизведением мультимедийного контента.
  • В быстрые настройки добавлена страница состояния, позволяющая включить режим "не беспокоить" и быстро перейти к настройкам всплывающей панели.
  • На странице с состоянием Wi-Fi обеспечен показ активной сети при использовании беспроводных сетей с несколькими точками доступа.
  • При блокировке SIM-карты реализовано скрытие кнопок для управления обменом данными через мобильную сеть.
  • В композитном сервере Phoc добавлена возможность использования предоставляемого в wlroot движка отрисовки на базе графического API Vulkan. Добавлены опции "--socket" и "--no-xwayland".
  • В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлены опции для выставления и отключения фоновых изображений. Реализован диалог для подтверждения операции сброса списка избранных приложений. Во всплывающей панели обеспечено раздельное управление громкостью предупреждений, уведомлений и мультимедийного вывода.
  • В gmobile, обработчиках для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлен API для выставления Wakeup-таймеров. На устройствах PinePhone реализована поддержка кнопки запуска/остановки воспроизведения на наушниках.
  • В экранной клавиатуре phosh-osk-stub добавлен режим автодополнения emoji и реализован индикатор введённого символа.
  • Решена проблема с блокированием ввода при показе экранного индикатора (OSD).
  • Продолжена подготовка к переходу на GTK4.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.18.2, GNOME 48, Calls 48, feedbackd 0.8.2, feedbackd-device-themes 0.8.3, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.46.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: В GNOME SDK добавлена поддержка языка построения интерфейсов Blueprint
  4. OpenNews: Назначен новый директор GNOME Foundation. В GNOME 49 видеопроигрыватель Totem заменят на Showtime
  5. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  6. OpenNews: В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63259-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, iPony129412 (?), 08:49, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > В экранной клавиатуре phosh-osk-stub добавлен режим автодополнения emoji

    Во, уже на сантиметр 📏 ближе к юзабилити.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:02, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лидера сильного в чёрной тряпке не хватает. Неюзабельно.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:28, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с бубном.
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:15, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не понимал подобные клавиатуры. Если по свайпу не угадалось слово, то вводить его по буквам - мучительно, так как очень легко промазать
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:45, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось найти смартфон за адекватную цену и железо
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 12:14, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.google.com/us/product/pixel_9a?hl=en-US
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 13:25, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молитвы услышаны! Наконец-то у него камера не выпирает, как в старых моделях!
     
     
  • 4.81, Аноним (81), 14:29, 19/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.72, жявамэн (ok), 13:30, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и что на него накатывается это лаптеногое поделие?
     
  • 3.75, Vindex (?), 13:54, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисленные в статье ОС не поддерживает настолько недавно вышедший смартфон
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:51, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Все еще не понимаю, почему нельзя взять и поставить на любой смарт - линукса, как на пк. Производителей оборудования по пальцам пересчитать, как пкашников, кочуют из смарта в смарт. На днях хотел поставить, это оказывается тяжелее, чем линь на пк 20 лет назад.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смартфонное железо закрытое, в этом загвоздка.
    "Открытые" линукс смартфоны есть Librem 5 и PinePhone. Устройства для кигов.
    Для общего развития.
    Структура смартфона — иллюзия контроля
    https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/590497/
     
     
  • 3.16, Анониим (?), 10:14, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вроде оборудование везде закрытое. На пк же есть нвидия дрова зарытые, а есть открытая альтернатива.
    Просто кто то на букву Г, видимо хорошо приплачивает, как приплачивал за поисковик по дефолту, потому что линь на смарты это сразу конец дроида. Не вижу причин почему нельзя как на пк загружать с автодетектом условный арч/генту, который бы загрузил и скомпилировал все что нужно. По сути драйверов нужно по два/три/ на каждый( самые распрастраненные модули)
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 10:23, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автодетекта, как BIOS/UEFI на ARM нет. А два-три драйвера арм оборудования имеющие поддержку в линуксе - крайне недостаточно для работоспособности широкого набора устройств. Писать их еще и писать в общем
     
  • 4.22, Минона (ok), 10:28, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не вижу причин почему нельзя как на пк загружать с автодетектом условный арч/генту, который бы загрузил и скомпилировал все что нужно.

    Компилять на смартфоне?!
    А ты эстет...

     
     
  • 5.27, Аноним (8), 10:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разумеется компилить на пкбубунте под смартфон)
     
  • 4.24, Аноним (10), 10:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да вроде оборудование везде закрытое.

    По ссылке на Хабр сходи, почитай, вопросы отпадут.

     
  • 3.29, Аноним (10), 10:44, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самое сложное, это Baseband-процессор, он закрытый. Не знаю, может быть коллеги анонимный эксперты поправят, по идее можно заменить аппаратный Baseband программным Osmocom.
    Тут надо капать в сторону
    Первый открытый GSM-телефон
    https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/813591/
    Сам себе сотовый оператор
    https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/708804/
    Сам себе мобильный интернет. Запускаем базовую станцию стандарта 4G LTE
    https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/776040/
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 10:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мобильная связь даже не нужна, поэтому если не будет работать то и наплевать.
     
