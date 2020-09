Выпуск пакетного менеджера RPM 4.16

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.16.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Наиболее заметные улучшения в RPM 4.16: Реализован новый бэкенд для хранения БД в СУБД SQLite. Данный бэкенд будет использован в Fedora Linux 33 вместо бэкенда на основе BerkeleyDB.

Реализован новый экспериментальный бэкенд для хранения БД в BDB (Oracle Berkeley DB), работающий в режиме только для чтения. Реализация написана с нуля и не использует код прошлого бэкенда BerkeleyDB, который объявлен устаревшим, но по прежнему включается по умолчанию.

Удалён экспериментальный бэкенд БД на базе LMDB.

Объявлен стабильным бэкенд БД на базе хранилища NDB.

В макросы и выражения "%if" добавлена поддержка тенарного оператора (%{expr:1==0?"yes":"no"}) и предложена встроенная возможность сравнения версий ('%[v"3:1.2-1" > v"2.0"]').

Реализована поддержка классификации файлов на основе MIME-типов их содержимого.

Добавлена возможность генерации зависимостей при помощи параметрических макросов.

Предложена новая версия API парсинга и сравнения для языков C и Python.

Обеспечено распараллеливание выполнения brp-strip и компонентов тестового набора. Проведена оптимизация распараллеливания процесса генерации пакетов.

В утилиту rpmdb добавлена опция "--salvagedb" для восстановления повреждённой БД (работает только с бэкендом NDB).

Добавлены новые макросы %arm32, %arm64 и %riscv для определения архитектуры. Также добавлен встроенный макрос %{macrobody:...} для получения содержимого макросов.

В выражениях запрещено использования не обособленных кавычками слов, т.е. вместо 'a == b' теперь нужно писать '"a" == "b"'.

В парсере выражений реализован синтаксис "%[...]" для выполнения выражения с раскрытием макросов (от "%{expr:...}" отличается тем, что макросы выполняются первыми).

В выражениях добавлена поддержка короткого раскрытия логичкских и тенарных операторов ("%[0 && 1 / 0]" рассматривается как 0, а не приводит к ошибке из-за попытки деления на ноль).

Добавлена поддержка применения логического оператора NOT в произвольных контекстах (!"%?foo").

Поведение операторов "||" и "&&" приведено в соответствие с Perl/Python/Ruby, т.е. вместо возврата булевого значения теперь выдаёт последнее вычисленное значение (например, "%[2 || 3]" вернёт 2).

Добавлена возможность верификации альтернативных форматов цифровых подписей и хэшей.

Добавлена поддержка мета-зависимостей (Requires(meta): somepkg), не влияющих на порядок установки и удаления.

В rpmsign добавлена опция "--rpmv3" для принудительного использования цифровых подписей в формате RPM3.

Добавлена установочная опция "--excludeartifacts" для пропуска установки документации, примеров файлов конфигурации и прочих сопутствующих данных.

Объявлена устаревшей поддержка RPMv3 и криптобэкенды beecrypt и NSS.

Добавлена поддержка DSA2 (gcrypt) и EdDSA.