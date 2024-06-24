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Атомарные варианты Fedora Linux намерены перевести на ФС Сomposefs

24.06.2024 17:30

Разработчики проекта Fedora намерены перевести атомарно обновляемые редакции дистрибутива по умолчанию на файловую систему Composefs. В случае утверждения предложения комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, Composefs начнёт применяться в сборках Fedora Silverblue (GNOME), Fedora Kinoite (KDE), Fedora CoreOS, Fedora IoT, Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic.

Изменение позволит использовать в данных сборках корневой раздел, работающий в режиме только для чтения, а также в дальнейшем задействовать для системного раздела средства верификации целостности, позволяющие выявлять возникающие проблемы во время работы. Разделы /etc и /var продолжат монтироваться с возможностью записи.

Сейчас работа организована через монтирование раздела /usr в режиме только для чтения, при том, что корневой раздел монтируется в режиме, допускающем запись, а внесение изменений запрещается на уровне прав доступа ("chattr +i /"). Проверка целостности осуществляется на этапе обновления раздела, что не позволяет выявлять повреждения и изменения, внесённые в процессе работы, без инициирования полной проверки всех данных командой "ostree fsck".

Файловая система Composefs реализована в виде надстройки над уже присутствующими в ядре ФС OverlayFS и EROFS, и оптимизирована для эффективного совместного хранения содержимого нескольких примонтированных дисковых образов. Функциональность EROFS (Extendable Read-Only File System) отвечает требованиям Composefs начиная с версии ядра Linux 5.15, а OverlayFS - начиная с ядра 6.5. Composefs даёт возможность создавать многослойные ФС, в которых произвольные деревья ФС в режиме только для чтения накладываются поверх штатных ФС Linux, выступающих в качестве нижнего слоя.

От уже существующих похожих файловых систем, Composefs отличает поддержка совместного хранения содержимого разных дисковых образов и наличие функций для проверки подлинности читаемых данных. В Composefs применяется модель хранения с адресацией на основе содержимого, в которой первичным идентификатором является не имя файла, а хэш от содержимого файла. Подобная модель обеспечивает дедупликацию и позволяет хранить только одну копию одинаковых файлов, встречающихся в разных примонтированных разделах.

Системные образы обычно содержат множество типовых файлов и в случае применения Composefs каждый из этих файлов будет совместно использован всеми примонтированными образами, без задействования таких трюков, как проброс при помощи жёстких ссылок. При этом общие файлы не только хранятся в виде одной копии на диске, но и обходятся одной записью в страничном кэше, что даёт возможность экономить как дисковую, так и оперативную память.

Для экономии дисковой памяти данные и метаданные в Composefs разделены и при монтировании отдельно указывается бинарный индекс, в котором содержатся все метаданные файловой системы, имена файлов, права доступа и другие сведения. Индексы с метаданными создаются для каждого образа ФС и хранится в отдельном файле в формате EROFS (в loopback-режиме монтируется образ EROFS, в котором присутствуют только метаданные). Непосредственно файлы всех монтируемых образов хранятся в общем базовом каталоге в обычной ФС (ext4, xfs, btrfs) и связываются с образом при помощи расширенного атрибута rusted.overlay.redirect, на базе которого OverlayFS находит необходимые файлы по хэшу содержимого.

Для верификации содержимого отдельных файлов и всего образа в условиях общего хранения применяется механизм fs-verity, который при обращении к файлам проверяет соответствие указанных в бинарном индексе хэшей с фактическим содержимым - если злоумышленник внесёт изменение в файл в базовом каталоге или данные повредятся в результате сбоя, то подобная сверка выявит расхождение.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз ФС Composefs
  4. OpenNews: В Fedora 41 намерены удалить network-scripts и разрешить обновление атомарных редакций без пароля
  5. OpenNews: В Fedora 41 предложено перевести инсталлятор на Wayland и удалить X11-пакеты из сборок с GNOME
  6. OpenNews: В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты и расширить поддержку GPU NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61433-fedora
Ключевые слова: fedora, composefs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:37, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    chattr -R +i /
     
  • 1.4, Мухорчатый (?), 17:56, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    надстройка над надстройкой
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:14, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это называется single responsibility principle. Надстройки широко используются при проектировании ПО, почему бы не задействовать лучшие практики и при проектировании осей.
     
