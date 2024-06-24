Атомарные варианты Fedora Linux намерены перевести на ФС Сomposefs

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|2.7, Аноним (7), 18:14, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это называется single responsibility principle. Надстройки широко используются при проектировании ПО, почему бы не задействовать лучшие практики и при проектировании осей.
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|1.9, Аноним (-), 18:24, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кушать подано! Очередной эксперимент на подопытных крысах ред хата, проверяют на этот раз сможет ли биоорганизм выжить в условиях рид-онли корня, довольствуясь только тем, что подают на блюдечке из их контролируемых реп и флатпака. Все ради безопасности, говорят они в ред хате, мы за вас сами подумаем что впихнуть под косую черту, ведь корень слабой системы безопасности линукса в софте, который вы ставите под рутом!
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|2.10, Аноним (1), 18:31, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сегодня они пришли за ридонли, завтра отберут рута на твоей же тачке, а потом сделают подписку
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|2.11, Аноним (11), 18:33, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чо такова? Чем больше контроля тем лучше.Меньше смогут рукаблудить,а то от гольфа на острове отвлекают.
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|2.13, Аноним (13), 18:49, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так злишься, как будто тебя заставляют этим пользоваться.
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|2.16, Аноним (17), 19:14, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты и сиди на своём арчике и собирай мир на каждых чих ради экономии 10 мегабайтов оперативной памяти.
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|3.33, ivan1986 (?), 20:01, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мир в генту пересобирают, а не в арче
не автор оригинального коммента судя по всему отбился от уколов успокоительного и добрался до компа главврача, но это не повод путать арч и генту
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|2.19, pic (?), 19:24, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Господа, отберите у него рутор, или что он там ставит ;)
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|3.20, pic (?), 19:26, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое интересное, почему такие люди не ноют по поводу, а что там в прошивках Android?
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|2.24, Аноним (24), 19:37, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> раз сможет ли биоорганизм выжить в условиях рид-онли корня,
Сижу на таком с самого начала (сознательной) не-виндовс-жизни.
Тут уж скорее бэк-ту-зе-рутс.
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|2.18, pic (?), 19:22, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без хомяка останешься, но система уцелеет, т.к. права есть, а возможности нет.
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|1.23, Аноним (21), 19:32, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>начнёт применяться в сборках Fedora Silverblue (GNOME), Fedora Kinoite (KDE), Fedora CoreOS, Fedora IoT, Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic
Почему для дистрибутивов с гном и кед используется придуманное название не совпадающее с названием СРС, а для Свей и Будгиë не стали заморачиваться? Есть соображения?
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|2.25, Аноним (7), 19:38, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гном
Не "гном", а "ССОМГ" — среда сетевой объектной модели ГНУ. А так согласен, дистр должен был называться "ГУШФ СРС ССОМГ им. В.И.Ленина" (ГУШФ - головной убор "шляпа-федора").
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|2.26, pic (?), 19:40, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Месяцем ранее уже была новость, Silverblue и Kinoite стали узнаваемыми брендами для Fedora, поэтому они не подпали под общее наименование. Хотя, у федорщиков семь пятниц на неделе.
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|1.32, Аноним (32), 19:53, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Наконец-то системы Linux будут устанавливать чисто для работы, а не для очередного - чтобы посмотреть, потестировать, покопаться в настройках, настроить под себя, в итоге поломать, удалить и начать опять сначала.
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