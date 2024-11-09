Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME

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|1.1, Аноним (-), 12:35, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И как это понимать? Гномокапец уже близко?)
Все адекватные дистры переходят на КДЕ?
Вообще прекрасно что лучший дистр наконец-то поставляется с лучшим ДЕ официально.
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|2.5, Аноним (5), 12:43, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> И как это понимать?
Это понимать так, что вменяемая масса пользователей шугалась от линуксов среди прочих и потому что у него такой всратый рабочий стол был в виде засилия везде GNOME дефолтом, который только официально и поддерживался.
Гномокапец уже близко?)
Нет и не предвидится в обозримом будущем, т.к. это шлак относительно стабильно работает на фоне остального и гораздо проще в поддержке, т.к. простой как обрезанный сапог.
> Все адекватные дистры переходят на КДЕ?
Нет, к сожалению RHEL-форки не переходят.
> Вообще прекрасно что лучший дистр наконец-то поставляется с лучшим ДЕ официально.
Спорное субъективное утверждение, но кормить далее я пожалуй не буду! ;)
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|3.21, BlackRot (ok), 13:15, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–32 +/–
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Вангую что дело в телеметрии - увидели что kde более популярен чем гном и выдвинули такое предложение.
Сам юзаю только kde на fedora
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|2.18, Аноним (18), 13:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не правы! Лучший дистрибутив это Каноникал Убунту. На федоре в коммандой строке я ввел apt install майнкрафт, но вышла ошибка! На Убунту ошибки не было бы. А если и была бы, то я легко загуглил бы, и все моментально исправлю. Ведь у Убунты большое коммюнити(сообщество). А на федоре тебе кинут какую то шляпу.
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|3.27, ЛщЛ (?), 13:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы не правы! Лучший дистрибутив это Каноникал Убунту. На федоре в коммандой
> строке я ввел apt install майнкрафт, но вышла ошибка! На Убунту
> ошибки не было бы. А если и была бы, то я
> легко загуглил бы, и все моментально исправлю. Ведь у Убунты большое
> коммюнити(сообщество). А на федоре тебе кинут какую то шляпу.
При всей жирности коммента соглашусь, в федорке последнее время мейнтейнеры вообще обленились, у них нет такого рвения, как у MOTU - поддерживать по возможности больше пакетов, потому что они нужны людям, в федорке наоборот чуть что не так, скорее выкинут на мороз, как это случилось с onboard с 40ой версии. В итоге оказалось, что мейнтейнеры федорки не осилили его "починить" и выкинули его на мороз вовсе, чисто потому что "да и нафиг нужно, с вяленым всё равно не работает до сих пор". Меж тем в других дистрах onboard остался, а в Mint его даже собрали так, чтобы он с новыми петонами работал из коробки и не надо было гуглить решение, которое уже было описано в заплесневелом ныне комменте к баге к этому пакету. Но мейнтейнеры федорки гуглить и читать не умеют, хотя скорее им просто в падлу, обленились просто наркоманы на зряплате! xD
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|4.41, Аноним (41), 14:11, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> onboard
Даже пришлось гуглить, что это за зверь. Вдруг и мне надо.
> "An onscreen keyboard useful for tablet PC users and for mobility impaired users."
Оказалось - не надо.
> чтобы он с новыми петонами работал из коробки и не надо было гуглить решение
Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу, а мейнтейнеры должны сами тащить? Тем более софт с околонулевой полезностью.
Короч, прально, что дропнули.
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|5.77, Мимокрокодил (?), 15:48, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> onboard
> Даже пришлось гуглить, что это за зверь. Вдруг и мне надо.
>> "An onscreen keyboard useful for tablet PC users and for mobility impaired users."
> Оказалось - не надо.
>> чтобы он с новыми петонами работал из коробки и не надо было гуглить решение
> Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу, а мейнтейнеры должны
> сами тащить? Тем более софт с околонулевой полезностью.
> Короч, прально, что дропнули.
Во-первых если не надо вам, не значит, что не надо всем остальным.
