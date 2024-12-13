Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs

Начиная с выпуска Fedora 42, намеченного на весну следующего года, предложено формировать официальные Spin-сборки дистрибутива со средой рабочего стола COSMIC, разрабатываемой на языке Rust. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

COSMIC развивается компанией System76 как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования. Проектом также разрабатывается собственный композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года.

Кроме того, разработчики проекта Fedora объявили о формировании новой рабочей группы Btrfs SIG (Special Interest Group), которая будет курировать вопросы, связанные с использованием и продвижением поддержки файловой системы Btrfs в дистрибутиве. Группа также будет отвечать за сопровождение пакетов, связанных с Btrfs, поддержка которых ранее осуществлялась разрозненными энтузиастами. Btrfs предоставляет такие возможности, как раздельно монтируемые подразделы, использующие общее дисковое пространство, снапшоты со срезами состояния и возможностью отдельного сохранения отличий, прозрачное сжатие данных, изоляция операций ввода/вывода через cgroups2, RAID, дедупликация, балансировка нагрузки между блочными устройствами, проверка целостности по контрольным суммам, изменение размера разделов на лету.



