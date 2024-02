Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:45, 09/02/2024 [ответить] +3 + / – Сколько уже вариантов Федоры наварил ИБМовский горшочек?

1.2 , cheburek ( ? ), 22:52, 09/02/2024 [ответить] + / – то есть условный mc или htop будет во flatpack like spap's ubuntu?

2.3 , Bonbon ( ? ), 22:57, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нужные пакеты по-прежнему можно поставить с помощью rpm-ostree install ...

3.7 , Минона ( ok ), 23:55, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – … с обязательной перезагрузкой.



1.4 , Анонист ( ? ), 23:12, 09/02/2024 [ответить] +2 + / – Это правильный путь развития. Сам давно хочу пощупать nixos.

2.8 , Минона ( ok ), 00:01, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – NixOS и вот эта Fedora Atomic совсем непохожие.



1.5 , Шарп ( ok ), 23:34, 09/02/2024 [ответить] +1 + / – >Тем временем, разработчики Ubuntu изменили планы в отношении атомарно обновляемого дистрибутива Ubuntu Core Desktop, который не успевают довести до готовности к весеннему LTS-выпуску Ubuntu 24.04. У Космонавта всё так же не получается тягаться с шапкой.

1.6 , RocketShark ( ? ), 23:44, 09/02/2024 [ответить] +1 + / – Какие же дикие костыли ради костылей. Всё это наглядно демонстрирует заинтересованность IBM в намеренном переусложнении системы, чтобы извлекать максимально высокие прибыли на поддержке всех этих велосипедов.

1.9 , cheburnator9000 ( ok ), 00:02, 10/02/2024 [ответить] + / – >>> Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak Треш, говно, срань и содомия. Зачем вам тогда вообще сдались эти RPM пакеты в дистрибутиве? Создайте уже базовую ОС для запуска flatpak, и библиотеки в систему интегрируйте через тот же flatpak. Потом можно начать и деньги стричь за "покупку бинарных файлов" пакетов flatpak. >>> при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере. Софт в КОНТЕЙНЕРАХ КАРЛ! Мало одного презерватива на члене, нужно сразу три четыре надевать!

2.10 , cheburnator9000 ( ok ), 00:03, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надеюсь эти _контейнеры_ запускаются под KVM виртуализированной fedora coreos в которой бежит docker.