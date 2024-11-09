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Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME

09.11.2024 12:29

Управляющий совет проекта Fedora утвердил придание сборке Fedora KDE Desktop Spin статуса базовой редакции дистрибутива, идентичной по уровню поддержки с Fedora Workstation. Таким образом, начиная с Fedora 42 варианты дистрибутива с GNOME и KDE будут иметь иметь идентичный статус и станут преподноситься на равных. Среди прочего, Fedora KDE Plasma Desktop Edition получит аналогичный уровень маркетингового продвижения и будет иметь такое же представление на сайте fedoraproject.org. Специфичные для KDE серьёзные проблемы будут рассматриваться как блокирующие релиз, так же, как ранее блокировали релиз серьёзные проблемы в GNOME.

Решение принято после публикации разработчиками, занимающимися сопровождением сборки Fedora с KDE, предложения по замене GNOME на KDE в продвигаемой по умолчанию редакции Fedora Workstation. В ходе обсуждения разработчики дистрибутива пришли к выводу, что нет значимых причин, которые бы мешали рассматривать два пользовательских окружения в качестве первичных. Разработчики Fedora KDE Plasma Desktop Edition согласились и отозвали своё предложение по замене GNOME на KDE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11
  3. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  4. OpenNews: Проект ALDOS развивает вариант Fedora без systemd
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 41
  6. OpenNews: В Fedora 42 намерены реализовать телеметрию и изменить модель доступа к дискам и flatpak
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62206-fedora
Ключевые слова: fedora, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (128) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:35, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как это понимать? Гномокапец уже близко?)
    Все адекватные дистры переходят на КДЕ?

    Вообще прекрасно что лучший дистр наконец-то поставляется с лучшим ДЕ официально.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:43, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > И как это понимать?

    Это понимать так, что вменяемая масса пользователей шугалась от линуксов среди прочих и потому что у него такой всратый рабочий стол был в виде засилия везде GNOME дефолтом, который только официально и поддерживался.

    Гномокапец уже близко?)
    Нет и не предвидится в обозримом будущем, т.к. это шлак относительно стабильно работает на фоне остального и гораздо проще в поддержке, т.к. простой как обрезанный сапог.

    > Все адекватные дистры переходят на КДЕ?

    Нет, к сожалению RHEL-форки не переходят.

    > Вообще прекрасно что лучший дистр наконец-то поставляется с лучшим ДЕ официально.

    Спорное субъективное утверждение, но кормить далее я пожалуй не буду! ;)

     
     
  • 3.21, BlackRot (ok), 13:15, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –32 +/
    Вангую что дело в телеметрии - увидели что kde более популярен чем гном и выдвинули такое предложение.
    Сам юзаю только kde на fedora
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не правы! Лучший дистрибутив это Каноникал Убунту. На федоре в коммандой строке я ввел apt install майнкрафт, но вышла ошибка! На Убунту ошибки не было бы. А если и была бы, то я легко загуглил бы, и все моментально исправлю. Ведь у Убунты большое коммюнити(сообщество). А на федоре тебе кинут какую то шляпу.
     
     
  • 3.27, ЛщЛ (?), 13:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы не правы! Лучший дистрибутив это Каноникал Убунту. На федоре в коммандой
    > строке я ввел apt install майнкрафт, но вышла ошибка! На Убунту
    > ошибки не было бы. А если и была бы, то я
    > легко загуглил бы, и все моментально исправлю. Ведь у Убунты большое
    > коммюнити(сообщество). А на федоре тебе кинут какую то шляпу.

    При всей жирности коммента соглашусь, в федорке последнее время мейнтейнеры вообще обленились, у них нет такого рвения, как у MOTU - поддерживать по возможности больше пакетов, потому что они нужны людям, в федорке наоборот чуть что не так, скорее выкинут на мороз, как это случилось с onboard с 40ой версии. В итоге оказалось, что мейнтейнеры федорки не осилили его "починить" и выкинули его на мороз вовсе, чисто потому что "да и нафиг нужно, с вяленым всё равно не работает до сих пор". Меж тем в других дистрах onboard остался, а в Mint его даже собрали так, чтобы он с новыми петонами работал из коробки и не надо было гуглить решение, которое уже было описано в заплесневелом ныне комменте к баге к этому пакету. Но мейнтейнеры федорки гуглить и читать не умеют, хотя скорее им просто в падлу, обленились просто наркоманы на зряплате! xD

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 14:11, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > onboard

    Даже пришлось гуглить, что это за зверь. Вдруг и мне надо.

