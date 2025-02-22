Шестой альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, представила шестую альфа-версию среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы со свежей версией COSMIC, сформированные поверх альфа-сборок будущего выпуска дистрибутива Pop!_OS 24.04 для систем с GPU NVIDIA (3.1 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ). Также формируются готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS. COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года. Основные изменения по сравнению с пятой альфа-версией COSMIC: Добавлена поддержка размещения пиктограмм на рабочем столе. Через контекстное меню, показываемое при нажатии правой кнопки мыши на пустой области экрана, можно включить показ пиктограмм для каталогов, накопителей и корзины, а также выбрать размер пиктограмм и величину отступа между ними. Файлы и каталоги можно перемещать мышью между рабочим столом и файловым менеджером.

Добавлены дополнительные настройки масштабирования. Максимальный уровень масштабирования увеличен до 210%. Добавлена настройка для дополнительного увеличения на 5-20% относительно базового масштаба.

Расширены возможности виртуальных рабочих столов. Добавлена поддержка прокрутки между доступными рабочими столами в обзорном режиме. Помимо эскизов рабочих столов, реализован показ имён и порядковых номеров. Добавлена возможность перемещения мышью свёрнутых окон между рабочими столами.

В настройки добавлена опция "Притягивание плавающих окон к ближайшим краям", при включении которой перемещаемые окна будут автоматически выравниваться по краю.

В интерфейсе запуска приложений (Launcher) добавлена поддержка прокрутки в результатах поиска.

Обеспечен показ таймера обратного отчёта для таких действий как завершение работы и перезагрузка.

В файловом менеджере появилась поддержка автодополнения файловых путей (для автодополнения пути в строке поиска можно нажать стрелку вниз). Добавлена возможность копирования файлового пути для вставки в других приложениях. Для навигации по файлам задействованы клавиши Home и End. Добавлена поддержка создания и распаковки zip-файлов, защищённых паролем.

Для людей с ослабленным зрением добавлен инструмент для увеличения отдельных областей экрана. Инструмент может быть активирован через настройки "Settings > Accessibility", через апплет Accessibility на панели или при помощи комбинаций клавиш Super + "+", Super + "-" и Super + колесо мыши.

Для панели реализован апплет Accessibility, через который можно включить экранный ридер и инструмент для увеличения областей экрана. В ближайшее время в апплет планируют добавить опции для включения контрастного режима, инвертирования цветов и цветовых фильтров для дальтоников.

В мультимедийный проигрыватель COSMIC Media Player добавлена навигационная панель для просмотра дерева каталогов. При воспроизведении обеспечен показ названия песни, альбома, музыканта и года композиции. Добавлена поддержка управления воспроизведением из апплета управления громкостью, используя протокол MPRIS. Добавлено меню File с операциями открытия файлов и каталогов.

В текстовый редактор COSMIC Edit добавлена функция для отмены всех изменений и возвращения файла к последнему сохранённому состоянию. В меню добавлен пункт "File > Close Project" для закрытия проекта и начала работы над новым документом. Реализованы комбинации клавиш Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab для переключения между вкладками. В меню "View" добавлены кнопки для изменения масштаба. Возвращено меню для проверки правописания. При поиске обеспечена подсветка в тексте всех совпадений.

В качестве шрифта по умолчанию вместо Fira Sans задействован Opens Sans.

Сокращено потребление памяти в файловом менеджере, при работе с виртуальными рабочими столами, при сворачивании окон, а также в обработчиках многострочных полей (cosmic-text) и пиктограмм (freedesktop-icons). В библиотеку libcosmic добавлены изменения для предотвращения фрагментации памяти. Проведена оптимизация конфигураторов экрана и обоев рабочего стола.

Добавлена поддержка копирования и вставки из буфера обмена при помощи средней кнопки мыши.



