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Техника определения скрытых камер при помощи ToF-датчика смартфона

19.11.2021 11:33

Исследователи из Национального университета Сингапура и Университета Ёнсе (Корея) разработали метод выявления в помещении скрытых камер при помощи обычного смартфона, оснащённого датчиком ToF (Time of flight). Отмечается, что в настоящее время скрытую камеру можно купить по цене чуть больше доллара и такие камеры имеют размер 1-2 миллиметра, что существенно затрудняет их поиск в помещениях. В Южной Корее за год зафиксировано более 6800 инцидентов, связанных с размещением скрытых камер в гостиничных номерах или ванных комнатах.

Предложенный исследователями метод LAPD (Laser-Assisted Photography Detection) позволяет выявлять скрытые камеры при помощи современных смартфонов, оснащённых датчиком глубины (ToF), применяемым для оценки расстояния до предметов при фокусировке камеры и в приложениях дополненной реальности. В качестве примеров смартфонов, в которых используются подобные датчики, называются Samsung S20 и Huawei P30 Pro. Датчик выстраивает карту глубины, выполняя сканирование окружающего пространства лазером и вычисляя расстояние на основании задержки прихода отражённого луча.

Метод выявления скрытых камер основан на выявлении аномалий при подсветке лазером объективов и линз, которые создают специфичные блики на результирующей карте глубины. Аномалии выявляются при помощи алгоритма машинного обучения, умеющего отличать специфичные для камер блики. Авторы исследования намерены опубликовать готовое приложений для платформы Android после решения некоторых проблем с ограничениями API.

Общее время, необходимое для сканирования комнаты, оценивается в 30-60 секунд. В проведённом с 379 добровольцам эксперименте скрытые камеры при помощи метода LAPD были обнаружены в 88.9% случаев. Для сравнения, на глаз камеры смогли найти лишь 46% участников эксперимента, а эффективность использования специализированного детектора сигнала K18 составила 62.3% и 57.7% в зависимости от выбранного режима сканирования. Метод LAPD также показал более низкий уровень ложных срабатываний - 16.67% против 26.9%/35.2% для K18 и 54.9% при поиске на глаз.

Точность обнаружения LAPD зависит от попадания скрытой камеры в 20-градусный угол обзора датчика и нахождении от датчика на оптимальном расстоянии (при слишком близком расположении блик от камеры смазывается, а при слишком отдалённом - пропадает). Для повышения точности предлагается использовать датчики с более высоким разрешением (в имеющихся у исследователей смартфонах разрешение ToF-датчика составляет 320x240, т.е. размер аномалии на изображении всего 1-2 пикселя) и детализацией глубины (сейчас для каждого пикселя имеется лишь 8 уровней глубины).

Из других методов оценки наличия скрытой камеры отмечаются анализаторы беспроводного трафика, определяющие наличие потоковой передачи видео по беспроводной сети, а также сканеры электромагнитного излучения.







  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56186-lapd
Ключевые слова: lapd, tof, hidden, camera
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Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 12:53, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Полезно! Проверю свою квартиру!
     
     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 13:04, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –22 +/
    Да кому ты нужен-то, лол.
     
     
  • 3.14, Sindzicat (?), 13:29, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы прям так категорично... А вдруг квартира съёмная?
     
     
  • 4.26, ыы (?), 13:41, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пополнять коллекцию на порнохабе... реальные русские скрытые камеры :)
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:20, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня один знакомый, любитель играть в World of Worldcraft однажды спрашивал, могли кто-нибудь поставить камеру в его ванной. Жил он с мамой, бабушкой, братом и собакой. Вот я и думаю, зачем я общался с шизофреником.
     
     
  • 4.58, zz (??), 15:29, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы недооцениваете собак!!!
     
  • 4.62, Аноним (62), 16:43, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, собака чего-то не договаривала, поэтому чел решил проверить всё самостоятельно.
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:20, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня один знакомый, любитель играть в World of Worldcraft однажды спрашивал, могли кто-нибудь поставить камеру в его ванной. Жил он с мамой, бабушкой, братом и собакой. Вот я и думаю, зачем я общался с шизофреником.
     
     
  • 4.58, zz (??), 15:29, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы недооцениваете собак!!!
     
  • 4.62, Аноним (62), 16:43, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, собака чего-то не договаривала, поэтому чел решил проверить всё самостоятельно.
     
