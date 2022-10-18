Первый выпуск libcamera, стека для поддержки камер в Linux

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|1.1, Анончик (?), 08:11, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>защитить интеллектуальную собственность производителей камер
Анальный зонд, мы их так любим
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|2.35, Аноним (35), 10:39, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> продолжает развитие API V4L2 и со временем заменит его.
"А давайте опять что-нибудь сломаем в линуксе!".
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|2.36, аннонн (?), 10:39, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему против чужой интеллектуальной собственности так часто выступают поборники опенсорса?
Если вы хотите чтобы уважали ваши лицензии, то уважайте и другие тоже.
ps и что за странная фиксация на анале и зондах?
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|3.37, Fracta1L (ok), 10:40, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему против чужой интеллектуальной собственности так часто выступают поборники опенсорса?
Потому что у этих клоунов нет ни интеллекта, ни собственности.
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|3.39, Аноним (39), 10:58, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если вы хотите чтобы уважали ваши лицензии, то уважайте и другие тоже.
Нет, мы не хотим, чтобы уважали наши лицензии. Наши лицензии -- это юридический трюк, нацеленный на демонстрацию абсурдности самой идеи лицензий на знания.
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|1.2, pashev.ru (?), 08:12, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Библиотека также предоставляет доступ к алгоритмам для обработки и улучшения качества изображений и видео
Не юниксвэйно, излишне и вторично.
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|1.3, pashev.ru (?), 08:14, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> Код проекта написан на C++
Не понимаю, как можно писать на Си++ не скатываясь в Си. Специально что ли? Что надо делать, чтобы код был Си++, а не Си?
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|4.19, Аноним (9), 09:05, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практически весь субсет целиком его включает, а так да, конечно другой (нет).
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|6.24, Аноним (9), 09:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничего не меняет, это такая же часть плюсов. Да и на практике из всего перечня можно повстречать не больше полутора несовместимостей. Все эти фобии это пустое.
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|1.5, Аноним (5), 08:15, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В рамках проекта libcamera сторонники СПО и производители оборудования попытались создать компромиссное решение, с одной стороны удовлетворяющее потребности разработчиков открытого ПО, а с другой - позволяющее защитить интеллектуальную собственность производителей камер.
Срочно вынести всю "интеллектуальную собственность" в анклавы SGX и трастлеты TrustZone!
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|1.6, Аноним (5), 08:17, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Специфичные для каждой камеры проприетарные компоненты взаимодействия с оборудованием оформляются в виде модулей, выполняемых в отдельных процессах и взаимодействующих с библиотекой через IPC. Модули не имеют прямого доступа к устройству и обращаются к оборудованию через промежуточный API, запросы через который проверяются, фильтруются и ограничиваются только обращением к функциональности, необходимой для управления камерой.
Чем shared library со стандартизигованным интерфейсом не угодила? Оверхеад же меньше.
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|2.38, Аноним (35), 10:56, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтобы клиентское приложение вообще не имело доступа в адресное пространство модуля. Можно ожидать, что файлы модуля будут как минимум самошифрованные.
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|3.26, pashev.ru (?), 10:05, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты тот самый ананим, который приглашает к себе в гости и предлагает сделать уборку?
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|1.11, Аноним (11), 08:32, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Какой-то мусор создали ненужный в линуксе. Уж лучше пусть смартфон/камера варится в своих патентах, интеллектуальной собственности с DRM и сшэакскими заскоками что только Fluendo кодеки истинно православно верные. Встроить это в цену кабеля или накопителя религия им не позволяет, хотя с DVD болванками проблемы отсутствовали.
Включить в цену камеры цену вот этих вот долбаных кодеков с возможностью использовать Ffmpeg тоже религия создания вида деятельности не позволяет судя по всему.
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|1.13, Golangdev (?), 08:44, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В ответ на потребность дистрибутивов в отслеживании изменений
Сидит такая федора и следит, на пару с товарищем майором. А тут бац - либкамера, такую возможность не предоставляет.
Если серьёзно, полный бред по смыслу, тупая калька с английского.
Я бы сделал что-то вроде
> В ответ на потребность дистрибутивов в наличии версий библиотеки
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|1.14, Аноним (14), 08:49, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В отличие от традиционных камер, в которых операции первичной обработки изображений производятся на встроенном в камеру специализированном процессоре (MCU), во встраиваемых устройствах для сокращения стоимости эти функции выносятся на плечи основного CPU и требуют усложнённого драйвера, включающего не подлежащие открытию лицензированные компоненты.
вообще - нет, обработка изображений делается на специализированных DSP - ISP, их переносят с камер в SoC а с камеры идут "сырые" данные - да есть такая тенденция. Юзерспейсная бибилотека для обработки изображений это очередной костыль для проприетарщиков.
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|2.28, Аноним (5), 10:12, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Юзерспейсная бибилотека для обработки изображений это очередной костыль для проприетарщиков.
Нет, юзерспейсная библиотека в данном случае - это просто умение в архитектуру. Нет никакого смысла делать что-либо в ядре, что можно сделать в юзерспейсе, хотя-бы потому, что модули ядра ты охренеешь отлаживать, модицицировать и улучшать юзерспейсное - легче.
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|1.15, Аноним (16), 08:55, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> позволяющее защитить интеллектуальную собственность производителей камер.
Ненужно.
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|1.18, Аноним (18), 09:01, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Были софт-модемы, затем софт-принтеры и фейкрейды, в моде нынче звуковухи с подключением и управлением через хз что. Теперь будут еще и софт-камеры. Следующий круг головняка и вендорлоков.
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|2.41, Аноним (35), 11:02, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идёт планомерный захват... Чтобы железо без софта не работало. Обновил браузер (а придётся, потому что нужный тебе сайт не открылся) - беги в магазин за новой камерой.
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|1.25, Аноним (25), 09:53, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не совсем понятна цель мероприятия.
Это чтобы можно было в инстаграм постить фото сразу с наложеными фильтрами?
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|1.31, YetAnotherOnanym (ok), 10:19, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> включающего не подлежащие открытию лицензированные компоненты
Послать этих производителей лесом с их компонентами.
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|1.34, Аноним (34), 10:38, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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эта поделка не может w*h байт передать с монохромной камеры, добавляет зачем-то к ним w*h/2 нулевых байт.
вообще для таких простых случаев типа "получить массив пикселей не в еврейском CMYKRGBWTFLOLWHAT формате" либа сильно переусложнена 15-этажными плюсовыми абстракциями
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|1.42, uis (??), 11:30, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>продолжает развитие API V4L2 и со временем заменит его
Шо, опять? v4l2 ещё не полностью в ffmpeg поддерживаеься, а уже замена? v4l2-request вроде до сих пор из staging не выбрался, о замене чего речь?
>с целью нормализации ситуации с поддержкой в Linux камер для смартфонов и встраиваемых устройств, которые привязаны к проприетарным драйверам.
Так вон оно что, они не хотят открывать свои драхоценные камеры.
>и плохо адаптирован для появившейся в последнее время тенденции выноса функциональности MCU на плечи CPU.
И как они это будут решать в пространстве пользователя? И зачем?
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