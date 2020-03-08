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Выпуск пакетного менеджера APT 2.0

08.03.2020 08:47

Подготовлен релиз инструментария для управления пакетами APT 2.0 (Advanced Package Tool), развиваемого проектом Debian. Кроме Debian и производных от него дистрибутивов APT также применяется в некоторых дистрибутивах на основе пакетного менеджера rpm, таких как PCLinuxOS и ALT Linux. Новая ветка вобрала в себя изменения, накопленные в процессе разработки экспериментальной ветки 1.9.x. Новый выпуск в ближайшее время будет интегрирован в ветку Debian Unstable и в пакетную базу Ubuntu (в Ubuntu 19.10 использовалась экспериментальная ветка 1.9).

Из изменений можно отметить:

  • В командах, принимающих имена пакетов, появилась поддержка шаблонов. Синтаксис шаблонов в основном повторяет стиль шаблонов aptitude. Поддержка масок и регулярных выражений в аргументах команды apt прекращена, вместо них теперь следует использовать шаблоны. Например для вывода списка всех вручную установленных пакетов из секций со словами libs, perl и python: 
    
    apt list '~i !~M (~slibs|~sperl|~spython)'
  • Добавлены команды "apt satisfy" и "apt-get satisfy", позволяющие установить пакеты, требуемые для удовлетворения зависимостей, указанных в строке, переданной в качестве аргумента. В том числе можно перечислять несколько строк и указывать блоки "Conflicts:" для исключения зависимостей. Например: 
    
   apt-get satisfy "foo" "Conflicts: bar" "baz (>> 1.0) | bar (= 2.0), moo"
  • Добавлена возможность закрепления в привязке к пакету с кодом через добавление префикса "src:" перед именем пакета (pinning, позволяет добавлять пакеты из других веток без обновления всей системы, например, установить в stable пакеты из testing или unstable). Для закрепления всех бинарных пакетов, собранных из пакета с кодом apt 2.0.0 можно указать: 
    
    Package: src:apt
    Pin: version 2.0.0
    Pin-Priority: 990
  • В команде apt обеспечено ожидание освобождения блокировки dpkg. По умолчанию при запуске с консоли ожидание не ограничено по времени, а в остальных случаях таймаут составляет 120 секунд.
  • Если apt не удаётся установить блокировку, ошибка теперь выводится с отображением имени и pid процесса, удерживающего lock-файл.
  • Добавлены команды merge-translations и bump-abi.
  • Для криптографического хэширования задействованы реализации MD5, SHA1 и SHA2 из библиотеки libgcrypt.
  • Усилено распараллеливание запуска обработчиков rred и распаковки во время выполнения команды update.
  • Перечисленные в файле auth.conf учётные записи теперь передаются только при обращении по HTTPS для избежания утечки в случае перехвата HTTP-соединения.
  • Требование к версии стандарта C++ поднято до C++14.
  • В apt-helper добавлена поддержка указания нескольких хэшей для одного файла.
  • Осуществлено слияние библиотеки libapt-inst с libapt-pkg.
  • Модернизирован формат кэша, который теперь позволяет добавлять новые записи без нарушения ABI. Указатели в кэше теперь статически типизированы и не могут сравниваться с целыми числами (за исключением 0 через nullptr).
  • Проведена чистка от устаревших флагов и осуществлено слияние различных прототипов функций. Удалены собственные реализации алгортимов CRC16, MD5, SHA1 и SHA2.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jak-linux.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Apt 1.9
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами
  5. OpenNews: В пакетном менеджере APT выявлена новая уязвимость
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая обойти проверку пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52503-apt
Ключевые слова: apt, packet, debian, deb
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:03, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >apt list '~i !~M (~slibs|~sperl|~spython)'
    >apt-get satisfy "foo" "Conflicts: bar" "baz (>> 1.0) | bar (= 2.0), moo"

    Нечитабельная жесть.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:33, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Расскажите, как надо было сделать.
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 09:39, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нужно было сделать более удобно.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:13, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    удобно не про Linux, пользователи должны мучаться и запоминать, иначе ты неосилятор и ...
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:29, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все-таки самый удобный синтаксис команд у сюзевского zypper-а. Все работает без попыток и "улучшений" типа: "А давайте напихаем сюда команд, которые будут интуитивно непонятны, но зато выглядеть это будет по-программистски".
     
     
  • 2.12, Имя (?), 10:43, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с арчевским pacman-ом, синтаксис zypper - неудобная и нечитаемая абракадабра.
     

  • 1.5, Константавр (ok), 09:45, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то были проблемы с линковкой программы на конкретную версию библиотеки, например, libM.so.1.0.0 В таких условиях жёсткая привязка версии пакета N к версии пакета M была необходимой. Но уже долгое время не сталкивался с программами требующими libM.so.1.0.0 а не libM.so Только "левые" проприетарные программы, типа кадов и игр изредка требуют представить им конкретную версию библиотеки, но стоит добавить нужную ссылку и о чудо, программа работает с имеющейся у меня версией библиотеки, думая, что всё в порядке.

    Вопрос. Зачем в apt-вселенной так жёстко прописываются версии в зависимостях библиотек? В арче, например, бывают иногда лишь ограничения типа <=1.0.0 или >=1.0.0 И всё работает. Зачем Дебьяну такое жёсткое ограничение? В двадцатьпервом веке! В третьем его десятилетии!!! Зачем?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:05, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему жёстко?

    Package: openssh-client
    Version: 1:8.2p1-4
    Installed-Size: 4,293 kB
    Provides: rsh-client, ssh-client
    Depends: adduser (>= 3.10), dpkg (>= 1.7.0), passwd, libc6 (>= 2.26), libedit2 (>= 2.11-20080614-0), libfido2-1 (>= 1.3.0), libgssapi-krb5-2 (>= 1.17), libselinux1 (>= 1.32), libssl1.1 (>= 1.1.1), zlib1g (>= 1:1.1.4)
    Recommends: xauth
    Suggests: keychain, libpam-ssh, monkeysphere, ssh-askpass

     
     
  • 3.10, Константавр (ok), 10:27, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, и правда, много зависимостей на "не меньше". Странно. Почему же тогда при попытке установить что-то на олдстэйбл из стэйбла мне постоянно выдавало "идите нафихь, ваши либы устарели"? Очень странно. Значит хватает одной-двух жёстких зависимостей в хитросплетениях раздробленных пакетах и все плюсы "сгорают".
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:46, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что у тебя не условный libM.so.1.1.3 вместо libM.so.1.1.2 (и тот и другой - libM.so.1), а условный libM.so.2 вместо libM.so.1. Короче, поменялась мажорная версия ABI у библиотеки, что означает слом обратной совместимости.
    В дистрах при этом обычно линкуются как раз к мажорной версии ABI.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:24, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато у Арча регулярно всё отваливается при обновлениях отдельных пакетов.
     

  • 1.6, myhand (ok), 09:59, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > APT также применяется в некоторых дистрибутивах на основе пакетного менеджера rpm, таких как PCLinuxOS и ALT Linux

    Разве в ALT apt актуальной версии, а не хрен знает когда запиленый форк?!

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:42, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В командах, принимающих имена пакетов, появилась поддержка шаблонов. Синтаксис шаблонов в основном повторяет стиль шаблонов aptitude.

    Ну наконец-то.

     
  • 1.14, Аноним (14), 10:47, 08/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MSI.
     
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