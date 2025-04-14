В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC

2.14 , Аноним ( - ), 17:38, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что все карты на radeon - ффтопку! На современных картах работает нормально. > Ну то есть сказать - "нужен старый хлам - сидите на старой mesa". И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт. > Clover Они годами искали кто будет исправлять Clover. Но никого среди "сообщества" не нашлось.

Штош, значит он отправится на помойку истории (вообще он как бы уже, но это не столь важно)

3.16 , Аноним ( 18 ), 17:40, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт. Ты сам старый. Твоя ценность отрицательная.

4.21 , Аноним ( - ), 17:53, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ты сам старый. Твоя ценность отрицательная. Ну так покажите свою ценность! Возьмитесь за кловер, исправьте ошибки, продолжите поддержку....

Но у вас же лапки! Вы только можете ныть на форуме

"вирните как было!!!11 а не то я... а не то..." (плак-плак)

5.25 , Аноним ( 18 ), 18:04, 14/04/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +1 + / – 3.17 , Аноним ( 18 ), 17:43, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт. А для старого софта - старый мир. А для старого мира - машина времени. Не изобрёл? Ну так сам виноват - нужно было лучше в школе учиться.

2.15 , Аноним ( 18 ), 17:39, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но Clover и никогда не работал ни для чего, кроме простейших ядер с простейшей линейной алгеброй. А также отлично работают ядра, дампящие вообще всю видеопамять карты, включая видеопамять чужих приложений. Да-да, любое приложение может получить данные любого другого, если эти данные идут через GPU! Потому что у этого хлама MMU нет. Вообще, пилить полностью свою реализацию OpenCL для Radeon было большой ошибкой. Дело в том, что clCompileProgram для этого icd на винде работало так: создавался временный файл с исходником, далее запускался новый процесс компилятора, которому указывался в качестве аргумента временный файл и генерился выходной файл, потом этот файл читался. Соответственно, ничто не мешало просто взять оригинальный проприетарный работающий компилятор, запускать его либо через Wine, либо через кастомный оптимизированный loader, брать его выхлоп, и грузить.

3.24 , Аноним ( 13 ), 18:04, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ничто не мешало Идеология мешала. А может трусливость перед корпорациями. Что мешало написать и опубликовать костыль анонимно - загадка.

4.27 , Аноним ( 18 ), 18:12, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А может трусливость перед корпорациями. Что за бред? Реверсить не мешала, а проприетарное "бесплатное" (по сути оплачено из стоимости карты) ПО использовать в полном соответствии с лицензией и копирайтом мешало? >Идеология мешала Именно это. "Мы сейчас решим проблему с наскока, мы супер-пупер, белые рыцари СПО! Всё разреверсим, всё своё сделаем." Как? Вы что, команда инженеров AMD на зарплате от AMD с доступом ко всей внутренней доке AMD, и прямым выходом на всех нужных специалистов, с полномочиями привлекать (у релевантных специалистов нет права отказаться помогать своим коллегам) их для решения ваших проблем, когда это необходимо? Как-бы ресурсы потраченные несоизмеримы. Я, не являюсь спецом по графическим драйверам. Поэтому даже в такой упрощённой формулировке, даже с существующими r600-дровами за подобный проект не возьмусь.

2.19 , Аноним ( 1 ), 17:47, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >"товарищи" в KDE просто дропнули GLX в KWin Так X.Org уже везде готовятся похоронить.

Вы не заметили как всё резко активизировалось вокруг wayland-композиторов-серверов?! >А для radeon EGL не работает вообще. Потому что все карты на radeon - ффтопку! Вообще всё ффтопку - вот тут вот обсуждают, как бы выкинуть вообще всё, что реализовано поверх Galluim: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/12789 . Ну то есть сказать - "нужен старый хлам - сидите на старой mesa". Хех, федорино горе. Вы же знаете кто за этим стоит.

2.22 , Аноним ( 22 ), 17:56, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во те раз, а крику было во время его активного запиливания: "Gallium это будущее!"

2.32 , name ( ?? ), 18:52, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – EGL тоже убьют, не беспокойся.

3.34 , Аноним ( 34 ), 19:54, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да всех убьют. Valar Morghulis.

