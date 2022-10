Первый выпуск libcamera, стека для поддержки камер в Linux

2.9 , Аноним ( 9 ), 08:28, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Си это сипипи, deal with it.

3.17 , Аноним ( 17 ), 09:01, 18/10/2022 сипипи это си-препроцессор, а сиплюсплюс это другой язык

4.19 , Аноним ( 9 ), 09:05, 18/10/2022 Практически весь субсет целиком его включает, а так да, конечно другой (нет).

5.23 , Аноним ( 17 ), 09:23, 18/10/2022 смотри раздел "Constructs valid in C but not in C++" https://en.wikipedia.org/wiki/Compatibility_of_C_and_C%2B%2B Хорошо хоть не говоришь, что существует некий язык "С/С++"

6.24 , Аноним ( 9 ), 09:38, 18/10/2022 Ничего не меняет, это такая же часть плюсов. Да и на практике из всего перечня можно повстречать не больше полутора несовместимостей. Все эти фобии это пустое.

2.20 , Аноним ( 20 ), 09:05, 18/10/2022 Изучить всё-таки C++?

3.27 , pashev.ru ( ? ), 10:09, 18/10/2022 Так изучи. И заодно Си. Потом расскажешь.