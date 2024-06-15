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В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты и расширить поддержку GPU NVIDIA

15.06.2024 23:00

Кристиан Шаллер (Christian Schaller), возглавляющий Fedora Desktop Team и группу по развитию десктоп-систем в компании Red Hat, рассказал о некоторых возможностях, которые планируют добавить в следующий выпуск Fedora Workstation:

  • В состав планируют включить инструментарий Instructlab, дающий возможность быстро установить большую языковую модель Granite, открытую компанией IBM под лицензией Apache 2.0, охватывающую 7 миллиардов параметров и способную учитывать при генерации текста до 4 тысячи токенов. Помимо работы с готовой моделью Instructlab предоставляет средства для добавления в модель дополнительных знаний и реализации новых навыков, которые могут потребоваться для решения специфичных задач.

    Кроме того, в Fedora планируют расширить возможности, которые могут применяться при использовании других моделей, например, идёт работа по добавлению в пакет с библиотекой PyTorch поддержки стека ROCm для аппаратного ускорения на GPU AMD. Из более отдалённых планов отмечается обеспечение в штатном пакете с PyTorch возможности использования аппаратного ускорения из коробки на системах с GPU AMD, NVIDIA и Intel.

  • Для упрощения использования GPU NVIDIA для графики и машинного обучения в GNOME Software планируют модернизировать возможность быстрой установки проприетарных драйверов NVIDIA. В недавнем выпуске Fedora опция для установки подобных драйверов была удалена, так как в конфигурации по умолчанию, в которой применяется загрузка в режиме Secure Boot, установка была усложнена необходимостью ручного добавления цифровой подписи для загруженных драйверов при помощи утилит из пакета mokutils. В Fedora 41 планируют вернуть возможность установки проприетарных драйверов NVIDIA в GNOME Software и реализовать графический интерфейс для создания и сохранения в MOK (Machine Owner Key) цифровой подписи для модуля ядра от компании NVIDIA.
  • Ведётся работа по интеграции поддержки драйверов NVIDIA в инструментарий Toolbx, позволяющий запускать дополнительные изолированные окружения для установки экспериментальных пакетов без влияния на основную систему или для создания окружений на основе других дистрибутивов. Изменение позволит использовать официальный CDI-модуль (Container Device Interface) NVIDIA для обеспечения полной поддержки возможностей драйверов NVIDIA и CUDA в контейнерах на базе Toolbx, например, для запуска в Toolbx контейнеров с компонентами систем машинного обучения.
  • В Fedora 41 планируют добавить написанный на языке Rust открытый драйвер Nova, поддерживающий GPU NVIDIA, в которых операции инициализации и управления GPU вынесены в прошивку и выполняются отдельным микроконтроллером GSP (GPU System Processor). Для поддержки графического API Vulkan поверх драйвера Nova будет задействован модуль NVK, а для OpenGL - модуль Zink, реализующий вызовы OpenGL через трансляцию в API Vulkan.
  • Ведётся работа по добавлению поддержки расширенного динамического диапазона (HDR) в композитный менеджер Mutter и GNOME Shell, а также включению изменений, позволяющих бок о бок использовать обычный (SDR) и расширенный (HDR) динамические диапазоны яркости. Также планируется опубликовать финальный вариант расширения протокола Wayland, определяющего возможности, связанные с HDR.
  • Подготовлены изменения с реализацией Wayland-протокола "DRM leasing", который можно использовать для организации вывода на шлемы виртуальной реальности или видеостены.
  • Для устранения нарушений вывода и подвисаний на системах с GPU NVIDIA при использовании Wayland в Fedora 41 планируют включить в ядре и GNOME поддержку технологии Explicit Sync, позволяющей информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что может использоваться для снижения задержек и избавления от появления артефактов при выводе графики.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/uraeus...)
  2. OpenNews: Red Hat представил дистрибутив RHEL AI и режим сборки RHEL на базе OSTree и bootc
  3. OpenNews: В Fedora 41 одобрена поставка сборки с композитным менеджером Miracle
  4. OpenNews: В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS
  5. OpenNews: В Fedora 41 намерены удалить network-scripts и разрешить обновление атомарных редакций без пароля
  6. OpenNews: В Fedora 41 предложено перевести инсталлятор на Wayland и удалить X11-пакеты из сборок с GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61374-fedora
Ключевые слова: fedora, ai, nvidia, nvk, nova
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, NO_KDE (?), 23:33, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Топ дистрибутив!
     
     
  • 2.3, Lyrix (ok), 23:44, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был... Теперь даже в топ-10 (Avarage Rating) на distrowatch не входит. )))
     
     
  • 3.4, NO_KDE (?), 23:47, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Был, есть и будет! Все остальные потом будут брать все эти наработки РедХата, а сами ничего толком не умеют или не хотят.
     
  • 2.16, cheburnator9000 (ok), 02:13, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Топ дистрибутив!

    Угу, вот только под openSUSE драйвера пакетируют сама Nvidia https://en.opensuse.org/SDB:NVIDIA_drivers#Add_the_Nvidia_Repository а никакие-то там васяны из rpm-fusion, которые в один прекрасный момент могут просто встроить криптотроянов в бинарные пакеты.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:38, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > В Fedora 41 планируют добавить написанный на языке Rust открытый драйвер Nova, поддерживающий GPU NVIDIA

    Ну как же, нужно обязательно прорекламировать раст, даже если в этом "драйвере" от силы пара сот строк кода https://gitlab.freedesktop.org/drm/nova/-/tree/nova-next/drivers/gpu/drm/nova?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:53, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну как же, нужно обязательно прорекламировать раст

    Дык целевые аудитории у этих продуктов пересекаются - кошкодевочки с КоКами.

     
  • 2.15, crypt (ok), 02:11, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты

    прям в systemd, пожалуйста!

     

  • 1.6, Аноним (5), 23:55, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 7 миллиардов параметров

    Для чего оно годится? Вопрос без подвоха, реально интересно ЗАЧЕМ.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:02, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Расскажи лучше, каково это — жить без воображения?
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:00, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть добавляют, будет лучше поддержка в других дистрах.
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:16, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Федора поддерживает гнома, что бы мы понимали где дно и выбирали кде)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:46, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за мы? Пользователей кде намного меньше пользователей гнома.
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 01:05, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну жигулёвское тоже пьёт больше людей, чем хорошее французское вино
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 01:16, 16/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.14, Аноним (14), 01:45, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользователей кде намного меньше пользователей гнома.

    Только по причине дефолтного гнyма в бyбyнте и федоре. Пepдoлить конфиги и ставить другое DE будут только безpaбoтные 40 лeтния дяди или школьники.

     

  • 1.9, Аноним (9), 00:32, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подготовлены изменения с реализацией Wayland-протокола "DRM leasing", который можно использовать для организации вывода на шлемы виртуальной реальности или видеостены.

    теперь каждый фанбой сможет убиться об стену с небывалым ускорением

     

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