В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты и расширить поддержку GPU NVIDIA

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|2.3, Lyrix (ok), 23:44, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Был... Теперь даже в топ-10 (Avarage Rating) на distrowatch не входит. )))
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|3.4, NO_KDE (?), 23:47, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Был, есть и будет! Все остальные потом будут брать все эти наработки РедХата, а сами ничего толком не умеют или не хотят.
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|2.5, Аноним (5), 23:53, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну как же, нужно обязательно прорекламировать раст
Дык целевые аудитории у этих продуктов пересекаются - кошкодевочки с КоКами.
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|2.15, crypt (ok), 02:11, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты
прям в systemd, пожалуйста!
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|1.6, Аноним (5), 23:55, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> 7 миллиардов параметров
Для чего оно годится? Вопрос без подвоха, реально интересно ЗАЧЕМ.
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|1.8, Аноним (8), 00:16, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Федора поддерживает гнома, что бы мы понимали где дно и выбирали кде)
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|2.10, Аноним (10), 00:46, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за мы? Пользователей кде намного меньше пользователей гнома.
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|3.12, Аноним (8), 01:05, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну жигулёвское тоже пьёт больше людей, чем хорошее французское вино
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|3.14, Аноним (14), 01:45, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользователей кде намного меньше пользователей гнома.
Только по причине дефолтного гнyма в бyбyнте и федоре. Пepдoлить конфиги и ставить другое DE будут только безpaбoтные 40 лeтния дяди или школьники.
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|1.9, Аноним (9), 00:32, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подготовлены изменения с реализацией Wayland-протокола "DRM leasing", который можно использовать для организации вывода на шлемы виртуальной реальности или видеостены.
теперь каждый фанбой сможет убиться об стену с небывалым ускорением
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