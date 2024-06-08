В Fedora 41 предложено перевести инсталлятор на Wayland и удалить X11-пакеты из сборок с GNOME

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|1.1, Аноним (1), 11:38, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Прекращение поддержки сеанса с X11 существенно снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.
Почему эту мысль регулярно задвигают?
Тестирование сборки приложения и/или пакета в значительной мере автоматизировано, X11 - штука устоявшаяся и сломать что-то, используя стандартные возможности тултипов и прочих библиотек - задача не особо тривиальная.
На что у них там ресурсы уходят? "Существенно"?
Я не протестую, тем более пакеты в репозитории останутся и речь лишь об установке системы, просто не понимаю...
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|2.2, Аноним (2), 11:48, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Главная проблема xorg - уровень сложности кода для восприятия и его запутанность, что отчасти вызвано 30+ годами разработки. В нём столько неочевидных костылей и ситуаций "это не баг, это фича", что без бутылки к нему толком не подступиться.
Wayland в этом отношении лучше уже тем, что он новее, кодбаза не успела превратиться в настолько запутанное говно.
Ситуация примерно та же, как и со старым софтом IRS, написанным на COBOL - никто не говорит, что он плох - просто уже людей почти не осталось, способных мейнтейнить эту некромантию.
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|3.28, Аноним (28), 12:44, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иногда интересно покопаться в возможностях иксов, которые никто не использует уже лет 30. Всегда полезно узнать, что можно применить при разработке.
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|3.53, Аноним (53), 13:46, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
То есть правильно ли я понимаю ваш посыл, что проблема в 30 лет и когда Wayland... большой текст свёрнут, показать
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|4.77, Аноним (2), 14:29, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, вполне вероятно - но я ставлю пиво, что их будет таки-поменьше Иксы начали ... большой текст свёрнут, показать
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|2.3, Аноним (3), 11:49, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рано или поздно это всё равно пришлось бы делать. Решили сделать сейчас.
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|3.29, Аноним (1), 12:44, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это всё понятно, меня тупо смущают некие "существенные снижения затрат" - какие затраты? И насколько существенны?
Сборка/тестирование автоматизированы и так понял, большинство программистов напрямую иксы не дёргают и что за магия происходит внутри - никого особо не волнует (если не лезут за пределы стандартных фич). И разработка иксов по факту прекращена.
Ну т.е. это звучит как какие-то маркетинговые заходы со словоблудием вместо конкретности.
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|4.55, DM (??), 13:49, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это всё понятно, меня тупо смущают некие "существенные снижения затрат" - какие
> затраты? И насколько существенны?
> Сборка/тестирование автоматизированы и так понял, большинство программистов напрямую
> иксы не дёргают и что за магия происходит внутри - никого
> особо не волнует (если не лезут за пределы стандартных фич). И
> разработка иксов по факту прекращена.
> Ну т.е. это звучит как какие-то маркетинговые заходы со словоблудием вместо конкретности.
Да это просто поток маркетингового булщита в уши пользователей, которые только должны жрать с лопаты очередную порцию для халявного бетатеста. Не стоит в таких фразах искать правды!
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|2.4, crandel (ok), 11:56, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Почему эту мысль регулярно задвигают?
Эта старая хрень уже всем надоела
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|2.9, Аноним (9), 12:06, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это все равно что писать что иксы выкинули по просьбам трудящихся. Бул-щит короче.
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|3.30, Fyjy (-), 12:45, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Именно так.
Потому что те кто трудится, уже заколебались ковырять кучу кода именуемую ХОргом.
А те кто "не мешки ворочают" - они только требуют, но ЧСХ нифига не делают.
Вам нужна поддержка? Поддерживайте сами.
Это опенсорс, оно тебе дается бесплатно и никаких рычагов воздействия на разработчиков и ментенеров у тебя нет.
Остается только ныть на форумах.
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|5.69, Fyjy (-), 14:17, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен.
Не понимаю зачем ты пишешь лозунги, демагогию и дезинформацию на форуме, вместо того чтобы форкать ХОрг и исправлять там баги?
Если иксы так всем нужны, то набрать мотивированных и грамотных программеров будет очень просто.
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|6.72, Аноним (9), 14:20, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каких программеров? В иксах всё работает. Может ты наймешь программеров и сделаешь вейленд чем-то рабочим?
