The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск пакетного менеджера DNF 4.15

09.04.2023 09:41

Доступен релиз пакетного менеджера DNF 4.15, который используется по умолчанию в дистрибутивах Fedora Linux и RHEL. DNF является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3 и использующим библиотеку hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями.

В новой версии:

  • В dnf-automatic (утилита, позволяющая выполнять действия "dnf upgrade" в автоматическом режиме, например, при вызове из cron) добавлен параметр "reboot" для определения поведения при необходимости перезагрузки (может принимать значения never, when-changed и when-needed).
  • Добавлена поддержка отмены выполнения операции rollback для группового обновления.
  • Предоставлена возможность передачи опция CLI-интерфейса при загрузке внешнего файла конфигурации (например, для выставления параметров sslverify, username и password при обращении к собственному репозиторию).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rpm-softwar...)
  2. OpenNews: В Fedora 39 намечен переход на DNF5, избавленный от компонентов на языке Python
  3. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
  4. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
  5. OpenNews: В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58937-dnf
Ключевые слова: dnf, rpm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (77) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:56, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда Дебиан уже перейдёт на RPM & DNF?
     
     
  • 2.2, DEF (?), 09:57, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем, если Fedora 40 перейдет на APT & DEB
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 10:03, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что исходники DPKG/APT тошнотворны.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:43, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что ничего лучше в этих ваших линуксах не придумано.  
     
     
  • 5.15, fedora user (?), 11:08, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё говно, кроме Pacman. DNF тормозное говно, DPKG тормозное и тупое говно. Сам сижу на федоре с dnf и скучаю по pacman.
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 12:32, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакман выглядит так, будто его писали на ПХП.
     
  • 6.34, kawaii_girl (ok), 13:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Pacman слишком примитивный и сложный в использовании.
     
     
  • 7.42, Аноним (42), 14:21, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправил. Пакман очень многофункциональный и элементарный в использовании. А пакеты вида pkg чистый мед по справнению с прочими. Черт, да для того чтобы  пару штук  закинуть в аур мне даже не понадобилось читать инструкции настолько все просто.
     
  • 7.47, Аноним (47), 15:10, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поподробнее узнать, как это слишком примитивный и сложный?
     
     
  • 8.49, Аноним (49), 15:37, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это значит, что функционал у него примитивный, но простейшее обновление ты долже... текст свёрнут, показать
     
  • 8.53, kawaii_girl (ok), 15:55, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Pacman примитивный потому что там нет многих функций которые есть в том же DNF ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.72, eksdee (?), 17:45, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложность пакетников никакого отношения к стабильности не имеет, а стабильность ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.46, Аноним (47), 15:09, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, вы знакомы не со всеми пакетными менеджерами или у вас юношеский максимализм. Потому что, так нахваливать пацман при существовани xbps может только умственно отсталый человек.
     
  • 6.68, Аноним (68), 17:13, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DNF тормозит потому что гарантирует стабильность и целостность, в отличие от других пакетных менеджеров.
     
  • 5.54, Аноним (54), 15:57, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сказали же: DNF.
     
     
  • 6.61, Аноним (14), 16:54, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сказали же: APT.
     
  • 5.57, Аноним (57), 16:11, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дальше собственного носа пробовал смотреть? Да все что угодно лучше apt-dpkg! А вообще да, пмов нормальных нема, пакман ничего вроде, но все испортил арч, кусок говна. Про прочие никсы можно и не вспоминать, овчинка выделки не стоит. А вот xbps незаслуженно забыт, и что-то не видно толп линуксойдов в ментейнерах у войда, которые так ратуют за свободу от ненавистных технологий проталкиваемых корпорастами. Хм, странно, потому что войд на голову выше ваших федоров с денисами! Слышу вот кто-то чавкает там, узнаешь себя линуксойд?
     
     
  • 6.71, Аноним (47), 17:45, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Небольшое сравнение пакетных менеджеров систем Void и Arch.
    https://www.reddit.com/r/voidlinux/comments/b9jj35/void_vs_arch_stability/ek6i
     
     
  • 7.73, Аноним (57), 17:57, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пост о том, как кто-то не осилил смену инита? Бывает. Я не спрашиваю "зачем это было нужно", тем не менее, ежели уж шило в жопе не утаить, нужно по крайней мере пользоваться нормальными инструментами, которые позволяют делать что нужно, без лишнего головняка, брать надо было крукс! Ну и апт-дпкг - с которого и начался этот разговор, все равно в пролете.
     
  • 6.74, Аноним (74), 18:52, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксойид?
     
  • 6.75, Аноним (75), 18:52, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вот орешь как псих, а тем временем xbps неочевидно хорош так как ему можно пр... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:57, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что исходники DPKG/APT тошнотворны.

    Ну да, не пихтон.

     
  • 4.30, Аноним (30), 13:28, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть apt-rpm

     
  • 2.7, n00by (ok), 10:10, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Когда захочет догнать по популярности Rosa Linux.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:14, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сам жду - не дождусь. Как вообще apt/deb дожил до сегодняшнего дня?
     
