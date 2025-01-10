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Пятый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

10.01.2025 12:00

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, представила пятую альфа-версию среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы со свежей версией COSMIC, сформированные поверх альфа-сборок будущего выпуска дистрибутива Pop!_OS 24.04 для систем с GPU NVIDIA (2.9 ГБ) и Intel/AMD (2.5 ГБ). Также формируются готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года.

Основные изменения по сравнению с четвёртой альфа-версией COSMIC:

  • По умолчанию задействован собственный мультимедийный проигрыватель COSMIC Media Player, который использует графический API Vulkan для отрисовки и VAAPI для декодирования видео. В разработке также находится отдельное приложение для установки кодеков, которое в дальнейшем заменит sessioninstaller.
  • В конфигуратор добавлена страница для управления учётными записями пользователей, через которую можно изменить параметры своей учётной записи. Пользователи с правами администратора дополнительно могут добавить нового пользователя, изменить данные уже имеющихся пользователей и делегировать возможность выполнения привилегированных операций другим пользователям.
  • В виджет ContextDrawer добавлена поддержка размещения кнопок в заголовке. Например, в файловом менеджере в правую панель с дополнительной информацией о файле, реализованную при помощи ContextDrawer, добавлены кнопки "<", ">" и "[]" для перехода на предыдущий и следующий файл, а также открытии файла в отдельном приложении.
  • В файловом менеджере реализована возможность сохранения новых файлов в новом каталоге. Добавлена поддержка переименования файлов в результатах поиска. В контекстное меню, показываемое в секции недавно открытых файлов, добавлена опция для просмотра каталога, в котором хранится выбранный файл.
  • В интерфейсе переключения между активными окнами, вызываемом через Alt+Tab, порядок показа окон приложений теперь соответствует порядку работы пользователя с приложениями (первым будет показано окно, с которым до этого работал пользователь, а последним - к которому пользователь не обращался дольше всего). Для прокрутки в обратном порядке можно использовать комбинацию Alt + Shift + Tab.
  • Расширена поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. При использовании VRR теперь учитывается минимальная частота обновления экрана, что гарантирует плавное движение курсора, даже если приложение использует меньшую частоту при выводе. Изменение в основном заметно при открытии неигровых приложений в полноэкранном режиме.
  • Добавлена возможность открытия ссылок из эмулятора терминала, используя щелчок левой кнопкой мыши на URL.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Четвёртый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs
  4. OpenNews: Проект Bottles будет переписан на языке Rust с использованием libcosmic
  5. OpenNews: Первый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62538-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Чем оно лучше, чем канонический топ для Core2Duo, LXDE? На вид, ничем. Может, есть сильные стороны этого COSMIC?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:16, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, оно намертво виснет при попытке поменять scaling
     
  • 2.4, Аноним (-), 13:19, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аа (?), 13:27, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вейланд же тупица
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 13:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как бы на него не надрачивали смузяхлёбы, вейланд - это не преимущество, увы.
     
     
  • 4.12, НяшМяш (ok), 13:43, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свидетели неустранимого тиринга в треде, расходимся.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 14:42, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Свидетель святого раста, расходимся.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 14:59, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам обоим не грустно без аргументации поливайками работать?
     
     
  • 7.63, Аноним (36), 16:30, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свидетель святой аргументации, расходимся.
     
  • 5.50, Аноним (50), 15:25, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свидетели тиринга в треде, расходимся.
     
  • 4.60, Отражение луны (ok), 16:19, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз, уже 4 года на вяленом, полет нормальный, в отличие от иксов
     
  • 2.9, alexandr_0503 (ok), 13:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Lxde мертв как сам проект, поэтому каноном быть не может. А во вторых, есть много легковесных окружений , которые значительно превосходят lxde по функционалу
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:52, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почитай лучше что такое функционал

    а по функциональности сред рабочего стола со времён LXDE принципиально нового ничего не придумали

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:18, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >почитай лучше что такое функционал

    Пропаганда функционала и дизайнеров у нас запрещена.

     
  • 4.31, Аноним (30), 14:18, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ил легковесных мне нравится Equinox Desktop Environment (EDE).
     
     
  • 5.33, Аноним (20), 14:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это у которого последний коммит был 10 лет назад? мсье знает толк...
     
     
  • 6.37, Аноним (36), 14:43, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он идеален добавления не требуются.
     
  • 6.38, Аноним (30), 14:45, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чём смысл плодить коммиты каждую наносекунду?
     
     
  • 7.52, анон (?), 15:33, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а wayland поддерживает? а собирается новым компилятором?
     
  • 4.45, Аноним (45), 15:19, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принципиально и колесо сотни лет не менялось. Но почему-то на автомобилях с колёсами от телеги никто ездить не хочет.
     
  • 3.59, Самый Лучший Гусь (?), 16:18, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В LXDE ещо коммиты залетают такто https://github.com/lxde

    Пока живет значит.

     
  • 2.11, Я (??), 13:42, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предустанавливается на единственного производителя линукс ноутбуков у которого есть больмене техподдержка на этом всё.
     
     
  • 3.61, Самый Лучший Гусь (?), 16:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А макось предустанавливается на единственного производителя макос ноутбуков у которого есть больмене техподдержка на этом всё

    Темнеменее

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:18, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На пень пойдёт?)
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 13:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На пень пойдёт?)

    Не "на", а "в" (с)
    Пользователи пня предсказуемо пойдут в пень)
    Потому что современный софт не для них, но они могут продолжать использовать божественный Мотифф.

