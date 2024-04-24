В Fedora 41 предложено сформировать официальную сборку с композитным менеджером Miracle

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, выступил с предложением о начале формирования официальных Spin-сборок Fedora Linux с пользовательским окружением на основе оконного менеджера Miracle, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Spin-редакцию Fedora с Miracle планируют поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 41. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Целью создания новой сборки является построение функционального и элегантного пользовательского окружения с мозаичной (tiling) компоновкой окон в стиле оконного менеджера i3 и более ярким графическим оформлением с визуальными эффектами. В качестве преимущества создания новой сборки Fedora отмечается появление высококачественного окружения на базе Wayland, которое может использоваться на широком спектре устройств, включая маломощные устройства с процессорами на базе архитектур ARM и x86.