    > "An onscreen keyboard useful for tablet PC users and for mobility impaired users."

    Оказалось - не надо.

    > чтобы он с новыми петонами работал из коробки и не надо было гуглить решение

    Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу, а мейнтейнеры должны сами тащить? Тем более софт с околонулевой полезностью.

    Короч, прально, что дропнули.

     
     
  • 5.46, Аноним (46), 14:32, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Оказалось - не надо.

    …вам.

     
  • 5.77, Мимокрокодил (?), 15:48, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> onboard
    > Даже пришлось гуглить, что это за зверь. Вдруг и мне надо.
    >> "An onscreen keyboard useful for tablet PC users and for mobility impaired users."
    > Оказалось - не надо.
    >> чтобы он с новыми петонами работал из коробки и не надо было гуглить решение
    > Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу, а мейнтейнеры должны
    > сами тащить? Тем более софт с околонулевой полезностью.
    > Короч, прально, что дропнули.

    Во-первых если не надо вам, не значит, что не надо всем остальным.
    Во-вторых, что такого надо постоянно колупать ради переставления кроватей в проекте, который является виртуальной клавиатурой? Буквы местами переставлять на кверти или обои нескучные завозить?! ))
    А в-третьих вы ещё и гуглить не умеете, при этом обретаясь на техническом ресурсе.
    Последние активности в проекте были 4-3 месяца назад (включая форк), как раз ради фиксов того что вызывало багу.
    https://github.com/dr-ni/onboard
    https://github.com/keymanapp/onboard-keyman

    Ай-ай, хотелось жирно набросить, но не фартануло! ))

     
     
  • 6.91, Аноним (41), 16:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Федоре дропнули, значит не сильно спросом пользовалось Так что не только мне ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.92, ЛщЛ (?), 16:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проект в забвении 7+ лет. Разрабам на него пофигу...

    До поломки работало, что до этого надо было делать? Иконки новые рисовать?

    > а мейнтейнеры должны сами тащить?

    Тащить? Громко сказано, хотя бы осилили патч наложить предложенный между прочим русскоязычным челом или это теперь всё, эпидемия не брать патчи по подозрению в русскости?! xD

    Так и чинить оказалось легко, в итоге оказалось, что федоркомейнтенеры гуглить не научились, сами не справились и выкинули на мороз пакет. Вот линухоминтуи оказались не такими упоротыми и разобрались в чём дело, потому что эти реально дистр делают для людей и по ним видно, что сами им пользуются, а не как красношяпыши и каноникалов-овцы.

    >Тем более софт с околонулевой полезностью.

    Ну, всё ясно-понятно, анону с опеннетов ненужна, значит всем остальным нинужна! xD

    > Проект в забвении 7+ лет
    > Даже пришлось гуглить

    Хреново гуглил.
    Это как раз форк брошен 8 лет назад
    О том что это форк оригинала с лаунчпада об этом сразу прямо и написано:
    "About
    Fork of https://launchpad.net/onboard "
    https://github.com/jegger/onboard/tree/master
    А оригинал вот: https://github.com/dr-ni/onboard
    "Onboard is an onscreen keyboard useful for everybody that cannot use a hardware keyboard; for example TabletPC users, mobility impaired users,...
    launchpad.net/onboard"
    Последний коммит 23 июля сего года))

    > Короч, прально, что дропнули.

    Ну кому как, в федорке вот дропнули, а в других дистрах нет и всё ещё можно пользоваться, в некоторых даже из коробки ;)
    А потом спрашивают, почему хомячки выбирают линухоминты. ¯\_(ツ)_/¯

     
     
  • 6.94, Аноним (41), 16:36, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один не смог в англицкий Повторюсь The parent project at https launch... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.116, Аноним (116), 17:38, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 8.123, Аноним (41), 18:05, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.110, Аноним (41), 17:21, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решил зайти в репу Федоры, стало интересно откуда они сорцы брали, а то вы замучали кидать одну и ту же ссылку на Гитхаб под видом "оригинала". В Федору, как и ожидалось, собирали с лончпада... Но суть не в этом.

