В Fedora намерены объединить содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin

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|2.6, Аноним (-), 19:04, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так значит s значит static, а я всегда думал sysadmin
А я думал - "system", но в sbin реально клали все подряд с довольно условной степенью статичности и системности. И получился "еще один каталог с бинарями по хз какому критерию".
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|1.3, DEF (?), 18:59, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пральна. Давно пора. Вот за что люблю я Федору, так это за стабильность и новаторские идеи, в отличие от всякой тухлятины, типо Дебиана и его более отсталых деривативов.
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|2.20, Аноним (20), 19:48, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот нравится людям быть бета тестерами, а иногда и альфа тестерами!
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|3.23, Аноним (23), 19:54, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже удивляюсь, почему вакансии тестеровщиков до сих пор не исчезли.
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|1.4, Аноним (4), 18:59, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас набегут «опытные» «администраторы» и будут рассказывать, как у них десятилетиями всё и так работало, а теперь уж точно поломается.
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|1.5, Аноним (5), 19:01, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора FHS порезать лишние каталоги.
Единственное, понял не могу, почему /usr/bin
А не /bin
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|2.10, Аноним (10), 19:20, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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/bin у многих давно уже симлинк на /usr/bin. Остатки split usr дистрибутивов сейчас активно дочищают.
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|2.11, Аноним (11), 19:21, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала вы режете "лишнее", а потом требуется разработка звездолетов за человекогоды, чтобы управлять всей этой помойкой.
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|2.19, Аноним (19), 19:37, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FHS пора порвать на каталоги per-program, как в Distr1. Подмонтировал образ - появилась программа. Без всякой установки, сразу.
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|1.7, Аноним (-), 19:05, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну раз арчик это уже сделал еще в 2013м - то все правильно делают.
Еще один шаг чтобы стать идеальной системой, как арч!
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|3.27, Аноним (27), 20:03, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там с тем же успехом мог быть хоть gobolinux, никакие фишки рача там не используются)
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|1.9, Аноним (9), 19:16, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У нас в Slackware нет merged root, и всё как-то работает.
Большой беды с объединением чего-то там в Федоре не вижу, но по-моему они кровати переставляют.
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|1.12, sig11 (ok), 19:23, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Набрали ненужных людей, избавиться от них не могут по гендерно-расовым мотивам.Оправдывать их существование нужно...Вот и генерят идеи из серии "а давайте точку вместо подчеркивания испоьзовать, что бы совместимость сломать"
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|2.13, Аноним (-), 19:27, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Набрали ненужных людей, избавиться от них не могут по гендерно-расовым мотивам.Оправдывать их существование нужно...
и другие очешуительные истории, про которые невозможно молчать!
Друг, хватит бухать, от этого мозги спекаются.
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|1.15, Аноним (19), 19:33, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В Fedora
Значит надо всем навязать! У кого в компе сломались USB или нет загрузочной флешки - тот может идти на ***.
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|2.18, Аноним (17), 19:36, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или завидовать владельцам Pentium-4. У тех хоть присод DVD есть.
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|3.26, Аноним (26), 19:58, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рукастые Кулибины и топбукам прикрутят флопик. Недавно видел статью про перца которые пятою плойку прикрутил у телеку из 60. Даже играл,но глаза вытекли.
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