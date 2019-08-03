Red Hat представил Nova, драйвер для GPU NVIDIA, написанный на языке Rust

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|1.2, Аноним (2), 17:10, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Очередная демонстрация того, почему у nvidia столько довольных пользователей. Её видеокарты полноценно поддерживаются порядка 10 лет, в то время как "опенсорс" и его корпоративные разрабы из freedesktop вечно дропают всё "неудобное", но, при этом, не забывают максимально гадить в тапки.
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|3.5, Аноним (2), 17:20, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Абсолютно полноценно. Что новая карта у тебя, что старая, всё будет поддерживаться одинаково и не устареет через 2 года.
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|4.21, НяшМяш (ok), 17:45, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Мой Radeon 7770 из 2012 поддерживается актуальным драйвером amdgpu (хоть и с возможными оговорками). На ней даже Vulkan рабочий, позволяющий играть через dxvk и даже FSR 1.0 из патча для WINE я на ней запускал.
Какая видеокарта у невидии из 2012 года поддерживается последним драйвером (на данный момент 550)? Эти ушлёпки даже для прошлой 3000 серии карт зарезали генерацию кадров в своём DLSS - про поддержку 600 серии из 2012 можно вообще не говорить, её nouveau лучше поддерживает.
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|5.25, Аноним (-), 17:51, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> из 2012
так речь про 10 лет
а какой сейчас год? 24й
какой год был 10 лет назад? 2014й
поэтому и сравнивай актуальные (актуальные, лол))) видяхи
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|6.37, pelmaniac (?), 18:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>так речь про 10 лет
ты блаблабол. 710-е семейство затычек (чисто ради hdmi) ещё с прилавков не успело уйти, а уже в утиль отправили. и работало бажно. а нуво вообще околоникак.
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|7.78, Аноним (2), 19:25, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не так с gt710? Драйвер обновлялся месяц назад, вулкан есть. Только вяленый через eglstreams, а это значит, работает только в программах на Qt и сомневаюсь про полноценную поддержку xwayland.
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|5.33, Аноним (2), 17:57, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твой радеон. А вот соседний нет. То же касается и интела. При этом, maxwell gen1 до сих пор поддерживается полноценно и без оговорок. И cuda работает, и opencl, и vulkan, и optix в блендере, и вообще всё, даже вяленый. Если чего-то нет в железе, тут извините, дополнительные блоки не нарисовать и amdgpu на это тоже не способен.
>зарезали генерацию кадров
Без сомнения необходимая и востребованная технология, наверное, не хватает аппаратных блоков для обеспечения достаточного уровня качества в текущей итерации.
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|5.38, Perlovka (ok), 18:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Какая видеокарта у невидии из 2012 года поддерживается последним драйвером
Зачем тебе видеокарта 2012 года? Любая современная встройка интела в десятки раз мощнее.
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|6.85, X86 (ok), 19:37, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так если у него видеокарта 2012 года, то вероятно, и проц оттуда же.
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|5.50, Аноним (50), 18:19, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня какая-то с чипом HD2600, купленная в 2008. Plasma 5 на ней работает и жрать не просит.
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|6.64, Аноним (2), 18:46, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если говорить о сколько-нибудь полноценной работе, то надо смотреть на AMDGPU PRO (нынешний проприетарный драйвер), а HD2600 поддерживается fglrx, удачи его завести на текущем ядре.
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|5.84, Аноним (2), 19:36, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>про поддержку 600 серии из 2012 можно вообще не говорить, её nouveau лучше поддерживает
Шта? 470 месяц назад обновился, это ветка прошлого года. Там есть абсолютно всё кроме вяленого через mesa и пары новейших фич вулкана, которые вряд ли понадобятся на карте 2012 года. Ну и это не значит что перестанет работать, практически весь стек технологий всё ещё поддерживает эту ветку драйвера и продолжит в будущем.
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|3.13, Аноним (-), 17:29, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На полноценных системах всё поддерживается полноценно.
Даже на неполноценных системах есть вполне хороший проприетарный драйвер.
