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В Fedora 41 намерены удалить network-scripts и разрешить обновление атомарных редакций без пароля

31.05.2024 23:13

В выпуске Fedora 41 предложено удалить пакет network-scripts, обеспечивающий поддержку классических скриптов для настройки сети, основанные на использовании команд ifup и ifdown. Подобные скрипты объявлены устаревшими с 2018 года. В качестве причины удаления называются планы по удалению ISC dhcp, сопровождение которого было прекращено в конце 2022 года.

Содержимое network-scripts сильно завязано на ISC dhcp и его перевод на другой DHCP-клиент не представляется возможным из-за прекращения разработки пакета. Вместо команд ifup и ifdown рекомендовано использовать утилиту nmcli из NetworkManager или команду networkctl. Удаление network-scripts не приведёт прекращению работы старых сетевых конфигураций ifcfg, так как пакетом NetworkManager-initscripts-ifcfg-rh предоставляются альтернативные компоненты для их поддержки.

Кроме того, можно отметить намерение внести в Fedora 41 изменения в правила Polkit, регулирующие доступ к фоновому процессу rpm-ostree в сборках дистрибутива Fedora, применяющих атомарную модель обновления (Fedora Atomic Desktops). Изменения разрешат обычным непривилегированным пользователям выполнять операцию обновления системы без ввода пароля администратора.

При этом изменения также расширят число привилегированных операций, требующих ввода пароля, при их выполнении администратором. Подобное изменение рассматривается как дополнительная мера для подтверждения выполнения администратором опасных операций, таких как изменение параметров ядра, установка пакетов из локальной ФС и смена системного образа. Операции установки/удаления пакетов из штатных репозиториев, обновления системы и отката изменений останутся доступны для администратора без ввода пароля.

Предложения пока находятся на стадии обсуждения и не рассмотрены комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS
  3. OpenNews: В Fedora 41 одобрена поставка сборки с композитным менеджером Miracle
  4. OpenNews: В Fedora 41 утверждён переход на пакетный менеджер DNF5
  5. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61283-fedora
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:23, 31/05/2024 [ответить]  
    		• –3 +/
    Как они надоели. Мне перепиливать кучу скриптов.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:49, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как они надоели. Мне перепиливать кучу скриптов.

    А зачем ты вооьбще пользуешься федорой?
    Да и можно просто не обновляться и все.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:29, 31/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже год как переехал на systemd-networkd, все устраивает.
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:39, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    исследование показало:
    пользователь Fedora=человек потерявший самоуважение и достоинство!
     
  • 1.5, Аноним (6), 01:03, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    А клопелировать ярдо можно будет?
     
  • 1.7, Аноним (7), 01:15, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь исключительно systemd-networkd практически с момента его появления. Вопрос к FESCo только один: чего так долго тянули?
     

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