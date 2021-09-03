Выпуск пакетного менеджера RPM 4.17

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.17.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Наиболее заметные улучшения в RPM 4.17: Улучшена обработка сбоев во время установки.

Улучшен интерфейс для создания макросов на языке Lua.

Добавлен встроенный макрос %{exist:...} для проверки наличия файла.

Расширены возможности API для обработки транзакций.

Унифицирован синтаксис встроенных и пользовательских макросов, а также формат их вызова (%foo arg, %{foo arg} и %{foo:arg} теперь эквивалентны).

В buildroot по умолчанию применено правило для удаления файлов ".la" и добавлено правило для очистки исполняемого бита для файлов разделяемых библиотек.

Добавлен плагин dbus-announce для информирования об RPM-транзакциях через D-Bus.

Добавлен плагин fapolicyd для определения политик доступа к файлам.

Добавлен плагин fs-verity для проверки подлинности отдельных файлов при помощи встроенного в ядро механизма fs-verity.

Страницы man-руководств переведены в формат Markdown.

Представлен начальный вариант руководства по управлению пакетами и созданию пакетов.

Удалён бэкенд DBD, предназначенный для хранения данных в Berkeley DB (для совместимости со старыми системами оставлен бэкенд BDB_RO, работающий в режиме только для чтения). В качестве БД по умолчанию задействован sqlite.

Добавлена поддержка цифровых подписей EdDSA.

Утилиты для извлечения Debuginfo выделены в отдельный проект.

Вспомогательные обработчики и генераторы пакетов на языке Python выделены в отдельный проект.

Проведена чистка скриптов, оставшихся без сопровождения.

Удалены криптографические бэкенды beecrypt и NSS.



