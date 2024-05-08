Red Hat представил дистрибутив RHEL AI и режим сборки RHEL на базе OSTree и bootc

Компания Red Hat представила дистрибутив Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI), который специально адаптирован для выполнения задач машинного обучения и призван упростить создание серверных решений, использующих большие диалоговые модели. В состав входит подборка инструментов и фреймворков для машинного обучения, а также драйверы для использования различных аппаратных ускорителей AMD, Intel и NVIDIA, и компоненты для задействования возможностей серверов Dell, Cisco, HPE, Lenovo и SuperMicro, оптимизированных для AI-систем.

RHEL AI предназначен для разработки, тестирования и выполнения систем машинного обучения на базе большой языковой модели Granite, открытой компанией IBM под лицензией Apache 2.0, способной учитывать при генерации текста до 4 тысячи токенов и охватывающей 7 миллиардов параметров. Для взаимодействия с моделью Granite в дистрибутив интегрирован открытый инструментарий InstructLab, поддерживающий методологию LAB (Large-scale Alignment for chatBots) для подгонки под свои нужды и оптимизации моделей, а также для добавления дополнительных знаний и реализации новых навыков в предварительно натренированных моделях.

Платформа может применяться для разработки AI-приложения для корпоративных нужд и для внедрения сервисов для генерации контента, создания диалоговых систем и интеграции в приложения виртуальных ассистентов, поддерживающих такие навыки, как возможность отвечать на вопросы на естественном языке, решать математические задачи, генерировать осмысленный текст на заданную тему, составлять краткое изложение содержимого, исправлять ошибки в тексте, выполнять рерайтинг другими словами, помогать в написании кода на различных языках программирования, формировать письма и документы по шаблону.

Кроме того, компания Red Hat представила новый режим для создания и управления системными образами на базе Red Hat Enterprise Linux - "image mode", который позволяет использовать для развёртывания операционной системы инструменты и технологии, применяемые для создания и запуска контейнеров приложений. Новый режим манипулирует монолитными системными образами, формируемыми при помощи инструментария rpm-ostree и обновляемыми атомарно без разбивки на отдельные пакеты.

Сборки могут формироваться в виде образов в форматах OCI (как в Docker), ISO, QCOW2, AMI, VMI и VMDK. Содержимое образа выбирается через редактирование файла Containerfile. Для создания и управления образами могут использоваться стандартные инструменты управления контейнерами, такие как Podman и OpenShift Container Platform. Для установки образов может применяться как штатный инсталлятор Anaconda, так и инструментарий bootc-image-builder, позволяющий сконвертировать образ контейнера в загрузочный дисковый образ. Для обновления загрузочных образов контейнеров, которые поставляются с ядром Linux и способны загружаться по аналогии с обычными сборками системы, применяется инструментарий bootc.



