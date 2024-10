Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 41. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie и Sway. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 41: По умолчанию задействован пакетный менеджер DNF5, в котором проведена унификация имеющихся низкоуровневых библиотек и переписаны на языке С++ компоненты, для которых ранее использовался язык Python. Базовая функциональность управления пакетами вынесена в отдельную библиотеку libdnf5. Использование языка С++ вместо Python позволило избавиться от большого числа зависимостей, сократить размер инструментария и повысить производительность. Инструментарий DNF5 также избавлен от привязки к PackageKit, вместо которого задействован новый фоновый процесс DNF Daemon, заменяющий функциональность PackageKit и предоставляющий интерфейс для управления пакетами и обновлениями в графических окружениях. Из видимых пользователю улучшений можно отметить более наглядную индикацию прогресса выполнения операций; поддержку использования локальных RPM-пакетов для транзакций; возможность показа в отчётах о выполненных транзакциях информации, выдаваемой встроенными в пакеты скриптами (scriplets); более продвинутую систему автодополнения ввода для bash.

Сформирована официальная Spin-редакция Fedora с графическим окружением на основе композитного менеджера Miracle, использующим протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Целью создания новой сборки названо предоставление функционального и элегантного пользовательского окружения с мозаичной (tiling) компоновкой окон в стиле оконного менеджера i3 и более ярким графическим оформлением с визуальными эффектами.

Рабочий стол GNOME в Fedora Workstation обновлён до версии 47, в которой предложен новый стиль диалоговых окон, улучшена работа на системах с низким разрешением экрана, задействовано аппаратное ускорение кодирования видео при записи скринкастов, полностью переработаны диалоги открытия и сохранения файлов.

В GNOME Software возвращена возможность установки проприетарных драйверов NVIDIA и упрощён процесс добавления цифровой подписи для работы драйверов при загрузке дистрибутива в режиме Secure Boot. Предоставлена возможность создания и сохранения в MOK (Machine Owner Key) цифровой подписи для модуля ядра от компании NVIDIA.

Из базовой поставки Fedora Workstation удалены пакеты GNOME, связанные с протоколом X11. Из сеансов, поддерживаемых по умолчанию, оставлен только Wayland, но пакеты для организации работы сеанса X11 можно отдельно установить из репозиториев. Основной причиной прекращения поддержки X11 в Fedora является перевод X.Org-сервера в RHEL 9 в категорию устаревших и решение полностью удалить его в будущем значительном выпуске RHEL 10.

В Fedora Workstation вместо GNOME Terminal по умолчанию задействован эмулятор терминала Ptyxis, предоставляющий дополнительные возможности для работы с контейнерами при помощи инструментариев Toolbox, Distrobox, Podman и JHBuild. Ptyxis также отличается очень высокой скоростью отрисовки, более широкими возможностями настойки и наличием обзорного режима для наглядной навигации по открытым сеансам.

Редакция с рабочим столом KDE обновлена до выпуска KDE Plasma 6.2. Сборки с KDE для архитектуры AArch64 отнесены к категории блокирующих выпуск релиза в случае выявления серьёзных проблем.

Добавлена новая Spin-редакция с окружением KDE Plasma Mobile, которую можно использовать на мобильных устройствах. Кроме классической сборки доступен и атомарно обновляемый вариант с KDE Plasma Mobile.

Сборка на базе пользовательского окружения LXQt обновлена до версии LXQt 2.0.

Обновлены версии пакетов, среди которых GCC 14, binutils 2.42, glibc 2.40, Python 3.13, Go 1.23, Node.js 22, Perl 5.40, RPM 4.20.

Удалён пакет network-scripts, обеспечивающий поддержку классических скриптов для настройки сети, основанных на использовании команд ifup и ifdown. Подобные скрипты объявлены устаревшими с 2018 года. В качестве причины удаления называются планы по удалению ISC dhcp, сопровождение которого было прекращено в конце 2022 года. Содержимое network-scripts сильно завязано на ISC dhcp и его перевод на другой DHCP-клиент не представляется возможным из-за прекращения разработки пакета. Вместо команд ifup и ifdown рекомендовано использовать утилиту nmcli из NetworkManager или команду networkctl.