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|2.26, Fyjy (-), 12:41, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На что у них там ресурсы уходят? "Существенно"?
Представь ты мейнтенер.
И тут прилетает баг что в х11 что-то не работает на такой-то сборке федоры.
Тебе надо это вначале настроить окружение, повторить и перепроверить - подключить QA (или в некоторых случаях разработчика).
После уточнения шагов и точных характеристик бага разработчик это исправляет. И пишет тесты.
Потом опять QA которые валидируют исправление и долны проверить регрессии.
Т.е это немало работы.
Теперь заглянем в их баг трекер gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues
982 багов, многие из которых далеко не тривиальные типа Xserver Crash или " Black screen with Steam on startup"
А если официально дропнуть поддержку - то такие баги можно отправлять в dev/null с пометкой "не поддерживаем".
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|3.57, ЛщЛ (?), 14:03, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
gt оверквотинг удален Ту ситуация скорее такая, что мейнтейнеры просто забиваю... большой текст свёрнут, показать
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|2.31, виндузятник (?), 12:46, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде бы GNOME на Fedora - единственный пример успешной реализации Wayland, думаю нет смысла останавливаться на полпути и уже нужно отказываться от X11, пока KDE и остальные остаются на затычке XWayland, поскольку Wayland работает успешно у 0,1% людей и даже они не знают почему :3
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|3.58, 46урек (?), 14:06, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вроде бы GNOME на Fedora - единственный пример успешной реализации Wayland, думаю
> нет смысла останавливаться на полпути и уже нужно отказываться от X11,
> пока KDE и остальные остаются на затычке XWayland, поскольку Wayland работает
> успешно у 0,1% людей и даже они не знают почему
> :3
Настолько единственный успешный пример, что в игровых сборках выбирают KDE потому что оно там работает лучше.
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|2.71, n00by (ok), 14:18, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Прекращение поддержки сеанса с X11 существенно снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.
> Почему эту мысль регулярно задвигают?
> Тестирование сборки приложения и/или пакета в значительной мере автоматизировано
Потому что не путают тестирование приложений с тестированием _сборки_ предложений.
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|2.86, Аноним (86), 15:07, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему эту мысль регулярно задвигают?
Потому что xorg был создан свежеорганизованной X.Org Foundation, а wayland был создан в Red Hat. Всё понял?
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|1.5, Аноним (5), 11:57, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Победоносное шествие wayland. Тоже ворчал, что он не готов. Но это на старых версиях он не готов. В том же kde wayland переключение раскладок прекрасно работает через alt + shift и можно шарить экран в видеоконференциях.
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|2.7, Аноним (7), 12:02, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> переключение раскладок прекрасно работает
А, что, ну вы поняли? Выкусите!
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|2.8, Аноним (28), 12:05, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем мне переключение раскладок через альт-шифт, если я никогда нигде не пользовался этой комбинацией? Она подходит только тем, у кого 1 язык используется. Вот капслок другое дело.
Пока всё ещё рановато, много багов и нет даже минимального паритета возможностей с иксами. Ну и ситуации когда курсор мыши работает, а клавиатура нет (и sysrq тоже), это ни в какие ворота. Пусть ещё научится не терять окна при перезапуске оконного менеджера (ну или пусть тот перестанет течь для начала).
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|3.59, Аноним (53), 14:08, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем мне переключение раскладок через альт-шифт, если я никогда нигде не пользовался
> этой комбинацией? Она подходит только тем, у кого 1 язык используется.
> Вот капслок другое дело.
> Пока всё ещё рановато, много багов и нет даже минимального паритета возможностей
> с иксами. Ну и ситуации когда курсор мыши работает, а клавиатура
> нет (и sysrq тоже), это ни в какие ворота. Пусть ещё
> научится не терять окна при перезапуске оконного менеджера (ну или пусть
> тот перестанет течь для начала).
То есть вы предлагаете переключать раскладки по кругу, для тех у кого более двух локалей, правильно я понимаю?
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|4.64, Аноним (28), 14:15, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я использую 3, так и делаю. 2 обычные и 1 расширенная IME. Да, нажать пару раз на капслок проще, чем нажимать на комбинации.