Во-вторых, что такого надо постоянно колупать ради переставления кроватей в проекте, который является виртуальной клавиатурой? Буквы местами переставлять на кверти или обои нескучные завозить?! ))
А в-третьих вы ещё и гуглить не умеете, при этом обретаясь на техническом ресурсе.
Последние активности в проекте были 4-3 месяца назад (включая форк), как раз ради фиксов того что вызывало багу.
https://github.com/dr-ni/onboard
https://github.com/keymanapp/onboard-keyman
Ай-ай, хотелось жирно набросить, но не фартануло! ))
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|6.91, Аноним (41), 16:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В Федоре дропнули, значит не сильно спросом пользовалось Так что не только мне ... большой текст свёрнут, показать
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|5.92, ЛщЛ (?), 16:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу...
До поломки работало, что до этого надо было делать? Иконки новые рисовать?
> а мейнтейнеры должны сами тащить?
Тащить? Громко сказано, хотя бы осилили патч наложить предложенный между прочим русскоязычным челом или это теперь всё, эпидемия не брать патчи по подозрению в русскости?! xD
Так и чинить оказалось легко, в итоге оказалось, что федоркомейнтенеры гуглить не научились, сами не справились и выкинули на мороз пакет. Вот линухоминтуи оказались не такими упоротыми и разобрались в чём дело, потому что эти реально дистр делают для людей и по ним видно, что сами им пользуются, а не как красношяпыши и каноникалов-овцы.
>Тем более софт с околонулевой полезностью.
Ну, всё ясно-понятно, анону с опеннетов ненужна, значит всем остальным нинужна! xD
> Проект в забвении 7+ лет
> Даже пришлось гуглить
Хреново гуглил.
Это как раз форк брошен 8 лет назад
О том что это форк оригинала с лаунчпада об этом сразу прямо и написано:
"About
Fork of https://launchpad.net/onboard "
https://github.com/jegger/onboard/tree/master
А оригинал вот: https://github.com/dr-ni/onboard
"Onboard is an onscreen keyboard useful for everybody that cannot use a hardware keyboard; for example TabletPC users, mobility impaired users,...
launchpad.net/onboard"
Последний коммит 23 июля сего года))
> Короч, прально, что дропнули.
Ну кому как, в федорке вот дропнули, а в других дистрах нет и всё ещё можно пользоваться, в некоторых даже из коробки ;)
А потом спрашивают, почему хомячки выбирают линухоминты. ¯\_(ツ)_/¯
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|6.94, Аноним (41), 16:36, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Еще один не смог в англицкий Повторюсь The parent project at https launch... большой текст свёрнут, показать
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|4.110, Аноним (41), 17:21, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Решил зайти в репу Федоры, стало интересно откуда они сорцы брали, а то вы замучали кидать одну и ту же ссылку на Гитхаб под видом "оригинала". В Федору, как и ожидалось, собирали с лончпада... Но суть не в этом.
"On-screen keyboard for TabletPC and mobility impaired users (Xorg only)"
Ксорг онли. Ребятки, очнитесь.
Федора объявила отказ от Ксорга. К этому можно относиться как вам угодно. Можно любить Ксорг и ненавидеть Вейленд, можно наоборот. Но у данного конкретного дистра роудмап предписывает переход на Вейленд.
Мейнтейнер мало того, что критические баги пофиксить, еще и под вяленого должен переписать эту клавиатуру? %)
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|3.34, Аноним (34), 13:37, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Д кстати тоже испоьзую Unbuntu, по причине ее большей распространенности и обилии информации. Быстроиграющие недельные форки, distrb утивы не внушают доверия.
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|3.56, Вертел ваши спинеры (?), 15:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучший дистрибутив это Каноникал Убунту.
За последние несколько лет вижу ощутимый рост присутствия Федоры как на десктопах, так и на серверах.
Тенденция в динамике налицо. Если так дальше продолжится, то Убунту пpocpeт все полимеры.
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|4.93, Аноним (41), 16:30, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> За последние несколько лет вижу ощутимый рост присутствия Федоры как на десктопах
Поддерживаю. Переехал на Федору некоторое время назад, и замечаю, что нужный мне малораспространенный софт со временем начали собирать в том числе и под Федору. Чувствуется, что Федора на подъеме.
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|1.3, Аноним (5), 12:38, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Решение принято после публикацией разработчиками, занимающимися сопровождением сборки Fedora с KDE, предложения по замене GNOME на KDE в в продвигаемой по умолчанию редакции."
Хренасе они смелые, наглость второе счастье! ))
Но в итоге-то согласились KDE поддерживать как вторую основную среду и это просто отлично, а то её в дефолтной поддержке нет нигде в мейнстримовых релизных дистрах!
Тут на днях и Шатлврот заговорил о том, что они снова начинают взаимодействовать с командой KDE, неужель их какая-то собака-адеквака покусала?! xD
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|2.7, Аноним (7), 12:47, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гном завязан на легаси технологии и переписывать никто не спешит, у кед какие-то стрёмные баги, которые все игнорируют десятилетиями.
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|3.8, Аноним (5), 12:54, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гном завязан на легаси технологии и переписывать никто не спешит, у кед
> какие-то стрёмные баги, которые все игнорируют десятилетиями.
При всей пагубности подхода "тяп-ляп и в продакшон" коим страдают сейчас почти все молодые разработчики по крайней мере в мире "линуксового" десктопного софта, разработчики KDE при всём при этом хотя бы делают что-то похожее на рабочий стол здорового человека, умудряясь при этом ещё запиливать поддержку новых технологий быстрее и лучше, чем в команде наркоманов с официальным трудоустройством.
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|4.12, Аноним (7), 13:03, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего хорошего о разработчиках KDE сказать не могу. Это те самые люди, которые хардкодят переменные (хотя проблема решилась за месяц, а пользователи получили удаление хардкода только через полгода) и хардкодят сохранение табов в dolphin по таймеру из-за бага в сессии вялого. Пока чинится откатом коммитов, но уже настолько запутаная история коммитов (1 коммит делает 100 вещей в куче несвязанных мест) что это всё большая проблема.
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|5.22, Аноним (5), 13:17, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничего хорошего о разработчиках KDE сказать не могу. Это те самые люди,
> которые хардкодят переменные (хотя проблема решилась за месяц, а пользователи получили
> удаление хардкода только через полгода) и хардкодят сохранение табов в dolphin
> по таймеру из-за бага в сессии вялого. Пока чинится откатом коммитов,
> но уже настолько запутаная история коммитов (1 коммит делает 100 вещей
> в куче несвязанных мест) что это всё большая проблема.
На фоне того что у них в итоге получается это хотя бы можно местами спускать на тормозах, особенно при условии монструозности проекта и такой крохотной для такого проекта команде.
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|1.4, Доктор Альба (?), 12:41, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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KDE, как мне кажется, после многолетнего использования Windows выглядит намного привычнее, чем Gnome.
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|2.6, Аноним (5), 12:46, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> KDE, как мне кажется, после многолетнего использования Windows выглядит намного привычнее,
> чем Gnome.
Вам не кажется, потому как GNOME это даже не закос под macOS, это какой-то недо-iOS, что для планшетов может и норм, но для классического десктопа/ляптопа просто какое-то лютое издевательство.
Но самая вменяемая из популярных всё равно Xfce ;)
А тут ещё COSMIC как допилят до юзабельного состояния, то будет и более вменяемая замена Гному, т.к. будет лишена привязки к вечноломаемому GTK. ))
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|3.30, Мальчиш (?), 13:33, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но самая вменяемая из популярных всё равно Xfce ;)
Популярных среди возрастной категории 50+ с корой дуба, гимпoм и z авaтаркoй в телеге?
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|2.38, AlexYeCu (ok), 14:01, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>KDE, как мне кажется, после многолетнего использования Windows выглядит намного привычнее, чем Gnome.
Практика показывает, что после многолетнего использования Windows, непривычно выглядит очередная редакция Windows.
В остальном же разница минимально. Но именно этот минимум, частенько, и составляет разницу между удобным-функциональным и полной его противоположностью.
Разница между Dolphin, Nautilus и Explorer на первый вгляд невелика.
