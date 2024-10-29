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Релиз дистрибутива Fedora Linux 41

29.10.2024 21:26

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 41. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie и Sway. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 41:

  • По умолчанию задействован пакетный менеджер DNF5, в котором проведена унификация имеющихся низкоуровневых библиотек и переписаны на языке С++ компоненты, для которых ранее использовался язык Python. Базовая функциональность управления пакетами вынесена в отдельную библиотеку libdnf5. Использование языка С++ вместо Python позволило избавиться от большого числа зависимостей, сократить размер инструментария и повысить производительность.

    Инструментарий DNF5 также избавлен от привязки к PackageKit, вместо которого задействован новый фоновый процесс DNF Daemon, заменяющий функциональность PackageKit и предоставляющий интерфейс для управления пакетами и обновлениями в графических окружениях. Из видимых пользователю улучшений можно отметить более наглядную индикацию прогресса выполнения операций; поддержку использования локальных RPM-пакетов для транзакций; возможность показа в отчётах о выполненных транзакциях информации, выдаваемой встроенными в пакеты скриптами (scriplets); более продвинутую систему автодополнения ввода для bash.

  • Сформирована официальная Spin-редакция Fedora с графическим окружением на основе композитного менеджера Miracle, использующим протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Целью создания новой сборки названо предоставление функционального и элегантного пользовательского окружения с мозаичной (tiling) компоновкой окон в стиле оконного менеджера i3 и более ярким графическим оформлением с визуальными эффектами.
  • Рабочий стол GNOME в Fedora Workstation обновлён до версии 47, в которой предложен новый стиль диалоговых окон, улучшена работа на системах с низким разрешением экрана, задействовано аппаратное ускорение кодирования видео при записи скринкастов, полностью переработаны диалоги открытия и сохранения файлов.
  • В GNOME Software возвращена возможность установки проприетарных драйверов NVIDIA и упрощён процесс добавления цифровой подписи для работы драйверов при загрузке дистрибутива в режиме Secure Boot. Предоставлена возможность создания и сохранения в MOK (Machine Owner Key) цифровой подписи для модуля ядра от компании NVIDIA.
  • Из базовой поставки Fedora Workstation удалены пакеты GNOME, связанные с протоколом X11. Из сеансов, поддерживаемых по умолчанию, оставлен только Wayland, но пакеты для организации работы сеанса X11 можно отдельно установить из репозиториев. Основной причиной прекращения поддержки X11 в Fedora является перевод X.Org-сервера в RHEL 9 в категорию устаревших и решение полностью удалить его в будущем значительном выпуске RHEL 10.
  • В Fedora Workstation вместо GNOME Terminal по умолчанию задействован эмулятор терминала Ptyxis, предоставляющий дополнительные возможности для работы с контейнерами при помощи инструментариев Toolbox, Distrobox, Podman и JHBuild. Ptyxis также отличается очень высокой скоростью отрисовки, более широкими возможностями настойки и наличием обзорного режима для наглядной навигации по открытым сеансам.
  • Редакция с рабочим столом KDE обновлена до выпуска KDE Plasma 6.2. Сборки с KDE для архитектуры AArch64 отнесены к категории блокирующих выпуск релиза в случае выявления серьёзных проблем.
  • Добавлена новая Spin-редакция с окружением KDE Plasma Mobile, которую можно использовать на мобильных устройствах. Кроме классической сборки доступен и атомарно обновляемый вариант с KDE Plasma Mobile.
  • Сборка на базе пользовательского окружения LXQt обновлена до версии LXQt 2.0.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых GCC 14, binutils 2.42, glibc 2.40, Python 3.13, Go 1.23, Node.js 22, Perl 5.40, RPM 4.20.
  • Удалён пакет network-scripts, обеспечивающий поддержку классических скриптов для настройки сети, основанных на использовании команд ifup и ifdown. Подобные скрипты объявлены устаревшими с 2018 года. В качестве причины удаления называются планы по удалению ISC dhcp, сопровождение которого было прекращено в конце 2022 года. Содержимое network-scripts сильно завязано на ISC dhcp и его перевод на другой DHCP-клиент не представляется возможным из-за прекращения разработки пакета. Вместо команд ifup и ifdown рекомендовано использовать утилиту nmcli из NetworkManager или команду networkctl.
  • В NetworkManager прекращена поддержка профилей соединений в формате ifcfg.
  • Добавлена поддержка камер Intel IPU6 и задействован новый открытый стек для камер, подключаемых при помощи интерфейса MIPI (Mobile Industry Processor Interface). Интерфейс MIPI применяется во многих новых моделях ноутбуков вместо ранее используемой потоковой передачи видео по шине USB от устройств, поддерживающих стандарт UVC (USB Video Class). Для захвата видео с MIPI-камер может использоваться мультимедийный сервер Pipewire.
  • В пакете с Firefox включена по умолчанию поддержка работы с камерами через мультимедийный сервер Pipewire.
  • В сборках, применяющих атомарную модель обновления (Fedora Atomic Desktops), в правила Polkit внесены изменения, разрешающие обычным непривилегированным пользователям выполнять операцию обновления системы без ввода пароля администратора. При этом расширено число привилегированных операций, требующих ввода пароля, при их выполнении администратором (для дополнительного подтверждения опасных операций, таких как изменение параметров ядра, установка пакетов из локальной ФС и смена системного образа).
  • Атомарно обновляемые редакции дистрибутива Fedora CoreOS и Fedora IoT по умолчанию переведены на файловую систему Composefs, что позволило использовать в данных сборках корневой раздел, работающий в режиме только для чтения, а также в дальнейшем задействовать для системного раздела средства верификации целостности, позволяющие выявлять возникающие проблемы во время работы. Разделы /etc и /var продолжают монтироваться с возможностью записи. Файловая система Composefs реализована в виде надстройки над уже присутствующими в ядре ФС OverlayFS и EROFS, и оптимизирована для эффективного совместного хранения содержимого нескольких примонтированных дисковых образов.
  • В атомарно обновляемых редакциях Fedora, таких как Fedora Atomic, CoreOS и Fedora IoT, предложена новая утилита bootc, идущая на смену rpm-ostree и предназначенная для транзакционного обновления системы, используя образы в формате OCI (Open Container Initative). Для обновления загрузчика в атомарных сборках задействована утилита bootupd.
  • В редакциях с GNOME, KDE Plasma и Budgie для управления профилями энергопотребления вместо power-profiles-daemon задействован фоновый процесс tuned, предоставляющий больше возможностей для настройки режимов энергопотребления.
  • В связи с переводом кодовой базы СУБД Redis на проприетарную лицензию вместо Redis предложен форк Valkey.
  • Для большинства пакетов предоставлена возможность повторяемой сборки, позволяющей убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений.
  • В инсталлятор добавлена поддержка самошифруемых накопителей (SED - Self-Encrypting Drives) с интерфейсом OPAL2 TCG, в которых устройство аппаратного шифрования встроено непосредственно в контроллер.
  • В пакет с библиотекой PyTorch добавлена поддержка стека ROCm для аппаратного ускорения на GPU AMD. Пакет PyTorch обновлён до версии 2.4, а ROCm до версии 6.2.
  • Пакет с растровым графическим редактором GIMP переведён на поставку предварительных выпусков, на базе которых будет сформирован релиз GIMP 3.
  • Добавлена новая утилита fedora-repoquery, позволяющая искать пакеты в репозиториях Fedora, EPEL, eln и Centos Stream.
  • В пакете с OpenSSL по умолчанию прекращено доверие к цифровым подписям, созданным с использованием хэшей SHA-1.
  • Добавлена поддержка использования реализации TLS на уровне ядра (kTLS) для ускорения GnuTLS.
  • Для сборки CPython в GCC включён режим оптимизации "-O3", вместо используемого по умолчанию режима "-O2", что позволило повысить производительность Python примерно на 4%.
  • Прекращена поставка пакетов с Python 2, а также всех пакетов требующих для работы Python 2.7.
  • Прекращено формирование 32-разрядных пакетов с PHP.