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|2.13, Аноним (9), 12:17, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот прямо сейчас переключился в сессию вейленда и проверил. Переключение по alt+shift конечно работает (оно и раньше к слову работало вроде) только вот хоткеи которые начинаются на alt+shift выполняются ещё хуже чем в дефолтных иксах. В иксах они тупо не работает а вейленде в КДЕ прямо сейчас одновременно выполняется и переключения языка и хоткей со своим действием например в IDE. И это ещё пытаются называть вейленд готово для прода. Вы компьютером когда-нибудь пользовались чтобы так говорить?
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|3.18, Аноним (18), 12:28, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> выполняются ещё хуже чем в дефолтных иксах
..
> В иксах они тупо не работает
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|4.19, Аноним (9), 12:31, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да в иксах надо ставить патч. Потому что это проблема правится только на уровне исходников иксов. В вейленде её исправить нельзя.
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|5.27, Аноним (28), 12:42, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исправь на уровне исходников вейланда, если это так важно для тебя.
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|7.35, Аноним (28), 12:54, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для каждой ДЕ по патчу? Ты хотябы иногда думаешь что пишешь?
Ну, зачем? Я вот пользуюсь KDE, я патчу KDE. Всё остальное меня не волнует. А ты, думаешь? Попробуй думать головой, тебе понравится.
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|9.41, Аноним (28), 13:09, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
KDE с патченными иксами обладает рядом недостатков Такими, как, например, отсут... текст свёрнут, показать
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|10.43, Аноним (9), 13:21, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это к доктору зачем тебе открывать несколько видео сразу Останови одно потом за... текст свёрнут, показать
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|3.60, Аноним (53), 14:11, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот прямо сейчас переключился в сессию вейленда и проверил. Переключение по alt+shift
> конечно работает (оно и раньше к слову работало вроде) только вот
> хоткеи которые начинаются на alt+shift выполняются ещё хуже чем в дефолтных
> иксах. В иксах они тупо не работает а вейленде в КДЕ
> прямо сейчас одновременно выполняется и переключения языка и хоткей со своим
> действием например в IDE. И это ещё пытаются называть вейленд готово
> для прода. Вы компьютером когда-нибудь пользовались чтобы так говорить?
По моему, так вообще прибивание каких-то конкретных клавиш к каким-то действиям среды это дичь лютая! Я с подобного знатно пригорел, когда после LXDE и Xfce переехал на KDE, про GNOME я вобще молчу, это кривое поделие даже свой минимум корректно отрабатывать не умеет.
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|2.16, Аноним (16), 12:26, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>переключение раскладок
Вы серьезно? Почему я вижу эту хрень про раскладки уже "энное" количество лет и почему я нигде этого не встречал? Какой дистр хоть надо для этого и какое DE? :))
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|3.21, Аноним (18), 12:32, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Задумался.. А что если разрабы всех этих дистров расклодки не переключают от слова вообще?
Вот есть испанская клава, на ней сразу из коробки любой латинский язык. Инглишь вроде не латинский, но тоже пишется без проблем
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|4.24, Аноним (9), 12:35, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как-то давно видел дистр типа для телека. Там переключения раскладки по хоткею не было предусмотрено. Переключаться надо было в настройках. В ишью создатель так и писал нафиг мне хоткей.
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|4.40, Аноним (40), 13:09, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Англоязычные кроме английского ничего и не используют. Смотри, например на Питон с мучительным переходом с 2 на 3, где строки и массивы байтов были одно и тоже, а потом уже нет. Или как перл работает с юникодом. Или почему в винде есть wchar.
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|3.63, Аноним (53), 14:15, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>переключение раскладок
> Вы серьезно? Почему я вижу эту хрень про раскладки уже "энное" количество
> лет и почему я нигде этого не встречал? Какой дистр хоть
> надо для этого и какое DE? :))
В смысле, вы не можете штатно, без из%@#ства забиндить что хотите в той же KDE на клавишу Win/META/Super, что для большинства обычных юзеров == невозможно?! Про GNOME и говорить не стоит!
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|1.11, prokoudine (ok), 12:17, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А чего, управление цветом уже доделали в вяленде? Нет? Ну тогда вперёд, пускай потеряют последних профиков.