     
  • 3.26, Аноним (24), 12:59, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторым людям нравится, что не надо ждать по пять минут, пока пакетный менеджер проснется.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:04, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это вы про apt update с соответствующим ожиданием каждый раз, перед тем как установить требуемый пакет?
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 14:18, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам делать update каждый раз? Один раз сделай и устанавливай.
     
  • 5.58, Аноним (58), 16:31, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, федораст спалился. apt update не вызывается автоматически при каждом search/install/upgrade, в отличие от.
     
     
  • 6.60, Аноним (60), 16:51, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бредить только не надо.
     
  • 4.50, Аноним (49), 15:39, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    apt, на самом деле, очень тормозной в плане установки пакетов. Это заметно когда система не на ССД. dnf гораздо быстрее устанавливает, но вначале весьма задумчив.
     
     
  • 5.62, Аноним (14), 16:56, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сумме dnf на голову отстаёт от apt по скорости установки. Пока что apt топ.
     
  • 5.69, Роман (??), 17:19, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скорее dpkg так а не apt/apt-get. Попробуйте например через
    echo "force-unsafe-io" > /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/force-unsafe-io

    И сравните

     
  • 2.10, EuPhobos (ok), 10:17, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда перепишут с питона на раст
     

  • 1.3, Аноним (1), 09:57, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >DNF является ответвлением от Yum 3.4

    Yum написан на питоне, DNF 5 - на C++

     
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:56, 09/04/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.56, Аноним (54), 15:59, 09/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (21), 12:33, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Yum написан на питоне, DNF 5 - на C++

    Fedora - концентратор плохих решений.

     
  • 2.25, Аноним (24), 12:58, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Yum написан на питоне, DNF 5 - на C++

    Именно поэтому в RHEL используются DNF ранних версий, которые тоже на питоне.

     
     
  • 3.31, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 13:31, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока что
     
  • 2.59, Аноним (58), 16:33, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беды с башкой у разработчика переписывание не решает.
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 18:54, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если единственная беда с башкой у разработчика - использование смузихлёбных технологий не смотря на все их недостатки, потому что модно - то очень даже решает.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 10:02, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всегда заходя в Oracle/Fedora путал, что набирать.

    YUM Или DNF. Что из них луддитное, что новое.
    А учитывая, что были инстансы со старым Oracle — всё ещё усложнялась. Там так, тут сяк.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:08, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну вообще то там есть заглушка и можно набирать yum и в RHEL8+ (и прочих производных). будет вызван dnf.
     
     
  • 3.11, iPony129412 (?), 10:17, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я знаю.
    Но просто чувствуешь дискомфорт, когда набираешь луддитную команду вместо новой.
     
  • 2.8, Аноним (27), 10:12, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На любой системе, включая последние RHEL 9 / Oracle можно всегда набирать yum и это будет прозрачно работать, тк

    lrwxrwxrwx. 1 root root 5 Jan  6 21:23 /bin/yum -> dnf-3

    а скрипты и прочее ломать в этих системах не принято. Если вдруг перестанет работать, вам об этом скажут...

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:23, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> YUM Или DNF. Что из них [B]луддитное[/B], что новое.
    > На любой системе, включая последние RHEL 9 / Oracle можно всегда набирать yum и это будет прозрачно работать, тк

    Вы же понимаете, что Пони нужны шашечки, а не ехать?


     
     
  • 4.13, Аноним (14), 10:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ему уже давно нужны хорошие таблетки.
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:35, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один раз линуксоид забыл написать тупую поговору про шашечки и у него отвалилась zope.
     
     
  • 5.33, Аноним (12), 13:33, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Один раз линуксоид забыл написать тупую поговору про шашечки и у него отвалилась zope.

    Очереднрой раз вендо-маковод при попытке свинтить с темы не угадал ...

     
  • 3.51, Аноним (49), 15:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это еще что, репы по прежнему лежат в /etc/yum.repos.d/ даже в последней Федоре :)
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:09, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > добавлен параметр "reboot" для определения поведения при необходимости перезагрузки

    В каких случаях вообще может понадобится перезагрузка?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:24, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Фёдоре любят копировать плохие решения из винды, поэтому любые обновления пакетов там идут через ребут.

    Но если абстрагироваться от федоропроблем — для обновления ядра, например, чтобы не крутить ОС и дальше на старом.

     
     
  • 3.29, Аноним (27), 13:13, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически линукс и винда в этом плане ведут себя различно, а по факту - проблем... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.40, n00by (ok), 14:10, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На системе с кучей компонент перезапускать половину
    > системных процессов потенциально более проблемно, чем перезагрузить все и гарантировать
    > что уязвимость более нельзя проэксплуатировать.

    systemd как раз могла бы решать этот вопрос, но почему-то занимается всем остальным, кроме него.