    "On-screen keyboard for TabletPC and mobility impaired users (Xorg only)"

    Ксорг онли. Ребятки, очнитесь.
    Федора объявила отказ от Ксорга. К этому можно относиться как вам угодно. Можно любить Ксорг и ненавидеть Вейленд, можно наоборот. Но у данного конкретного дистра роудмап предписывает переход на Вейленд.
    Мейнтейнер мало того, что критические баги пофиксить, еще и под вяленого должен переписать эту клавиатуру? %)

     
  • 3.34, Аноним (34), 13:37, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Д кстати тоже испоьзую Unbuntu, по причине ее большей распространенности и обилии информации. Быстроиграющие недельные форки, distrb утивы не внушают доверия.
     
  • 3.56, Вертел ваши спинеры (?), 15:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучший дистрибутив это Каноникал Убунту.

    За последние несколько лет вижу ощутимый рост присутствия Федоры как на десктопах, так и на серверах.
    Тенденция в динамике налицо. Если так дальше продолжится, то Убунту пpocpeт все полимеры.

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 15:16, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.90, Вертел ваши спинеры (?), 16:22, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я их с 2012 года верчу.
    Pop it пробовал нажимать, но, не то. Так не вставляет.
     
  • 4.93, Аноним (41), 16:30, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За последние несколько лет вижу ощутимый рост присутствия Федоры как на десктопах

    Поддерживаю. Переехал на Федору некоторое время назад, и замечаю, что нужный мне малораспространенный софт со временем начали собирать в том числе и под Федору. Чувствуется, что Федора на подъеме.

     
  • 3.122, Аноним (122), 18:05, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (19)

  • 1.3, Аноним (5), 12:38, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Решение принято после публикацией разработчиками, занимающимися сопровождением сборки Fedora с KDE, предложения по замене GNOME на KDE в в продвигаемой по умолчанию редакции."
    Хренасе они смелые, наглость второе счастье! ))

    Но в итоге-то согласились KDE поддерживать как вторую основную среду и это просто отлично, а то её в дефолтной поддержке нет нигде в мейнстримовых релизных дистрах!

    Тут на днях и Шатлврот заговорил о том, что они снова начинают взаимодействовать с командой KDE, неужель их какая-то собака-адеквака покусала?! xD

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:47, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гном завязан на легаси технологии и переписывать никто не спешит, у кед какие-то стрёмные баги, которые все игнорируют десятилетиями.
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 12:54, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гном завязан на легаси технологии и переписывать никто не спешит, у кед
    > какие-то стрёмные баги, которые все игнорируют десятилетиями.

    При всей пагубности подхода "тяп-ляп и в продакшон" коим страдают сейчас почти все молодые разработчики по крайней мере в мире "линуксового" десктопного софта, разработчики KDE при всём при этом хотя бы делают что-то похожее на рабочий стол здорового человека, умудряясь при этом ещё запиливать поддержку новых технологий быстрее и лучше, чем в команде наркоманов с официальным трудоустройством.

     
     
  • 4.12, Аноним (7), 13:03, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего хорошего о разработчиках KDE сказать не могу. Это те самые люди, которые хардкодят переменные (хотя проблема решилась за месяц, а пользователи получили удаление хардкода только через полгода) и хардкодят сохранение табов в dolphin по таймеру из-за бага в сессии вялого. Пока чинится откатом коммитов, но уже настолько запутаная история коммитов (1 коммит делает 100 вещей в куче несвязанных мест) что это всё большая проблема.
     
     
  • 5.22, Аноним (5), 13:17, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего хорошего о разработчиках KDE сказать не могу. Это те самые люди,
    > которые хардкодят переменные (хотя проблема решилась за месяц, а пользователи получили
    > удаление хардкода только через полгода) и хардкодят сохранение табов в dolphin
    > по таймеру из-за бага в сессии вялого. Пока чинится откатом коммитов,
    > но уже настолько запутаная история коммитов (1 коммит делает 100 вещей
    > в куче несвязанных мест) что это всё большая проблема.

    На фоне того что у них в итоге получается это хотя бы можно местами спускать на тормозах, особенно при условии монструозности проекта и такой крохотной для такого проекта команде.

