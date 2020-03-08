Выпуск пакетного менеджера APT 2.0

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|1.1, A.Stahl (ok), 09:03, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>apt list '~i !~M (~slibs|~sperl|~spython)'
>apt-get satisfy "foo" "Conflicts: bar" "baz (>> 1.0) | bar (= 2.0), moo"
Нечитабельная жесть.
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|4.8, Аноним (8), 10:13, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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удобно не про Linux, пользователи должны мучаться и запоминать, иначе ты неосилятор и ...
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|1.2, Аноним (2), 09:29, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все-таки самый удобный синтаксис команд у сюзевского zypper-а. Все работает без попыток и "улучшений" типа: "А давайте напихаем сюда команд, которые будут интуитивно непонятны, но зато выглядеть это будет по-программистски".
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|2.12, Имя (?), 10:43, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сравнению с арчевским pacman-ом, синтаксис zypper - неудобная и нечитаемая абракадабра.
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|1.5, Константавр (ok), 09:45, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то были проблемы с линковкой программы на конкретную версию библиотеки, например, libM.so.1.0.0 В таких условиях жёсткая привязка версии пакета N к версии пакета M была необходимой. Но уже долгое время не сталкивался с программами требующими libM.so.1.0.0 а не libM.so Только "левые" проприетарные программы, типа кадов и игр изредка требуют представить им конкретную версию библиотеки, но стоит добавить нужную ссылку и о чудо, программа работает с имеющейся у меня версией библиотеки, думая, что всё в порядке.
Вопрос. Зачем в apt-вселенной так жёстко прописываются версии в зависимостях библиотек? В арче, например, бывают иногда лишь ограничения типа <=1.0.0 или >=1.0.0 И всё работает. Зачем Дебьяну такое жёсткое ограничение? В двадцатьпервом веке! В третьем его десятилетии!!! Зачем?
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|2.7, Аноним (7), 10:05, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему жёстко?
Package: openssh-client
Version: 1:8.2p1-4
Installed-Size: 4,293 kB
Provides: rsh-client, ssh-client
Depends: adduser (>= 3.10), dpkg (>= 1.7.0), passwd, libc6 (>= 2.26), libedit2 (>= 2.11-20080614-0), libfido2-1 (>= 1.3.0), libgssapi-krb5-2 (>= 1.17), libselinux1 (>= 1.32), libssl1.1 (>= 1.1.1), zlib1g (>= 1:1.1.4)
Recommends: xauth
Suggests: keychain, libpam-ssh, monkeysphere, ssh-askpass
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|3.10, Константавр (ok), 10:27, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, и правда, много зависимостей на "не меньше". Странно. Почему же тогда при попытке установить что-то на олдстэйбл из стэйбла мне постоянно выдавало "идите нафихь, ваши либы устарели"? Очень странно. Значит хватает одной-двух жёстких зависимостей в хитросплетениях раздробленных пакетах и все плюсы "сгорают".
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|4.13, Аноним (13), 10:46, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что у тебя не условный libM.so.1.1.3 вместо libM.so.1.1.2 (и тот и другой - libM.so.1), а условный libM.so.2 вместо libM.so.1. Короче, поменялась мажорная версия ABI у библиотеки, что означает слом обратной совместимости.
В дистрах при этом обычно линкуются как раз к мажорной версии ABI.
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|2.9, Аноним (9), 10:24, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато у Арча регулярно всё отваливается при обновлениях отдельных пакетов.
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|1.6, myhand (ok), 09:59, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> APT также применяется в некоторых дистрибутивах на основе пакетного менеджера rpm, таких как PCLinuxOS и ALT Linux
Разве в ALT apt актуальной версии, а не хрен знает когда запиленый форк?!
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|1.11, Аноним (11), 10:42, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В командах, принимающих имена пакетов, появилась поддержка шаблонов. Синтаксис шаблонов в основном повторяет стиль шаблонов aptitude.
Ну наконец-то.
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