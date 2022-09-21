Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18

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|1.1, НяшМяш (ok), 17:50, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Добавлен новый OpenPGP-бэкенд для работы с подписями пакетов, основанный на проекте Sequoia (реализация OpenPGP на языке Rust)
И этот поржавел. Праведному сяшечнику скоро компьютер нельзя будет включить, чтобы не зашквариться. /s
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|2.6, Аноним (6), 18:05, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и незачем будет его включать - все равно собрать трэшовую утилитку на нем не получится, нужно арендовать в амазоне пару сотен инстансов чтобы кое-как собрались все зависимости зависимостей.
Но пока, к счастью, это ненужное-ненужно всего лишь дополнительный бэкэнд который придется еще и отдельно подключать, если так уж хочется собрать rpm с его поддержкой. А иначе опять немодный сишный gpg будет.
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|3.22, Аноним (22), 21:32, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению с растом это очень существенная проблема. Хоть сколько-нибудь легковесного компилятора для него нет...
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|4.26, Аноним (26), 22:19, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы прям так жалуетесь, будто вас кто-то заставляет собирать весь свой инструментарий на своём компьтере из исходников.
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|5.27, Аноним (27), 22:32, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это должен быть персональный ад для растоманов - сборка раста из исходников не на роллинге...
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|5.28, Аноним (22), 22:50, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще довольно часто приходится. Каких-то мелких патчей накинуть - обычное дело. Раст довольно сильно мешает тяжёлым компилятором (у плюсов тоже такая проблема).
Си - совсем другое дело.
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|1.10, ИмяХ (?), 18:56, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года).
Ну и зачем его тогда каждый раз упоминать?
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|2.23, Аноним (22), 21:33, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтоб не думали, наверное, что 4.18 это что-то древнее с поддержкой на уровне секурити баги пофиксим.
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|1.13, Nikki Next (?), 19:12, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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RPM - это формат пакетов. Пакетный менеджер RPM - DNF. Почему RPM называют пакетным менеджером?
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|2.21, Аноним (21), 21:19, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> RPM - это формат пакетов. Пакетный менеджер RPM - DNF.
Неверно. Формат пакетов — CPIO + RPM-специфичные доп. заголовки. А пакетный менеджер — RPM. Что касается DNF, то он просто докачивает недостающие RPM из прописанных репозиториев. Формально его тоже можно обозвать пакетным менеджером, но часть своего функционала он просто делегирует RPM.
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|1.14, Аноним (15), 19:20, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предложен более понятный макрос "%bcond" для определения условий при сборке.
В сусе уже давно, весрии где-то с 12.2
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|1.17, birdie (ok), 19:56, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Fix %_minimize_writes regression (in 4.15.0)
Всего 4 года фиксили или около того.
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|2.24, Аноним (24), 21:44, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем пробовать, если вас устраивает ваш deb дистрибутив?
Не понимаю людей вообще.
Как и не понимаю как люди пользуются deb-based дистрибутивами - рядом с RPM не валялся по фичам.
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|2.25, Аноним (22), 22:00, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Создавать rpm пакеты как мне кажется проще чем deb. Всего один spec-файл для пакета написать и всё.
Хотя тут наверное дело привычки...
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