     
  • 5.38, Аноним (10), 11:12, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мобильная связь даже не нужна, поэтому если не будет работать то и
    > наплевать.

    В Китае есть несколько фабрик, которые готовы произвести на заказ смартфоны под любим брендом, только плати. У них уже есть готовые устройства, можно при желании изменять конфигурацию.
    Также есть ф-мы которые готовы адаптировать операционку под эту модель смартфона. Я думаю при необходимости они могут и адаптировать не Андроид. Просто никому это не нужно.
    Ваш Xiaomi — это не Xiaomi. Кто делает китайские телефоны на самом деле?
    https://vc.ru/tech/1963304-kto-proizvodit-smartfony-xiaomi

     
     
  • 6.55, Аноним (59), 12:07, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В Китае есть несколько фабрик, которые готовы произвести на заказ смартфоны под любим брендом, только плати. У них уже есть готовые устройства, можно при желании изменять конфигурацию.
    >Также есть ф-мы которые готовы адаптировать операционку под эту модель смартфона. Я думаю при необходимости они могут и адаптировать не Андроид

    Цена вопроса? Я боюсь, что для этого нужен миллиардер типа Маска

     
     
  • 7.63, Аноним (10), 12:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Цена вопроса? Я боюсь, что для этого нужен миллиардер типа Маска

    Думаю не так всё страшно. Да и миллиардеров в достатке.

     
     
  • 8.82, Аноним (81), 14:31, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миллиардерам оно так надо, а в остальном да, почему бы и нет Но анон с опеннета... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, Аноним (84), 14:42, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему бы миллиардерам и государствам не иметь открытый смартфон без закладок... текст свёрнут, показать
     
  • 6.61, Аноним (58), 12:32, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >произвести на заказ

    Так это не только про смартфоны:
    https://www.youtube.com/watch?v=UAUA0L2kBNQ

     
  • 2.12, BeLord (ok), 10:05, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это реализовать, то вместо смартфонов за 200 долларов, эти же смартфоны будут стоить 2000 долларов. Низкая цена телефона обусловлена тем, что ты делишься своими данными и эти данные продают.
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 10:11, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смартфоны должны быть бесплатными, за то что я вообще пользуюсь услугами сотовых операторов.
     
  • 3.17, Анониим (?), 10:18, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, не должны они столько стоить, по такой логике компы тоже должны столько стоить, хотя по факту если брать сегменты рынка, то цены у них примерно одинаковые если не брать в расчет размеры, телефоны даже дороже бывают, хотя данные сосут знатно, впринципе таже винда сосет не меньше, но ее можно придушить и ничего
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:25, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Низкая цена телефона обусловлена тем, что ты делишься своими данными

    Эксперты по ранку подтянулись.

     
     
  • 4.21, Аноним (20), 10:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *рынку
     
  • 4.36, iPony129412 (?), 11:04, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть что сказать?

    Так-то да, встройкой рекламного хлама удаётся ощутимо сбавить цену устройства.
    Вон у Xiaomi есть разблокировка загрузщика с просьбами по почте. А то поставит потреьитель себе LineAge без кучи рекламы.

     
     
  • 5.56, Аноним (59), 12:10, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так-то да, встройкой рекламного хлама удаётся ощутимо сбавить цену устройства.Так-то да, встройкой рекламного хлама удаётся ощутимо сбавить цену устройства.

    Нет. Если бы были рядом две модели, одна с рекламой, но дешевле, а вторая без рекламы, но дороже, то можно было бы так говорить. А так мало того, что дерут деньги за смартфон, так потом ещё и рекламу впаривают

     
     
  • 6.77, iPony129412 (?), 14:00, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет. Если бы были рядом две модели, одна с рекламой, но дешевле, а вторая без рекламы, но дороже

    так и есть. Наглядный пример Huawei и Apple.

     
  • 5.69, Аноним (20), 13:07, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекламой и продажей данных не цену смартфона сбивают, а прибыль увеличивают. Это разные вещи. И в силу уже устоявшейся системы вещей, смартфон без рекламы будет стоить дороже не потому, что он дороже обошёлся производителю, а потому, что это не даст получать прибыль с рекламы и сбора данных.
     
     
  • 6.78, iPony129412 (?), 14:04, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > смартфон без
    > рекламы будет стоить дороже не потому, что он дороже обошёлся производителю,
    > а потому, что это не даст получать прибыль с рекламы и
    > сбора данных.

    От перестановки слагаемых сумма не меняется.
    Все производители планируют получить примерно одинаковую прибыль (надбавка к себестоимости).

    Кто-то получит её "честно", а кто-то замусорив смартфон. Во втором случае получится тот самый "топ за свои деньги" - крутые харакетристики относительно цены.