А вот открытый дравер... это даже драйвером сложно назвать.
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|4.29, нах. (?), 17:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На полноценных системах всё поддерживается полноценно.
только не нвидией. "на тебе драйвер под XP и отстань уже - у нас такое уже не носют!"
(в принципе, и с линуксом то же самое - скачать можешь, собрать нет - потому что хрен ты где найдешь то ведро 2.6 и еще и тот самый gcc - они были пережитком еще когда тот архивчик был свежим)
> А вот открытый дравер... это даже драйвером сложно назвать.
работает, картинку видно. Для шибкопродвинутых есть закрытый, на все три с половиной видимокарты выпущенные в позапрошлом году и позже.
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|2.7, Аноним (7), 17:21, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Столько "довольных" пользователей, что пришлось писать новый драйвер.
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|3.12, Аноним (2), 17:28, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Справедливости ради, nouveau действительно нужно переписывать. А большей части функциональности в нём никогда и не было. Но, к его чести, он достаточно неплохо поддерживает карты и поколения тесла и более современные. Я гонял бенчмарки на максвеле, производительность nouveau была около 5-30% ниже нормального драйвера.
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|2.16, Beta Version (ok), 17:31, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Разве вся эта возня с опенсорсными зелёными драйверами не из-за того, что проприетарным драйвером Нвидии много кто недоволен, а открытый драйвер она не пилит?
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|3.20, Аноним (2), 17:37, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это миф, регулярно вносит заметный вклад в опенсорсный стек и в том числе в опенсорсный драйвер. Да и кто недоволен? Опенсорсный зелёный драйвер никогда и никем не считался драйвером, не работал корректно, и всегда ничего не умел.
А вот что является истиной, так это то, что это достаточно грязная конкурентная борьба аутсайдеров с монополистом.
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|4.23, Аноним (23), 17:47, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это миф...
Пользователи Wayland: конечно, конечно, миф ...
> Да и кто недоволен?
Cовременный дистр: вот два стула, на одном Wayland, на другом проприетарный драйвер твоей видяхи.
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|2.57, Аноним (57), 18:34, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Nvidia 730m в моем Thinkpad t440p вышла как раз 10 лет и 2 месяца назад.
Последний драйвер для этой видеокарты - 390. Уже зажатый 391 драйвер вышел в 2018 году.
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|3.61, Аноним (2), 18:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так это было старое поколение карт 12 года, оно не далеко от ферми ушло и объективные причины дропнуть ферми 10 года были. Кстати, всё кроме вулкана и вяленого на них поддерживаться должно, прошлое обновление этой ветки драйвера на линуксе было в 22 году (а вендузятникам не привыкать).
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|4.86, Аноним (57), 19:37, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В интернете написано карточка вышла в 2013 году.
В этом же году, если не ошибаюсь, у intel и amd были hd 4000 и hd 7000 соответственно.
Что у них с поддержкой Wayland? В интернетах пишут, что работает.
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|5.95, Аноним (2), 19:56, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А где-то даже пишут, что в 2014 году
Мобильные карты это всегда что-то особенное. Та же gt740 на том же (?) чипе только в прошлом году была дропнута и драйвер месяц назад обновился. Там есть примерно всё, кроме вейланда через mesa.
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|6.96, Аноним (2), 20:03, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, обычно это переименованное прошлое поколение, если там ферми, то логично, что дропнули вместе с ферми. Странно только чип кеплеровский, впрочем, nvidia уже меняла продукты нижнего уровня на ухудшенную версию, собираемую из залежей мусора на складах, и сохраняла им одно и то же название.
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|1.4, Аноним (4), 17:19, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Из-за необходимости поддержки старых GPU NVIDIA код драйвера Nouveau излишне усложнён и негибок
лол, они еще поддержку старых карт выпилят. ^_^
А вообще, мне нравится выражение "излишне усложнён и негибок", вангую что системд будут выкидывать с этой же оговоркой, запиливая новый, модный и молодёжный pid1.
