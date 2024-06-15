В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты и расширить поддержку GPU NVIDIA

Кристиан Шаллер (Christian Schaller), возглавляющий Fedora Desktop Team и группу по развитию десктоп-систем в компании Red Hat, рассказал о некоторых возможностях, которые планируют добавить в следующий выпуск Fedora Workstation: В состав планируют включить инструментарий Instructlab, дающий возможность быстро установить большую языковую модель Granite, открытую компанией IBM под лицензией Apache 2.0, охватывающую 7 миллиардов параметров и способную учитывать при генерации текста до 4 тысячи токенов. Помимо работы с готовой моделью Instructlab предоставляет средства для добавления в модель дополнительных знаний и реализации новых навыков, которые могут потребоваться для решения специфичных задач. Кроме того, в Fedora планируют расширить возможности, которые могут применяться при использовании других моделей, например, идёт работа по добавлению в пакет с библиотекой PyTorch поддержки стека ROCm для аппаратного ускорения на GPU AMD. Из более отдалённых планов отмечается обеспечение в штатном пакете с PyTorch возможности использования аппаратного ускорения из коробки на системах с GPU AMD, NVIDIA и Intel.

Для упрощения использования GPU NVIDIA для графики и машинного обучения в GNOME Software планируют модернизировать возможность быстрой установки проприетарных драйверов NVIDIA. В недавнем выпуске Fedora опция для установки подобных драйверов была удалена, так как в конфигурации по умолчанию, в которой применяется загрузка в режиме Secure Boot, установка была усложнена необходимостью ручного добавления цифровой подписи для загруженных драйверов при помощи утилит из пакета mokutils. В Fedora 41 планируют вернуть возможность установки проприетарных драйверов NVIDIA в GNOME Software и реализовать графический интерфейс для создания и сохранения в MOK (Machine Owner Key) цифровой подписи для модуля ядра от компании NVIDIA.

Ведётся работа по интеграции поддержки драйверов NVIDIA в инструментарий Toolbx, позволяющий запускать дополнительные изолированные окружения для установки экспериментальных пакетов без влияния на основную систему или для создания окружений на основе других дистрибутивов. Изменение позволит использовать официальный CDI-модуль (Container Device Interface) NVIDIA для обеспечения полной поддержки возможностей драйверов NVIDIA и CUDA в контейнерах на базе Toolbx, например, для запуска в Toolbx контейнеров с компонентами систем машинного обучения.

В Fedora 41 планируют добавить написанный на языке Rust открытый драйвер Nova, поддерживающий GPU NVIDIA, в которых операции инициализации и управления GPU вынесены в прошивку и выполняются отдельным микроконтроллером GSP (GPU System Processor). Для поддержки графического API Vulkan поверх драйвера Nova будет задействован модуль NVK, а для OpenGL - модуль Zink, реализующий вызовы OpenGL через трансляцию в API Vulkan.

Ведётся работа по добавлению поддержки расширенного динамического диапазона (HDR) в композитный менеджер Mutter и GNOME Shell, а также включению изменений, позволяющих бок о бок использовать обычный (SDR) и расширенный (HDR) динамические диапазоны яркости. Также планируется опубликовать финальный вариант расширения протокола Wayland, определяющего возможности, связанные с HDR.

Подготовлены изменения с реализацией Wayland-протокола "DRM leasing", который можно использовать для организации вывода на шлемы виртуальной реальности или видеостены.

Для устранения нарушений вывода и подвисаний на системах с GPU NVIDIA при использовании Wayland в Fedora 41 планируют включить в ядре и GNOME поддержку технологии Explicit Sync, позволяющей информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что может использоваться для снижения задержек и избавления от появления артефактов при выводе графики.



