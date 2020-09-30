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Выпуск пакетного менеджера RPM 4.16

30.09.2020 17:21

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.16.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Наиболее заметные улучшения в RPM 4.16:

  • Реализован новый бэкенд для хранения БД в СУБД SQLite. Данный бэкенд будет использован в Fedora Linux 33 вместо бэкенда на основе BerkeleyDB.
  • Реализован новый экспериментальный бэкенд для хранения БД в BDB (Oracle Berkeley DB), работающий в режиме только для чтения. Реализация написана с нуля и не использует код прошлого бэкенда BerkeleyDB, который объявлен устаревшим, но по прежнему включается по умолчанию.
  • Удалён экспериментальный бэкенд БД на базе LMDB.
  • Объявлен стабильным бэкенд БД на базе хранилища NDB.
  • В макросы и выражения "%if" добавлена поддержка тенарного оператора (%{expr:1==0?"yes":"no"}) и предложена встроенная возможность сравнения версий ('%[v"3:1.2-1" > v"2.0"]').
  • Реализована поддержка классификации файлов на основе MIME-типов их содержимого.
  • Добавлена возможность генерации зависимостей при помощи параметрических макросов.
  • Предложена новая версия API парсинга и сравнения для языков C и Python.
  • Обеспечено распараллеливание выполнения brp-strip и компонентов тестового набора. Проведена оптимизация распараллеливания процесса генерации пакетов.
  • В утилиту rpmdb добавлена опция "--salvagedb" для восстановления повреждённой БД (работает только с бэкендом NDB).
  • Добавлены новые макросы %arm32, %arm64 и %riscv для определения архитектуры. Также добавлен встроенный макрос %{macrobody:...} для получения содержимого макросов.
  • В выражениях запрещено использования не обособленных кавычками слов, т.е. вместо 'a == b' теперь нужно писать '"a" == "b"'.
  • В парсере выражений реализован синтаксис "%[...]" для выполнения выражения с раскрытием макросов (от "%{expr:...}" отличается тем, что макросы выполняются первыми).
  • В выражениях добавлена поддержка короткого раскрытия логичкских и тенарных операторов ("%[0 && 1 / 0]" рассматривается как 0, а не приводит к ошибке из-за попытки деления на ноль).
  • Добавлена поддержка применения логического оператора NOT в произвольных контекстах (!"%?foo").
  • Поведение операторов "||" и "&&" приведено в соответствие с Perl/Python/Ruby, т.е. вместо возврата булевого значения теперь выдаёт последнее вычисленное значение (например, "%[2 || 3]" вернёт 2).
  • Добавлена возможность верификации альтернативных форматов цифровых подписей и хэшей.
  • Добавлена поддержка мета-зависимостей (Requires(meta): somepkg), не влияющих на порядок установки и удаления.
  • В rpmsign добавлена опция "--rpmv3" для принудительного использования цифровых подписей в формате RPM3.
  • Добавлена установочная опция "--excludeartifacts" для пропуска установки документации, примеров файлов конфигурации и прочих сопутствующих данных.
  • Объявлена устаревшей поддержка RPMv3 и криптобэкенды beecrypt и NSS.
  • Добавлена поддержка DSA2 (gcrypt) и EdDSA.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.rpm.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.15
  4. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.14.0
  6. OpenNews: В пакетном менеджере RPM устранена опасная уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53811-rpm
Ключевые слова: rpm
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 17:28, 30/09/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем он лучше pacman на десктопе?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:31, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не лучше и не хуже, это другое.
     
     
  • 3.3, Fracta1L (ok), 17:37, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Жаль
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:49, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакман вроде очень примитивный по сравнению с рпм, был, во всяком случае.
     

  • 1.5, Анонымоус (?), 17:55, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь в курсе? Есть возможность проверить целостность файлов, установленных из пакета:
    rpm -V пакет
    или
    rpm -Va
    Проверяется, в частности, соответствие хэшей md5, сохраненных со времен установки пакета, тем, которые вычисляются по файлам при проверке. Проверить хэши можно. А извлечь?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:09, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для каждого файла в пакете binutils показывает хэш:

        rpm -q --queryformat "[%{FILENAMES}\t%{FILEMD5S}\n]" binutils

    Конкретно в федоре вместо MD5 по факту показывает SHA256.

     

  • 1.6, Аноним (6), 18:04, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    > ... в СУБД SQLite ... вместо бэкенда на основе BerkeleyDB

    Началась перестановка кроватей.

     
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