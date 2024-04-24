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В Fedora 41 предложено сформировать официальную сборку с композитным менеджером Miracle

24.04.2024 22:49

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, выступил с предложением о начале формирования официальных Spin-сборок Fedora Linux с пользовательским окружением на основе оконного менеджера Miracle, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Spin-редакцию Fedora с Miracle планируют поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 41. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Целью создания новой сборки является построение функционального и элегантного пользовательского окружения с мозаичной (tiling) компоновкой окон в стиле оконного менеджера i3 и более ярким графическим оформлением с визуальными эффектами. В качестве преимущества создания новой сборки Fedora отмечается появление высококачественного окружения на базе Wayland, которое может использоваться на широком спектре устройств, включая маломощные устройства с процессорами на базе архитектур ARM и x86.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Опубликован miracle-wm 0.2, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  3. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  4. OpenNews: В Fedora 39 предложено опубликовать атомарно обновляемую сборку Fedora Onyx
  5. OpenNews: Asahi Linux переходит на использование инсталлятора Calamares
  6. OpenNews: В Fedora 41 утверждён переход на пакетный менеджер DNF5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61065-miracle
Ключевые слова: miracle, fedora
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:57, 24/04/2024 [ответить]  
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    Вот т вари лезут из-за всех дыр
     
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