     

  • 1.4, Доктор Альба (?), 12:41, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE, как мне кажется, после многолетнего использования Windows выглядит намного привычнее, чем Gnome.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 12:46, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > KDE, как мне кажется, после многолетнего использования Windows выглядит намного привычнее,
    > чем Gnome.

    Вам не кажется, потому как GNOME это даже не закос под macOS, это какой-то недо-iOS, что для планшетов может и норм, но для классического десктопа/ляптопа просто какое-то лютое издевательство.

    Но самая вменяемая из популярных всё равно Xfce ;)

    А тут ещё COSMIC как допилят до юзабельного состояния, то будет и более вменяемая замена Гному, т.к. будет лишена привязки к вечноломаемому GTK. ))

     
     
  • 3.30, Мальчиш (?), 13:33, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но самая вменяемая из популярных всё равно Xfce ;)

    Популярных среди возрастной категории 50+ с корой дуба, гимпoм и z авaтаркoй в телеге?

     
  • 2.38, AlexYeCu (ok), 14:01, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >KDE, как мне кажется, после многолетнего использования Windows выглядит намного привычнее, чем Gnome.

    Практика показывает, что после многолетнего использования Windows, непривычно выглядит очередная редакция Windows.

    В остальном же разница минимально. Но именно этот минимум, частенько, и составляет разницу между удобным-функциональным и полной его противоположностью.

    Разница между Dolphin, Nautilus и Explorer на первый вгляд невелика.

    Вот только первый умеет в быстрый фильтр, группы, внешние отрисовщики миниатюр, да ещё и прятать меню; второй — ничего из вышеперечисленного (впрочем, давно не видел, может и прикрутили чего уже), а у третьего балбесы-разработчики повесили действия на alt — клавишу-модификатор.

     
  • 2.107, Аноним (107), 17:10, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе кажется. Винда теперь как-раз на Гнома стала похожа.
     

  • 1.10, Джуанг Хенсен (?), 12:58, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    В redhat наконец-то появились анимешники, которые этот KDE смогли пропатчить.
     
     
  • 2.14, Аноним (5), 13:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В redhat наконец-то появились анимешники, которые этот KDE смогли пропатчить.

    Наверное, причём анимешники старой школы, а то новые анимешники как раз в основной массе за GNOME, судя по тому что я наблюдаю, да ещё и часто трапы к тому же, а общем, разделяют ценности разрабов GNOME. xD

     
  • 2.28, Мальчиш (?), 13:27, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (-), 13:03, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Показательное событие.
    Доказывает что на линуксе существуют всего два нормальных ДЕ.
    Остальное - или вясяноподелия вроде крысы, или вообще наглухо отбитая маргинальщина.
    И оба эти ДЕ уходят от иксов.

     
     
  • 2.16, дАнон (?), 13:06, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Васяночего?
    Да тут скорее Гном один просто крупный проект крупного Васи
     
     
  • 3.20, Олд (?), 13:15, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (5), 13:07, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Показательное событие.
    > Доказывает что на линуксе существуют всего два нормальных ДЕ.
    > Остальное - или вясяноподелия вроде крысы, или вообще наглухо отбитая маргинальщина.
    > И оба эти ДЕ уходят от иксов.

    Жирок к зиме стоит запасать, а не разбазаривать, уважаемый! ;)

     
  • 2.26, Мальчиш (?), 13:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что эти ДЕ олицетворяют собою два тулкита. Остальные ДЕ не имеют своих тулкитов и по большому счету являются маргинальными.
     
     
  • 3.32, DP (?), 13:33, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.43, Аноним (41), 14:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что эти ДЕ олицетворяют собою два тулкита. Остальные ДЕ не имеют своих тулкитов

    Тама еще никто на электроне не выстрадал ДЕ?

     
     
  • 4.67, ryoken (ok), 15:23, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХромОСь..?
     
     
  • 5.117, Аноним (41), 17:39, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно? А то я чот сумлеваюсь. Они и в Хроме-то весь ЮИ сишечкой на гвозди натянули.
     

  • 1.13, Teocally (?), 13:04, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "Самая вменяемая" из DE - это МАТЕ.
    Странно, что люди не знают столь очевидные вещи :)
     
     
  • 2.15, дАнон (?), 13:06, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    крыса, а потом будет Cosmic
     
     
  • 3.25, Мальчиш (?), 13:22, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крыcа катит только в комплекте с дебианом, корой дуба и предустановленным гимпoм!
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:17, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У космика ещё ни одного стабильного релиза не было, окстись.
     