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|2.14, Alladin (?), 12:18, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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2. А что, уже rescaling сделали в wayland? нет? ну тогда вперед:)
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|2.33, Fyjy (-), 12:49, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хм, не думаю что слово профик и линукс вообще уместны в одном предложении.
Для чего это может понадобиться?
Для полиграфии? Думаю опенсорсной полиграфией пользуются только нищие газеты из стран третьего мира.
Для художников? А зачем им управление цветом?
Для дизайнеров? Не слышал про хорошие опенсорс решения для дизайна.
Уровень линукса это что-то помалевать в гимпе.
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|3.70, О_о (?), 14:18, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хм, не думаю что слово профик и линукс вообще уместны в одном
> предложении.
> Для чего это может понадобиться?
> Для полиграфии? Думаю опенсорсной полиграфией пользуются только нищие газеты из стран третьего
> мира.
> Для художников? А зачем им управление цветом?
> Для дизайнеров? Не слышал про хорошие опенсорс решения для дизайна.
> Уровень линукса это что-то помалевать в гимпе.
Уровень АНАЛитики на опеннете от крутых экспертов, пиши ещё, далеко пойдёшь! ;)
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|4.85, Fyjy (-), 15:07, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Друрище, если у тебя какие-то фиксации на АНАЛитику то может сходить к доктору?
Давай покажи мне как на линуксе запстить NX, Catia'a или хотя бы автокад.
Может на линуксе запустится фотошоп? Вроде нет, есть только кривой-косой суррогат под названием Гимп.
Из успешных можно вспомнить только блендер.
Но пример "супер классная программа, но есть только под линукс" я жду уже много-много лет, но, похоже, так и не дождусь.
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|1.22, Chromium (ok), 12:32, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Судя по тому, что ни Apple ни Microsoft не поставляет свои ОС в Россию официально, будет теперь Wayland русским стандартом!
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|1.25, Аноним (25), 12:38, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если честно, вообще не понимаю, чем для инсталлятора недостаточно TUI на тех же ncurses, как оно и было ещё 25 лет назад. Тому, кто не в состоянии обойтись без мышки, Линукс точно не подойдёт.
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|2.36, Fyjy (-), 12:55, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если систему делать только для прдоликов-трактористов, то наверное 1-2% останется.
А может даже сильно меньше, тк из тех процентов половина это стимдеск.
Система должна быть универсатьной, а не потакать прихотям девиантов типа консолелюбов или мышенеавистников.
Мы ж хотим линукс для людей, правда ведь?
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|3.39, Аноним (9), 13:04, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мак никто не делает универсальным. Мак никогда не потакал прихотям пользователей. При этом Мак почему-то для людей.
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|4.51, Аноним (51), 13:38, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> При этом Мак почему-то для людей.
Потому что Эйпл вбухивает миллиарды на UI (user interface) и особенно UX (user experience). Сей факт неочевиден для большинства обывателей.
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|4.76, Fyjy (-), 14:27, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мак ты просто покупаешь, запускаешь и работаешь.
Для него есть куча софта начиная от сред разработки, заканчивая проф приложениями для обработки звука, фото или видео.
Там вообще не понимают, что значит "нету дров".
Да система не идеальна, в ней естественно иногда есть баги,
но она покрывает потребности думаю 90% пользователей от домохозяек до инжинеров.
Именно это я подразумеваю под универсальность.
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|2.37, Fyjy (-), 12:57, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Если систему делать только для прдоликов-трактористов, то наверное 1-2% останется.
А может даже сильно меньше, тк из существующих процентов половина это стимдеск.
Система должна быть универсальной, а не потакать прихотям девиантов типа консолелюбов или мышенеавистников.
Мы ж хотим линукс для людей, правда ведь?
|
|1.42, Moebius (ok), 13:15, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Первая мысль - а в чём проблема? В archlinux текстовый инсталлятор, даже такого хватает. Wayland же не настолько сырой, что даже такой простой GUI не может показать. Читаю дальше.
> потребуется переработать процесс удалённой установки, который сейчас базируется на VNC-клиенте TigerVNC, завязанном на X11.
Столько раз повторяли, что "композитный сервер" (или менеджер? как там у них это принято называть) не должен ничем таким заниматься; и тут вдруг выясняется.
