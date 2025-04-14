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В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC

14.04.2025 16:00

Разработчики проекта postmarketOS, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox, объявили о добавлении поддержки среды рабочего стола COSMIC, разрабатываемой на языке Rust. Готовые сборки postmarketOS с COSMIC сформированы для систем x86_64, а также доступен отдельный вариант, оптимизированный для ноутбуков Thinkpad X13s (при желании кастомизированную сборку можно собрать самостоятельно, используя утилиту pmbootstrap). До этого в postmarketOS предоставлялась возможность использования KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile, Sxmo, MATE и Xfce.

COSMIC развивается компанией System76 как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования. Проектом также разрабатывается собственный композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года.

Из других недавних изменений в postmarketOS отмечается реализация портов для устройств Samsung Galaxy S10+, Amlogic P241, Microsoft Lumia 640, и Ugoos AM3. Для устройств OnePlus 6, Motorola Moto E5 Plus, Motorola Moto G5s, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 4 Standard и Xiaomi Redmi 4A добавлена начальная поддержка камеры. Улучшена поддержка устройств: Samsung Galaxy Tab 3, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 9, Google Pixel 3a XL, Google Pixel C, LG G7 ThinQ, LG V35 ThinQ, ODROID HC2, Lenovo ThinkPad X13s, Apple Macbook Air M1, Amazon Echo Dot 2nd gen и Xiaomi Mi Note 10 / Mi CC9 Pro.

В репозиторий postmarketOS добавлен выпуск GNOME 48. В сборках в KDE Plasma Mobile вместо файлового менеджера Index задействован Dolphin. Обновлён пакет mobile-config-firefox с набором настроек для улучшения работы Firefox на мобильных устройствах и отключения компонентов, влияющих на приватность. Продолжается адаптация пакетов для работы с системным менеджером systemd, который можно будет использовать вместо системы инициализации OpenRC.

  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Шестой альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Проект Bottles будет переписан на языке Rust с использованием libcosmic
  4. OpenNews: Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs
  5. OpenNews: Проект postmarketOS представил сборки на базе systemd
  6. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63071-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos, cosmic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 16:26, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >отмечается реализация портов для устройств Samsung Galaxy S10+, Amlogic P241, Microsoft Lumia 640, и Ugoos AM3. Для устройств OnePlus 6, Motorola Moto E5 Plus, Motorola Moto G5s, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 4 Standard и Xiaomi Redmi 4A добавлена начальная поддержка камеры

    Скорее Android Desktop будет, чем двигаться семимиллимитровыми шагами. IMHO

     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 17:05, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они родились слишком поздно, чтобы дать китайцам альтернативу андроиду для предустановки и сброса на ОЕМ-постмаркет перед окончанием поддержки очередной волны аппаратов.
    Они родились слишком рано, чтобы сковырнуть раздутое гугловское чудовище, дав китайцам такой же лёгкий в развёртывании ОЕМ с проделанной за них работой по локализации и интернационализации, но при этом с двумя-тремя архитектурно недостижимыми андроидом киллерфич.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:36, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но при этом с двумя-тремя архитектурно недостижимыми андроидом киллерфич.

    Это какими например?

     
     
  • 4.20, Василий (??), 17:51, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например атомарными апдейтами. 7 андройд ничем до 8 не обновить без полной пересборки андроеда, а постмаркет просто обновит тебе всё. От вендора зависит только device-package (можно юзать генерик) и ядро (можно юзать апстрим или общий форк для SOC'а/серии SOC'ов если добавить нужные устройству дрова в апстрим/поддерживаемый сообществом форк). Сейчас у андроедов есть GKI, но обновлять андроед нужно всё равно ручками
     
     
  • 5.26, Аноним (13), 18:10, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атомарные апдейты это вообще-то не про это, но идею я понял. Не понял только зачем это надо, пол системы новой, пол старой. В андройде гаппсы вроде отдельно обновляются.
     
