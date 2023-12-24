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В Fedora намерены объединить содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin

24.12.2023 17:44

В выпуске Fedora 40 предложено объединить содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin, заменив каталог /usr/sbin на символическую ссылку, указывающую на /usr/bin. Преобразование /bin и /sbin в символические ссылки на /usr/bin и /usr/sbin было выполнено в 2012 году в Fedora 17. После сосредоточения всех исполняемых файлов в одном месте упоминание каталога /usr/sbin будет удалено из переменной окружения PATH. Предложение пока находится на стадии обсуждения и не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Отмечается, что разделение исполняемых файлов по каталогам bin и sbin является устаревшей практикой, которая потеряла смысл в современных дистрибутивах. Изначально подразумевалось, что в sbin размещаются наиболее важные исполняемые файлы, скомпонованные статически и пригодные для вызова в режиме восстановления, например, при повреждении части ФС или недоступности раздела /usr. В Fedora уже давно содержимое sbin не компонуется статически, а содержимое фактически размещается в разделе /usr, а не в корневом разделе.

Разделение на sbin и bin также применялось для отделения программ для администратора и обычного пользователя, но критерии размещения программ в sbin или bin достаточно размыты и многие годы в большинстве дистрибутивов переменная окружения PATH для всех пользователей включает, как /usr/bin, так и /usr/sbin (systemd по умолчанию добавляет в PATH оба каталога для всех пользователей и сервисов). Таким образом, на деле разделение bin и sbin давно не применяется и лишь мешает, когда нужно использовать абсолютный путь к исполняемому файлу, особенно в условиях когда разные дистрибутивы по разному распределяют исполняемые файлы по каталогам bin и sbin.

Унификация bin и sbin упростит работу сопровождающих пакеты, которым не придётся гадать в какой каталог разместить исполняемый файл; сделает систему более предсказуемой и понятной для пользователей; увеличит совместимость с другими дистрибутивами (например, в Fedora утилита ip размещалась в sbin, а в Debian в bin, после унификации свойственный для Debian путь сработает и в Fedora); сделает дистрибутив более совместимым с Arch Linux, который выполнил слияние sbin и bin в 2013 году; уменьшит число проверок каталогов при выполнении execvp() и похожих вызовов (нужно будет перебирать один каталог, а не два); упростит поиск в логах и анализ вывода утилит, таких как strace.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В Fedora рассматривается переход к обязательной доступности на чтение всех файлов /usr
  3. OpenNews: Дистрибутив Arch Linux осуществил перенос всех исполняемых файлов в /usr/bin
  4. OpenNews: Обоснование целесообразности переноса компонентов из корня в /usr
  5. OpenNews: Для Fedora 17 одобрен перенос компонентов из корня в /usr и переход на Btrfs
  6. OpenNews: В Fedora 40 планируют включить изоляцию системных сервисов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60343-fedora
Ключевые слова: fedora, bin, sbin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:51, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так значит s значит static, а я всегда думал sysadmin
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:56, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Superuser же
     
  • 2.6, Аноним (-), 19:04, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так значит s значит static, а я всегда думал sysadmin

    А я думал - "system", но в sbin реально клали все подряд с довольно условной степенью статичности и системности. И получился "еще один каталог с бинарями по хз какому критерию".

     

  • 1.3, DEF (?), 18:59, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пральна. Давно пора. Вот за что люблю я Федору, так это за стабильность и новаторские идеи, в отличие от всякой тухлятины, типо Дебиана и его более отсталых деривативов.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 19:48, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот нравится людям быть бета тестерами, а иногда и альфа тестерами!
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 19:54, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже удивляюсь, почему вакансии тестеровщиков до сих пор не исчезли.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:59, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас набегут «опытные» «администраторы» и будут рассказывать, как у них десятилетиями всё и так работало, а теперь уж точно поломается.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:01, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давно пора FHS порезать лишние каталоги.
    Единственное, понял не могу, почему /usr/bin
    А не /bin
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:20, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /bin у многих давно уже симлинк на /usr/bin. Остатки split usr дистрибутивов сейчас активно дочищают.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:21, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала вы режете "лишнее", а потом требуется разработка звездолетов за человекогоды, чтобы управлять всей этой помойкой.
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:37, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FHS пора порвать на каталоги per-program, как в Distr1. Подмонтировал образ - появилась программа. Без всякой установки, сразу.
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 19:55, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё немного и Program Files переизобретут.
     

  • 1.7, Аноним (-), 19:05, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну раз арчик это уже сделал еще в 2013м - то все правильно делают.
    Еще один шаг чтобы стать идеальной системой, как арч!
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 19:50, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не даром, Valve использует для своей SteamOS именно Arch!
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 20:03, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там с тем же успехом мог быть хоть gobolinux, никакие фишки рача там не используются)
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:16, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У нас в Slackware нет merged root, и всё как-то работает.

    Большой беды с объединением чего-то там в Федоре не вижу, но по-моему они кровати переставляют.

     
  • 1.12, sig11 (ok), 19:23, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Набрали ненужных людей, избавиться от них не могут по гендерно-расовым мотивам.Оправдывать их существование нужно...Вот и генерят идеи из серии "а давайте точку вместо подчеркивания испоьзовать, что бы совместимость сломать"
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 19:27, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Набрали ненужных людей, избавиться от них не могут по гендерно-расовым мотивам.Оправдывать их существование нужно...

    и другие очешуительные истории, про которые невозможно молчать!
    Друг, хватит бухать, от этого мозги спекаются.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 19:34, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так начни с себя!
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 19:54, 24/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.14, Аноним (19), 19:31, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дебиан - бета-версия федоры.
     
     
  • 2.16, Аноним (19), 19:34, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, перепутал с usrmerge
     

  • 1.15, Аноним (19), 19:33, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В Fedora

    Значит надо всем навязать! У кого в компе сломались USB или нет загрузочной флешки - тот может идти на ***.

     
     
  • 2.18, Аноним (17), 19:36, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или завидовать владельцам Pentium-4. У тех хоть присод DVD есть.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 19:58, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рукастые Кулибины и топбукам прикрутят флопик. Недавно видел статью про перца которые пятою плойку прикрутил у телеку из 60. Даже играл,но глаза вытекли.
     

  • 1.21, Аноним (21), 19:49, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки!
    Давно пора софт в /usr/program files пихать для совместимости.
     

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