     
  • 5.80, Аноним (58), 14:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вон у Xiaomi

    https://lenta.ru/news/2020/05/13/topzasvoi/

     
  • 4.86, Аноним (58), 15:00, 19/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, eugener (ok), 10:24, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему нельзя взять и поставить на любой смарт - линукса, как на пк

    Там нет возможности определения железа, как на ПК. Т.е. нужно заранее в dts описать всё железо - https://www.altlinux.org/Device_Tree

    Ну и как выше уже сказали, многие драйвера закрытые.

     
  • 2.34, iPony129412 (?), 10:59, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все еще не понимаю, почему нельзя взять и поставить на любой смарт - линукса, как на пк

    Можно почитать про ставновление IBM PC.
    Кужа менее закрытость и меньше зоопарк относительно смартфонов.

    И то есть исключения, типа Apple. Вон сколько ушло времени на ARM процессоры и драйвера ко всему этому.
    А вот если бы таких было бы много и с маленькой долей - то всё было куда хуже по портированию линуксов на это.

     
  • 2.67, name (??), 12:48, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, нужно лишь разблокировать загрузчик и написать драйвера.
     
  • 2.71, Аноним324 (ok), 13:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты можешь поставить на что угодно, но эта штука будет без сети, связи и неуправляемая с тачскрина.
     
  • 2.73, Аноним (81), 13:50, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 20 лет ничего не изменилось. Почему-то.
     

  • 1.15, Доктор Альба (?), 10:12, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно поставить на Librem 5 или PinePhone, но неизвестно откуда их взять. Еще видел варианты для очень древних смартфонов, но там танцы с бубном.
     
     
  • 2.23, Аноним (10), 10:33, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У  практически у каждой из отечественных фирм производителей импортозамесщённых дистрибутивов есть дистрибутивы для смартфонов с использованием  Posh или Plasma mobile.
    Что мешает заказать у китайских товарищей копию PinePhone Pro при условии открытой спецификации и ставить на него свою мобильную ОС.
     
     
  • 3.57, Аноним (59), 12:12, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У  практически у каждой из отечественных фирм производителей импортозамесщённых дистрибутивов есть дистрибутивы для смартфонов с использованием  Posh или Plasma mobile

    Где их можно купить физлицу? Сколько они будут стоить? Насколько реально их перепрошить? Что с поддержкой железа? И вообще, у них маркетинг работает или это я должен за ними бегать, чтобы что-то купить?

     
     
  • 4.64, Аноним (10), 12:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.avito.ru/sochi/telefony/mobilnye_telefony/pine64/pinephone_pro-ASg

    https://hongkong24.ru/goods/28829/

    Надо гуглить

     
  • 4.65, Аноним (10), 12:40, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >или это я должен за ними бегать, чтобы что-то купить?

    Да должен.
    >Насколько реально их перепрошить?

    Они идут без предустановленной ОС. Сам качаешь дистрибутив на выбор и ставишь на карту памяти.

     
     
  • 5.76, Аноним (81), 13:54, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ставишь на карту памяти

    Вот за это интернет и люблю: то ли шутят, то ли всерьёз.

     
  • 4.66, Аноним (10), 12:40, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://pinephone.su/
     
     
  • 5.79, iPony129412 (?), 14:11, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    50 тысяч за смартфон ценой в 15 тысяч, и у которого лочится модем с апдейтом (производить закрытой прошивки модема санкции соблюдает)
     
     
  • 6.85, Аноним (84), 14:43, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сделай программный  забесплатно Osmocom
     
  • 3.83, Аноним (81), 14:33, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У практически кого, простите?
     
  • 2.25, Аноним (8), 10:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там в целом все танцы с бубном сводятся к тому, что под каждое устройство нужно собрать ядро с нужными дровами, которые нужно так же искать или писать. По сути ничто не мешает, в современных реалиях иметь универсально ядро линукс linux-mobile, с самыми распр дровами, по мощности смарты уже давно догнали пк, возится с ними как умными утсройствами с малой мощностью и паматью нет.
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:38, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В списке поддерживаемых аппаратов - всё те же. Которые либо давно не употребляются, либо и так хороши. Отсюда вопрос - какова цель проекта?
     
     
  • 2.30, Аноним (10), 10:45, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отсюда вопрос - какова цель проекта?

    Никакова.

     

  • 1.28, Прохожий (??), 10:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По первой ссылке картинка из статьи. Это всё? Ну ОК.
     
  • 1.33, Аноним (33), 10:57, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нормальный домашний экран они сделать не хотят? Тот что в сабже просто извращение какое-то.
     
     
  • 2.39, Аноним (8), 11:13, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы куда это поставить, а допилить под себя с иконками и темками всегда успеем.
     
     
  • 3.40, Аноним (33), 11:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь тут не допиливать, а перепиливать.
     
  • 3.44, Аноним (10), 11:44, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Posh пилят Purism для своего Librem 5.
     

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