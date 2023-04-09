Выпуск пакетного менеджера DNF 4.15

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|5.15, fedora user (?), 11:08, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё говно, кроме Pacman. DNF тормозное говно, DPKG тормозное и тупое говно. Сам сижу на федоре с dnf и скучаю по pacman.
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|7.42, Аноним (42), 14:21, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поправил. Пакман очень многофункциональный и элементарный в использовании. А пакеты вида pkg чистый мед по справнению с прочими. Черт, да для того чтобы пару штук закинуть в аур мне даже не понадобилось читать инструкции настолько все просто.
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|7.47, Аноним (47), 15:10, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно поподробнее узнать, как это слишком примитивный и сложный?
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|8.49, Аноним (49), 15:37, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это значит, что функционал у него примитивный, но простейшее обновление ты долже... текст свёрнут, показать
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|9.72, eksdee (?), 17:45, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сложность пакетников никакого отношения к стабильности не имеет, а стабильность ... текст свёрнут, показать
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|6.46, Аноним (47), 15:09, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, вы знакомы не со всеми пакетными менеджерами или у вас юношеский максимализм. Потому что, так нахваливать пацман при существовани xbps может только умственно отсталый человек.
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|6.68, Аноним (68), 17:13, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DNF тормозит потому что гарантирует стабильность и целостность, в отличие от других пакетных менеджеров.
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|5.57, Аноним (57), 16:11, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дальше собственного носа пробовал смотреть? Да все что угодно лучше apt-dpkg! А вообще да, пмов нормальных нема, пакман ничего вроде, но все испортил арч, кусок говна. Про прочие никсы можно и не вспоминать, овчинка выделки не стоит. А вот xbps незаслуженно забыт, и что-то не видно толп линуксойдов в ментейнерах у войда, которые так ратуют за свободу от ненавистных технологий проталкиваемых корпорастами. Хм, странно, потому что войд на голову выше ваших федоров с денисами! Слышу вот кто-то чавкает там, узнаешь себя линуксойд?
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|7.73, Аноним (57), 17:57, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пост о том, как кто-то не осилил смену инита? Бывает. Я не спрашиваю "зачем это было нужно", тем не менее, ежели уж шило в жопе не утаить, нужно по крайней мере пользоваться нормальными инструментами, которые позволяют делать что нужно, без лишнего головняка, брать надо было крукс! Ну и апт-дпкг - с которого и начался этот разговор, все равно в пролете.
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|6.75, Аноним (75), 18:52, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты вот орешь как псих, а тем временем xbps неочевидно хорош так как ему можно пр... большой текст свёрнут, показать
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|2.9, Аноним (9), 10:14, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сам жду - не дождусь. Как вообще apt/deb дожил до сегодняшнего дня?
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|3.26, Аноним (24), 12:59, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Некоторым людям нравится, что не надо ждать по пять минут, пока пакетный менеджер проснется.
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|4.27, Аноним (27), 13:04, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это вы про apt update с соответствующим ожиданием каждый раз, перед тем как установить требуемый пакет?
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|5.41, Аноним (41), 14:18, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем вам делать update каждый раз? Один раз сделай и устанавливай.
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|5.58, Аноним (58), 16:31, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ахаха, федораст спалился. apt update не вызывается автоматически при каждом search/install/upgrade, в отличие от.
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|4.50, Аноним (49), 15:39, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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apt, на самом деле, очень тормозной в плане установки пакетов. Это заметно когда система не на ССД. dnf гораздо быстрее устанавливает, но вначале весьма задумчив.
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|5.62, Аноним (14), 16:56, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В сумме dnf на голову отстаёт от apt по скорости установки. Пока что apt топ.
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|5.69, Роман (??), 17:19, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это скорее dpkg так а не apt/apt-get. Попробуйте например через
echo "force-unsafe-io" > /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/force-unsafe-io
И сравните
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|1.3, Аноним (1), 09:57, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>DNF является ответвлением от Yum 3.4
Yum написан на питоне, DNF 5 - на C++
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|2.22, Аноним (21), 12:33, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Yum написан на питоне, DNF 5 - на C++
Fedora - концентратор плохих решений.
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|2.25, Аноним (24), 12:58, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Yum написан на питоне, DNF 5 - на C++
Именно поэтому в RHEL используются DNF ранних версий, которые тоже на питоне.
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|3.76, Аноним (76), 18:54, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если единственная беда с башкой у разработчика - использование смузихлёбных технологий не смотря на все их недостатки, потому что модно - то очень даже решает.
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|1.4, iPony129412 (?), 10:02, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Всегда заходя в Oracle/Fedora путал, что набирать.
YUM Или DNF. Что из них луддитное, что новое.
А учитывая, что были инстансы со старым Oracle — всё ещё усложнялась. Там так, тут сяк.
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|2.6, Аноним (6), 10:08, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну вообще то там есть заглушка и можно набирать yum и в RHEL8+ (и прочих производных). будет вызван dnf.
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|3.11, iPony129412 (?), 10:17, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Я знаю.
Но просто чувствуешь дискомфорт, когда набираешь луддитную команду вместо новой.
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|2.8, Аноним (27), 10:12, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На любой системе, включая последние RHEL 9 / Oracle можно всегда набирать yum и это будет прозрачно работать, тк
lrwxrwxrwx. 1 root root 5 Jan 6 21:23 /bin/yum -> dnf-3
а скрипты и прочее ломать в этих системах не принято. Если вдруг перестанет работать, вам об этом скажут...
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|3.12, Аноним (12), 10:23, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> YUM Или DNF. Что из них [B]луддитное[/B], что новое.
