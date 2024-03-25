В Fedora 41 намечен переход на пакетный менеджер DNF5

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|1.2, Аноним (3), 23:28, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Несмотря на то, что полный паритет в функциональности со старым инструментарием всё ещё не достигнут, разработчики считают, что дистрибутив готов к миграции, а недостающие возможности можно реализовать позднее.
Как это типично для в современной айтишечке.
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|2.15, нах. (?), 01:40, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"конечно же, на самом деле никто и не собирался ничего реализовывать"
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|1.4, Асен Тотин (?), 23:42, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пра-виль-но! А в DNF6 перенапишем все еще раз, теперь на Rust.
> полный паритет в функциональности со старым инструментарием всё ещё не достигнут, разработчики считают, что дистрибутив готов к миграции, а недостающие возможности можно реализовать позднее
Весь open source в одном предложении. Столлман кричит от удовольствия.
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|2.20, turbo2001 (ok), 04:41, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отлично, но не все. Оно же до сих пор не умеет систему обновлять на новый релиз.
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|1.12, Аноним (12), 01:17, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А сильно большая разница? apt, dnf, yum, pacman, emerge? Я порой разные пакетные менеджеры настраиваю с разных дистрибутивов, чтоб побыстрее что-то поставить и развернуть. В целом оно работает. Время отдыха дома всё-таки ограничено. Сейчас правда вполне устраивает один - много настраивал давно, но факт в том что это вполне возможно.
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|1.13, Аноним (14), 01:30, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Fedora Engineering
>В DNF требовательные к производительности низкоуровневые функции были переписаны и вынесены в отдельные Си-библиотеки hawkey, librepo, libsolv и libcomps, но каркас и высокоуровневые компонеты остались на языке Python.
Fedora OverEngineering Comitee.
>Несмотря на то, что полный паритет в функциональности со старым инструментарием всё ещё не достигнут, разработчики считают, что дистрибутив готов к миграции, а недостающие возможности можно реализовать позднее.
Можно было и не упоминать. И так понятно. Эт ж редхат.
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|1.16, Аноним (16), 02:40, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без Интырнета DNF в Fedora будет работать? У нас вот-вот Чебурнет объявят.
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