Дополнительно можно отметить введение в строй для Fedora 41 "free" и "nonfree" репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: В Fedora 42 намерены реализовать телеметрию и изменить модель доступа к дискам и flatpak
  3. OpenNews: В Fedora 42 намерены включить инсталлятор на основе web-интерфейса и добавить эмулятор FEX
  4. OpenNews: Атомарные варианты Fedora Linux намерены перевести на ФС Сomposefs
  5. OpenNews: Проект ALDOS развивает вариант Fedora без systemd
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 40
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62132-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:53, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будут выполнять требования комплаенса?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:54, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все будут, куда поденешься :)
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:04, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они и без этого
    https://docs.fedoraproject.org/en-US/legal/export/
     
     
  • 3.10, AleksK (ok), 22:16, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так у них только Крым в черном списке
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:58, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будут выполнять требования комплаенса?

    А куда они денутся? Юридически не в Гватемале находятся.

     

  • 1.4, Аноним (-), 21:57, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для Raspberry Pi сборку выпускать планируют? Название у нее больно уж гламурное :)
     
  • 1.5, FSA (??), 21:59, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль что не пофиксили вывод предупреждение от нового dnf5 во время обновления пакетов. А в целом замечений к Fedora 41 нет. Всё работает как работало в Fedora 40. Если что, обновлялся на Beta ещё пару недель назад. Вот там были проблемы небольшие. На то она и Beta.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:07, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    waycheck не показывает протокол explicit sync в Sway(
     
  • 1.8, Аноним333 (?), 22:07, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    waycheck не показывает протокол explicit sync в Sway(
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:12, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изменен отступ окна на один пиксель, кропотливая разработка продолжалась полгода.
     
  • 1.11, Доктор Альба (?), 22:18, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив для всего, даже для смартфонов.
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:22, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что ж, ждем пока настоится пару недель и можно обновляться.
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:29, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "удалено", "прекращено" - треш какой-то.
    Посоветуйте плиз дистр полностью аналогичный/совместимый с Fedora, но с Xorg вместо Wayland.
     
     
  • 2.16, Аноним (18), 22:54, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    X11 рано или поздно удалят все, сравнить можно с маками на x86, которые вроде бы поддерживаются, но будущее их предрешено на 100%. Даже в OpenBSD идёт массовая движуха по Wayland'у.
     
  • 2.17, AleksK (ok), 22:56, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Alt Gnome Regular. Иксы присутсвуют, никаких комплаенсов.
     
  • 2.19, Аноним (-), 23:02, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "удалено", "прекращено"

    Так это Федора. Цель  дистра показать и обкатать всё самое новое. Для людей консервативного склада ума есть всякие дебианы и прочие антиксы.

     
  • 2.20, Аноним (20), 23:04, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "удалено", "прекращено" - треш какой-то.

    Перечитай статью, только на этот раз выключи confirmation bias.

    > Посоветуйте плиз дистр

    Fedora. Xorg всё ещё можно установить.

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:51, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://www.opennet.me/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1730223643.png

    Это wt портировали от хозяев?

    Выглядит просто божественно, надеюсь, скоро в линуксе будут только такие интерфейсы.

     
  • 1.15, Аноним (18), 22:52, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто бы что не говорил, а федора с гномом являются передовым образцом "десктопного" линукса. Но использовать я это конечно же не буду, пока не добавят регулировку чувствительности скроллинга и его инертность как в макос.
     

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