     
  • 4.54, Аноним (60), 15:00, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От него толку мало, потому что у космика нет своего тулкита, а значит вырвиглазность libadwaita и супового набора из qt никто не отменял.
     
     
  • 5.68, мяв (?), 15:25, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы б хоть чуть-чуть про него почитали .. там iced.
    даже новость есть "в космик будут использовать айсд вместо гтк"
     
     
  • 6.72, Аноним (60), 15:37, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 6.73, Аноним (60), 15:38, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дeбилоид
     
  • 6.111, Аноним (41), 17:26, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы б хоть чуть-чуть про него почитали .. там iced.
    > даже новость есть "в космик будут использовать айсд вместо гтк"

    Как-то пронеслось это мимо меня. Спасибо за инфу.
    Я как-то ставил IRC клиент, писаный на расте с этим отмороженным тулкитом.
    Это такая жесть. Врагу не пожелал бы такого ЮИ. Нечитабельная каша.
    Космик теперь вообще не интересует.

     
  • 3.66, Аноним (66), 15:22, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > крыса

    Зачем столько жыра? Я от предыдущих комментариев не успел ещё монитор протереть.

     
     
  • 4.112, Аноним (41), 17:27, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.19, Аноним (19), 13:10, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Им нужно запилить Fedora DWM Cli Desktop Edition, тогда был бы толк, а так не нужно.
     
     
  • 2.29, Мальчиш (?), 13:29, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.63, Аноним (63), 15:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kлoyн
     

  • 1.23, Мальчиш (?), 13:21, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    KDE развивается, в отличии от гнома, который мало чем отличается от гнома 10 летней давности.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:42, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    развивается-то развивается, но только не туда куда хотелось бы ...
     
     
  • 3.45, Аноним (41), 14:20, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда надо? Как Гном в дивёрсити, воук и иклюзивность? Может еще АИ хочешь туда замешать?
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 14:45, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в выпиливание элементов интерфейса.
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:21, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:33, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.35, Аноним (35), 13:41, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Fedora KDE Plasma Desktop Edition 41
    >Intel Core Ultra 9 285K

    Сколько раз ругали за такие глупые длинные наименования.
    Зачем так делать?

    Почему Fedora Workstation KDE нельзя было назвать?

     
     
  • 2.74, Lyrix (ok), 15:40, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что уже есть Alt Workstation K :)
     

  • 1.37, pic (ok), 13:43, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздно спохватились, когда уже есть KDE Linux.
     
  • 1.39, Аноним (-), 14:04, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Среди ноющих никто не догадался понять простую истину - Fedora создана и существует, как тестовый полигон для CentOS Stream и RHEL.
     
     
  • 2.81, Аноним (5), 15:58, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Среди ноющих никто не догадался понять простую истину - Fedora создана и
    > существует, как тестовый полигон для CentOS Stream и RHEL.

    Я не заню кто на голубом глазу с пеной у рта будет рвать дупу доказывая обратное... хотя нет, знаю одного такого линухоблогира в интернетах... да даже не одного. ))

    При всём при этом, при всей этой сермяжной правде этот факт не мешает этим добром пользоваться, у этого поделия даже запланированные релизы есть с помощью которых даже можно планирование какое-то делать по переезду с релиза на релиз, а в промежутке не париться что что-то сломают новыми версиями, с пылу с жару из под коня.

     

  • 1.40, anonymous (??), 14:08, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пропал Калабуховский дом. Сначала в RedHat времён Alan Cox был строжайший курс на чистый столлмановский свобродный опенсорс, выкинули на мороз проприетарных Троллтехов и KDE, выкинули нвидию и даже проплатили по крайней мере начальный этап разработки nuvo (пока нвидия а потом и остальные не огородились шифроваными блобами фирмвари которые не взломать), потом (примерно со смерти автора yum Seth Vidal) принялись вкапывать по капле раба обратно. Заигрывать с проприетарщиной, потом торпедировать возможность разобраться в патчах к ядру (строжайший антисполманновский шаг - Слоллман затеял всё ради упрощения починки принтера а тут наоборот намеренно усложняют возможность починки путём запутывания смысла изменения в патчах, мотивируя тем что оракл крадёт наработки). Потом пошло как то всё по наклонной - лгбт Outreachy когда в ленте новостей по федодру жирные бабищи стали постить ежедневные селфи под  лозунгом "каждый день минимум по фотке". Ну ладно сначала ароде терпимо может так и надо. Через пол года все наелись этим спамом и тупо сникли - а всё, поздняк метаться. Потом уничтожение CentOS. Ну и вот финал - проприетарный нвидия блоб(пока не в основной репе но чудесным образом активизировалась работа над багами в mutter ) и кде воткнут обратно.
     