> Из-за привязки к libXklavier в инсталляторе, используемом в Live-сборах на базе Wayland, отключена возможность переключения раскладок клавиатуры
Сторонники скорейшего перехода на вялый утверждали, что раз на современных системах с X.org и Wayland используется одна и та же libinput, то проблем с вводом при переходе быть не должно. Используется, да. Только на иксах с помощью libinput-gestures можно настроить жесты на тачпаде, а на вялом - нет.
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|2.46, Аноним (9), 13:26, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сторонники вейленда крикуны почище сторонников раста и системд. Сами сидят на шинде, но мнение имеют.
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|2.68, AleksK (ok), 14:16, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сторонники скорейшего перехода на вялый утверждали, что раз на современных системах с X.org и Wayland используется одна и та же libinput, то проблем с вводом при переходе быть не должно.
Так в том то и проблема что инсталлятор не умеет использовать libinput.
> Только на иксах с помощью libinput-gestures можно настроить жесты на тачпаде, а на вялом - нет.
Только иксы в принципе не понимают что такое жест. Твоя библиотека через костыли пытается определить что ты там за фигуру изобразил на тачпаде и если результат похож на один заданных вариантов она эмулирует нажатие соответствующего хоткея. И жесты в Вейланде в том же гноме можно настроить с помощью расширений.
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|2.78, Анонимъ (?), 14:31, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>[оверквотинг удален]
>> потребуется переработать процесс удалённой установки, который сейчас базируется на VNC-клиенте TigerVNC, завязанном на X11.
> Столько раз повторяли, что "композитный сервер" (или менеджер? как там у них
> это принято называть) не должен ничем таким заниматься; и тут вдруг
> выясняется.
>> Из-за привязки к libXklavier в инсталляторе, используемом в Live-сборах на базе Wayland, отключена возможность переключения раскладок клавиатуры
> Сторонники скорейшего перехода на вялый утверждали, что раз на современных системах с
> X.org и Wayland используется одна и та же libinput, то проблем
> с вводом при переходе быть не должно. Используется, да. Только на
> иксах с помощью libinput-gestures можно настроить жесты на тачпаде, а на
> вялом - нет.
У вас проблема в калибровке ЦА для этих дистров. Арч, как ни крути всё же рассчитан на более кpacнoглaзыx энтузиастов, для некоторых из них даже настала горечь и печаль, что Арч теперь ещё легче установить, т.к. это снизило порог вхождения для всяких нeoсилятopoв по их мнению.
Fedora всё же полигон для обкатки интерпрайзного линукса, поэтому и ЦА там - чистоплюи в кабинетиках, которые на работу ходят чуть ли не при галстуке и им тяжко такой плебейской работой как у арчеводов заниматься.
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|1.47, Moebius (ok), 13:28, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в инсталляторе, используемом в Live-сборах на базе Wayland, отключена возможность переключения раскладок клавиатуры
Раньше считал, что от инсталлятора нужно, чтобы он позволял настроить ввод для устанавливаемой системы, а в нём самом лучше чтобы раскладки переключать было нельзя - от переключений только проблемы. Однако теперь, когда во время установки бывает нужно подключиться к wi-fi, а в именах wi-fi сетей стало можно использовать всё богатство юникода, переключение раскладок перестало быть лишним.
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|1.50, kvant (??), 13:38, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разве RDP не проприетарный протокол Microsoft? А как же хотя бы идеология?
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|2.79, Анонимъ (?), 14:33, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А Федора с Лхде спином как поступит,тоже завялит?
Спины это неофициальные сборки, как там будут разгребать наваленное в репах спины корпов не заботит. Но если верить новости пока что основная масса изменений касается именно официальной Workstation-версии, которая с GNOME.
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|1.65, Аноним (65), 14:15, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем иксы линуксу, который через wsl лезет в совокупление с вендой?
Я вот помню, как линуксоиды смеялись над вендузятниками и говорили: "а у нас в иксах вон как можно, а у вас такого нет и сетевой прозрачности нет! Хахахахаха!"
А теперь корпорасты сказали наймитам кричать что иксы это нелгбтшно, вот и шумят.
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|2.82, n00by (ok), 14:43, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть же пословицы "хорошо смеётся тот, кто смеётся последним" (французская) и "смех без причины - признак ..." (русская).
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