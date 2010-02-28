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В Fedora 41 утверждён переход на пакетный менеджер DNF5

09.04.2024 07:12

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил задействование по умолчанию пакетного менеджера DNF5 в осеннем выпуске Fedora 41. Пакеты dnf, libdnf и dnf-cutomatic будут заменены в Fedora 41 на инструментарий DNF5 и новую библиотеку libdnf5, а символическая ссылка /usr/bin/dnf начнёт указывать на исполняемый файл dnf5.

Несмотря на то, что полный паритет в функциональности со старым инструментарием всё ещё не достигнут, разработчики считают, что дистрибутив готов к миграции, а недостающие возможности можно реализовать позднее. Например, пока недоступна функциональность, связанная с управлением историей транзакций, лежащая в основе команды "dnf history". Также ещё не завершена работа по интеграции поддержки фонового процесса dnf5daemon в менеджер приложений GNOME Software. Требует дополнительного тестирования механизм обновления всей системы до следующего релиза (команда system-upgrade).

В своё время DNF пришёл в дистрибутиве на смену пакетному менеджеру Yum, который был написан целиком на языке Python. В DNF требовательные к производительности низкоуровневые функции были переписаны и вынесены в отдельные Си-библиотеки hawkey, librepo, libsolv и libcomps, но каркас и высокоуровневые компоненты остались на языке Python. Проект DNF5 нацелен на унификацию имеющихся низкоуровневых библиотек, переписывание на языке С++ остающихся на Python компонентов управления пакетами и вынос базовой функциональности в отдельную библиотеку libdnf5 с созданием вокруг этой библиотеки обвязки для сохранения Python API.

Использование языка С++ вместо Python позволило избавиться от большого числа зависимостей, сократить размер инструментария и повысить производительность. Более высокая производительность достигается не только благодаря применению компиляции в машинный код, но и за счёт улучшенной реализации таблицы транзакций, оптимизации загрузки из репозиториев и реструктуризации БД (разделены базы с состоянием системы и историей операций). Инструментарий DNF5 избавлен от привязки к PackageKit, вместо которого задействован новый фоновый процесс DNF Daemon, заменяющий функциональность PackageKit и предоставляющий интерфейс для управления пакетами и обновлениями в графических окружениях.

Переработка также дала возможность реализовать некоторые улучшения, повышающие удобство работы с пакетным менеджером. Например, в новом DNF реализована более наглядная индикация прогресса выполнения операций; добавлена поддержка использования локальных RPM-пакетов для транзакций; добавлена возможность показа в отчётах о выполненных транзакциях информации, выдаваемой встроенными в пакеты скриптами (scriplets); предложена более продвинутая система автодополнения ввода для bash.

  1. Главная ссылка к новости (https://pagure.io/fesco/issue/...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Fedora Linux 40 перешёл на стадию бета-тестирования
  3. OpenNews: В Fedora 41 намечен переход на пакетный менеджер DNF5
  4. OpenNews: СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora
  5. OpenNews: В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME
  6. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60955-dnf
Ключевые слова: dnf, fedora
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:20, 09/04/2024 [ответить]  
    		• +8 +/
    Я в своей жизни не написал ни одной строки кода на python, тем не менее на моем линуксе из его зависимостей и библиотек собрался полный девкит. Будущие археологи когда откопают мой ноут сделают ошибочное заключение что я был программистом на питоне.
     
     
  • 2.2, DiabloPC (ok), 07:52, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто в завещании напиши чтобы все твои винты отформатировали 😆
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:32, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wall-e не умеет читать с винтов.
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:29, 09/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Tron is Whistling (?), 08:40, 09/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то можно будет выпилить змеюку из системы?
    Прекрасно.
     
     
  • 2.6, нах. (?), 08:42, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наконец-то можно будет выпилить змеюку из системы?

    нет

    > Прекрасно

    а history эта - мальчикам с феноменальной памятью и найух была нинужна!

     
     
  • 3.7, Tron is Whistling (?), 08:45, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Наконец-то можно будет выпилить змеюку из системы?
    > нет

    Да а почему нет-то по мере выпиливания из yum. Больше вообще ни для чего не нужно ныне.

     
     
  • 4.8, Tron is Whistling (?), 08:46, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из dnf, простите, суть та же.
     

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