     
  • 6.31, Василий (??), 18:39, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут прикол в том, что на вендоре останутся только ядро и пакет устройства. Это 2 мелких пакета. А весь юзерспейс возьмёт на себя постмаркет. Получаем стабильные релизы, обновы безопасности и полноценный линь. В перспективе, когда всё будет в апстриме, можно будет тупо юзать один билд везде, но это будет очень не скоро
     

  • 1.2, Аноним (1), 16:29, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обновлён пакет mobile-config-firefox с набором настроек для улучшения работы Firefox на мобильных устройствах и отключения компонентов, влияющих на приватность.

    Чтобы отобразить ссылки, которые пользователь посещал ранее (они помечаются фиолетовым цветом), браузер должен отслеживать эти страницы с помощью каскадных таблиц стилей через селектор :visited. Как объяснили в Google, суть ошибки заключалась в том, что информация о том, какие ссылки пользователь уже посещал, сохранялась без разделения конфиденциальности между посещаемыми сайтами. Любой сайт мог определить, была ли ранее нажата определённая ссылка, даже если она отображалась на совершенно другом ресурсе.

    В компании назвали это фундаментальной ошибкой дизайна браузера и подчеркнули, что она могла применятся для отслеживания активности пользователей в интернете. Уязвимость затрагивала не только Chrome, но и другие браузеры — в частности, Safari, Opera, Internet Explorer и Firefox

     
  • 1.3, Аноним (1), 16:31, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько же док и отступы отъедают полезного пространства.
     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 17:07, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А 90% скриншотов с unixporn пользоваться в принципе невозможно.
    Настроил для красивой фотографии экрана и вернул как было, ну же.
     
     
  • 3.28, Анонимище (?), 18:18, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно примеры годных 10%?
     

  • 1.4, Василий (??), 16:54, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мейнтейнер Xiaomi Redmi 4 Standart (xiaomi-prada) и Huawei MediaPad T3 10 (huawei-agassi) тут
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 17:08, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой восьмидюймовый Т3 8.0 уже не поддерживается, угу.
     
     
  • 3.11, Василий (??), 17:28, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё в ваших руках (ну, или в моих, если захочу себе ещё один девайс на 8917). Там не сложно, думаю вы можете просто переиспользовать моё дерево устойства, просто поменять дисплей и тачскрин. Если захотите, напишите в чат #msm8937-mainline:kde.org. Поможем чем сможем
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:45, 14/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (-), 16:55, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года.

    Что-то слишком оптимистично.
    Сейчас как бы середина апреля и это уже Q2.
    Или год перепутали, или квартал.
    Или считают по fiscal year, но это уже изврат какой-то.

     
  • 1.12, Аноним (18), 17:31, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >KDE Plasma Mobile

    "товарищи" в KDE просто дропнули GLX в KWin. А для radeon EGL не работает вообще. Потому что все карты на radeon - ффтопку! Вообще всё ффтопку - вот тут вот обсуждают, как бы выкинуть вообще всё, что реализовано поверх Galluim: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/12789 . Ну то есть сказать - "нужен старый хлам - сидите на старой mesa". Clover уже полностью выкинут (rusticl, разумеется, фиксить не будут).

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 17:38, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что все карты на radeon - ффтопку!

    На современных картах работает нормально.

    > Ну то есть сказать - "нужен старый хлам - сидите на старой mesa".

    И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт.

    > Clover

    Они годами искали кто будет исправлять Clover. Но никого среди "сообщества" не нашлось.
    Штош, значит он отправится на помойку истории (вообще он как бы уже, но это не столь важно)

     
     
  • 3.16, Аноним (18), 17:40, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт.

    Ты сам старый. Твоя ценность отрицательная.

     
     
  • 4.21, Аноним (-), 17:53, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты сам старый. Твоя ценность отрицательная.

