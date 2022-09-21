Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18

2.6 , Аноним ( 6 ), 18:05, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да и незачем будет его включать - все равно собрать трэшовую утилитку на нем не получится, нужно арендовать в амазоне пару сотен инстансов чтобы кое-как собрались все зависимости зависимостей.

Но пока, к счастью, это ненужное-ненужно всего лишь дополнительный бэкэнд который придется еще и отдельно подключать, если так уж хочется собрать rpm с его поддержкой. А иначе опять немодный сишный gpg будет. 3.22 , Аноним ( 22 ), 21:32, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению с растом это очень существенная проблема. Хоть сколько-нибудь легковесного компилятора для него нет...

4.26 , Аноним ( 26 ), 22:19, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы прям так жалуетесь, будто вас кто-то заставляет собирать весь свой инструментарий на своём компьтере из исходников.

5.27 , Аноним ( 27 ), 22:32, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это должен быть персональный ад для растоманов - сборка раста из исходников не на роллинге...

5.28 , Аноним ( 22 ), 22:50, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще довольно часто приходится. Каких-то мелких патчей накинуть - обычное дело. Раст довольно сильно мешает тяжёлым компилятором (у плюсов тоже такая проблема).

Си - совсем другое дело.

