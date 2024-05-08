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Red Hat представил дистрибутив RHEL AI и режим сборки RHEL на базе OSTree и bootc

08.05.2024 21:46

Компания Red Hat представила дистрибутив Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI), который специально адаптирован для выполнения задач машинного обучения и призван упростить создание серверных решений, использующих большие диалоговые модели. В состав входит подборка инструментов и фреймворков для машинного обучения, а также драйверы для использования различных аппаратных ускорителей AMD, Intel и NVIDIA, и компоненты для задействования возможностей серверов Dell, Cisco, HPE, Lenovo и SuperMicro, оптимизированных для AI-систем.

RHEL AI предназначен для разработки, тестирования и выполнения систем машинного обучения на базе большой языковой модели Granite, открытой компанией IBM под лицензией Apache 2.0, способной учитывать при генерации текста до 4 тысячи токенов и охватывающей 7 миллиардов параметров. Для взаимодействия с моделью Granite в дистрибутив интегрирован открытый инструментарий InstructLab, поддерживающий методологию LAB (Large-scale Alignment for chatBots) для подгонки под свои нужды и оптимизации моделей, а также для добавления дополнительных знаний и реализации новых навыков в предварительно натренированных моделях.

Платформа может применяться для разработки AI-приложения для корпоративных нужд и для внедрения сервисов для генерации контента, создания диалоговых систем и интеграции в приложения виртуальных ассистентов, поддерживающих такие навыки, как возможность отвечать на вопросы на естественном языке, решать математические задачи, генерировать осмысленный текст на заданную тему, составлять краткое изложение содержимого, исправлять ошибки в тексте, выполнять рерайтинг другими словами, помогать в написании кода на различных языках программирования, формировать письма и документы по шаблону.

Кроме того, компания Red Hat представила новый режим для создания и управления системными образами на базе Red Hat Enterprise Linux - "image mode", который позволяет использовать для развёртывания операционной системы инструменты и технологии, применяемые для создания и запуска контейнеров приложений. Новый режим манипулирует монолитными системными образами, формируемыми при помощи инструментария rpm-ostree и обновляемыми атомарно без разбивки на отдельные пакеты.

Сборки могут формироваться в виде образов в форматах OCI (как в Docker), ISO, QCOW2, AMI, VMI и VMDK. Содержимое образа выбирается через редактирование файла Containerfile. Для создания и управления образами могут использоваться стандартные инструменты управления контейнерами, такие как Podman и OpenShift Container Platform. Для установки образов может применяться как штатный инсталлятор Anaconda, так и инструментарий bootc-image-builder, позволяющий сконвертировать образ контейнера в загрузочный дисковый образ. Для обновления загрузочных образов контейнеров, которые поставляются с ядром Linux и способны загружаться по аналогии с обычными сборками системы, применяется инструментарий bootc.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз ФС Composefs
  4. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
  5. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61140-redhat
Ключевые слова: redhat, rhel, ai, container, ostree, bootc
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.2, DeerFriend (?), 22:33, 08/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Версии софта такие же древние, как рхел?
     
     
  • 2.4, Анонимус3000 (?), 22:40, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по контекстному окну в 4 тыс. токенов, да
     
  • 2.5, Король Управления Потоками (?), 22:47, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если обонвления отстают на одну патч-версию - то на сколько это древние? Я никак понять не могу, что значит "недавние", если патч - и уже древние. Объяснитие, пожалуйста, умоляю.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:00, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL славится отставанием не на N-1, а на Nx10 и более.
    Потомушто стабЫльность.

    В связи с этим, часто, возникают дурные ситуации, что баги, которые уже пофиксили давно как, все ещё присутствуют в "поставке по умолчанию" и вы, как оплативший поддержку, можете получить фикс к своей версии, если такое вообще возможно.

    Потому и лулзы.

     

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