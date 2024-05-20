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В Fedora 41 одобрена поставка сборки с композитным менеджером Miracle

20.05.2024 20:28

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил создание официальных ISO-образов с графическим окружением на основе композитного менеджера Miracle, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Spin-редакцию Fedora с Miracle начнут поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 41.

Целью создания новой сборки является построение функционального и элегантного пользовательского окружения с мозаичной (tiling) компоновкой окон в стиле оконного менеджера i3 и более ярким графическим оформлением с визуальными эффектами. В качестве преимущества создания новой сборки Fedora отмечается появление высококачественного окружения на базе Wayland, которое может использоваться на широком спектре устройств, включая маломощные устройства с процессорами на базе архитектур ARM и x86.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В Fedora 41 предложено сформировать официальную сборку с композитным менеджером Miracle
  3. OpenNews: В Fedora 41 утверждён переход на пакетный менеджер DNF5
  4. OpenNews: В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME
  5. OpenNews: В Fedora намерены объединить содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin
  6. OpenNews: В Fedora 40 планируют включить изоляцию системных сервисов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61216-fedora
Ключевые слова: fedora, miracle
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Себастьян Перейра (?), 20:46, 20/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    А до этого пользовательское окружение не было элегантным и функциональным? Какой позор!
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:07, 20/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Все больше и больше людей начинают догадываться, что за тайлингом будущее. Часть людей конечно по привычке пользуется тем, что им подсунули маркетологи из редмонда в своем вантуз-95.
     
     
  • 2.6, _kp (ok), 21:09, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На крупном дисплее тайлинг не уместен.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:30, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз только на крупном он и уместен, на мелком можно распахивать окна на весь экран.
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:44, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будущее за погасаингом Солнца, а до этого поглощеингом им планет )
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:10, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозаичные оконные менеджеры для позёров. Мол смотрите какой я не такой как все. А по сути Windows 95 это верх удобства по сравнению с тайловым.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:27, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В w11 тайлинг из коробки, с управлением с клавиатуры. Обнови методичку.
     

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