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|2.10, Самый умный аноним (?), 17:26, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> лол, они еще поддержку старых карт выпилят. ^_^
Откуда? В нова они их даже добавлять не будут. А в нуво всё останется как есть
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|3.22, НяшМяш (ok), 17:47, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из nouveau можно будет выкинуть поддержку новых карт и он тоже станет проще.
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|3.24, Аноним (4), 17:50, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> лол, они еще поддержку старых карт выпилят. ^_^
> Откуда? В нова они их даже добавлять не будут. А в нуво
> всё останется как есть
нуво выкинут под радостные визги местных пониё..в: луддит, нинужна, бери и поддерживай (с)
Так что так.
Впрочем, незнаю кто всерьёз пользовался нуво. Как по мне, единственное его предназначение - пилить деньги LF всякими фридрисктопщиками, и максимум быть упомянутым во всяких хауту по занесению в блэклист с последующей установкой нормального драйвера.
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|4.27, Аноним (-), 17:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> нуво выкинут под радостные визги местных
Откуда выкинут? Их старых версий ядра? Серьезно?
Если у вас старых хлам - то сидите на старых ядрах. Зачем вам новые?
Или вы хотите чтобы их поддерживали вечно?)
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|5.39, Аноним (2), 18:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чём тут ядро? Из софта выкинут. В том числе из всего нового. Привет, до-свидания.
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|5.43, Аноним (4), 18:08, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> нуво выкинут под радостные визги местных
> Откуда выкинут? Их старых версий ядра? Серьезно?
бэкпортируют изменения, теперь так можно. :-D
> Если у вас старых хлам - то сидите на старых ядрах. Зачем
> вам новые?
зачем, если можно с новым? просто не использую поделку красношляпых.
> Или вы хотите чтобы их поддерживали вечно?)
мне по барабану, просто удивительно как ты виляешь задом и пишешь чепуху лишь бы что-то сказать на тему "дропнут поддержку старых видеокарт". И вот мы пришли к тому что да, дропнут. лол.
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|1.11, Аноним (-), 17:27, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> драйвер для GPU NVIDIA, написанный на языке Rust
Но ведь местные кексперты с пеной у рта утверждали, что на расте невозможно написать драйвер!
Как же так получилось, что невидия взяла и смогла?!
Кто может объяснить??
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|2.36, Аноним (36), 17:59, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там самое вкусное в прошивке. Так что драйвер этот условный.
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|3.118, namenotfound (?), 20:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дада, а потом окажется, что фирмварь gsp на расте написана, жду не дождусь оправданий в таком случае
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|2.54, Аноним (-), 18:26, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно)
Их соседи уже начали обсужение "Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе" opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132627.html
Посмотрим насколько разрабы NetBSD захотят отставать от коллег)
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|3.59, котся (?), 18:37, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FreeBSD сосед NetBSD? ну-ну
отставать в чем? в добавлении ненужного? ну, FreeBSD тут на голову выше, согласен. но надо ли идти по такому же пути?
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|4.63, Аноним (-), 18:44, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если считать любое новшество ненужным, то в итоге останешься сам поддеживать древние кода.
Но возможно это их устраивает, и все нормально.
ps если бы таких слушали, до сих пор сидели бы на первопнях)
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|5.90, Аноним (4), 19:47, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ps если бы таких слушали, до сих пор сидели бы на первопнях)
нетка хорошо работает на первопнях. чего не скажешь о расте. :-D
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|6.111, Аноним (-), 20:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нетка хорошо работает на первопнях. чего не скажешь о расте.
Никто не спорит.
Она хороша для ректо-компов.
Но вот нужна ли первопню распослендяя видяха невидии - большой вопрос.
Я бы даже сказал - фундаментальный))
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|7.115, Аноним (4), 20:46, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> нетка хорошо работает на первопнях. чего не скажешь о расте.
> Никто не спорит.
> Она хороша для ректо-компов.
> Но вот нужна ли первопню распослендяя видяха невидии - большой вопрос.