     
  • 3.31, Советский инженер и пенсионер (?), 19:50, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это худшие практики, лучшее было и уже никогда не будет.
     

  • 1.5, anonymous (??), 18:12, 24/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (-), 18:24, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кушать подано! Очередной эксперимент на подопытных крысах ред хата, проверяют на этот раз сможет ли биоорганизм выжить в условиях рид-онли корня, довольствуясь только тем, что подают на блюдечке из их контролируемых реп и флатпака. Все ради безопасности, говорят они в ред хате, мы за вас сами подумаем что впихнуть под косую черту, ведь корень слабой системы безопасности линукса в софте, который вы ставите под рутом!
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 18:31, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сегодня они пришли за ридонли, завтра отберут рута на твоей же тачке, а потом сделают подписку
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 19:15, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь это хорошо.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 19:26, 24/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:33, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо такова? Чем больше контроля тем лучше.Меньше смогут рукаблудить,а то от гольфа на острове отвлекают.
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:49, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так злишься, как будто тебя заставляют этим пользоваться.
     
  • 2.16, Аноним (17), 19:14, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты и сиди на своём арчике и собирай мир на каждых чих ради экономии 10 мегабайтов оперативной памяти.
     
     
  • 3.33, ivan1986 (?), 20:01, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мир в генту пересобирают, а не в арче

    не автор оригинального коммента судя по всему отбился от уколов успокоительного и добрался до компа главврача, но это не повод путать арч и генту

     
  • 2.19, pic (?), 19:24, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господа, отберите у него рутор, или что он там ставит ;)
     
     
  • 3.20, pic (?), 19:26, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое интересное, почему такие люди не ноют по поводу, а что там в прошивках Android?
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:37, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > раз сможет ли биоорганизм выжить в условиях рид-онли корня,

    Сижу на таком с самого начала (сознательной) не-виндовс-жизни.
    Тут уж скорее бэк-ту-зе-рутс.

     
     
  • 3.28, pic (?), 19:41, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А конкретно каким?
     
     
  • 4.35, Аноним (24), 20:04, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А конкретно каким?

    Ну, типа https://freebsd-questions.freebsd.narkive.com/FFgGlpSs/running-with-a-readonly (где ж я теперь оригинал найду, спустя столько лет?).


     

  • 1.12, Chromium (ok), 18:46, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патч Бармина (sudo rm -rf /*) работать будет?
     
     
  • 2.18, pic (?), 19:22, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без хомяка останешься, но система уцелеет, т.к. права есть, а возможности нет.
     
  • 2.22, Аноним (21), 19:28, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >sudo rm -rf /*

    Анекдот барадатый и не работает давно.

     
     
  • 3.34, Chromium (ok), 20:03, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает везде кроме ChromeOS и macOS
     

  • 1.23, Аноним (21), 19:32, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >начнёт применяться в сборках Fedora Silverblue (GNOME), Fedora Kinoite (KDE), Fedora CoreOS, Fedora IoT, Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic

    Почему для дистрибутивов с гном и кед используется придуманное название не совпадающее с названием СРС, а для Свей и Будгиë не стали заморачиваться? Есть соображения?

     
     
  • 2.25, Аноним (7), 19:38, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гном

    Не "гном", а "ССОМГ" — среда сетевой объектной модели ГНУ. А так согласен, дистр должен был называться "ГУШФ СРС ССОМГ им. В.И.Ленина" (ГУШФ - головной убор "шляпа-федора").

     
  • 2.26, pic (?), 19:40, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Месяцем ранее уже была новость, Silverblue и Kinoite стали узнаваемыми брендами для Fedora, поэтому они не подпали под общее наименование. Хотя, у федорщиков семь пятниц на неделе.
     
  • 2.27, Аноним (27), 19:41, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СРС Шатать и СРС Волнистый Попугайчик
     

  • 1.29, Советский инженер и пенсионер (?), 19:43, 24/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.30, Аноним (-), 19:46, 24/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.32, Аноним (32), 19:53, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наконец-то системы Linux будут устанавливать чисто для работы, а не для очередного - чтобы посмотреть, потестировать, покопаться в настройках, настроить под себя, в итоге поломать, удалить и начать опять сначала.
     
  • 1.36, Аноним (36), 20:32, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    mv Fedora Frankenstain
     

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