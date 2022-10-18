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Первый выпуск libcamera, стека для поддержки камер в Linux

18.10.2022 07:38

После четырёх лет разработки сформирован первый выпуск проекта libcamera (0.0.1), предлагающего программный стек для работы с видеокамерами, фотокамерами и TV-тюнерами в Linux, Android и ChromeOS, который продолжает развитие API V4L2 и со временем заменит его. Так как API библиотеки ещё продолжает меняться и окончательно не стабилизирован, до сих пор проект развивался без ответвления отдельных выпусков с использованием непрерывной модели разработки. В ответ на потребность дистрибутивов в отслеживании изменений API, влияющих на совместимость, и для упрощения поставки библиотеки в пакетах теперь принято решение периодически формировать релизы, отражающие степень изменения ABI и API. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Проект развивается разработчиками мультимедийных подсистем ядра Linux совместно с некоторыми производителями камер с целью нормализации ситуации с поддержкой в Linux камер для смартфонов и встраиваемых устройств, которые привязаны к проприетарным драйверам. Уже имеющийся в ядре Linux API V4L2 в своё время был создан в расчёте на работу с традиционными обособленными web-камерами и плохо адаптирован для появившейся в последнее время тенденции выноса функциональности MCU на плечи CPU.

В отличие от традиционных камер, в которых операции первичной обработки изображений производятся на встроенном в камеру специализированном процессоре (MCU), во встраиваемых устройствах для сокращения стоимости эти функции выносятся на плечи основного CPU и требуют усложнённого драйвера, включающего не подлежащие открытию лицензированные компоненты. В рамках проекта libcamera сторонники СПО и производители оборудования попытались создать компромиссное решение, с одной стороны удовлетворяющее потребности разработчиков открытого ПО, а с другой - позволяющее защитить интеллектуальную собственность производителей камер.

Предлагаемый библиотекой libcamera стек реализован целиком в пространстве пользователя. Для обеспечения совместимости с существующими программными окружениями и приложениями предоставляются прослойки для совместимости с API V4L, Gstreamer и Android Camera HAL. Специфичные для каждой камеры проприетарные компоненты взаимодействия с оборудованием оформляются в виде модулей, выполняемых в отдельных процессах и взаимодействующих с библиотекой через IPC. Модули не имеют прямого доступа к устройству и обращаются к оборудованию через промежуточный API, запросы через который проверяются, фильтруются и ограничиваются только обращением к функциональности, необходимой для управления камерой.

Библиотека также предоставляет доступ к алгоритмам для обработки и улучшения качества изображений и видео (корректировка баланса белого, устранение шума, стабилизация видео, автофокус, выбор экспозиции и т.п.), которые могут подключаться в виде открытых внешних библиотек или проприетарных изолированных модулей. API предоставляет доступ к таким функциям, как определение функциональности имеющихся внешних и встроенных камер, использование профилей устройств, обработка событий подключения и отключения камер, управление захватом данных с камер на уровне отдельных кадров и синхронизация снимков с работой вспышки. Возможна раздельная работа с несколькими камерами в системе и организация захвата одновременно нескольких видеопотоков с одной камеры (например, один с низким разрешением для видеоконференции, а другой с высоким разрешением для архивной записи на диск).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В рамках проекта libcamera развивается стек для поддержки камер в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Entangle 2.0, программы для управления цифровыми камерами
  4. OpenNews: Техника определения скрытых камер при помощи ToF-датчика смартфона
  5. OpenNews: Релиз OpenIPC 2.2, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения
  6. OpenNews: Доступны открытая мобильная платформа /e/OS 1.0 и смартфон Murena One на её основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57931-libcamera
Ключевые слова: libcamera, camera
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анончик (?), 08:11, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >защитить интеллектуальную собственность производителей камер

    Анальный зонд, мы их так любим

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 10:39, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > продолжает развитие API V4L2 и со временем заменит его.

    "А давайте опять что-нибудь сломаем в линуксе!".

     
  • 2.36, аннонн (?), 10:39, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему против чужой интеллектуальной собственности так часто выступают поборники опенсорса?
    Если вы хотите чтобы уважали ваши лицензии, то уважайте и другие тоже.

    ps и что за странная фиксация на анале и зондах?

