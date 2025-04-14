В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC

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|1.1, Аноним (1), 16:26, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>отмечается реализация портов для устройств Samsung Galaxy S10+, Amlogic P241, Microsoft Lumia 640, и Ugoos AM3. Для устройств OnePlus 6, Motorola Moto E5 Plus, Motorola Moto G5s, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 4 Standard и Xiaomi Redmi 4A добавлена начальная поддержка камеры
Скорее Android Desktop будет, чем двигаться семимиллимитровыми шагами. IMHO
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|2.6, Жироватт (ok), 17:05, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они родились слишком поздно, чтобы дать китайцам альтернативу андроиду для предустановки и сброса на ОЕМ-постмаркет перед окончанием поддержки очередной волны аппаратов.
Они родились слишком рано, чтобы сковырнуть раздутое гугловское чудовище, дав китайцам такой же лёгкий в развёртывании ОЕМ с проделанной за них работой по локализации и интернационализации, но при этом с двумя-тремя архитектурно недостижимыми андроидом киллерфич.
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|3.13, Аноним (13), 17:36, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но при этом с двумя-тремя архитектурно недостижимыми андроидом киллерфич.
Это какими например?
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|4.20, Василий (??), 17:51, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например атомарными апдейтами. 7 андройд ничем до 8 не обновить без полной пересборки андроеда, а постмаркет просто обновит тебе всё. От вендора зависит только device-package (можно юзать генерик) и ядро (можно юзать апстрим или общий форк для SOC'а/серии SOC'ов если добавить нужные устройству дрова в апстрим/поддерживаемый сообществом форк). Сейчас у андроедов есть GKI, но обновлять андроед нужно всё равно ручками
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|5.26, Аноним (13), 18:10, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Атомарные апдейты это вообще-то не про это, но идею я понял. Не понял только зачем это надо, пол системы новой, пол старой. В андройде гаппсы вроде отдельно обновляются.
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|6.31, Василий (??), 18:39, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут прикол в том, что на вендоре останутся только ядро и пакет устройства. Это 2 мелких пакета. А весь юзерспейс возьмёт на себя постмаркет. Получаем стабильные релизы, обновы безопасности и полноценный линь. В перспективе, когда всё будет в апстриме, можно будет тупо юзать один билд везде, но это будет очень не скоро
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|1.2, Аноним (1), 16:29, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обновлён пакет mobile-config-firefox с набором настроек для улучшения работы Firefox на мобильных устройствах и отключения компонентов, влияющих на приватность.
Чтобы отобразить ссылки, которые пользователь посещал ранее (они помечаются фиолетовым цветом), браузер должен отслеживать эти страницы с помощью каскадных таблиц стилей через селектор :visited. Как объяснили в Google, суть ошибки заключалась в том, что информация о том, какие ссылки пользователь уже посещал, сохранялась без разделения конфиденциальности между посещаемыми сайтами. Любой сайт мог определить, была ли ранее нажата определённая ссылка, даже если она отображалась на совершенно другом ресурсе.
В компании назвали это фундаментальной ошибкой дизайна браузера и подчеркнули, что она могла применятся для отслеживания активности пользователей в интернете. Уязвимость затрагивала не только Chrome, но и другие браузеры — в частности, Safari, Opera, Internet Explorer и Firefox
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|2.7, Жироватт (ok), 17:07, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А 90% скриншотов с unixporn пользоваться в принципе невозможно.
Настроил для красивой фотографии экрана и вернул как было, ну же.
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|1.4, Василий (??), 16:54, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мейнтейнер Xiaomi Redmi 4 Standart (xiaomi-prada) и Huawei MediaPad T3 10 (huawei-agassi) тут
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|3.11, Василий (??), 17:28, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё в ваших руках (ну, или в моих, если захочу себе ещё один девайс на 8917). Там не сложно, думаю вы можете просто переиспользовать моё дерево устойства, просто поменять дисплей и тачскрин. Если захотите, напишите в чат #msm8937-mainline:kde.org. Поможем чем сможем
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|1.5, Аноним (-), 16:55, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года.
Что-то слишком оптимистично.
Сейчас как бы середина апреля и это уже Q2.
Или год перепутали, или квартал.
Или считают по fiscal year, но это уже изврат какой-то.
