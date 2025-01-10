Пятый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

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|1.1, Аноним (1), 13:12, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Чем оно лучше, чем канонический топ для Core2Duo, LXDE? На вид, ничем. Может, есть сильные стороны этого COSMIC?
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|3.8, Аноним (1), 13:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как бы на него не надрачивали смузяхлёбы, вейланд - это не преимущество, увы.
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|2.9, alexandr_0503 (ok), 13:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Lxde мертв как сам проект, поэтому каноном быть не может. А во вторых, есть много легковесных окружений , которые значительно превосходят lxde по функционалу
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|3.20, Аноним (20), 13:52, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почитай лучше что такое функционал
а по функциональности сред рабочего стола со времён LXDE принципиально нового ничего не придумали
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|4.30, Аноним (30), 14:18, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>почитай лучше что такое функционал
Пропаганда функционала и дизайнеров у нас запрещена.
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|5.33, Аноним (20), 14:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это у которого последний коммит был 10 лет назад? мсье знает толк...
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|7.52, анон (?), 15:33, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а wayland поддерживает? а собирается новым компилятором?
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|4.45, Аноним (45), 15:19, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Принципиально и колесо сотни лет не менялось. Но почему-то на автомобилях с колёсами от телеги никто ездить не хочет.
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|2.11, Я (??), 13:42, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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предустанавливается на единственного производителя линукс ноутбуков у которого есть больмене техподдержка на этом всё.
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|3.61, Самый Лучший Гусь (?), 16:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А макось предустанавливается на единственного производителя макос ноутбуков у которого есть больмене техподдержка на этом всё
Темнеменее
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|2.5, Аноним (-), 13:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> На пень пойдёт?)
Не "на", а "в" (с)
Пользователи пня предсказуемо пойдут в пень)
Потому что современный софт не для них, но они могут продолжать использовать божественный Мотифф.
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|3.6, alexandr_0503 (ok), 13:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы не был настолько категоричен, при желании можно, но насколько это будет оправданно и больно - уже другой вопрос.
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|4.16, Аноним (-), 13:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я бы не был настолько категоричен, при желании можно, но насколько это будет оправданно и больно - уже другой вопрос.
Там же используется раст, который кажется требует sse2.
Хотя комментаторы с реддита устанавливали на N3050 (но это, всё же, не трете-четверто пень)
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|1.10, Андрей (??), 13:40, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно пользуюсь. Можно рассматривать как альтернатива swaywm или hyperland, так как есть встроенный тайлинг окон(и он отлично работает). Также есть панель с виджетами (их не много, но всё необходимое есть). До гнома по визуалу не дотягивает, но тайлинг - это тема, гному не хватает.
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|2.19, Аноним (-), 13:52, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> До гнома по визуалу не дотягивает
Так это же достоинство, а не недостаток!
> тайлинг - это тема, гному не хватает
Если бы только тайлинга...
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|2.28, Аноним (28), 14:16, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можно рассматривать как альтернатива swaywm или hyperland
IPC есть? Расширяемость функционала без переписывания самого de?
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|2.43, Lodr (?), 15:13, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но есть же приличные расширения у гнома для тайлинга, и даже не одно. Есть даже поп-оэсовское родное.
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|1.15, Аноним (20), 13:49, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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пользуюсь на домашнем компьютере MATE (2 панели и Plank)
считаю, что остальное - от лукавого
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|1.18, нитгитлистер (?), 13:51, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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интересно а верхнюю и нижнюю панельки можно по бокам пустить? больная тема для обладателей длинных моников
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|2.22, Аноним (20), 13:54, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нижнюю конечно, а вот верхнюю нет и походу и нельзя будет
gnome-way мать его
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|2.26, Аноним (-), 14:09, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто интересно, как должна выглядет верхняя панель сбоку?
Она же надизайнена для горизонтального использования.
Тот же заголовки менюшек, дату-время, состояния и тд. ты вот так просто вертикально не отрисуешь при сохранении читабельности.
Получится какое-то уродство в виже широченной боковой панели|вертикальных текстов|переносов строки на выбор как в некоторых древних ДЕ.
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|3.47, LinuxExpert (?), 15:21, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Выбери подходящую женщину.
2. Возьми usb-кабель длиной около метра, один конец засунь себе в штаны
3. Подойди к ней и с сосредоточенным видом начни искать у неё порт.
4. Если найдёшь, она твоя.
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|3.51, Аноним (-), 15:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. помыться-побриться (бороду можно оставить, главное чтобы не был похож на бомжа), приучиться чистить зубы
2. постирать одежду, выкинуть заношенный свитер с оленями
3. перестать пить пивас, пивной алкоголизм это не шутки
ну или искать "женщину" с такими же привычками
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|1.32, Аноним (20), 14:25, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> добавлены кнопки "<", ">" и "[]"
автор ты на скриншоте хорошо эти кнопки разглядел?
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|2.44, Lodr (?), 15:18, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Снизу док, а сверху панель были в уважающих себя DE на Линуксе еще когда динозавры бегали, а вы про какую-то тут macos.
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|3.49, Аноним (45), 15:24, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Панель сверху была на маке, когда не то что DE, а и линукса-то не было.
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