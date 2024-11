Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME

4.41 , Аноним ( 41 ), 14:11, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > onboard Даже пришлось гуглить, что это за зверь. Вдруг и мне надо. > "An onscreen keyboard useful for tablet PC users and for mobility impaired users." Оказалось - не надо. > чтобы он с новыми петонами работал из коробки и не надо было гуглить решение Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу, а мейнтейнеры должны сами тащить? Тем более софт с околонулевой полезностью. Короч, прально, что дропнули.

5.46 , Аноним ( 46 ), 14:32, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Оказалось - не надо. …вам.

5.77 , Мимокрокодил ( ? ), 15:48, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> onboard

> Даже пришлось гуглить, что это за зверь. Вдруг и мне надо.

>> "An onscreen keyboard useful for tablet PC users and for mobility impaired users."

> Оказалось - не надо.

>> чтобы он с новыми петонами работал из коробки и не надо было гуглить решение

> Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу, а мейнтейнеры должны

> сами тащить? Тем более софт с околонулевой полезностью.

> Короч, прально, что дропнули. Во-первых если не надо вам, не значит, что не надо всем остальным.

Во-вторых, что такого надо постоянно колупать ради переставления кроватей в проекте, который является виртуальной клавиатурой? Буквы местами переставлять на кверти или обои нескучные завозить?! ))

А в-третьих вы ещё и гуглить не умеете, при этом обретаясь на техническом ресурсе.

Последние активности в проекте были 4-3 месяца назад (включая форк), как раз ради фиксов того что вызывало багу.

https://github.com/dr-ni/onboard

https://github.com/keymanapp/onboard-keyman Ай-ай, хотелось жирно набросить, но не фартануло! ))

6.91 , Аноним ( 41 ), 16:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать В Федоре дропнули, значит не сильно спросом пользовалось Так что не только мне ... 5.92 , ЛщЛ ( ? ), 16:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу... До поломки работало, что до этого надо было делать? Иконки новые рисовать? > а мейнтейнеры должны сами тащить? Тащить? Громко сказано, хотя бы осилили патч наложить предложенный между прочим русскоязычным челом или это теперь всё, эпидемия не брать патчи по подозрению в русскости?! xD Так и чинить оказалось легко, в итоге оказалось, что федоркомейнтенеры гуглить не научились, сами не справились и выкинули на мороз пакет. Вот линухоминтуи оказались не такими упоротыми и разобрались в чём дело, потому что эти реально дистр делают для людей и по ним видно, что сами им пользуются, а не как красношяпыши и каноникалов-овцы. >Тем более софт с околонулевой полезностью. Ну, всё ясно-понятно, анону с опеннетов ненужна, значит всем остальным нинужна! xD > Проект в забвении 7+ лет

> Даже пришлось гуглить Хреново гуглил.

Это как раз форк брошен 8 лет назад

О том что это форк оригинала с лаунчпада об этом сразу прямо и написано:

"About

Fork of https://launchpad.net/onboard "

https://github.com/jegger/onboard/tree/master

А оригинал вот: https://github.com/dr-ni/onboard

"Onboard is an onscreen keyboard useful for everybody that cannot use a hardware keyboard; for example TabletPC users, mobility impaired users,...

launchpad.net/onboard"

Последний коммит 23 июля сего года)) > Короч, прально, что дропнули. Ну кому как, в федорке вот дропнули, а в других дистрах нет и всё ещё можно пользоваться, в некоторых даже из коробки ;)

А потом спрашивают, почему хомячки выбирают линухоминты. ¯\_(ツ)_/¯ 6.94 , Аноним ( 41 ), 16:36, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Еще один не смог в англицкий Повторюсь The parent project at https launch... 7.116 , Аноним ( 116 ), 17:38, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 8.123 , Аноним ( 41 ), 18:05, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.110 , Аноним ( 41 ), 17:21, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Решил зайти в репу Федоры, стало интересно откуда они сорцы брали, а то вы замучали кидать одну и ту же ссылку на Гитхаб под видом "оригинала". В Федору, как и ожидалось, собирали с лончпада... Но суть не в этом. "On-screen keyboard for TabletPC and mobility impaired users (Xorg only)" Ксорг онли. Ребятки, очнитесь.

Федора объявила отказ от Ксорга. К этому можно относиться как вам угодно. Можно любить Ксорг и ненавидеть Вейленд, можно наоборот. Но у данного конкретного дистра роудмап предписывает переход на Вейленд.

Мейнтейнер мало того, что критические баги пофиксить, еще и под вяленого должен переписать эту клавиатуру? %)