> Я бы даже сказал - фундаментальный))
Как и вопрос "нужен ли раст" в кодовой базе нетки. Фундаментально-риторический)
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|5.116, C00l_ni66a (ok), 20:47, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если считать любое новое смузиподелие априори прогрессом и чем-то очень нужным лишь по факту даты релиза, то в итоге будешь регулярно употреблять сладкий хлеб.
>Но, возможно это тебя устраивает, и все нормально.
Исправил, не благодари.
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|2.107, Аноним (107), 20:33, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К счастью в NetBSD разработчики довольно консервативные, так что врядли.
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|1.19, Аноним (-), 17:37, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, сразу видно кто в линуксе дело делает, а кто только языком чешит.
А потом будут недоумевать "а почему шапка решает и определяет развитие ядра?!".
А потому что именно они работают и код пишут.
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|2.40, Perlovka (ok), 18:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Очередной админ локалхоста, который никогда не имел дело с шапкой и ее "продуктами", а тем более "специалистами".
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|1.26, BeLord (ok), 17:52, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне честно не понятно, какая разница на каком языке драйвер написан, если он нормально работает и решает задачи? Разработчику удобно писать на раст пусть пишет на нем, да хоть на бейсике, если сможет реализовать решение задачи.
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|2.32, нах. (?), 17:56, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если тебе это непонятно - мне непонятно почему ты не пользуешься виндой. Там все нормально с драйверами.
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|3.87, arthi747 (ok), 19:39, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормально? После всех историй с принтерами? Держу в курсе - последнее обновление винды притягивает баг который гасит производительность драйвера AMD примерно на 30%. На фопда буквально вчера была новость. До этого винда тупо откатывала версии на какую ей понравится. Там щас каждое обновление это минное поле. Дошло до того что предпредыдущее обновление не рекомендовали ставить сами же майкры что вообще абсурд.
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|4.91, нах. (?), 19:50, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нормально? После всех историй с принтерами?
косится под стол - вроде принтает.
> Держу в курсе - последнее обновление винды притягивает баг который гасит производительность
> драйвера AMD примерно на 30%.
ну откати... делов-то. (от же ж счастье - нет амуда, нет проблем) Я их вообще никогда не ставлю "с пылу, с жару". Потому что да, MS может и передумать через день.
Ну а про критичные и вне графика они и так предупредят.
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|4.117, Tron is Whistling (?), 20:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У невидии было хуже. С производительностью всё ок, но блин вот это вот эпилептическое подёргивание во всех играх - и там не поймёшь, кто. Отмазывались на MS но в итоге решилось с обновлением их собственного драйвера.
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|1.28, Sergey (??), 17:54, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну ладно у NVidia это маркетинг, а эти зачем выкидывают 16хх серию то ?
Там GPU такой же как в 20хх.
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|2.49, Аноним (-), 18:17, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пока в GCC нет компилятора раста
А зачем?
Ядро прекрасно собирается CLang. Google подтвердит - он сотни ядер для миллиардов смартов собирает.
Раст тоже прекрасно собирается CLang.
Зачем в эту связку тащить GCC- абсолютно не понятно.
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|3.67, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:57, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем?
Это монополия, монополия - плохо.
> Google подтвердит - он сотни ядер для миллиардов смартов собирает.
Нашел кого в пример приводить. Эти из хрома выпилили возможность нормально блочить рекламу, а завтра еще что похуже сделают. Но выбора у тебя не будет, ибо ты в первых рядах кричал в поддержку.
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|4.71, Аноним (-), 19:12, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это монополия, монополия - плохо.
Разве монополия это плохо?
Вот в соседней ветке с пеной у рта доказывают что монополия иксов это хорошо, а вейланд это фрагментация и гро-гроб-кладбище-ты.
А ядро линукса, которое много лет собиралось монопольно только GCC, потому что гнутые понаписывали своих extensions это было хорошо?
> Нашел кого в пример приводить.
Ну да, ну да. Ему про ядро, а он про хром. Л-логика.
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|5.72, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:18, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Это монополия, монополия - плохо.
