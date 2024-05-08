The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован Fedora Asahi Remix 40, дистрибутив для ARM-чипов Apple

08.05.2024 12:01

Представлен дистрибутив Fedora Asahi Remix 40, предназначенный для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 40 базируется на пакетной базе Fedora Linux 40 и оснащён инсталлятором Calamares. Это второй выпуск, опубликованный после перехода проекта Asahi с Arch на Fedora, который помог команде Asahi Linux сфокусировать усилия на обратном инжиниринге оборудования, не расходуя ресурсы на поддержку дистрибутива, которым теперь занимается рабочая группа Fedora Asahi SIG.

В Fedora Asahi Remix обеспечена возможность работы на системах Apple MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Studio и iMac, оснащённых ARM-чипами Apple M1 и M2. В качестве основного пользовательского окружения поставляется KDE Plasma 6, но опционально доступен вариант на базе GNOME 46. В обеих редакциях используется Wayland, а для запуска X11-приложений применяется DDX-сервер XWayland. В графических драйверах обеспечена поддержка OpenGL 4.6 и OpenGL ES 3.2, которая официально сертифицирована консорциумом Khronos (в родных графических драйверах для чипов M1 от компании Apple реализована только спецификация OpenGL 4.1).

Полностью поддерживается звуковая подсистема компьютеров Apple, а также камера, Wi-Fi, Bluetooth и устройства ввода. Пока не поддерживаются: подключение экрана через USB-C, Thunderbolt / USB4, микрофон и Touch ID.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: Red Hat представил Nova, драйвер для GPU NVIDIA, написанный на языке Rust
  3. OpenNews: В открытом драйвере Asahi сертифицирована поддержка OpenGL 4.6 для чипов Apple M1 и M2
  4. OpenNews: Опубликован Fedora Asahi Remix 39, дистрибутив для ARM-чипов Apple
  5. OpenNews: Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 40
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61138-asahi
Ключевые слова: asahi, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:36, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кстати, Apple вчера представила чип M4:
    https://www.apple.com/newsroom/2024/05/apple-introduces-m4-chip/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:13, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то они прям начали одни за другим. А мне бедному студенту хотя-бы М1 купить. И то никакой стипендии на это не хватит.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:12, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно уголь грузить ночами.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 16:02, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ночами не хватит.
     
  • 4.22, Аноним (22), 16:58, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если целую ночь воровать уголь. По другому не получится.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:26, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять художники украли у кого-то?
     

  • 1.3, Константавр (ok), 12:58, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с новым эппловским процом М4? Есть какие-то изменения в сторону упрощения жизни линуксовым разработчикам?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:20, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По некоторому опыту работы у меня сложилось впечатление, что компанию Apple сторонние разработчики и сторонние приложения вообще не интересуют. В принципе, подход имеет смысл. Вам продают закрытое устройство - бытовой прибор, который выполняет только изначально заложенные производителем функции. И ничего более. Ну есть потребители таких устройств, и хорошо. Бизнес процветает.
     
     
  • 3.8, dannyD (?), 13:51, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>По некоторому опыту работы у меня сложилось впечатление...

    у меня не впечаление, а такая уверенность, сложилась еще в девяностых.

     
     
  • 4.11, Аноним (22), 14:50, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё джобсовские компьютера Некст были графическими станциями и ничем больше.
     
     
  • 5.12, Аноним (6), 15:09, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому Doom1,2 на них и разрабатывался
     
     
  • 6.20, Аноним (22), 16:53, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж графическая станция на чём ещё креативы рисовать? Это я уже не говорю что гугл молчит про существование дум для компов Некст.
     
  • 5.17, Аноним (15), 16:07, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но WWW именно на них родился.
     
     
  • 6.21, Аноним (22), 16:56, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где же ещё делать графический интерфейс как не на графической станции. Остальные только из консольки перемигиваются и почту получают в текстовом виде.
     
  • 2.7, Banned (?), 13:38, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, там есть нейронка выполняющая 38 триллионов операций вместо кодера с его CVE и няшного пользователя. Теперь можно будет долго ковыряться в конфигах ограничивая ее псевдомыслительный процесс,в то убежит к соседу смотреть киношку.D
     
     
  • 3.10, Аноним (22), 14:49, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно без ненавидии ты ничего не нанейронишь. А дров на нвидию у мака нет. И это у линукса проблема с дровами, помни это.
     
     
  • 4.18, Banned (?), 16:10, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то же оно работает там. Зря что ли нейронкой обозвали.
     
     
  • 5.19, Аноним (22), 16:51, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как проприетарный продукт для продуктов от эпл все работает.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:40, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет поддерджки X11 и нет возможности запустить X11 окружение
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру