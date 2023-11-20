В Fedora 40 планируют включить изоляцию системных сервисов

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|1.1, Ну я все же доем... (?), 23:20, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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что опять( господи, я простой юзверь, сбежавший от добровольно-принудительной пыточной камеры копрорации ООО «МЕЛКОСОФТ», так меня и тут прогревают(((
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|2.3, Аноним (3), 23:28, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это все на cgroups и бинд маунтах, ни холодно ни жарко от этого производительности
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|3.7, Tron is Whistling (?), 23:59, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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cgroups
производительность
Ахтунг! Взаимоисключающие параграфы.
Более того, с net namespaces можно таки создать больше проблем, чем решить.
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|1.5, Аноним (5), 23:56, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Федоре тестируют потом в Шапке внедрят и мы через лет 10 увидим в шапке то что уже есть и было в Солярисе лет 10 назад ... всё новое - хорошо забытое старое.
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|1.8, Аноним (8), 00:01, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нехорошие звоночки с явным привкусом копроративного aнaльного огораживания.
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|1.9, Аноним (9), 00:26, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ProtectClock=yes - запрет изменения времени.
Звучит шикарно, сначала повесить синхронизацию времени на systemd, потом отрезать доступ...
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|1.10, Oe (?), 00:44, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да, ладно, мою уже с 39 версии заизолировали, вылетает из сессии каждые 5 минут или после того как экран погаснет, вот это я понимаю забота о безопасности.
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|1.11, Аноним (11), 00:51, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эти чудики диграются и будет как в серьезнный гайдах:
- а сейчас мы поставим Orace DB, но во первых сделайте selinux=disabled!!
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