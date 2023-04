Выпуск пакетного менеджера DNF 4.15

2.17 , Аноним ( 17 ), 11:24, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Фёдоре любят копировать плохие решения из винды, поэтому любые обновления пакетов там идут через ребут. Но если абстрагироваться от федоропроблем — для обновления ядра, например, чтобы не крутить ОС и дальше на старом.

3.29 , Аноним ( 27 ), 13:13, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Технически линукс и винда в этом плане ведут себя различно, а по факту - проблем... 4.40 , n00by ( ok ), 14:10, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > На системе с кучей компонент перезапускать половину

> системных процессов потенциально более проблемно, чем перезагрузить все и гарантировать

> что уязвимость более нельзя проэксплуатировать. systemd как раз могла бы решать этот вопрос, но почему-то занимается всем остальным, кроме него.

3.37 , kawaii_girl ( ok ), 13:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >решения из винды А причем здесь вообще винда? macOS например тоже требует перезагрузки для установки обновлений) Это нормальная практика. Установка обновлений в "оффлайн" режиме значительно снижает риск поломки системы.

3.77 , Аноним ( 76 ), 18:55, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для перехода но новое ядро перезагрузка не обязательна.

2.20 , ыть ( ok ), 12:03, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не рассказывай сказки про ребут после любых обновлений через dnf, если обновиться через dnf -y update не будет никакого ребута, ребут нужен для обновления ядра. а вот если обновляться через dnfdragora, то вполне себе может потребоваться перезапуск

3.28 , Аноним ( 27 ), 13:08, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл ребута не в обновлении ядра (осмысленные обновления там не особо требуются, обычно, если не напороться на странные баги или иметь очень свежее оборудование, которое еще не полностью поддерживается), а в обновлении библиотек: когда находят очередную дырку в glibc или openssl или еще подобном, что использутся в каждой второй (а то и вообще каждой) программе, ребут это единственный способ гарантировать, что все, где уязвимость может быть проэксплуатирована, реально запустилось с новой версией библиотеки.

4.43 , Аноним ( 41 ), 14:22, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Lsof тебе зачем, которыц покаже каие процессы юзабт библиотеку?

5.63 , Аноним ( 14 ), 16:57, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты руками это собрался делать? На сотне серверов?

5.67 , НеФанат ( ? ), 17:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – zypper ps -s

Выдаёт список всего, что необходимо перезагрузить после обновления. В openSUSE это уже больше 15 лет. А DNF они тоже попробовали...

3.35 , kawaii_girl ( ok ), 13:44, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >если обновиться через dnf -y update Не советую так делать. Есть риск сломать систему. Разработчики Fedora рекомендуют обновляться через Gnome software в специальном оффлайн режиме.

4.38 , 700жёни300наложниц ( ? ), 13:50, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это рофл? даже в инструкции миграции с релиза на релиз пишут юзать 'dnf upgrade --refresh' юзаю dnf upgrade уже лет 5 и никаких проблем

5.39 , kawaii_girl ( ok ), 13:54, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >даже в инструкции Старые инструкции читаете. Советую изучить вот это: https://fedoramagazine.org/offline-updates-and-fedora-35/ С релиза на релиз тоже желательно обновляться через gnome software. >юзаю dnf upgrade уже лет 5 и никаких проблем Значит вам повезло. Я так один раз систему сломала. Во время обновления упал gnome shell вместе с терминалом в котором был запущен DNF и все. После перезагрузки система не загрузилась. После этого обновляюсь только через gnome software и вам советую делать так же.

6.44 , 700жёни300наложниц ( ? ), 15:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что, по вашему gnome software не может рухнуть вместе с gnome-shell? тогда уже вам лучше в ctrl+f3 переключаться и там dnf upgrade запускать

7.45 , 700жёни300наложниц ( ? ), 15:01, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а что, по вашему gnome software не может рухнуть вместе с gnome-shell?

> тогда уже вам лучше в ctrl+f3 переключаться и там dnf upgrade

> запускать ctrl+alt+f3

7.52 , kawaii_girl ( ok ), 15:47, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вы не совсем поняли как это работает) Gnome software ничего не устанавливает. Он просто скачивает обновления и подготавливает их для установки в специальном "оффлайн" режиме. Поэтому даже если gnome software рухнет ничего страшного не произойдет. Советую изучить статью которую я скинула. Там подробно описано как работают "оффлайн" обновления и зачем они нужны.

8.70 , 700жёни300наложниц ( ? ), 17:35, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а что, в оффлайн режиме ничего не может навернуться, по такой логике давайте ... 6.48 , Аноним ( 47 ), 15:16, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какая же у Fedora ужасная документация по сравнению с некоторыми другими дистрибутива и. Это просто ужас.

7.55 , kawaii_girl ( ok ), 15:58, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне нормальная документация.

7.65 , soarin ( ok ), 16:59, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Согласен.

Выше упомянутый offline upgrader в dnf попробуй найди.

https://dnf-plugins-extras.readthedocs.io/en/latest/system-upgrade.html Хуже нет. Каша из непонятно чего.