Вот только первый умеет в быстрый фильтр, группы, внешние отрисовщики миниатюр, да ещё и прятать меню; второй — ничего из вышеперечисленного (впрочем, давно не видел, может и прикрутили чего уже), а у третьего балбесы-разработчики повесили действия на alt — клавишу-модификатор.
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|2.14, Аноним (5), 13:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В redhat наконец-то появились анимешники, которые этот KDE смогли пропатчить.
Наверное, причём анимешники старой школы, а то новые анимешники как раз в основной массе за GNOME, судя по тому что я наблюдаю, да ещё и часто трапы к тому же, а общем, разделяют ценности разрабов GNOME. xD
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|1.11, Аноним (-), 13:03, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Показательное событие.
Доказывает что на линуксе существуют всего два нормальных ДЕ.
Остальное - или вясяноподелия вроде крысы, или вообще наглухо отбитая маргинальщина.
И оба эти ДЕ уходят от иксов.
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|2.16, дАнон (?), 13:06, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Васяночего?
Да тут скорее Гном один просто крупный проект крупного Васи
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|2.17, Аноним (5), 13:07, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Показательное событие.
> Доказывает что на линуксе существуют всего два нормальных ДЕ.
> Остальное - или вясяноподелия вроде крысы, или вообще наглухо отбитая маргинальщина.
> И оба эти ДЕ уходят от иксов.
Жирок к зиме стоит запасать, а не разбазаривать, уважаемый! ;)
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|2.26, Мальчиш (?), 13:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что эти ДЕ олицетворяют собою два тулкита. Остальные ДЕ не имеют своих тулкитов и по большому счету являются маргинальными.
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|3.43, Аноним (41), 14:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что эти ДЕ олицетворяют собою два тулкита. Остальные ДЕ не имеют своих тулкитов
Тама еще никто на электроне не выстрадал ДЕ?
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|5.117, Аноним (41), 17:39, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно? А то я чот сумлеваюсь. Они и в Хроме-то весь ЮИ сишечкой на гвозди натянули.
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|1.13, Teocally (?), 13:04, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"Самая вменяемая" из DE - это МАТЕ.
Странно, что люди не знают столь очевидные вещи :)
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|3.25, Мальчиш (?), 13:22, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крыcа катит только в комплекте с дебианом, корой дуба и предустановленным гимпoм!
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|4.54, Аноним (60), 15:00, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От него толку мало, потому что у космика нет своего тулкита, а значит вырвиглазность libadwaita и супового набора из qt никто не отменял.
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|5.68, мяв (?), 15:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы б хоть чуть-чуть про него почитали .. там iced.
даже новость есть "в космик будут использовать айсд вместо гтк"
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|6.111, Аноним (41), 17:26, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы б хоть чуть-чуть про него почитали .. там iced.
> даже новость есть "в космик будут использовать айсд вместо гтк"
Как-то пронеслось это мимо меня. Спасибо за инфу.
Я как-то ставил IRC клиент, писаный на расте с этим отмороженным тулкитом.
Это такая жесть. Врагу не пожелал бы такого ЮИ. Нечитабельная каша.
Космик теперь вообще не интересует.
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|3.66, Аноним (66), 15:22, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> крыса
Зачем столько жыра? Я от предыдущих комментариев не успел ещё монитор протереть.
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|1.19, Аноним (19), 13:10, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Им нужно запилить Fedora DWM Cli Desktop Edition, тогда был бы толк, а так не нужно.
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|1.23, Мальчиш (?), 13:21, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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KDE развивается, в отличии от гнома, который мало чем отличается от гнома 10 летней давности.
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|2.36, Аноним (36), 13:42, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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развивается-то развивается, но только не туда куда хотелось бы ...
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|3.45, Аноним (41), 14:20, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А куда надо? Как Гном в дивёрсити, воук и иклюзивность? Может еще АИ хочешь туда замешать?
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|1.35, Аноним (35), 13:41, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Fedora KDE Plasma Desktop Edition 41
>Intel Core Ultra 9 285K
Сколько раз ругали за такие глупые длинные наименования.
Зачем так делать?
Почему Fedora Workstation KDE нельзя было назвать?