     
     
  • 3.37, Fracta1L (ok), 10:40, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему против чужой интеллектуальной собственности так часто выступают поборники опенсорса?

    Потому что у этих клоунов нет ни интеллекта, ни собственности.

     
  • 3.39, Аноним (39), 10:58, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если вы хотите чтобы уважали ваши лицензии, то уважайте и другие тоже.

    Нет, мы не хотим, чтобы уважали наши лицензии. Наши лицензии -- это юридический трюк, нацеленный на демонстрацию абсурдности самой идеи лицензий на знания.

     

  • 1.2, pashev.ru (?), 08:12, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Библиотека также предоставляет доступ к алгоритмам для обработки и улучшения качества изображений и видео

    Не юниксвэйно, излишне и вторично.

     
  • 1.3, pashev.ru (?), 08:14, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > Код проекта написан на C++

    Не понимаю, как можно писать на Си++ не скатываясь в Си. Специально что ли? Что надо делать, чтобы код был Си++, а не Си?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:28, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Си это сипипи, deal with it.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:01, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сипипи это си-препроцессор, а сиплюсплюс это другой язык
     
     
  • 4.19, Аноним (9), 09:05, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически весь субсет целиком его включает, а так да, конечно другой (нет).
     
     
  • 5.23, Аноним (17), 09:23, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотри раздел "Constructs valid in C but not in C++" https://en.wikipedia.org/wiki/Compatibility_of_C_and_C%2B%2B Хорошо хоть не говоришь, что существует некий язык "С/С++"
     
     
  • 6.24, Аноним (9), 09:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего не меняет, это такая же часть плюсов. Да и на практике из всего перечня можно повстречать не больше полутора несовместимостей. Все эти фобии это пустое.
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:05, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Изучить всё-таки C++?
     
     
  • 3.27, pashev.ru (?), 10:09, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так изучи. И заодно Си. Потом расскажешь.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:15, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В рамках проекта libcamera сторонники СПО и производители оборудования попытались создать компромиссное решение, с одной стороны удовлетворяющее потребности разработчиков открытого ПО, а с другой - позволяющее защитить интеллектуальную собственность производителей камер.

    Срочно вынести всю "интеллектуальную собственность" в анклавы SGX и трастлеты TrustZone!

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 08:56, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    *на помойку
     

  • 1.6, Аноним (5), 08:17, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Специфичные для каждой камеры проприетарные компоненты взаимодействия с оборудованием оформляются в виде модулей, выполняемых в отдельных процессах и взаимодействующих с библиотекой через IPC. Модули не имеют прямого доступа к устройству и обращаются к оборудованию через промежуточный API, запросы через который проверяются, фильтруются и ограничиваются только обращением к функциональности, необходимой для управления камерой.

    Чем shared library со стандартизигованным интерфейсом не угодила? Оверхеад же меньше.

     
     
  • 2.38, Аноним (35), 10:56, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы клиентское приложение вообще не имело доступа в адресное пространство модуля. Можно ожидать, что файлы модуля будут как минимум самошифрованные.
     

  • 1.7, pashev.ru (?), 08:18, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гентушники: https://git.libcamera.org/libcamera/libcamera.git/tree/package/gentoo/media-li


    Опять в репозитории бардак.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:16, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так поправь.
     
     
  • 3.26, pashev.ru (?), 10:05, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тот самый ананим, который приглашает к себе в гости и предлагает сделать уборку?
     

  • 1.8, pashev.ru (?), 08:21, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там же уши гугла торчат изо всех щелей.
     
  • 1.11, Аноним (11), 08:32, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какой-то мусор создали ненужный в линуксе. Уж лучше пусть смартфон/камера варится в своих патентах, интеллектуальной собственности с DRM и сшэакскими заскоками что только Fluendo кодеки истинно православно верные. Встроить это в цену кабеля или накопителя религия им не позволяет, хотя с DVD болванками проблемы отсутствовали.
    Включить в цену камеры цену вот этих вот долбаных кодеков с возможностью использовать Ffmpeg тоже религия создания вида деятельности не позволяет судя по всему.
     
