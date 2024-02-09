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Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops

09.02.2024 22:15

Проект Fedora объявил об унификации именования пользовательских сборок дистрибутива Fedora Linux, в которых применяется атомарная модель обновления и монолитная компоновка системы. Подобные варианты дистрибутива выделены в отдельное семейство Fedora Atomic Desktops, сборки в котором будут именоваться "Fedora название_рабочего_стола Atomic".

При этом для уже узнаваемых и давно существующих атомарных сборок решено сохранить старое название, так как они уже стали узнаваемыми брендами. В итоге, Fedora Silverblue на базе GNOME и Fedora Kinoite на базе KDE сохранят прежние имена. Под старыми именами также продолжат распространяться атомарно обновляемые сборки Fedora CoreOS и Fedora IoT, не предназначенные для рабочих станций.

При этом относительно новые сборки Fedora Sericea и Fedora Onyx будут распространяться под новыми именами Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic. Новые имена также будут присваиваться при при появлении новых редакций, таких как Fedora Xfce Atomic (проект Fedora Vauxite), Fedora Pantheon Atomic, Fedora COSMIC Atomic и т.п. Предполагается, что изменение уменьшит неразбериху, вызванную присвоением атомарным редакциям произвольных имён, не отражающим атомарный характер сборки и используемый рабочий стол.

Атомарные сборки Fedora поставляются в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого как единое целое через замену системного образа целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.

Тем временем, разработчики Ubuntu изменили планы в отношении атомарно обновляемого дистрибутива Ubuntu Core Desktop, который не успевают довести до готовности к весеннему LTS-выпуску Ubuntu 24.04. Ubuntu Core Desktop создаётся на платформе Ubuntu Core и включает только приложения, оформленные с использование пакетов в формате Snap. Разработчики решили не торопиться и не выпускать сырой продукт. Примерная дата выхода первой версии Ubuntu Core Desktop не называется, отмечается только то, что выпуск будет сформирован после того, как удастся устранить все имеющиеся недоработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/int...)
  2. OpenNews: Инициатива Fedora Atomic Desktop
  3. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  4. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
  5. OpenNews: В Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS добавят код для подсчёта пользователей
  6. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60582-fedora
Ключевые слова: fedora, atomic, silverblue
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:45, 09/02/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Сколько уже вариантов Федоры наварил ИБМовский горшочек?
     
  • 1.2, cheburek (?), 22:52, 09/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    то есть условный mc или htop будет во flatpack like spap's ubuntu?
     
     
  • 2.3, Bonbon (?), 22:57, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нужные пакеты по-прежнему можно поставить с помощью rpm-ostree install ...
     
     
  • 3.7, Минона (ok), 23:55, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    … с обязательной перезагрузкой.
     

  • 1.4, Анонист (?), 23:12, 09/02/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Это правильный путь развития. Сам давно хочу пощупать nixos.
     
     
  • 2.8, Минона (ok), 00:01, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NixOS и вот эта Fedora Atomic совсем непохожие.
     

  • 1.5, Шарп (ok), 23:34, 09/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Тем временем, разработчики Ubuntu изменили планы в отношении атомарно обновляемого дистрибутива Ubuntu Core Desktop, который не успевают довести до готовности к весеннему LTS-выпуску Ubuntu 24.04.

    У Космонавта всё так же не получается тягаться с шапкой.

     
  • 1.6, RocketShark (?), 23:44, 09/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие же дикие костыли ради костылей. Всё это наглядно демонстрирует заинтересованность IBM в намеренном переусложнении системы, чтобы извлекать максимально высокие прибыли на поддержке всех этих велосипедов.
     
  • 1.9, cheburnator9000 (ok), 00:02, 10/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    >>>  Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak

    Треш, говно, срань и содомия. Зачем вам тогда вообще сдались эти RPM пакеты в дистрибутиве? Создайте уже базовую ОС для запуска flatpak, и библиотеки в систему интегрируйте через тот же flatpak. Потом можно начать и деньги стричь за "покупку бинарных файлов" пакетов flatpak.

    >>> при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.

    Софт в КОНТЕЙНЕРАХ КАРЛ! Мало одного презерватива на члене, нужно сразу три четыре надевать!

     
     
  • 2.10, cheburnator9000 (ok), 00:03, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь эти _контейнеры_ запускаются под KVM виртуализированной fedora coreos в которой бежит docker.
     
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