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|1.39, Аноним (-), 14:04, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Среди ноющих никто не догадался понять простую истину - Fedora создана и существует, как тестовый полигон для CentOS Stream и RHEL.
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|2.81, Аноним (5), 15:58, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Среди ноющих никто не догадался понять простую истину - Fedora создана и
> существует, как тестовый полигон для CentOS Stream и RHEL.
Я не заню кто на голубом глазу с пеной у рта будет рвать дупу доказывая обратное... хотя нет, знаю одного такого линухоблогира в интернетах... да даже не одного. ))
При всём при этом, при всей этой сермяжной правде этот факт не мешает этим добром пользоваться, у этого поделия даже запланированные релизы есть с помощью которых даже можно планирование какое-то делать по переезду с релиза на релиз, а в промежутке не париться что что-то сломают новыми версиями, с пылу с жару из под коня.
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|1.40, anonymous (??), 14:08, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пропал Калабуховский дом. Сначала в RedHat времён Alan Cox был строжайший курс на чистый столлмановский свобродный опенсорс, выкинули на мороз проприетарных Троллтехов и KDE, выкинули нвидию и даже проплатили по крайней мере начальный этап разработки nuvo (пока нвидия а потом и остальные не огородились шифроваными блобами фирмвари которые не взломать), потом (примерно со смерти автора yum Seth Vidal) принялись вкапывать по капле раба обратно. Заигрывать с проприетарщиной, потом торпедировать возможность разобраться в патчах к ядру (строжайший антисполманновский шаг - Слоллман затеял всё ради упрощения починки принтера а тут наоборот намеренно усложняют возможность починки путём запутывания смысла изменения в патчах, мотивируя тем что оракл крадёт наработки). Потом пошло как то всё по наклонной - лгбт Outreachy когда в ленте новостей по федодру жирные бабищи стали постить ежедневные селфи под лозунгом "каждый день минимум по фотке". Ну ладно сначала ароде терпимо может так и надо. Через пол года все наелись этим спамом и тупо сникли - а всё, поздняк метаться. Потом уничтожение CentOS. Ну и вот финал - проприетарный нвидия блоб(пока не в основной репе но чудесным образом активизировалась работа над багами в mutter ) и кде воткнут обратно.
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|2.47, Аноним (46), 14:37, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что оказалось, что людям работать надо, а не на свободку молиться.
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|3.50, Аноним (60), 14:55, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что не каждый готов к свободе. 90-е годы тому пример, когда была тотальная свобода, делай что хочешь, поднялись и стали "новыми руccкими" только единицы, остальные показали, что представляют собой лишь кормовую базу для 0.01% успешных.
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|2.53, Аноним (48), 14:59, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может, в то время GNOME и соответствовал чистому столмановскому свободному курсу, но про нынешний этого не сказать. KDE даже более нынешнего GNOME свободен - KDE e.V. ни под кем не ходит.
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|2.82, ЛщЛ (?), 16:01, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> тут наоборот намеренно усложняют возможность починки путём запутывания смысла изменения
> в патчах, мотивируя тем что оракл крадёт наработки). Потом пошло как
> то всё по наклонной - лгбт Outreachy когда в ленте новостей
> по федодру жирные бабищи стали постить ежедневные селфи под лозунгом
> "каждый день минимум по фотке". Ну ладно сначала ароде терпимо может
> так и надо. Через пол года все наелись этим спамом и
> тупо сникли - а всё, поздняк метаться. Потом уничтожение CentOS. Ну
> и вот финал - проприетарный нвидия блоб(пока не в основной репе
> но чудесным образом активизировалась работа над багами в mutter ) и
> кде воткнут обратно.
Ага-ага, это вообще всё лоббирование засланных от M$ казачков, ведь это же им надо чтобы немамонты халявно тестили кроссплатформенные проекты на кроссплатформенных культях, в отличие от красноглазых замшелых GTKах, ага! ;)
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|1.44, Аноним (44), 14:20, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В 1998 году я впервые начал юзать линкус на десктопе.
И ставил я себе тогда, собирая сам, kde какую-то бету.
Тогда оно было относительно хорошо.
Но потом свернули не туда.
С тех пор не смотрел :-)
А щас и гном тоже не туда...
вся надежда теперь на fly ;-)
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|2.57, Аноним (48), 15:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В 1998 году я впервые начал юзать линкус на десктопе.
Пожалуй, я тоже. Но не с KDE начинал, а что там было в Caldera Linux, потом Линукс Красная Шапочка. А KDE пристрастился с Mandrake 7 и поныне вот.
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|3.59, Аноним (60), 15:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Линукс Красная Шапочка
Фига се ты древний, я уж думал все забыли этот легендарный для своего времени дистр. А ведь у меня до сих пор их CD есть! :D
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|4.79, Lyrix (ok), 15:52, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется, в те времена "красная шапочка" ассоциировалась со шприцем 2х кубовым;)
В те же года познакомится с линухой на Enlightenment, это был эффект "Wow", после винды 98 то... Но, мне, как подростку, хотелось больше в игры, чем через модем в чате "Кроватка" сидеть, потому на следующие лет 10-15 остался на Мастдае :)
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|3.103, Аноним (-), 17:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Линукс Красная Шапочка
Смутно припоминаю. Короче, это были девяностые братан! Шапка котелок(как у спецназовцев), чёрная кожанная куртка(как у мафиози), чёрные брюки и чёрные туфли. Малиновые пинджаки стали популярнее позже, в начале нулевых, я их не надевал.
Русский Linux "Красная Шапочка" - стандартный UNIX, не требующий платы за лицензирование и без ограничения числа установок. Он позволит вам:
-- подключить локальную сеть к Интернету;
-- создать на вашем компьютере профессиональную UNIX-станцию;
-- создать Web-сервер;
-- запускать программы других операционных систем (DOS, Windows, FreeBSD, SCO)
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|1.55, Admino (ok), 15:07, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох, зря они это. Две среды поддерживать куда сложнее чем одну. Уже предвижу такие диалоги:
Пользователь: а как мне сделать Х?
QA: а у вас KDE или Gnome?
Пользователь (если ещё не ушёл): а я не знаааааю!
QA: что у вас в левом верхнем углу?
Пользователь (настроивший среду по самое нехочу): погоду показывает?
QA: ....
Пользователь: а на мониторе гномик сидит!
QA: Ага! Вам надо…
Пользователь: тряпошный! Мне мама подарила!
QA: .......
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|2.61, Трианон (ok), 15:16, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользователь: а на мониторе гномик сидит!
112: Пожалуйста, не кладите трубку, оставайтесь на месте! Скорая уже выехала, вам помогут.
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|1.62, Аноним (63), 15:17, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это хорошо, наконец нормальный rpm дистр обзавёлся kde. Хотя оно и раньше вроде было.
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|1.65, Аноним (66), 15:21, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кому и зачем это может быть нужно, когда есть православная Windows 11 Home Edition?
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|2.70, Аноним (48), 15:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как там "обезличенные" параметры, периодические скриншоты, облачные аккаунты? Всё для улучшения вашего удобства?
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|6.96, Аноним (41), 16:48, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шапочку носить надо. Иначе есть риск менингит подхватить. Не болей.
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|2.108, Аноним (-), 17:11, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>есть православная Windows 11 Home Edition?
А зачем? Чтобы Винда делала скриншоты моего рабочего стола и отправляла их на свои сервера?
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|1.75, Аноним (76), 15:44, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор KDE немец награжденный медалью «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», думаем, сомневаемся. Если что авторы Гнома мексиканы. Из двух зол.
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|2.80, Lyrix (ok), 15:57, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ведь немцы всегда делали годные вещи, лучшее инженеры были. Теперь экономика Германии трещит по швам, компании переезжают в США. Так что автор может релацироваться... Я б на его месте выбрал Минск - прекрасный чистый и безопасный город в отличии от Берлина и какого нить Сан Франциско ;)
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|4.97, Аноним (41), 16:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Минск - безопасный: Однако, вы шютник.
Что, могут нож к горлу приставить и на мобилку гопнуть?
Бомжи и наркоманы ходят?
