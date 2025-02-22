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Шестой альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

22.02.2025 21:49

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, представила шестую альфа-версию среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы со свежей версией COSMIC, сформированные поверх альфа-сборок будущего выпуска дистрибутива Pop!_OS 24.04 для систем с GPU NVIDIA (3.1 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ). Также формируются готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года.

Основные изменения по сравнению с пятой альфа-версией COSMIC:

  • Добавлена поддержка размещения пиктограмм на рабочем столе. Через контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на пустой области экрана, можно включить показ пиктограмм для каталогов, накопителей и корзины, а также выбрать размер пиктограмм и величину отступа между ними. Файлы и каталоги можно перемещать мышью между рабочим столом и файловым менеджером.
  • Добавлены дополнительные настройки масштабирования. Максимальный уровень масштабирования увеличен до 210%. Добавлена настройка для дополнительного увеличения на 5-20% относительно базового масштаба.
  • Расширены возможности виртуальных рабочих столов. Добавлена поддержка прокрутки между доступными рабочими столами в обзорном режиме. Помимо эскизов рабочих столов, реализован показ имён и порядковых номеров. Добавлена возможность перемещения мышью свёрнутых окон между рабочими столами.
  • В настройки добавлена опция "Притягивание плавающих окон к ближайшим краям", при включении которой перемещаемые окна будут автоматически выравниваться по краю.
  • В интерфейсе запуска приложений (Launcher) добавлена поддержка прокрутки в результатах поиска.
  • Обеспечен показ таймера обратного отчёта для таких действий как завершение работы и перезагрузка.
  • В файловом менеджере появилась поддержка автодополнения файловых путей (для автодополнения пути в строке поиска можно нажать стрелку вниз). Добавлена возможность копирования файлового пути для вставки в других приложениях. Для навигации по файлам задействованы клавиши Home и End. Добавлена поддержка создания и распаковки zip-файлов, защищённых паролем.
  • Для людей с ослабленным зрением добавлен инструмент для увеличения отдельных областей экрана. Инструмент может быть активирован через настройки "Settings > Accessibility", через апплет Accessibility на панели или при помощи комбинаций клавиш Super + "+", Super + "-" и Super + колесо мыши.
  • Для панели реализован апплет Accessibility, через который можно включить экранный ридер и инструмент для увеличения областей экрана. В ближайшее время в апплет планируют добавить опции для включения контрастного режима, инвертирования цветов и цветовых фильтров для дальтоников.
  • В мультимедийный проигрыватель COSMIC Media Player добавлена навигационная панель для просмотра дерева каталогов. При воспроизведении обеспечен показ названия песни, альбома, музыканта и года композиции. Добавлена поддержка управления воспроизведением из апплета управления громкостью, используя протокол MPRIS. Добавлено меню File с операциями открытия файлов и каталогов.
  • В текстовый редактор COSMIC Edit добавлена функция для отмены всех изменений и возвращения файла к последнему сохранённому состоянию. В меню добавлен пункт "File > Close Project" для закрытия проекта и начала работы над новым документом. Реализованы комбинации клавиш Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab для переключения между вкладками. В меню "View" добавлены кнопки для изменения масштаба. Возвращено меню для проверки правописания. При поиске обеспечена подсветка в тексте всех совпадений.
  • В качестве шрифта по умолчанию вместо Fira Sans задействован Opens Sans.
  • Сокращено потребление памяти в файловом менеджере, при работе с виртуальными рабочими столами, при сворачивании окон, а также в обработчиках многострочных полей (cosmic-text) и пиктограмм (freedesktop-icons). В библиотеку libcosmic добавлены изменения для предотвращения фрагментации памяти. Проведена оптимизация конфигураторов экрана и обоев рабочего стола.
  • Добавлена поддержка копирования и вставки из буфера обмена при помощи средней кнопки мыши.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Пятый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Проект Bottles будет переписан на языке Rust с использованием libcosmic
  4. OpenNews: Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
  6. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62777-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:08, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опа, наконец-то появился рабочий стол.
     
  • 1.3, Витюшка (?), 22:28, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет через 15 может быть что-то приличное и интересное получится.
     
     
  • 2.5, Нуину (?), 22:30, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через 15 лет никакие интерфейсы никому нужны не будут. Инфу будут прямо в мозг выгружать. Код будет ИИ писать на своем языке.
     

  • 1.4, Нуину (?), 22:28, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ммм. Серое на черном? Даже на скриншотах шрифты выглядят неслаженными.
     

  • 1.6, Nochi (?), 22:30, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Budgie 11 на Rust, не будет ли альтернативой?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:57, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, они уже определились когда они над 11 начнут работать? А то они за последние годы только черта лысого там не обещали.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:38, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно сколько человек заняты разработкой, 1.5 или целых 2?
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:40, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть HDR?
     

  • 1.10, Нуину (?), 22:49, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждый уважающий себя растовщик должен им пользоваться уже сейчас. А что это вы сидите на гномах и кедах? Нука марш на рабочий стол на расте.
     
  • 1.13, Аноним (14), 22:55, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С нетерпением ждём в Fedora
     

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