Опубликован Fedora Asahi Remix 40, дистрибутив для ARM-чипов Apple

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|2.4, Аноним (4), 13:13, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то они прям начали одни за другим. А мне бедному студенту хотя-бы М1 купить. И то никакой стипендии на это не хватит.
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|4.22, Аноним (22), 16:58, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только если целую ночь воровать уголь. По другому не получится.
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|1.3, Константавр (ok), 12:58, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что там с новым эппловским процом М4? Есть какие-то изменения в сторону упрощения жизни линуксовым разработчикам?
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|2.5, Аноним (5), 13:20, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По некоторому опыту работы у меня сложилось впечатление, что компанию Apple сторонние разработчики и сторонние приложения вообще не интересуют. В принципе, подход имеет смысл. Вам продают закрытое устройство - бытовой прибор, который выполняет только изначально заложенные производителем функции. И ничего более. Ну есть потребители таких устройств, и хорошо. Бизнес процветает.
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|3.8, dannyD (?), 13:51, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>По некоторому опыту работы у меня сложилось впечатление...
у меня не впечаление, а такая уверенность, сложилась еще в девяностых.
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|4.11, Аноним (22), 14:50, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё джобсовские компьютера Некст были графическими станциями и ничем больше.
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|6.20, Аноним (22), 16:53, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж графическая станция на чём ещё креативы рисовать? Это я уже не говорю что гугл молчит про существование дум для компов Некст.
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|6.21, Аноним (22), 16:56, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где же ещё делать графический интерфейс как не на графической станции. Остальные только из консольки перемигиваются и почту получают в текстовом виде.
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|2.7, Banned (?), 13:38, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, там есть нейронка выполняющая 38 триллионов операций вместо кодера с его CVE и няшного пользователя. Теперь можно будет долго ковыряться в конфигах ограничивая ее псевдомыслительный процесс,в то убежит к соседу смотреть киношку.D
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|3.10, Аноним (22), 14:49, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё равно без ненавидии ты ничего не нанейронишь. А дров на нвидию у мака нет. И это у линукса проблема с дровами, помни это.
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