Страшно ночью по улицам ходить?
В чём опасность Минска?
Я, если что, там не был ни разу, но всегда казалось, что в Белоруссии поспокойнее и безопаснее, чем там, где я живу. Хотя и тут вполне безопасно.
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|4.102, Аноним (66), 17:04, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Явно безопаснее твоего куёва, там хотя бы мовных патрулей и тцкшников нет.
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|3.128, Аноним (130), 18:20, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стана НАТО уязвимости по заказу бундесвера. Нет дружбы. Ну ты понял.
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|2.84, ЛщЛ (?), 16:09, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Автор KDE немец награжденный медалью «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»,
> думаем, сомневаемся. Если что авторы Гнома мексиканы. Из двух зол.
Текущие авторы Гнома уже давно не мексиканы, а тридварасы, что по сути, что по деятельности. ¯\_(ツ)_/¯
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|1.78, zog (??), 15:50, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё правильно. GNOME должен быть разрушен!
Жаль, что вариант с Cinnamon не получил аналогичный статус.
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|2.86, DP (?), 16:11, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё правильно. GNOME должен быть разрушен!
> Жаль, что вариант с Cinnamon не получил аналогичный статус.
Вы ещё форк форка в котором варился форк, все произрастающие из гномощели припомните!
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|2.88, Аноним (88), 16:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cinnamon надо гнать ссаными тряпками, так как они просто паразитирует на великой убунту!
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|3.120, Аноним (41), 17:43, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Cinnamon
Вторая нормальная ДЕ после КДЕ.
Успехов разрабам портировать на Вейленд.
Они молодцы.
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|3.129, Вертел ваши спинеры (?), 18:21, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просто паразитирует на великой убунту!
Так этож копилефт: код свободен от разработчика. Убунту никак форку Минт помешать не может.
GPL - все как вы любите
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|1.105, Аноним (107), 17:06, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пусть разработчики KDE идут в дальнее пешее путешествие. GNOME на голову круче и лучше этого мусорного кде-недоразумения, захотели видите-ли. Обойдутся.
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|2.106, Аноним (66), 17:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем ты жырком разбрасывается так? Нынче идут голодные времена, беречь его надо.
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|3.109, Аноним (107), 17:15, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пишу сейчас с Fedora 41 Gnome. Это лучшее, что сейчас есть в мире Линукс с т.зр. чистоты, дизайна и отточенности интерфейса, стабильности и удобства использования с расширениями. У KDE - много, много недостатков.
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|5.121, Аноним (-), 18:02, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но 99% своего времени ты сидишь почему-то в уютненькой десяточке, о остальной 1% времени ты занимаешься дистрохопингом, в попытке найти заменитель макос, потому что на сам мак у тебя нет денег 😉
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|6.125, Аноним (41), 18:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но 99% своего времени ты сидишь почему-то в уютненькой десяточке, о остальной 1% времени ты занимаешься дистрохопингом, в попытке найти заменитель макос, потому что на сам мак у тебя нет денег 😉
По всем пунктам мимо. Но ты старайся.
Ну, хорошо, ладно, с последним ты не промахнулся. У меня действительно нет денег на мак, хоть я бы и не отказался от ноута на нём. Ну, так, чисто поиграться и, может, раз в пару недель несколько часов поработать на даче. Всё остальное время ноут мне ни к чему, за полноценным компьютером работать удобнее.
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|1.115, _ (??), 17:36, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Весь десктопный линукс - "сорта"!(С). Увы :(
Да, доношу свое ценное...
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|2.118, Аноним (-), 17:40, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я с тобой полностью согласен. Нас тут не много таких, остальные фанатики (которые правда сами пишут из под 10 винды, но топат за линпус на десктопе).
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|2.133, Вертел ваши спинеры (?), 18:31, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Весь десктопный линукс - "сорта"!(С). Увы :(
К сожалению, весь десктоп сейчас - это сорта...
Направление настольных компов никому не нитересно и денег туда не вкладывают.
Я бы с удовольствием от дестопного линукса отказался, если бы было куда убежать.
Поэтому и сижу на Федоре с КДЕ, как наименьшем из зол
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