> На любой системе, включая последние RHEL 9 / Oracle можно всегда набирать yum и это будет прозрачно работать, тк
Вы же понимаете, что Пони нужны шашечки, а не ехать?
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|4.23, Аноним (23), 12:35, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один раз линуксоид забыл написать тупую поговору про шашечки и у него отвалилась zope.
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|5.33, Аноним (12), 13:33, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Один раз линуксоид забыл написать тупую поговору про шашечки и у него отвалилась zope.
Очереднрой раз вендо-маковод при попытке свинтить с темы не угадал ...
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|3.51, Аноним (49), 15:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это еще что, репы по прежнему лежат в /etc/yum.repos.d/ даже в последней Федоре :)
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|1.16, Аноним (16), 11:09, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> добавлен параметр "reboot" для определения поведения при необходимости перезагрузки
В каких случаях вообще может понадобится перезагрузка?
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|2.17, Аноним (17), 11:24, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Фёдоре любят копировать плохие решения из винды, поэтому любые обновления пакетов там идут через ребут.
Но если абстрагироваться от федоропроблем — для обновления ядра, например, чтобы не крутить ОС и дальше на старом.
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|3.29, Аноним (27), 13:13, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Технически линукс и винда в этом плане ведут себя различно, а по факту - проблем... большой текст свёрнут, показать
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|4.40, n00by (ok), 14:10, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На системе с кучей компонент перезапускать половину
> системных процессов потенциально более проблемно, чем перезагрузить все и гарантировать
> что уязвимость более нельзя проэксплуатировать.
systemd как раз могла бы решать этот вопрос, но почему-то занимается всем остальным, кроме него.
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|3.37, kawaii_girl (ok), 13:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>решения из винды
А причем здесь вообще винда? macOS например тоже требует перезагрузки для установки обновлений) Это нормальная практика. Установка обновлений в "оффлайн" режиме значительно снижает риск поломки системы.
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|2.20, ыть (ok), 12:03, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не рассказывай сказки про ребут после любых обновлений через dnf, если обновиться через dnf -y update не будет никакого ребута, ребут нужен для обновления ядра. а вот если обновляться через dnfdragora, то вполне себе может потребоваться перезапуск
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|3.28, Аноним (27), 13:08, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл ребута не в обновлении ядра (осмысленные обновления там не особо требуются, обычно, если не напороться на странные баги или иметь очень свежее оборудование, которое еще не полностью поддерживается), а в обновлении библиотек: когда находят очередную дырку в glibc или openssl или еще подобном, что использутся в каждой второй (а то и вообще каждой) программе, ребут это единственный способ гарантировать, что все, где уязвимость может быть проэксплуатирована, реально запустилось с новой версией библиотеки.
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|4.43, Аноним (41), 14:22, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Lsof тебе зачем, которыц покаже каие процессы юзабт библиотеку?
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|5.67, НеФанат (?), 17:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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zypper ps -s
Выдаёт список всего, что необходимо перезагрузить после обновления. В openSUSE это уже больше 15 лет. А DNF они тоже попробовали...
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|3.35, kawaii_girl (ok), 13:44, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>если обновиться через dnf -y update
Не советую так делать. Есть риск сломать систему. Разработчики Fedora рекомендуют обновляться через Gnome software в специальном оффлайн режиме.
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|4.38, 700жёни300наложниц (?), 13:50, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это рофл? даже в инструкции миграции с релиза на релиз пишут юзать 'dnf upgrade --refresh'
юзаю dnf upgrade уже лет 5 и никаких проблем
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|5.39, kawaii_girl (ok), 13:54, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>даже в инструкции
Старые инструкции читаете. Советую изучить вот это:
https://fedoramagazine.org/offline-updates-and-fedora-35/
С релиза на релиз тоже желательно обновляться через gnome software.
>юзаю dnf upgrade уже лет 5 и никаких проблем
Значит вам повезло. Я так один раз систему сломала. Во время обновления упал gnome shell вместе с терминалом в котором был запущен DNF и все. После перезагрузки система не загрузилась. После этого обновляюсь только через gnome software и вам советую делать так же.
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|6.44, 700жёни300наложниц (?), 15:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что, по вашему gnome software не может рухнуть вместе с gnome-shell? тогда уже вам лучше в ctrl+f3 переключаться и там dnf upgrade запускать
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|7.45, 700жёни300наложниц (?), 15:01, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а что, по вашему gnome software не может рухнуть вместе с gnome-shell?
> тогда уже вам лучше в ctrl+f3 переключаться и там dnf upgrade
> запускать
ctrl+alt+f3
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|7.52, kawaii_girl (ok), 15:47, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы не совсем поняли как это работает) Gnome software ничего не устанавливает. Он просто скачивает обновления и подготавливает их для установки в специальном "оффлайн" режиме. Поэтому даже если gnome software рухнет ничего страшного не произойдет. Советую изучить статью которую я скинула. Там подробно описано как работают "оффлайн" обновления и зачем они нужны.
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|6.48, Аноним (47), 15:16, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая же у Fedora ужасная документация по сравнению с некоторыми другими дистрибутива и. Это просто ужас.
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|1.36, 700жёни300наложниц (?), 13:45, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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что Fedora лучшая, а остальные ей просто завидуют.
зы: не анимешник. понятного мужского пола. изучаю Тору. знаю Go/D/Py и многие друге языки.
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|2.64, Аноним (14), 16:58, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мы все знаем что ты не программист. Так что твоё мнение умножено на 0.
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|2.66, soarin (ok), 17:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> не анимешник. понятного мужского пола
а вот зря, хоть бы логично звучало.
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