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Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18

21.09.2022 16:59

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.18.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Наиболее заметные улучшения в RPM 4.18:

  • Предложена новая интерактивная оболочка "rpmspec --shell", поддерживающая работу с макросами и встроенным Lua (rpmlua).
  • Добавлена новая утилита командной строки rpmuncompress, упрощающая распаковку нескольких файлов.
  • Переработан код для обработки больших файлов, в который добавлена защита от уязвимостей, манипулирующих символическими ссылками в процессе установки, восстановления и очистки.
  • Добавлен новый OpenPGP-бэкенд для работы с подписями пакетов, основанный на проекте Sequoia (реализация OpenPGP на языке Rust).
  • Предложен более понятный макрос "%bcond" для определения условий при сборке.
  • При определении слабых зависимостей (weak dependency) реализована поддержка тегов "meta" и "pre".
  • В spec-файлы добавлена новая секция "%conf" для сборки файлов конфигурации.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.rpm.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.17
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.16
  4. OpenNews: Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.15
  6. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57809-rpm
Ключевые слова: rpm
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, НяшМяш (ok), 17:50, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Добавлен новый OpenPGP-бэкенд для работы с подписями пакетов, основанный на проекте Sequoia (реализация OpenPGP на языке Rust)

    И этот поржавел. Праведному сяшечнику скоро компьютер нельзя будет включить, чтобы не зашквариться. /s

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:05, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и незачем будет его включать - все равно собрать трэшовую утилитку на нем не получится, нужно арендовать в амазоне пару сотен инстансов чтобы кое-как собрались все зависимости зависимостей.


    Но пока, к счастью, это ненужное-ненужно всего лишь дополнительный бэкэнд который придется еще и отдельно подключать, если так уж хочется собрать rpm с его поддержкой. А иначе опять немодный сишный gpg будет.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 21:32, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению с растом это очень существенная проблема. Хоть сколько-нибудь легковесного компилятора для него нет...
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 22:19, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы прям так жалуетесь, будто вас кто-то заставляет собирать весь свой инструментарий на своём компьтере из исходников.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 22:32, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это должен быть персональный ад для растоманов - сборка раста из исходников не на роллинге...
     
  • 5.28, Аноним (22), 22:50, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще довольно часто приходится. Каких-то мелких патчей накинуть - обычное дело. Раст довольно сильно мешает тяжёлым компилятором (у плюсов тоже такая проблема).
    Си - совсем другое дело.
     

  • 1.10, ИмяХ (?), 18:56, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года).

    Ну и зачем его тогда каждый раз упоминать?

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 21:33, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтоб не думали, наверное, что 4.18 это что-то древнее с поддержкой на уровне секурити баги пофиксим.
     

  • 1.13, Nikki Next (?), 19:12, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    RPM - это формат пакетов. Пакетный менеджер RPM - DNF. Почему RPM называют пакетным менеджером?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:21, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    rpm -ivh *.rpm
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:19, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > RPM - это формат пакетов. Пакетный менеджер RPM - DNF.

    Неверно. Формат пакетов — CPIO + RPM-специфичные доп. заголовки. А пакетный менеджер — RPM. Что касается DNF, то он просто докачивает недостающие RPM из прописанных репозиториев. Формально его тоже можно обозвать пакетным менеджером, но часть своего функционала он просто делегирует RPM.

     

  • 1.14, Аноним (15), 19:20, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложен более понятный макрос "%bcond" для определения условий при сборке.

    В сусе уже давно, весрии где-то с 12.2

     
  • 1.17, birdie (ok), 19:56, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Fix %_minimize_writes regression (in 4.15.0)

    Всего 4 года фиксили или около того.

     
  • 1.20, BrainFucker (ok), 20:28, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никогда не пользовался, чем он лучше deb, стоит пробовать?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:44, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем пробовать, если вас устраивает ваш deb дистрибутив?

    Не понимаю людей вообще.

    Как и не понимаю как люди пользуются deb-based дистрибутивами - рядом с RPM не валялся по фичам.

     
  • 2.25, Аноним (22), 22:00, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создавать rpm пакеты как мне кажется проще чем deb. Всего один spec-файл для пакета написать и всё.
    Хотя тут наверное дело привычки...
     

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