     
  • 2.47, Аноним (46), 14:37, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что оказалось, что людям работать надо, а не на свободку молиться.
     
     
  • 3.50, Аноним (60), 14:55, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не каждый готов к свободе. 90-е годы тому пример, когда была тотальная свобода, делай что хочешь, поднялись и стали "новыми руccкими" только единицы, остальные показали, что представляют собой лишь кормовую базу для 0.01% успешных.
     
     
  • 4.95, Аноним (-), 16:39, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.52, Аноним (-), 14:58, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (48), 14:59, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может, в то время GNOME и соответствовал чистому столмановскому свободному курсу, но про нынешний этого не сказать. KDE даже более нынешнего GNOME свободен - KDE e.V. ни под кем не ходит.
     
  • 2.82, ЛщЛ (?), 16:01, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > тут наоборот намеренно усложняют возможность починки путём запутывания смысла изменения
    > в патчах, мотивируя тем что оракл крадёт наработки). Потом пошло как
    > то всё по наклонной - лгбт Outreachy когда в ленте новостей
    > по федодру жирные бабищи стали постить ежедневные селфи под  лозунгом
    > "каждый день минимум по фотке". Ну ладно сначала ароде терпимо может
    > так и надо. Через пол года все наелись этим спамом и
    > тупо сникли - а всё, поздняк метаться. Потом уничтожение CentOS. Ну
    > и вот финал - проприетарный нвидия блоб(пока не в основной репе
    > но чудесным образом активизировалась работа над багами в mutter ) и
    > кде воткнут обратно.

    Ага-ага, это вообще всё лоббирование засланных от M$ казачков, ведь это же им надо чтобы немамонты халявно тестили кроссплатформенные проекты на кроссплатформенных культях, в отличие от красноглазых замшелых GTKах, ага! ;)

     

  • 1.44, Аноним (44), 14:20, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В 1998 году я впервые начал юзать линкус на десктопе.
    И ставил я себе тогда, собирая сам, kde какую-то бету.
    Тогда оно было относительно хорошо.
    Но потом свернули не туда.
    С тех пор не смотрел :-)

    А щас и гном тоже не туда...

    вся надежда теперь на fly ;-)

     
     
  • 2.57, Аноним (48), 15:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В 1998 году я впервые начал юзать линкус на десктопе.

    Пожалуй, я тоже. Но не с KDE начинал, а что там было в Caldera Linux, потом Линукс Красная Шапочка. А KDE пристрастился с Mandrake 7 и поныне вот.

     
     
  • 3.59, Аноним (60), 15:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Линукс Красная Шапочка

    Фига се ты древний, я уж думал все забыли этот легендарный для своего времени дистр. А ведь у меня до сих пор их CD есть! :D

     
     
  • 4.79, Lyrix (ok), 15:52, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется, в те времена "красная шапочка" ассоциировалась со шприцем 2х кубовым;)
    В те же года познакомится с линухой на Enlightenment, это был эффект "Wow", после винды 98 то... Но, мне, как подростку, хотелось больше в игры, чем через модем в чате "Кроватка" сидеть, потому на следующие лет 10-15 остался на Мастдае :)
     
     
  • 5.100, Аноним (-), 16:55, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.103, Аноним (-), 17:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Линукс Красная Шапочка

    Смутно припоминаю. Короче, это были девяностые братан! Шапка котелок(как у спецназовцев), чёрная кожанная куртка(как у мафиози), чёрные брюки и чёрные туфли. Малиновые пинджаки стали популярнее позже, в начале нулевых, я их не надевал.

