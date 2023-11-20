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В Fedora 40 планируют включить изоляцию системных сервисов

20.11.2023 22:58

В выпуске Fedora 40 предложено включить настройки изоляции для включаемых по умолчанию системных сервисов systemd, а также сервисов с важными приложениями, такими как PostgreSQL, Apache httpd, Nginx и MariaDB. Предполагается, что изменение позволит значительно повысить защищённость дистрибутива в конфигурации по умолчанию и даст возможность блокировать неизвестные уязвимости в системных сервисах. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. Предложение также может быть отклонено в процессе рецензирования сообществом.

Рекомендованные для включения настройки:

  • PrivateTmp=yes - предоставление отдельных директорий со временными файлами.
  • ProtectSystem=yes/full/strict - монтирование ФС в режиме только для чтения (в режиме "full" - /etc/, в режиме strict - всех ФС, кроме /dev/, /proc/ и /sys/).
  • ProtectHome=yes - запрет доступа к домашним каталогам пользователей.
  • PrivateDevices=yes - оставление доступа только к /dev/null, /dev/zero и /dev/random
  • ProtectKernelTunables=yes - доступ только в режиме чтения к /proc/sys/, /sys/, /proc/acpi, /proc/fs, /proc/irq и т.п.
  • ProtectKernelModules=yes - запрет загрузки модулей ядра.
  • ProtectKernelLogs=yes - запрет доступа к буферу с логами ядра.
  • ProtectControlGroups=yes - доступ только в режиме чтения к /sys/fs/cgroup/
  • NoNewPrivileges=yes - запрет повышения привилегий через флаги setuid, setgid и capabilities.
  • PrivateNetwork=yes - помещение в отдельное пространство имён сетевого стека.
  • ProtectClock=yes - запрет изменения времени.
  • ProtectHostname=yes - запрет изменения имени хоста.
  • ProtectProc=invisible - скрытие чужих процессов в /proc.
  • User= - смена пользователя

Дополнительно может быть рассмотрено включение настроек:

  • CapabilityBoundingSet=
  • DevicePolicy=closed
  • KeyringMode=private
  • LockPersonality=yes
  • MemoryDenyWriteExecute=yes
  • PrivateUsers=yes
  • RemoveIPC=yes
  • RestrictAddressFamilies=
  • RestrictNamespaces=yes
  • RestrictRealtime=yes
  • RestrictSUIDSGID=yes
  • SystemCallFilter=
  • SystemCallArchitectures=native


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 39
  3. OpenNews: В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11
  4. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 254 с поддержкой мягкой перезагрузки
  5. OpenNews: В Fedora 38 планируют реализовать поддержку универсальных образов ядра
  6. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность включения телеметрии
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60152-fedora
Ключевые слова: fedora, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ну я все же доем... (?), 23:20, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    что опять( господи, я простой юзверь, сбежавший от добровольно-принудительной пыточной камеры копрорации ООО «МЕЛКОСОФТ», так меня и тут прогревают(((
     
  • 1.2, Avririon (ok), 23:23, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно, производительность - зло.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:28, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это все на cgroups и бинд маунтах, ни холодно ни жарко от этого производительности
     
     
  • 3.7, Tron is Whistling (?), 23:59, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    cgroups
    производительность

    Ахтунг! Взаимоисключающие параграфы.

    Более того, с net namespaces можно таки создать больше проблем, чем решить.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:45, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что только не придумают, чтобы не использовать pledge(2)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:58, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая команда, но у нее есть фатальный недостаток...
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:56, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Федоре тестируют потом в Шапке внедрят и мы через лет 10 увидим в шапке то что уже есть и было в Солярисе лет 10 назад ... всё новое - хорошо забытое старое.
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:01, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нехорошие звоночки с явным привкусом копроративного aнaльного огораживания.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:26, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ProtectClock=yes - запрет изменения времени.

    Звучит шикарно, сначала повесить синхронизацию времени на systemd, потом отрезать доступ...

     
  • 1.10, Oe (?), 00:44, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да, ладно, мою уже с 39 версии заизолировали, вылетает из сессии каждые 5 минут или после того как экран погаснет, вот это я понимаю забота о безопасности.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:51, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти чудики диграются и будет как в серьезнный гайдах:
    - а сейчас мы поставим Orace DB, но во первых сделайте selinux=disabled!!
     
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