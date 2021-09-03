Выпуск пакетного менеджера RPM 4.17

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|3.17, Васян (?), 05:32, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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apt-rpm?! Это шутка такая? Кому в голову пришло скрестить ежа и слона?
ЗЫ Почему Альт свое решение не предложил? Даже Arch, GuixSD, Void с их 2.5 основными разработчиками и то дали миру свои независимые пакетные менеджеры и все, что с этим связано.
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|3.13, Аноним (13), 04:14, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, чего это тогда в deb есть практически весь софт а в rpm фиг шо найдешь...
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|3.14, Аноним (-), 04:50, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего в нем такого убогого? В конечном итоге он может все то же что и остальные, плюс-минус. То что оно иначе чем у редхатчиков делается - под дебиан народ своротил почти 60К пакетов. А редхатчики к этому и близко не.
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|1.4, Аноним (4), 22:56, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В buildroot по умолчанию применено правило для удаления файлов ".la"
Неплохо. Теперь осталось добавить правило для удаления .a при наличии .so.
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