    Русский Linux "Красная Шапочка" - стандартный UNIX, не требующий платы за лицензирование и без ограничения числа установок. Он позволит вам:

        -- подключить локальную сеть к Интернету;
        -- создать на вашем компьютере профессиональную UNIX-станцию;
        -- создать Web-сервер;
        -- запускать программы других операционных систем (DOS, Windows, FreeBSD, SCO)

     

  • 1.55, Admino (ok), 15:07, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох, зря они это. Две среды поддерживать куда сложнее чем одну. Уже предвижу такие диалоги:

    Пользователь: а как мне сделать Х?
    QA: а у вас KDE или Gnome?
    Пользователь (если ещё не ушёл): а я не знаааааю!
    QA: что у вас в левом верхнем углу?
    Пользователь (настроивший среду по самое нехочу): погоду показывает?
    QA: ....
    Пользователь: а на мониторе гномик сидит!
    QA: Ага! Вам надо…
    Пользователь: тряпошный! Мне мама подарила!
    QA: .......

     
     
  • 2.61, Трианон (ok), 15:16, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользователь: а на мониторе гномик сидит!

      112: Пожалуйста, не кладите трубку, оставайтесь на месте! Скорая уже выехала, вам помогут.

     
     
  • 3.64, Аноним (66), 15:20, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.83, DP (?), 16:07, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.58, Аноним (60), 15:10, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.62, Аноним (63), 15:17, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо, наконец нормальный rpm дистр обзавёлся kde. Хотя оно и раньше вроде было.
     
  • 1.65, Аноним (66), 15:21, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кому и зачем это может быть нужно, когда есть православная Windows 11 Home Edition?
     
     
  • 2.70, Аноним (48), 15:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как там "обезличенные" параметры, периодические скриншоты, облачные аккаунты? Всё для улучшения вашего удобства?
     
     
  • 3.71, Аноним (60), 15:36, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тебя это беспокоит?
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 15:45, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это тебя не беспокоит? Ты что не очень умный?
     
     
  • 5.85, Аноним (60), 16:10, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что я не ношу шапочку из фольги.
     
     
  • 6.89, Аноним (48), 16:14, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напрасно, в голове покрытой шапочкой свои мысли появляются.
     
  • 6.96, Аноним (41), 16:48, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шапочку носить надо. Иначе есть риск менингит подхватить. Не болей.
     
     
  • 7.101, Аноним (66), 17:02, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши адрес куда выслать партию красных насадок на нос
     
     
  • 8.114, Аноним (41), 17:33, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, мне не нужны А вот от шапки хорошей теплой вязанной можно и с фольг... текст свёрнут, показать
     
  • 2.108, Аноним (-), 17:11, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >есть православная Windows 11 Home Edition?

    А зачем? Чтобы Винда делала скриншоты моего рабочего стола и отправляла их на свои сервера?

     

  • 1.69, TheIllusiveMan (ok), 15:27, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то!
     
  • 1.75, Аноним (76), 15:44, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор KDE немец награжденный медалью «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», думаем, сомневаемся. Если что авторы Гнома мексиканы. Из двух зол.  
     
     
  • 2.80, Lyrix (ok), 15:57, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь немцы всегда делали годные вещи, лучшее инженеры были. Теперь экономика Германии трещит по швам, компании переезжают в США. Так что автор может релацироваться... Я б на его месте выбрал Минск - прекрасный чистый и безопасный город в отличии от Берлина и какого нить Сан Франциско ;)
     
     
  • 3.87, Аноним (48), 16:11, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Минск - безопасный: Однако, вы шютник.
     
     
  • 4.97, Аноним (41), 16:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Минск - безопасный: Однако, вы шютник.

    Что, могут нож к горлу приставить и на мобилку гопнуть?
    Бомжи и наркоманы ходят?
    Страшно ночью по улицам ходить?
    В чём опасность Минска?
    Я, если что, там не был ни разу, но всегда казалось, что в Белоруссии поспокойнее и безопаснее, чем там, где я живу. Хотя и тут вполне безопасно.

     
     
  • 5.99, Аноним (-), 16:54, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.130, Аноним (130), 18:21, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 6.132, Аноним (41), 18:31, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.102, Аноним (66), 17:04, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Явно безопаснее твоего куёва, там хотя бы мовных патрулей и тцкшников нет.
     
