Выпуск Phosh 0.47.0, GNOME-окружения для смартфонов

3.16 , Анониим ( ? ), 10:14, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да вроде оборудование везде закрытое. На пк же есть нвидия дрова зарытые, а есть открытая альтернатива.

Просто кто то на букву Г, видимо хорошо приплачивает, как приплачивал за поисковик по дефолту, потому что линь на смарты это сразу конец дроида. Не вижу причин почему нельзя как на пк загружать с автодетектом условный арч/генту, который бы загрузил и скомпилировал все что нужно. По сути драйверов нужно по два/три/ на каждый( самые распрастраненные модули)

4.18 , Аноним ( 18 ), 10:23, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автодетекта, как BIOS/UEFI на ARM нет. А два-три драйвера арм оборудования имеющие поддержку в линуксе - крайне недостаточно для работоспособности широкого набора устройств. Писать их еще и писать в общем

4.22 , Минона ( ok ), 10:28, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не вижу причин почему нельзя как на пк загружать с автодетектом условный арч/генту, который бы загрузил и скомпилировал все что нужно. Компилять на смартфоне?!

А ты эстет...

5.27 , Аноним ( 8 ), 10:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – разумеется компилить на пкбубунте под смартфон)

4.24 , Аноним ( 10 ), 10:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Да вроде оборудование везде закрытое. По ссылке на Хабр сходи, почитай, вопросы отпадут.

3.29 , Аноним ( 10 ), 10:44, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Самое сложное, это Baseband-процессор, он закрытый. Не знаю, может быть коллеги анонимный эксперты поправят, по идее можно заменить аппаратный Baseband программным Osmocom.

Тут надо капать в сторону

Первый открытый GSM-телефон

https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/813591/

Сам себе сотовый оператор

https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/708804/

Сам себе мобильный интернет. Запускаем базовую станцию стандарта 4G LTE

https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/776040/

4.32 , Аноним ( - ), 10:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мобильная связь даже не нужна, поэтому если не будет работать то и наплевать.

5.38 , Аноним ( 10 ), 11:12, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Мобильная связь даже не нужна, поэтому если не будет работать то и

> наплевать. В Китае есть несколько фабрик, которые готовы произвести на заказ смартфоны под любим брендом, только плати. У них уже есть готовые устройства, можно при желании изменять конфигурацию.

Также есть ф-мы которые готовы адаптировать операционку под эту модель смартфона. Я думаю при необходимости они могут и адаптировать не Андроид. Просто никому это не нужно.

Ваш Xiaomi — это не Xiaomi. Кто делает китайские телефоны на самом деле?

https://vc.ru/tech/1963304-kto-proizvodit-smartfony-xiaomi

6.55 , Аноним ( 59 ), 12:07, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В Китае есть несколько фабрик, которые готовы произвести на заказ смартфоны под любим брендом, только плати. У них уже есть готовые устройства, можно при желании изменять конфигурацию.

>Также есть ф-мы которые готовы адаптировать операционку под эту модель смартфона. Я думаю при необходимости они могут и адаптировать не Андроид Цена вопроса? Я боюсь, что для этого нужен миллиардер типа Маска

7.63 , Аноним ( 10 ), 12:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Цена вопроса? Я боюсь, что для этого нужен миллиардер типа Маска Думаю не так всё страшно. Да и миллиардеров в достатке.

8.82 , Аноним ( 81 ), 14:31, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Миллиардерам оно так надо, а в остальном да, почему бы и нет Но анон с опеннета... 9.84 , Аноним ( 84 ), 14:42, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну почему бы миллиардерам и государствам не иметь открытый смартфон без закладок... 6.61 , Аноним ( 58 ), 12:32, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >произвести на заказ Так это не только про смартфоны:

https://www.youtube.com/watch?v=UAUA0L2kBNQ