> Разве монополия это плохо?
> Вот в соседней ветке с пеной у рта доказывают что монополия иксов
> это хорошо, а вейланд это фрагментация и гро-гроб-кладбище-ты.
> А ядро линукса, которое много лет собиралось монопольно только GCC, потому что
> гнутые понаписывали своих extensions это было хорошо?
Да, было хорошо, потому что gcc - не принадлежит корпорастам.
>> Нашел кого в пример приводить.
> Ну да, ну да. Ему про ядро, а он про хром. Л-логика.
Опять аноны не читают, а сразу пишут. Речь то про гугл шла.
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|6.80, Аноним (-), 19:28, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да Блажен, кто верует GCC steering committee members David Edelsohn IB... большой текст свёрнут, показать
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|7.101, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:10, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> Toon Moene (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
> Joseph Myers (Red Hat) [co-Release Manager]
> Gerald Pfeifer (SUSE)
> Ramana Radhakrishnan
> Joel Sherrill (OAR Corporation)
> Ian Lance Taylor (Google)
> Jim Wilson (SiFive)
> gcc.gnu.org/steering.html
> IBM, Red Hat, Google...
> Что как-то много... корпорастов, не?
Во первых они разные, во вторых код под gpl. А вот что ты будешь делать, когда твой llvm завтра код закроет и сделает его платным, когда достаточную фанбазу наберет?
> Вот завтра примут они решение выпилить какой-то древний язычок, на котором ты
> так любишь пописывать.
> И что?)) Ты форкнешь GCC? Или поноешь и утрешься?
Ну если дела совсем плохи, то форк. В любом случае у этого язычка есть спецификация в отличие от.
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|8.109, Аноним (-), 20:36, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ахаха, ну да, ваши корпорасты не корпорасты Вы не понимаете, это другое Как gp... большой текст свёрнут, показать
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|4.74, Аноним (-), 19:20, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А no-google-chrome уже собрать нельзя?
Прям все запретили?
Это же опенсорс - просто форкни и используй.
Можно отпочковаться и сидеть на какой-то древней версии, типа как делает паленка.
Неужели Сообщество не сможет поддерживать clang самостоятельно))?
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|4.92, Аноним324 (ok), 19:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На себя в зеркало посмотри.
комуняку порвало, иди вздрочни на портрет величайшего копилефтоподобного rms
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|2.121, namenotfound (?), 20:52, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тем же, чем яблоко лучше железобетона
nova сидит в ядре и предоставляет drm, nvk сидит в юзерленде и предоставляет булкан
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|2.70, Аноним (70), 19:09, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не играть в игры, до более чем. Я вообще сижу на встройке GMA 950 и мне хватает.
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|3.105, Аноним (47), 20:24, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так можно взять Райзен тогда даже в игры некоторые играть будет можно.
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|2.93, нах. (?), 19:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы только посмотрите что они делают!!!
не вижу где они отрывают людям головы.
> И после этого вы собираетесь спонсировать зеленых?
не собираюсь. Бесполезная фигня.
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|1.69, Аноним (69), 18:59, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Непонятно, зачем шапке пилить васян-драйвер, они на серьёзных щах собираются это впаривать своим клиентам? Эталонный раст вей, вангую, что это временная дурь, попыжатся и бросят.
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|3.106, нах. (?), 20:26, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> майки через леннартушку уже впарили пулсу, системд и чёрта лысого
наоборот - они чорта (рыжего) забрали себе, потому что им очень понравилось то что он делает - добровольно и с песнями.
Теперь вреда от него, можно считать, никакого. Но поздно.
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|2.94, нах. (?), 19:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они пишут или переписывают? Если пишут, то это точно растоманы?
noveau уже написан. Так что да, точно, они!
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|2.122, namenotfound (?), 20:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пишут, потому что нуво писался под до-gcpшные чипы и работает с ними через пень-колоду
этот только для gcpшных чипов
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|1.124, Аноним (125), 21:07, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может надо было старый открытый драйвер дописать, чтобы он стал нормально работать?
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