  • 3.98, Аноним (-), 16:52, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.128, Аноним (130), 18:20, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стана НАТО уязвимости по заказу бундесвера. Нет дружбы. Ну ты понял.
     
  • 2.84, ЛщЛ (?), 16:09, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Автор KDE немец награжденный медалью «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»,
    > думаем, сомневаемся. Если что авторы Гнома мексиканы. Из двух зол.

    Текущие авторы Гнома уже давно не мексиканы, а тридварасы, что по сути, что по деятельности. ¯\_(ツ)_/¯

     

  • 1.78, zog (??), 15:50, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно. GNOME должен быть разрушен!
    Жаль, что вариант с Cinnamon не получил аналогичный статус.
     
     
  • 2.86, DP (?), 16:11, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё правильно. GNOME должен быть разрушен!
    > Жаль, что вариант с Cinnamon не получил аналогичный статус.

    Вы ещё форк форка в котором варился форк, все произрастающие из гномощели припомните!

     
  • 2.88, Аноним (88), 16:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinnamon надо гнать ссаными тряпками, так как они просто паразитирует на великой убунту!
     
     
  • 3.104, Аноним (66), 17:06, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.120, Аноним (41), 17:43, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Cinnamon

    Вторая нормальная ДЕ после КДЕ.
    Успехов разрабам портировать на Вейленд.
    Они молодцы.

     
  • 3.129, Вертел ваши спинеры (?), 18:21, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто паразитирует на великой убунту!

    Так этож копилефт: код свободен от разработчика. Убунту никак форку Минт помешать не может.
    GPL - все как вы любите

     

  • 1.105, Аноним (107), 17:06, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пусть разработчики KDE идут в дальнее пешее путешествие. GNOME на голову круче и лучше этого мусорного кде-недоразумения, захотели видите-ли. Обойдутся.
     
     
  • 2.106, Аноним (66), 17:08, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты жырком разбрасывается так? Нынче идут голодные времена, беречь его надо.
     
     
  • 3.109, Аноним (107), 17:15, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишу сейчас с Fedora 41 Gnome. Это лучшее, что сейчас есть в мире Линукс с т.зр. чистоты, дизайна и отточенности интерфейса, стабильности и удобства использования с расширениями. У KDE - много, много недостатков.
     
     
  • 4.113, Аноним (-), 17:27, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.119, Аноним (41), 17:42, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У KDE - много, много недостатков.

    Хз, меня почти всё устраивает.

     
     
  • 5.121, Аноним (-), 18:02, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но 99% своего времени ты сидишь почему-то в уютненькой десяточке, о остальной 1% времени ты занимаешься дистрохопингом, в попытке найти заменитель макос, потому что на сам мак у тебя нет денег 😉
     
     
  • 6.125, Аноним (41), 18:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но 99% своего времени ты сидишь почему-то в уютненькой десяточке, о остальной 1% времени ты занимаешься дистрохопингом, в попытке найти заменитель макос, потому что на сам мак у тебя нет денег 😉

    По всем пунктам мимо. Но ты старайся.
    Ну, хорошо, ладно, с последним ты не промахнулся. У меня действительно нет денег на мак, хоть я бы и не отказался от ноута на нём. Ну, так, чисто поиграться и, может, раз в пару недель несколько часов поработать на даче. Всё остальное время ноут мне ни к чему, за полноценным компьютером работать удобнее.

     
  • 6.127, Аноним (48), 18:20, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.115, _ (??), 17:36, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весь десктопный линукс - "сорта"!(С). Увы :(

    Да, доношу свое ценное...

     
     
  • 2.118, Аноним (-), 17:40, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я с тобой полностью согласен. Нас тут не много таких, остальные фанатики (которые правда сами пишут из под 10 винды, но топат за линпус на десктопе).
     
     
  • 3.126, Аноним (48), 18:15, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.133, Вертел ваши спинеры (?), 18:31, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Весь десктопный линукс - "сорта"!(С). Увы :(

    К сожалению, весь десктоп сейчас - это сорта...
    Направление настольных компов никому не нитересно и денег туда не вкладывают.
    Я бы с удовольствием от дестопного линукса отказался, если бы было куда убежать.
    Поэтому и сижу на Федоре с КДЕ, как наименьшем из зол

     

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