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|1.12, Аноним (18), 17:31, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>KDE Plasma Mobile
"товарищи" в KDE просто дропнули GLX в KWin. А для radeon EGL не работает вообще. Потому что все карты на radeon - ффтопку! Вообще всё ффтопку - вот тут вот обсуждают, как бы выкинуть вообще всё, что реализовано поверх Galluim: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/12789 . Ну то есть сказать - "нужен старый хлам - сидите на старой mesa". Clover уже полностью выкинут (rusticl, разумеется, фиксить не будут).
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|2.14, Аноним (-), 17:38, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что все карты на radeon - ффтопку!
На современных картах работает нормально.
> Ну то есть сказать - "нужен старый хлам - сидите на старой mesa".
И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт.
> Clover
Они годами искали кто будет исправлять Clover. Но никого среди "сообщества" не нашлось.
Штош, значит он отправится на помойку истории (вообще он как бы уже, но это не столь важно)
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|3.16, Аноним (18), 17:40, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт.
Ты сам старый. Твоя ценность отрицательная.
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|4.21, Аноним (-), 17:53, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты сам старый. Твоя ценность отрицательная.
Ну так покажите свою ценность! Возьмитесь за кловер, исправьте ошибки, продолжите поддержку....
Но у вас же лапки! Вы только можете ныть на форуме
"вирните как было!!!11 а не то я... а не то..." (плак-плак)
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|3.17, Аноним (18), 17:43, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт.
А для старого софта - старый мир. А для старого мира - машина времени. Не изобрёл? Ну так сам виноват - нужно было лучше в школе учиться.
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|2.15, Аноним (18), 17:39, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но Clover и никогда не работал ни для чего, кроме простейших ядер с простейшей линейной алгеброй. А также отлично работают ядра, дампящие вообще всю видеопамять карты, включая видеопамять чужих приложений. Да-да, любое приложение может получить данные любого другого, если эти данные идут через GPU! Потому что у этого хлама MMU нет.
Вообще, пилить полностью свою реализацию OpenCL для Radeon было большой ошибкой. Дело в том, что clCompileProgram для этого icd на винде работало так: создавался временный файл с исходником, далее запускался новый процесс компилятора, которому указывался в качестве аргумента временный файл и генерился выходной файл, потом этот файл читался. Соответственно, ничто не мешало просто взять оригинальный проприетарный работающий компилятор, запускать его либо через Wine, либо через кастомный оптимизированный loader, брать его выхлоп, и грузить.
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|3.24, Аноним (13), 18:04, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ничто не мешало
Идеология мешала. А может трусливость перед корпорациями. Что мешало написать и опубликовать костыль анонимно - загадка.
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|4.27, Аноним (18), 18:12, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А может трусливость перед корпорациями.
Что за бред? Реверсить не мешала, а проприетарное "бесплатное" (по сути оплачено из стоимости карты) ПО использовать в полном соответствии с лицензией и копирайтом мешало?
>Идеология мешала
Именно это. "Мы сейчас решим проблему с наскока, мы супер-пупер, белые рыцари СПО! Всё разреверсим, всё своё сделаем." Как? Вы что, команда инженеров AMD на зарплате от AMD с доступом ко всей внутренней доке AMD, и прямым выходом на всех нужных специалистов, с полномочиями привлекать (у релевантных специалистов нет права отказаться помогать своим коллегам) их для решения ваших проблем, когда это необходимо? Как-бы ресурсы потраченные несоизмеримы.
Я, не являюсь спецом по графическим драйверам. Поэтому даже в такой упрощённой формулировке, даже с существующими r600-дровами за подобный проект не возьмусь.
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|2.19, Аноним (1), 17:47, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"товарищи" в KDE просто дропнули GLX в KWin
Так X.Org уже везде готовятся похоронить.
Вы не заметили как всё резко активизировалось вокруг wayland-композиторов-серверов?!
>А для radeon EGL не работает вообще. Потому что все карты на radeon - ффтопку! Вообще всё ффтопку - вот тут вот обсуждают, как бы выкинуть вообще всё, что реализовано поверх Galluim: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/12789 . Ну то есть сказать - "нужен старый хлам - сидите на старой mesa".
Хех, федорино горе. Вы же знаете кто за этим стоит.
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|2.22, Аноним (22), 17:56, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во те раз, а крику было во время его активного запиливания: "Gallium это будущее!"
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|1.29, Аноним (29), 18:18, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скрин выглядит стремно... Огроменные пустоты внизу, где док, между окнами щели.
Скругленные углы в интерфейсе, плоская палитра цветов, "программерский" шрифт, который со всем остальным никак не вяжется - хотели сделать вид как у крутых какиров из 80х, а получили детский сад.
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