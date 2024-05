В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:56, 29/05/2024 [ответить] + / – > Так как собирать данные компоненты для macOS из исходных текстов в окружении Linux проблематично Они смогли зареверсить железо эпл, но не смогли настроить кросскомпиляцию.

2.2 , Аноним ( 2 ), 00:06, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Значит, там все не так просто, не правда ли?

3.3 , Аноним ( 1 ), 00:17, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кросскомпиляция в таргет макось проще, чем кросскомпиляция в таргет линукс.

4.4 , НяшМяш ( ok ), 00:19, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откуда куда? В макось из любого хоста, не являющегося макосью, фиг скомпилишь.

5.5 , Аноним ( 1 ), 00:31, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как два байта переслать. Из любого хоста.

1. Нужен макос сдк, который собирается в один скрипт

https://github.com/tpoechtrager/osxcross/blob/master/tools/gen_sdk_package.sh 2. llvm (clang + lld)

clang --target arm64-apple-darwin main.cpp -isysroot path/to/unpacked/sdk -fuse-ld=lld done У федоры могут быть проблемы с лицензированием, вопросами, как притащить себе сдк в билд фермы, но для отдельных разработчиков процесс крайне прост.

6.6 , НяшМяш ( ok ), 00:54, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как два байта переслать

> У федоры могут быть проблемы с лицензированием Оп, противоречие.

> для отдельных разработчиков процесс крайне прост Угу, найди полулегальное сдк, накидай флагов и молись, что скомпилится то что нужно без тестирования. Просто это когда передал --target=wtf-x96 и всё.