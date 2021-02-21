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Выпуск пакетного менеджера APT 2.2

21.02.2021 12:17

Подготовлен релиз инструментария для управления пакетами APT 2.2 (Advanced Package Tool), который вобрал изменения, накопленные в экспериментальной ветке 2.1. Кроме Debian и производных от него дистрибутивов APT также применяется в некоторых дистрибутивах на основе пакетного менеджера rpm, таких как PCLinuxOS и ALT Linux. Новый выпуск в ближайшее время будет интегрирован в ветку Debian Unstable и в пакетную базу Ubuntu (в Ubuntu 20.10 использовалась экспериментальная ветка 2.1).

Из изменений можно отметить:

  • Добавлена поддержка поэтапных обновлений, которые уже применяются в Ubuntu для ограничения распространения и управления развёртыванием обновлений. Например, поэтапные обновления позволяют распространить обновления для перехода на новый стабильный релиз вначале среди небольшого процента пользователей и через некоторое время, в случае отсутствия регрессий, распространить обновления до всех остальных пользователей.
  • Реализованы дополнительные шаблоны для выбора пакетов с учётом зависимостей, такие как "?depends" и "?conflicts".
  • Добавлена поддержка поля "Protected", которое пришло на смену полю "Important" и определяет недопустимые для удаления пакеты, которые необходимы для корректной загрузки системы.
  • В команду "update" добавлена опция "--error-on=any", при установке которой ошибка будет выводиться при любом сбое.
  • Метод применения и извлечения патчей rred теперь доступен в форме отдельной программы для обработки файлов pdiff.
  • Код обработчика удаления старых версий ядра (autoremoval) переписан с shell на C++ и теперь может вызываться в процессе работы apt, а не только при установке пакетов с ядром. Изменение позволит гарантировать сохранность используемого в текущий момент ядра, а не ядра активного во время установки пакета с новым ядром. Для избежания переполнения раздела /boot обеспечено сохранение трёх ядер вместо четырёх.
  • Для индексации элементов кэша задействован алгоритм хэширования XXH3 вместо Adler32 или RC32c. Увеличен размер хэш-таблицы.
  • Утилита apt-key запланирована для удаления во втором квартале 2022 года.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jak-linux.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.0
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами
  5. OpenNews: В пакетном менеджере APT выявлена новая уязвимость
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая обойти проверку пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54629-apt
Ключевые слова: apt
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  • 1.1, Аноним (1), 12:27, 21/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    >>> определяет недопустимые для удаления пакеты, которые необходимы для корректной загрузки системы.

    ага, ядро нельзя удалить, и пофиг что внутри lxc контейнера оно тебе ненужно.. ааааабажаю

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:43, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалить можно, но надо будет дополнительный параметр добавить. Так что не переживай, сломать свой локалхост ты всегда сможешь.
     

  • 1.2, Таненбаум (?), 12:29, 21/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    лучший
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:36, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой рот
     
     
  • 3.5, Таненбаум (?), 12:40, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вне всяких сомнений!
     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 12:39, 21/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Фичу сноса половины системы при удалении ненужного пакета заботливо оставили?
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:41, 21/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Изменение позволит гарантировать сохранность используемого в текущий момент ядра, а не ядра активного во время установки пакета с новым ядром.

    Ничего не понял.

     
  • 1.8, kek (??), 12:44, 21/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Колясочники знают только apt-get update  и apt-get install
     
     
  • 2.9, SinoptikU (?), 12:50, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты отстал! Три года, как можно проще, - apt update и apt instal
     

  • 1.10, Ноунейм (?), 12:52, 21/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    До Пакмана, как до Луны. Удачи этому велосипеду...
     
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