    Ну так покажите свою ценность! Возьмитесь за кловер, исправьте ошибки, продолжите поддержку....
    Но у вас же лапки! Вы только можете ныть на форуме
    "вирните как было!!!11 а не то я... а не то..." (плак-плак)

     
     
  • 5.25, Аноним (18), 18:04, 14/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.17, Аноним (18), 17:43, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И они абсолютно правы! Для старого хлама старый софт.

    А для старого софта - старый мир. А для старого мира - машина времени. Не изобрёл? Ну так сам виноват - нужно было лучше в школе учиться.

     
  • 2.15, Аноним (18), 17:39, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но Clover и никогда не работал ни для чего, кроме простейших ядер с простейшей линейной алгеброй. А также отлично работают ядра, дампящие вообще всю видеопамять карты, включая видеопамять чужих приложений. Да-да, любое приложение может получить данные любого другого, если эти данные идут через GPU! Потому что у этого хлама MMU нет.

    Вообще, пилить полностью свою реализацию OpenCL для Radeon было большой ошибкой. Дело в том, что clCompileProgram для этого icd на винде работало так: создавался временный файл с исходником, далее запускался новый процесс компилятора, которому указывался в качестве аргумента временный файл и генерился выходной файл, потом этот файл читался. Соответственно, ничто не мешало просто взять оригинальный проприетарный работающий компилятор, запускать его либо через Wine, либо через кастомный оптимизированный loader, брать его выхлоп, и грузить.

     
     
  • 3.24, Аноним (13), 18:04, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ничто не мешало

    Идеология мешала. А может трусливость перед корпорациями. Что мешало написать и опубликовать костыль анонимно - загадка.

     
     
  • 4.27, Аноним (18), 18:12, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А может трусливость перед корпорациями.

    Что за бред? Реверсить не мешала, а проприетарное "бесплатное" (по сути оплачено из стоимости карты) ПО использовать в полном соответствии с лицензией и копирайтом мешало?

    >Идеология мешала

    Именно это. "Мы сейчас решим проблему с наскока, мы супер-пупер, белые рыцари СПО! Всё разреверсим, всё своё сделаем." Как? Вы что, команда инженеров AMD на зарплате от AMD с доступом ко всей внутренней доке AMD, и прямым выходом на всех нужных специалистов, с полномочиями привлекать (у релевантных специалистов нет права отказаться помогать своим коллегам) их для решения ваших проблем, когда это необходимо? Как-бы ресурсы потраченные несоизмеримы.

    Я, не являюсь спецом по графическим драйверам. Поэтому даже в такой упрощённой формулировке, даже с существующими r600-дровами за подобный проект не возьмусь.

     
  • 2.19, Аноним (1), 17:47, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"товарищи" в KDE просто дропнули GLX в KWin

    Так X.Org уже везде готовятся похоронить.
    Вы не заметили как всё резко активизировалось вокруг wayland-композиторов-серверов?!

    >А для radeon EGL не работает вообще. Потому что все карты на radeon - ффтопку! Вообще всё ффтопку - вот тут вот обсуждают, как бы выкинуть вообще всё, что реализовано поверх Galluim: https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/12789 . Ну то есть сказать - "нужен старый хлам - сидите на старой mesa".

    Хех, федорино горе. Вы же знаете кто за этим стоит.

     
  • 2.22, Аноним (22), 17:56, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во те раз, а крику было во время его активного запиливания: "Gallium это будущее!"
     
  • 2.32, name (??), 18:52, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EGL тоже убьют, не беспокойся.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 19:54, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всех убьют. Valar Morghulis.
     

  • 1.29, Аноним (29), 18:18, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скрин выглядит стремно... Огроменные пустоты внизу, где док, между окнами щели.
    Скругленные углы в интерфейсе, плоская палитра цветов, "программерский" шрифт, который со всем остальным никак не вяжется - хотели сделать вид как у крутых какиров из 80х, а получили детский сад.
     
     
  • 2.30, Аноним (13), 18:27, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь вот такие хакеры и есть.
     

  • 1.33, 12yoexpert (ok), 19:16, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подобные мобилки и так тормозные, куда там ещё раст?
     

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