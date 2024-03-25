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В Fedora 41 намечен переход на пакетный менеджер DNF5

25.03.2024 23:02

В выпуске Fedora 41 предложено перевести дистрибутив по умолчанию на пакетный менеджер DNF5. Изначально, переход на DNF5 планировалось произвести в выпуске Fedora 39, но миграция была отложена из-за неготовности инструментария. Несмотря на то, что полный паритет в функциональности со старым инструментарием всё ещё не достигнут, разработчики считают, что дистрибутив готов к миграции, а недостающие возможности можно реализовать позднее. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. В случае принятия предложения пакеты dnf, libdnf и dnf-cutomatic будут заменены на инструментарий DNF5 и новую библиотеку libdnf5, а символическая ссылка /usr/bin/dnf начнёт указывать на исполняемый файл dnf5.

В своё время DNF пришёл в дистрибутиве на смену пакетному менеджеру Yum, который был написан целиком на языке Python. В DNF требовательные к производительности низкоуровневые функции были переписаны и вынесены в отдельные Си-библиотеки hawkey, librepo, libsolv и libcomps, но каркас и высокоуровневые компонеты остались на языке Python. Проект DNF5 нацелен на унификацию имеющихся низкоуровневых библиотек, переписывание на языке С++ остающихся на Python компонентов управления пакетами и вынос базовой функциональности в отдельную библиотеку libdnf5 с созданием вокруг этой библиотеки обвязки для сохранения Python API.

Использование языка С++ вместо Python позволило избавиться от большого числа зависимостей, сократить размер инструментария и повысить производительность. Более высокая производительность достигается не только благодаря применению компиляции в машинный код, но и за счёт улучшенной реализации таблицы транзакций, оптимизации загрузки из репозиториев и реструктуризации БД (разделены базы с состоянием системы и историей операций). Инструментарий DNF5 избавлен от привязки к PackageKit, вместо которого задействован новый фоновый процесс DNF Daemon, заменяющий функциональность PackageKit и предоставляющий интерфейс для управления пакетами и обновлениями в графических окружениях.

Переработка также дала возможность реализовать некоторые улучшения, повышающие удобство работы с пакетным менеджером. Например, в новом DNF реализована более наглядная индикация прогресса выполнения операций; добавлена поддержка использования локальных RPM-пакетов для транзакций; добавлена возможность показа в отчётах о выполненных транзакциях информации, выдаваемой встроенными в пакеты скриптами (scriplets); предложена более продвинутая система автодополнения ввода для bash.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 4.15
  3. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
  4. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60849-dnf
Ключевые слова: dnf, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Klizma (?), 23:24, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучший пакетный менеджер!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:29, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Лучший пакетный менеджер!

    Новость не про pacman.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:47, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё правильно, коммент же о flatpak.
     
     
  • 4.9, Аноним (3), 23:57, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 23:28, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Несмотря на то, что полный паритет в функциональности со старым инструментарием всё ещё не достигнут, разработчики считают, что дистрибутив готов к миграции, а недостающие возможности можно реализовать позднее.

    Как это типично для в современной айтишечке.

     
     
  • 2.15, нах. (?), 01:40, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "конечно же, на самом деле никто и не собирался ничего реализовывать"

     

  • 1.4, Асен Тотин (?), 23:42, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пра-виль-но! А в DNF6 перенапишем все еще раз, теперь на Rust.

    > полный паритет в функциональности со старым инструментарием всё ещё не достигнут, разработчики считают, что дистрибутив готов к миграции, а недостающие возможности можно реализовать позднее

    Весь open source в одном предложении. Столлман кричит от удовольствия.

     
     
  • 2.5, Аноним (7), 23:46, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы и нет
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 23:58, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:47, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дебиану тоже не помешало бы.
     
  • 1.8, Аноним (7), 23:49, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь dnf5 где-то полгода, всё отлично.
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 23:58, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.20, turbo2001 (ok), 04:41, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично, но не все. Оно же до сих пор не умеет систему обновлять на новый релиз.
     

  • 1.12, Аноним (12), 01:17, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А сильно большая разница? apt, dnf, yum, pacman, emerge? Я порой разные пакетные менеджеры настраиваю с разных дистрибутивов, чтоб побыстрее что-то поставить и развернуть. В целом оно работает. Время отдыха дома всё-таки ограничено. Сейчас правда вполне устраивает один - много настраивал давно, но факт в том что это вполне возможно.
     

  • 1.13, Аноним (14), 01:30, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Fedora Engineering
    >В DNF требовательные к производительности низкоуровневые функции были переписаны и вынесены в отдельные Си-библиотеки hawkey, librepo, libsolv и libcomps, но каркас и высокоуровневые компонеты остались на языке Python.

    Fedora OverEngineering Comitee.

    >Несмотря на то, что полный паритет в функциональности со старым инструментарием всё ещё не достигнут, разработчики считают, что дистрибутив готов к миграции, а недостающие возможности можно реализовать позднее.

    Можно было и не упоминать. И так понятно. Эт ж редхат.

     
  • 1.16, Аноним (16), 02:40, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без Интырнета DNF в Fedora будет работать? У нас вот-вот Чебурнет объявят.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 03:00, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всех пакетных менеджерах можно настраивать сервера, с которых качать пакеты. Может с https://mirror.yandex.ru/ будем тогда не только iso-шники качать, но и rpm/deb-пакеты.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 03:12, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где там Void?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 03:58, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://mirror.yandex.ru/mirrors/voidlinux/
     

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