     
  • 3.37, kawaii_girl (ok), 13:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >решения из винды

    А причем здесь вообще винда? macOS например тоже требует перезагрузки для установки обновлений) Это нормальная практика. Установка обновлений в "оффлайн" режиме значительно снижает риск поломки системы.

     
  • 3.77, Аноним (76), 18:55, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для перехода но новое ядро перезагрузка не обязательна.
     
  • 2.20, ыть (ok), 12:03, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не рассказывай сказки про ребут после любых обновлений через dnf, если обновиться через dnf -y update не будет никакого ребута, ребут нужен для обновления ядра. а вот если обновляться через dnfdragora, то вполне себе может потребоваться перезапуск
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 13:08, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл ребута не в обновлении ядра (осмысленные обновления там не особо требуются, обычно, если не напороться на странные баги или иметь очень свежее оборудование, которое еще не полностью поддерживается), а в обновлении библиотек: когда находят очередную дырку в glibc или openssl или еще подобном, что использутся в каждой второй (а то и вообще каждой) программе, ребут это единственный способ гарантировать, что все, где уязвимость может быть проэксплуатирована, реально запустилось с новой версией библиотеки.
     
     
  • 4.43, Аноним (41), 14:22, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lsof тебе зачем, которыц покаже каие процессы юзабт библиотеку?
     
     
  • 5.63, Аноним (14), 16:57, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты руками это собрался делать? На сотне серверов?
     
  • 5.67, НеФанат (?), 17:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    zypper ps -s
    Выдаёт список всего, что необходимо перезагрузить после обновления. В openSUSE это уже больше 15 лет. А DNF они тоже попробовали...
     
  • 3.35, kawaii_girl (ok), 13:44, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >если обновиться через dnf -y update

    Не советую так делать. Есть риск сломать систему. Разработчики Fedora рекомендуют обновляться через Gnome software в специальном оффлайн режиме.

     
     
  • 4.38, 700жёни300наложниц (?), 13:50, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это рофл? даже в инструкции миграции с релиза на релиз пишут юзать 'dnf upgrade --refresh'

    юзаю dnf upgrade уже лет 5 и никаких проблем

     
     
  • 5.39, kawaii_girl (ok), 13:54, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >даже в инструкции

    Старые инструкции читаете. Советую изучить вот это:

    https://fedoramagazine.org/offline-updates-and-fedora-35/

    С релиза на релиз тоже желательно обновляться через gnome software.

    >юзаю dnf upgrade уже лет 5 и никаких проблем

    Значит вам повезло. Я так один раз систему сломала. Во время обновления упал gnome shell вместе с терминалом в котором был запущен DNF и все. После перезагрузки система не загрузилась. После этого обновляюсь только через gnome software и вам советую делать так же.

     
     
  • 6.44, 700жёни300наложниц (?), 15:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, по вашему gnome software не может рухнуть вместе с gnome-shell? тогда уже вам лучше в ctrl+f3 переключаться и там dnf upgrade запускать
     
     
  • 7.45, 700жёни300наложниц (?), 15:01, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а что, по вашему gnome software не может рухнуть вместе с gnome-shell?
    > тогда уже вам лучше в ctrl+f3 переключаться и там dnf upgrade
    > запускать

    ctrl+alt+f3

     
  • 7.52, kawaii_girl (ok), 15:47, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы не совсем поняли как это работает) Gnome software ничего не устанавливает. Он просто скачивает обновления и подготавливает их для установки в специальном "оффлайн" режиме. Поэтому даже если gnome software рухнет ничего страшного не произойдет. Советую изучить статью которую я скинула. Там подробно описано как работают "оффлайн" обновления и зачем они нужны.
     
     
  • 8.70, 700жёни300наложниц (?), 17:35, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, в оффлайн режиме ничего не может навернуться, по такой логике давайте ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.48, Аноним (47), 15:16, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая же у Fedora ужасная документация по сравнению с некоторыми другими дистрибутива и. Это просто ужас.
     
     
  • 7.55, kawaii_girl (ok), 15:58, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне нормальная документация.
     
  • 7.65, soarin (ok), 16:59, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен.
    Выше упомянутый offline upgrader в dnf попробуй найди.
    https://dnf-plugins-extras.readthedocs.io/en/latest/system-upgrade.html

    Хуже нет. Каша из непонятно чего.

     

  • 1.36, 700жёни300наложниц (?), 13:45, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что Fedora лучшая, а остальные ей просто завидуют.

    зы: не анимешник. понятного мужского пола. изучаю Тору. знаю Go/D/Py и многие друге языки.

     
     
  • 2.64, Аноним (14), 16:58, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы все знаем что ты не программист. Так что твоё мнение умножено на 0.
     
  • 2.66, soarin (ok), 17:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не анимешник. понятного мужского пола

    а вот зря, хоть бы логично звучало.

     
  • 2.79, Аноним (74), 18:58, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оригинал? У любого произведения есть оригинал.
     

  • 1.78, Аноним (74), 18:56, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Соревнование "Кто быстрее понаставит себе кучу говна"?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру