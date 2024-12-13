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Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs

13.12.2024 11:16

Начиная с выпуска Fedora 42, намеченного на весну следующего года, предложено формировать официальные Spin-сборки дистрибутива со средой рабочего стола COSMIC, разрабатываемой на языке Rust. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

COSMIC развивается компанией System76 как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования. Проектом также разрабатывается собственный композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года.

Кроме того, разработчики проекта Fedora объявили о формировании новой рабочей группы Btrfs SIG (Special Interest Group), которая будет курировать вопросы, связанные с использованием и продвижением поддержки файловой системы Btrfs в дистрибутиве. Группа также будет отвечать за сопровождение пакетов, связанных с Btrfs, поддержка которых ранее осуществлялась разрозненными энтузиастами. Btrfs предоставляет такие возможности, как раздельно монтируемые подразделы, использующие общее дисковое пространство, снапшоты со срезами состояния и возможностью отдельного сохранения отличий, прозрачное сжатие данных, изоляция операций ввода/вывода через cgroups2, RAID, дедупликация, балансировка нагрузки между блочными устройствами, проверка целостности по контрольным суммам, изменение размера разделов на лету.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano
  3. OpenNews: SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs
  4. OpenNews: Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME
  5. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
  6. OpenNews: Четвёртый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62396-fedora
Ключевые слова: fedora, cosmic, btrfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:14, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo

    С каких пор в свободном дистрибутиве и комьюнити для упаковки пакетов в iso нужно целое согласование с комитетом? А, забыл что это комьюнити дистрибутив только на словах.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 13:05, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С каких пор в свободном дистрибутиве и комьюнити для упаковки пакетов в iso нужно целое согласование с комитетом?

    Always has been (c)

    > А, забыл что это комьюнити дистрибутив только на словах.

    А типа коммитет это не часть комьюнити?
    Разве там не те же самые разработчики, которые пилят дистрибутив?
    Вот то то и оно.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:25, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ещё один Гном? Но зачем?
     
     
  • 2.5, анон (?), 12:31, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как зачем? Ржавого гнома ещё не было
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:31, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    он не Гном, он с дефолтными настройками чисто внешне похож на Гном, не более того. Изменить можно как угодно вплоть до тайлинга
     
  • 2.7, Аноним (-), 12:35, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном что тайловый без костылей? Вроде нет.
    А для про-пользовтателей тайлы весьма удобны.
     

  • 1.4, Аноним (6), 12:30, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну с COSMIC понятно, разрабатывает одна компания, не самая большая. Но c btrfs то что не так, в том смысле там что, компаний и народу задействовано мало что-ли? Какая еще рабочая группа и для чего?
     
     
  • 2.9, Стакан (?), 12:54, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Но c btrfs то что не так

    Да хз, что-то оно не особо за столько лет подвинуло ext4. Да и на смену приходят всякие F2FS.

     
  • 2.12, Аноним (12), 13:09, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какая еще рабочая группа и для чего?

    Попробуй почитать текст новости. Там не много букв.

     
     
  • 3.16, Аноним (6), 13:27, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз читал. Кого они обозвали "отдельными энтузиастами", Оракл, Фуджитцу и Сусю?
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:10, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    btrfs отличная фс, фич море, но я постоянно с ней на штыках. Полностью дефолт, никаких дополнительных опций не включаю и при этом от одного до нескольких раз в год теряю данные (резервные копии наше всё). Устройства разные, производители разные.

    p.s. Руки растут из нужного места, голова работет, с Linux уже как двадцать лет.

     
     
  • 2.15, vdb (?), 13:16, 13/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > …при этом от одного до нескольких раз в год теряю данные…

    Ну, раз потерял, ну, два… Но какой смысл после третьей потери данных продолжать есть кактус?

     

  • 1.14, 12yoexpert (ok), 13:10, 13/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они даже паддинги (на скрине внизу) для иконок выставить не способны, а ещё веб-"программисты"
     

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