  • 1.13, Golangdev (?), 08:44, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В ответ на потребность дистрибутивов в отслеживании изменений

    Сидит такая федора и следит, на пару с товарищем майором. А тут бац - либкамера, такую возможность не предоставляет.

    Если серьёзно, полный бред по смыслу, тупая калька с английского.

    Я бы сделал что-то вроде
    > В ответ на потребность дистрибутивов в наличии версий библиотеки

     
  • 1.14, Аноним (14), 08:49, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В отличие от традиционных камер, в которых операции первичной обработки изображений производятся на встроенном в камеру специализированном процессоре (MCU), во встраиваемых устройствах для сокращения стоимости эти функции выносятся на плечи основного CPU и требуют усложнённого драйвера, включающего не подлежащие открытию лицензированные компоненты.

    вообще - нет, обработка изображений делается на специализированных DSP - ISP, их переносят с камер в SoC а с камеры идут "сырые" данные - да есть такая тенденция. Юзерспейсная бибилотека для обработки изображений это очередной костыль для проприетарщиков.

     
     
  • 2.28, Аноним (5), 10:12, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Юзерспейсная бибилотека для обработки изображений это очередной костыль для проприетарщиков.

    Нет, юзерспейсная библиотека в данном случае - это просто умение в архитектуру. Нет никакого смысла делать что-либо в ядре, что можно сделать в юзерспейсе, хотя-бы потому, что модули ядра ты охренеешь отлаживать, модицицировать и улучшать юзерспейсное - легче.

     

  • 1.15, Аноним (16), 08:55, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > позволяющее защитить интеллектуальную собственность производителей камер.

    Ненужно.

     
  • 1.18, Аноним (18), 09:01, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Были софт-модемы, затем софт-принтеры и фейкрейды, в моде нынче звуковухи с подключением и управлением через хз что. Теперь будут еще и софт-камеры. Следующий круг головняка и вендорлоков.
     
     
  • 2.41, Аноним (35), 11:02, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идёт планомерный захват... Чтобы железо без софта не работало. Обновил браузер (а придётся, потому что нужный тебе сайт не открылся) - беги в магазин за новой камерой.
     

  • 1.21, Fyz (?), 09:11, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может не в тему... уж простите..
    Какой же лёгкий у них сайт https://libcamera.org/
    а корпорасты на такое не способны?
     
  • 1.25, Аноним (25), 09:53, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не совсем понятна цель мероприятия.
    Это чтобы можно было в инстаграм постить фото сразу с наложеными фильтрами?
     
  • 1.30, Аноним (5), 10:14, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >pip3 install --user --upgrade meson

    Лишь бы CMake не использовать.

     
  • 1.31, YetAnotherOnanym (ok), 10:19, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > включающего не подлежащие открытию лицензированные компоненты

    Послать этих производителей лесом с их компонентами.

     
     
  • 2.32, Аноним (20), 10:27, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорсные камеры уже в широкой продаже?
     

  • 1.33, Герострат (?), 10:36, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно

    Визги швaбодкофанатиков множим на нуль

     
  • 1.34, Аноним (34), 10:38, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эта поделка не может w*h байт передать с монохромной камеры, добавляет зачем-то к ним w*h/2 нулевых байт.
    вообще для таких простых случаев типа "получить массив пикселей не в еврейском CMYKRGBWTFLOLWHAT формате" либа сильно переусложнена 15-этажными плюсовыми абстракциями
     
  • 1.42, uis (??), 11:30, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >продолжает развитие API V4L2 и со временем заменит его

    Шо, опять? v4l2 ещё не полностью в ffmpeg поддерживаеься, а уже замена? v4l2-request вроде до сих пор из staging не выбрался, о замене чего речь?

    >с целью нормализации ситуации с поддержкой в Linux камер для смартфонов и встраиваемых устройств, которые привязаны к проприетарным драйверам.

    Так вон оно что, они не хотят открывать свои драхоценные камеры.

    >и плохо адаптирован для появившейся в последнее время тенденции выноса функциональности MCU на плечи CPU.

    И как они это будут решать в пространстве пользователя? И зачем?

     

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