     
     
  • 3.6, alexandr_0503 (ok), 13:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы не был настолько категоричен, при желании можно, но насколько это будет оправданно и больно - уже другой вопрос.
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 13:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы не был настолько категоричен, при желании можно, но насколько это будет оправданно и больно - уже другой вопрос.

    Там же используется раст, который кажется требует sse2.
    Хотя комментаторы с реддита устанавливали на N3050 (но это, всё же, не трете-четверто пень)

     

  • 1.10, Андрей (??), 13:40, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пользуюсь. Можно рассматривать как альтернатива swaywm или hyperland, так как есть встроенный тайлинг окон(и он отлично работает). Также есть панель с виджетами (их не много, но всё необходимое есть). До гнома по визуалу не дотягивает, но тайлинг - это тема, гному не хватает.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно - это лет 10? Или скорее 10 дней.
     
     
  • 3.42, Аноним (41), 15:00, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем моложе человек тем дольше у него меньше.
     
  • 2.19, Аноним (-), 13:52, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > До гнома по визуалу не дотягивает

    Так это же достоинство, а не недостаток!

    > тайлинг - это тема, гному не хватает

    Если бы только тайлинга...

     
  • 2.28, Аноним (28), 14:16, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Можно рассматривать как альтернатива swaywm или hyperland

    IPC есть? Расширяемость функционала без переписывания самого de?

     
  • 2.43, Lodr (?), 15:13, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но есть же приличные расширения у гнома для тайлинга, и даже не одно. Есть даже поп-оэсовское родное.
     
     
  • 3.46, Аноним (-), 15:20, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:47, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого.. ещё один ДЕ с темной темой. Игнор.
     
     
  • 2.17, Аноним (20), 13:50, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не поверишь, но переключение тем сделано в один клик
     
     
  • 3.24, LinuxExpert (?), 14:09, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.15, Аноним (20), 13:49, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    пользуюсь на домашнем компьютере MATE (2 панели и Plank)
    считаю, что остальное - от лукавого
     
     
  • 2.35, жамбыл (?), 14:40, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    продолжай держать в курсе дела.
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 16:27, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже могу тебе подержать
     

  • 1.18, нитгитлистер (?), 13:51, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно а верхнюю и нижнюю панельки можно по бокам пустить? больная тема для обладателей длинных моников
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 13:54, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нижнюю конечно, а вот верхнюю нет и походу и нельзя будет
    gnome-way мать его
     
  • 2.26, Аноним (-), 14:09, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто интересно, как должна выглядет верхняя панель сбоку?

    Она же надизайнена для горизонтального использования.
    Тот же заголовки менюшек, дату-время, состояния и тд. ты вот так просто вертикально не отрисуешь при сохранении читабельности.
    Получится какое-то уродство в виже широченной боковой панели|вертикальных текстов|переносов строки на выбор как в некоторых древних ДЕ.

     
     
  • 3.64, Аноним (64), 16:30, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как в fvwm https://fvwm.fvwm.narkive.com/h2lXX6yj/default-configuration:i.1.1.full
     

  • 1.21, Nochi (?), 13:53, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не главным ли будет конкурент  Budgie 11, который тоже на Rust
    ?
     
     
  • 2.57, Аноним (62), 15:53, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы, гномоводы, желаем удачи обеим сторонам конфликта.
     

  • 1.23, LinuxExpert (?), 14:07, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Привет, я эксперт. Задавайте вопросы.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 14:09, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.27, Аноним (20), 14:11, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (28), 14:17, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там с IPC в Cosmic?
     
     
  • 3.48, LinuxExpert (?), 15:23, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.40, ad (??), 14:58, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как привлечь женщину?
     
     
  • 3.47, LinuxExpert (?), 15:21, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Выбери подходящую женщину.
    2. Возьми usb-кабель длиной около метра, один конец засунь себе в штаны
    3. Подойди к ней и с сосредоточенным видом начни искать у неё порт.
    4. Если найдёшь, она твоя.
     
  • 3.51, Аноним (-), 15:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. помыться-побриться (бороду можно оставить, главное чтобы не был похож на бомжа), приучиться чистить зубы
    2. постирать одежду, выкинуть заношенный свитер с оленями
    3. перестать пить пивас, пивной алкоголизм это не шутки

    ну или искать "женщину" с такими же привычками

     
     
  • 4.54, Вертел ваши спинеры (?), 15:45, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > помыться-побриться

    Если ты нормис, то никаких шансов. Твоя подружайка - Дуня Кулакова

     
     
  • 5.55, Аноним (62), 15:47, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эй! Дуня Кулакова моя подружка, ищи себе другую.
     

  • 1.32, Аноним (20), 14:25, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > добавлены кнопки "<", ">" и "[]"

    автор ты на скриншоте хорошо эти кнопки разглядел?

     
  • 1.34, Аноним (-), 14:32, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.39, Аноним (30), 14:51, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откровенный закос под macos: снизу док, сверху главная панель.
     
     
  • 2.44, Lodr (?), 15:18, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снизу док, а сверху панель были в уважающих себя DE на Линуксе еще когда динозавры бегали, а вы про какую-то тут macos.
     
     
  • 3.49, Аноним (45), 15:24, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Панель сверху была на маке, когда не то что DE, а и линукса-то не было.
     
     
  • 4.56, Аноним (62), 15:48, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я на панелт стоял, ещё когда вы пешком под стол ходили
     
  • 2.53, Аноним (62), 15:35, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, я кончил
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 16:07, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.65, Аноним (36), 16:30, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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