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Представлен полностью открытый стек для камер с интерфейсом MIPI

05.02.2024 18:20

Ганс Де Гоеде (Hans de Goede), разработчик Fedora Linux, работающий в компании Red Hat, представил на конференции FOSDEM 2024 открытый стек для камер, подключаемых при помощи интерфейса MIPI (Mobile Industry Processor Interface). Подготовленный открытый стек пока не принят в состав ядра Linux и проекта libcamera, но отмечен как достигший состояния, пригодного для тестирования широким кругом энтузиастов. Работа стека проверена с MIPI-камерами на базе сенсоров ov2740, ov01a1s и hi556, задействованных в таких ноутбуках, как Lenovo ThinkPad X1 yoga gen 8, Dell Latitude 9420 и HP Spectre x360 13.5 2023.

Интерфейс MIPI применяется во многих новых моделях ноутбуков вместо ранее используемой потоковой передачи видео по шине USB от устройств, поддерживающих стандарт UVC (USB Video Class). MIPI предоставляет доступ к сенсору камеры, используя CSI-ресивер (Camera Serial Interface) и интегрированный в CPU процессор обработки изображений (ISP, Image Signal Processor), обеспечивающий формирования изображения на основе сырых (raw) данных, поступающих от сенсора. Компания Intel предоставляет набор проприетарных драйверов для работы с MIPI-камерами в Linux через IPU6 (Imaging Processing Unit) в процессорах Intel Tiger Lake, Alder Lake, Raptor Lake и Meteor Lake.

Главная сложность в разработке открытых драйверов для MIPI-камер связана с тем, что аппаратный интерфейс ISP-процессора и реализуемые в нём алгоритмы обработки изображений обычно не раскрываются производителями CPU и представляют собой коммерческую тайну. Для решения возникшей проблемы компании Linaro и Red Hat разработали программную реализацию процессора обработки изображений - SoftISP, которая позволяет работать с MIPI-камерами без использования проприетарных компонентов (SoftISP может использоваться как замена IPU6 ISP).

Реализация SoftISP передана для включения в состав проекта libcamera, предлагающего программный стек для работы с видеокамерами, фотокамерами и TV-тюнерами в Linux, Android и ChromeOS. Помимо SoftISP стек для работы с MIPI-камерами включает работающий на уровне ядра драйвер для сенсоров ov2740 и код для поддержки в ядре Linux CSI-ресивера, являющегося частью IPU6 процессоров Intel.

Пакеты с ядром Linux и libcamera, включающие подготовленные проектом изменения, доступны в репозитории COPR для установки в Fedora Linux 39. Для захвата видео с MIPI-камер может использоваться мультимедийный сервер Pipewire. Поддержка работы с камерами через Pipewire уже принята в библиотеку libwebrtc. В Firefox возможность работы с камерами через Pipewire приведена к состоянию, пригодному для использования с WebRTC, начиная с выпуска 122. По умолчанию работа с камерами через Pipewire в Firefox отключена и требует активации в about:config параметра "media.webrtc.camera.allow-pipewire".

  1. Главная ссылка к новости (https://hansdegoede.dreamwidth...)
  2. OpenNews: Релиз OpenIPC 2.3, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения
  3. OpenNews: Первый выпуск libcamera, стека для поддержки камер в Linux
  4. OpenNews: Техника определения скрытых камер при помощи ToF-датчика смартфона
  5. OpenNews: В рамках проекта libusbx создан форк библиотеки libusb
  6. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60517-mipi
Ключевые слова: mipi, webcam, softisp, libcamera, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:15, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не вижу лицензии на код.
     
     
  • 2.8, Анон из села Кукуево (?), 19:32, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А как ты думаешь под какими лицензиями патчи к ядру Linux? Угадай с одной попытки
    На GNU начинается, на GPLv2 заканчивается

    А патчи к libcamera под той под которой сама библиотека
    Прикинь
    Патчи не имеют своих лицензий, их представили для вливания в мэйнстрим продуктов

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 19:40, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как ты думаешь под какими лицензиями патчи к ядру Linux?

