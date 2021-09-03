The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск пакетного менеджера RPM 4.17

03.09.2021 21:26

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.17.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Наиболее заметные улучшения в RPM 4.17:

  • Улучшена обработка сбоев во время установки.
  • Улучшен интерфейс для создания макросов на языке Lua.
  • Добавлен встроенный макрос %{exist:...} для проверки наличия файла.
  • Расширены возможности API для обработки транзакций.
  • Унифицирован синтаксис встроенных и пользовательских макросов, а также формат их вызова (%foo arg, %{foo arg} и %{foo:arg} теперь эквивалентны).
  • В buildroot по умолчанию применено правило для удаления файлов ".la" и добавлено правило для очистки исполняемого бита для файлов разделяемых библиотек.
  • Добавлен плагин dbus-announce для информирования об RPM-транзакциях через D-Bus.
  • Добавлен плагин fapolicyd для определения политик доступа к файлам.
  • Добавлен плагин fs-verity для проверки подлинности отдельных файлов при помощи встроенного в ядро механизма fs-verity.
  • Страницы man-руководств переведены в формат Markdown.
  • Представлен начальный вариант руководства по управлению пакетами и созданию пакетов.
  • Удалён бэкенд DBD, предназначенный для хранения данных в Berkeley DB (для совместимости со старыми системами оставлен бэкенд BDB_RO, работающий в режиме только для чтения). В качестве БД по умолчанию задействован sqlite.
  • Добавлена поддержка цифровых подписей EdDSA.
  • Утилиты для извлечения Debuginfo выделены в отдельный проект.
  • Вспомогательные обработчики и генераторы пакетов на языке Python выделены в отдельный проект.
  • Проведена чистка скриптов, оставшихся без сопровождения.
  • Удалены криптографические бэкенды beecrypt и NSS.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.rpm.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.2
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 4.6
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.16
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.2 и дистрибутив на его основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55735-rpm
Ключевые слова: rpm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:42, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    apt лучше
     
     
  • 2.5, Michael Shigorin (ok), 23:01, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы точно понимаете, _что_ вообще сравниваете?

    apt-rpm ни на что не намекает? :)

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:31, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    все равно в этой паре apt лучше! чик-чик :)
     
     
  • 4.7, Wladmis (ok), 23:56, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба хуже.
     
  • 3.17, Васян (?), 05:32, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt-rpm?! Это шутка такая? Кому в голову пришло скрестить ежа и слона?

    ЗЫ Почему Альт свое решение не предложил? Даже Arch, GuixSD, Void с их 2.5 основными разработчиками и то дали миру свои независимые пакетные менеджеры и все, что с этим связано.

     
  • 2.8, Аноним (8), 00:00, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По убогости deb перегнал всех.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:14, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но не тебя.
     
  • 3.13, Аноним (13), 04:14, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, чего это тогда в deb есть практически весь софт а в rpm фиг шо найдешь...
     
  • 3.14, Аноним (-), 04:50, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего в нем такого убогого? В конечном итоге он может все то же что и остальные, плюс-минус. То что оно иначе чем у редхатчиков делается - под дебиан народ своротил почти 60К пакетов. А редхатчики к этому и близко не.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:56, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В buildroot по умолчанию применено правило для удаления файлов ".la"

    Неплохо. Теперь осталось добавить правило для удаления .a при наличии .so.

     
  • 1.9, saahriktu (ok), 00:13, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура! rpm рулит!
     
  • 1.11, Некрофоб (?), 01:15, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Guix лучше любого классического(устаревшего, считай) пм.
     
     
  • 2.15, pashev.me (?), 05:23, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы точно понимаете, _что_ вообще сравниваете?

    Guix - это фронтэнд к Nix

     

  • 1.12, Аноним (12), 03:57, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    tar.gz лучший пакетный менеджер
     
     
  • 2.16, pashev.me (?), 05:24, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы точно понимаете, _что_ вообще сравниваете?
     
     
  • 3.18, lockywolf (ok), 06:18, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он именно в виду tgz, конечно
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру