В Fedora 41 предложено перевести инсталлятор на Wayland и удалить X11-пакеты из сборок с GNOME

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:02, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > переключение раскладок прекрасно работает А, что, ну вы поняли? Выкусите!

2.8 , Аноним ( 28 ), 12:05, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем мне переключение раскладок через альт-шифт, если я никогда нигде не пользовался этой комбинацией? Она подходит только тем, у кого 1 язык используется. Вот капслок другое дело. Пока всё ещё рановато, много багов и нет даже минимального паритета возможностей с иксами. Ну и ситуации когда курсор мыши работает, а клавиатура нет (и sysrq тоже), это ни в какие ворота. Пусть ещё научится не терять окна при перезапуске оконного менеджера (ну или пусть тот перестанет течь для начала).

3.59 , Аноним ( 53 ), 14:08, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем мне переключение раскладок через альт-шифт, если я никогда нигде не пользовался

> этой комбинацией? Она подходит только тем, у кого 1 язык используется.

> Вот капслок другое дело.

> Пока всё ещё рановато, много багов и нет даже минимального паритета возможностей

> с иксами. Ну и ситуации когда курсор мыши работает, а клавиатура

> нет (и sysrq тоже), это ни в какие ворота. Пусть ещё

> научится не терять окна при перезапуске оконного менеджера (ну или пусть

> тот перестанет течь для начала). То есть вы предлагаете переключать раскладки по кругу, для тех у кого более двух локалей, правильно я понимаю?

4.64 , Аноним ( 28 ), 14:15, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я использую 3, так и делаю. 2 обычные и 1 расширенная IME. Да, нажать пару раз на капслок проще, чем нажимать на комбинации.

2.13 , Аноним ( 9 ), 12:17, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот прямо сейчас переключился в сессию вейленда и проверил. Переключение по alt+shift конечно работает (оно и раньше к слову работало вроде) только вот хоткеи которые начинаются на alt+shift выполняются ещё хуже чем в дефолтных иксах. В иксах они тупо не работает а вейленде в КДЕ прямо сейчас одновременно выполняется и переключения языка и хоткей со своим действием например в IDE. И это ещё пытаются называть вейленд готово для прода. Вы компьютером когда-нибудь пользовались чтобы так говорить?

3.18 , Аноним ( 18 ), 12:28, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > выполняются ещё хуже чем в дефолтных иксах ..

> В иксах они тупо не работает 4.19 , Аноним ( 9 ), 12:31, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да в иксах надо ставить патч. Потому что это проблема правится только на уровне исходников иксов. В вейленде её исправить нельзя.

5.27 , Аноним ( 28 ), 12:42, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исправь на уровне исходников вейланда, если это так важно для тебя.

6.32 , Аноним ( 9 ), 12:49, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для каждой ДЕ по патчу? Ты хотябы иногда думаешь что пишешь?

7.35 , Аноним ( 28 ), 12:54, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Для каждой ДЕ по патчу? Ты хотябы иногда думаешь что пишешь? Ну, зачем? Я вот пользуюсь KDE, я патчу KDE. Всё остальное меня не волнует. А ты, думаешь? Попробуй думать головой, тебе понравится.

8.38 , Аноним ( 9 ), 13:03, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Подумал, оценил, сижу в КДЕ с патченными иксами Вейленд это для гнома ... 9.41 , Аноним ( 28 ), 13:09, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать KDE с патченными иксами обладает рядом недостатков Такими, как, например, отсут... 10.43 , Аноним ( 9 ), 13:21, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Это к доктору зачем тебе открывать несколько видео сразу Останови одно потом за... 11.48 , Аноним ( 28 ), 13:28, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кейсы разные можно придумать При чём тут какой-то доктор Вот, взять CCTV, впол... 12.52 , Аноним ( 9 ), 13:38, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот вот и я говорю тут нужна помощь Я даже не буду спрашивать что это за трансл... 13.56 , Аноним ( 28 ), 13:50, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А чем тебе доктор поможет Это же просто необразованность и неосведомлённость И... 14.73 , Аноним ( 9 ), 14:24, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В таких только записи смотрят, что ты там такого смотреть собрался в реальном вр... 15.81 , Аноним ( 28 ), 14:36, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мало ли, что Ситуации разные бывают А зачем твоему доктору информация о том, ч... 3.60 , Аноним ( 53 ), 14:11, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот прямо сейчас переключился в сессию вейленда и проверил. Переключение по alt+shift

> конечно работает (оно и раньше к слову работало вроде) только вот

> хоткеи которые начинаются на alt+shift выполняются ещё хуже чем в дефолтных

> иксах. В иксах они тупо не работает а вейленде в КДЕ

> прямо сейчас одновременно выполняется и переключения языка и хоткей со своим

> действием например в IDE. И это ещё пытаются называть вейленд готово

> для прода. Вы компьютером когда-нибудь пользовались чтобы так говорить? По моему, так вообще прибивание каких-то конкретных клавиш к каким-то действиям среды это дичь лютая! Я с подобного знатно пригорел, когда после LXDE и Xfce переехал на KDE, про GNOME я вобще молчу, это кривое поделие даже свой минимум корректно отрабатывать не умеет.

2.16 , Аноним ( 16 ), 12:26, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >переключение раскладок Вы серьезно? Почему я вижу эту хрень про раскладки уже "энное" количество лет и почему я нигде этого не встречал? Какой дистр хоть надо для этого и какое DE? :))

3.21 , Аноним ( 18 ), 12:32, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Задумался.. А что если разрабы всех этих дистров расклодки не переключают от слова вообще?

Вот есть испанская клава, на ней сразу из коробки любой латинский язык. Инглишь вроде не латинский, но тоже пишется без проблем

4.24 , Аноним ( 9 ), 12:35, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как-то давно видел дистр типа для телека. Там переключения раскладки по хоткею не было предусмотрено. Переключаться надо было в настройках. В ишью создатель так и писал нафиг мне хоткей.

4.40 , Аноним ( 40 ), 13:09, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Англоязычные кроме английского ничего и не используют. Смотри, например на Питон с мучительным переходом с 2 на 3, где строки и массивы байтов были одно и тоже, а потом уже нет. Или как перл работает с юникодом. Или почему в винде есть wchar.

3.63 , Аноним ( 53 ), 14:15, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>переключение раскладок

> Вы серьезно? Почему я вижу эту хрень про раскладки уже "энное" количество

> лет и почему я нигде этого не встречал? Какой дистр хоть

> надо для этого и какое DE? :)) В смысле, вы не можете штатно, без из%@#ства забиндить что хотите в той же KDE на клавишу Win/META/Super, что для большинства обычных юзеров == невозможно?! Про GNOME и говорить не стоит!

2.17 , Аноним ( 17 ), 12:27, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "alt + shift" раскладка из Редмонда.

3.66 , ЛщЛ ( ? ), 14:16, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "alt + shift" раскладка из Редмонда. ЛОЛШТО?! ))