    Погрепай спидикс в ядре на предмет биэсди - удивишься.

     
     
  • 4.10, Аноним (-), 19:51, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
  • 4.17, Анон из села Кукуево (?), 20:24, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сейчас еще больше удивишься, но BSD в одну сторону совместима с GPLv2, можно взять BSDшный код и перелицензировать под GNU GPLv2 при сохранении копирайтов и всех упоминаний
    В обратную сторону они не совместимы

    Так что весь код в ядре который ты там нагрепал это код который изначально был под BSD и который вошел в ядро под GPLv2

     
     
  • 5.18, Аноним (1), 20:26, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это убер чушь, изменять лицензию нельзя никому крмое копирайт холдера, и бред типа "изначально был под БЗД а вошёл как ГПЛ2" уноси отсюда, а то санитаров позову
     
  • 5.23, Аноним (23), 21:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Код который был под BSD так и остается под BSD.
    Поэтому я могу взять кусок ядра, посмотреть построчно кто это писал и под какой лицензией и взять в свой проект.
    Слава богу гнурак не распространяется на чужой код.

    Вообще познание гнутиков в лицензиях радует как всегда))

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:17, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    При чём тут MIPI вообще, там про софтовую замену ISP - это DSP обрабатывает сырые данные (bayer) с камеры
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:21, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При том, что кроме SoftISP там драйверы для сенсоров и CSI reciver-а.

     
     
  • 3.6, Аноним (2), 19:30, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кроме SoftISP там драйверы для сенсоров и CSI reciver-а

    ух ты, а раньше их не было чтоли ?

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/drivers/

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/drivers/

    открою тебе секрет mipi это просто интерфейс как pcie или hdmi

     
     
  • 4.16, Аноним (5), 20:21, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про драйвер ipu6, который ещё не приняли в состав ядра

    в https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/drivers/ пока только драйвер для ipu3.

     
     
  • 5.19, Аноним (2), 20:38, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На arm soc давно есть драйверы в апстриме для интерфейсов для захвата видео с камер и даже некоторые ISP, IPU6 это интеловский IP - просто драйвер для него слепили а толку от него без драйвера ISP ноль вот и засуетились. Открывать код для ISP интел похоже не намерен вот и написали костыль софтовый softisp. Вобщем это околоинтеловская мышиная возьня. Мне просто интересно - не поплохеет какому нибуть арм-у хотя бы 1080p софтово обрабатывать.
     
     
  • 6.26, Анонимусас (?), 22:05, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интел бы рад открыть, но там скорее всего third party IP и он не может, чтобы не нарваться на иски и доп платежи. Интел для своих девайсов всегда открывает, если не топ сикрет
     

  • 1.21, Аноним (-), 21:05, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольный способ превратить нормальную вебку в недоразумение с качеством, как у вебки 640х480 из двухтысячных.
    Зато открыто, да))
     
     
  • 2.24, Oe (?), 21:56, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кушай свои смартфоновкие 999 мегапикселей, проприетарное настоящее качество не имеющее аналогов в мире
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 23:00, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алё, есть метрики оценки качества изображения, качества цветопередачи, зашумленности и тд.
    Или вам настолько швo6одкoй в глаза нассали, что вы разницу уже ни в изображения, ни в цифрах не видите?
    Если унылое г открытый продукт, то его открытость не оправдывает и тем более не отрицает того что оно г.
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато переносимо, вот это да. Доступно для изучения и адаптации к своей, никому не известной платформе (ну разве что с поправкой на лицензию там, это понятно). А вся переносимость и модифицируемость - это следствие "открыто". Сама по себе открытость хороша, но это не не самоцель же, ну или не всегда самоцель.
     

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