В NetworkManager прекращена поддержка профилей соединений в формате ifcfg.

Добавлена поддержка камер Intel IPU6 и задействован новый открытый стек для камер, подключаемых при помощи интерфейса MIPI (Mobile Industry Processor Interface). Интерфейс MIPI применяется во многих новых моделях ноутбуков вместо ранее используемой потоковой передачи видео по шине USB от устройств, поддерживающих стандарт UVC (USB Video Class). Для захвата видео с MIPI-камер может использоваться мультимедийный сервер Pipewire.

В пакете с Firefox включена по умолчанию поддержка работы с камерами через мультимедийный сервер Pipewire.

В сборках, применяющих атомарную модель обновления (Fedora Atomic Desktops), в правила Polkit внесены изменения, разрешающие обычным непривилегированным пользователям выполнять операцию обновления системы без ввода пароля администратора. При этом расширено число привилегированных операций, требующих ввода пароля, при их выполнении администратором (для дополнительного подтверждения опасных операций, таких как изменение параметров ядра, установка пакетов из локальной ФС и смена системного образа).

Атомарно обновляемые редакции дистрибутива Fedora CoreOS и Fedora IoT по умолчанию переведены на файловую систему Composefs, что позволило использовать в данных сборках корневой раздел, работающий в режиме только для чтения, а также в дальнейшем задействовать для системного раздела средства верификации целостности, позволяющие выявлять возникающие проблемы во время работы. Разделы /etc и /var продолжают монтироваться с возможностью записи. Файловая система Composefs реализована в виде надстройки над уже присутствующими в ядре ФС OverlayFS и EROFS, и оптимизирована для эффективного совместного хранения содержимого нескольких примонтированных дисковых образов.

В атомарно обновляемых редакциях Fedora, таких как Fedora Atomic, CoreOS и Fedora IoT, предложена новая утилита bootc, идущая на смену rpm-ostree и предназначенная для транзакционного обновления системы, используя образы в формате OCI (Open Container Initative). Для обновления загрузчика в атомарных сборках задействована утилита bootupd.

В редакциях с GNOME, KDE Plasma и Budgie для управления профилями энергопотребления вместо power-profiles-daemon задействован фоновый процесс tuned, предоставляющий больше возможностей для настройки режимов энергопотребления.

В связи с переводом кодовой базы СУБД Redis на проприетарную лицензию вместо Redis предложен форк Valkey.

Для большинства пакетов предоставлена возможность повторяемой сборки, позволяющей убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений.

В инсталлятор добавлена поддержка самошифруемых накопителей (SED - Self-Encrypting Drives) с интерфейсом OPAL2 TCG, в которых устройство аппаратного шифрования встроено непосредственно в контроллер.

В пакет с библиотекой PyTorch добавлена поддержка стека ROCm для аппаратного ускорения на GPU AMD. Пакет PyTorch обновлён до версии 2.4, а ROCm до версии 6.2.

Пакет с растровым графическим редактором GIMP переведён на поставку предварительных выпусков, на базе которых будет сформирован релиз GIMP 3.

Добавлена новая утилита fedora-repoquery, позволяющая искать пакеты в репозиториях Fedora, EPEL, eln и Centos Stream.

В пакете с OpenSSL по умолчанию прекращено доверие к цифровым подписям, созданным с использованием хэшей SHA-1.

Добавлена поддержка использования реализации TLS на уровне ядра (kTLS) для ускорения GnuTLS.

Для сборки CPython в GCC включён режим оптимизации "-O3", вместо используемого по умолчанию режима "-O2", что позволило повысить производительность Python примерно на 4%.

Прекращена поставка пакетов с Python 2, а также всех пакетов требующих для работы Python 2.7.

Прекращено формирование 32-разрядных пакетов с PHP. Дополнительно можно отметить введение в строй для Fedora 41 "free" и "nonfree" репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.