  • 3.40, Аноним (38), 14:22, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны камеры сейчас везде, на работе, на улице, в подъездах домов, в квартирах, что удивительного в ванной?
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 14:26, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гостиницах и общественных талетах
     
     
  • 5.51, Аноним (38), 14:42, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа о какой приватности можно говорить. Про неё можно забыть.
     
     
  • 6.57, Аноним (-), 15:26, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приватность бывает разных уровней
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:56, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А потом окажется, что этот хвалёный ИИ просто берет данные по камерам из какого-то публичного реестра
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 12:57, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Но вы продолжайте слать свои детальные 360 панорамы помещений куда надо :)
     

  • 1.4, ыы (?), 12:59, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос только в том, как быстро начнут объективы скрытых камер накрывать поляризационным фильтром...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:30, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Камеру в 1-2 мм да еще накрыть объективом - это уже не та скрытая камера будет.
     
     
  • 3.24, ыы (?), 13:38, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бликует именно объектив. нет объектива- нет блика.
    объектив может быть диаметром как раз те самые 2 мм
    и его можно покрыть сверху антибликовым покрытием
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:13, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Там не обычный блик, а "специфичный" (так в статье). Там не освещенность меняется, там глубина поверхности аномально меняется, лазерный дальномер используется - тянется-тянется непрерывная поверхность и тут фигак - дырка узкая и глубокая, "прокол" на подозрительные 1-2-5 мм. Чтобы обычные искривления или границы объекта (за которыми глубина меняется) отличить от булавочного прокола объектива используется ИИ. Но тебе его на результирующей карте глубины, для наглядности, покажут как "блик". Антибликовое покрытие тебе не отразит луч типа "глубина не изменилась, я поверхность, а не объектив!", луч пройдет внутрь и глубина поверхности изменится. Если луч вернется - глубина аномально изменилась, не вернется - вообще бесконечная глубина посреди поверхности. Это наверное надо какой-то зеркальный фильтр навешивать, который будет отражать строго длину волны лазера. Ну, это все имхо.
     
     
  • 5.36, Аноним (34), 14:19, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зеркальный фильтр навешивать, который будет отражать

    вдогонку - даже не отражать, как зеркало, а то такой блик как раз появится, а умеренно отражать/рассеивать, как делает окружающая поверхность, а то опять выделяться будет

     
     
  • 6.67, ммнюмнюмус (?), 17:32, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отражать можно. А вот рассеивать не выйдет, иначе сама камера ничего не увидит.
     

  • 1.5, Просто (?), 13:00, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так в методе ничего нового.. Им пользовались и без всякого "ИИ".
     
     
  • 2.6, ыы (?), 13:02, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каким образом?
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:23, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И без смартфонов. С помощью девайса за несколько килобаксов.
     
     
  • 3.30, Амоним (ok), 13:59, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно никаких килобаксов. Обнаружение идет по блику, а не по времени пролета. Фишка в том что чтобы такой (времяпролетный) сенсор работал он посылает световой импульс. В принципе он измеряет время пролета туда и обратно чтобы измерить расстояние (грубо). Но тут этого не требуется. Требуется поймать блик от камеры которая освещается фронтально - то есть смартфон светит узким лучом света и смотрит что напрямую отсвечивает обратно. Такой принцип обнаружения можно в принципе  реализовать и при помощи простой вспышки (почему это не практично - это другой вопрос). Да и любого другого источника света, желательно импульсного и синхронизированного с камерой (тут он еще и не в видимой области спектра). На аналогичном принципе работает обнаружение снайперов.

    Импульсный диодный лазер на 904 нм, убрать светофильтр с камеры, засинхронизировать диод с камерой, повесить все на распи - тут и 200 евро хватит. И работать будет не в пример лучше, чем описываемый тут хак.

     
     
  • 4.32, ыы (?), 14:03, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вообще предполагалось что вы назовете промышленное оборудование которое это умеет делать а не изложите свои теоретические представления о технологии...
    Возможно что эти представления даже  не противоречат теории, но между рассуждениями о том как бы это могло работать и действующим образцом  - пропасть, а  действующим ПРОМЫШЛЕННЫМ образцом- две пропасти...
     
     
  • 5.41, Аноним (46), 14:22, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайдите на сайт торговцев спецсредставами и выберите себе
    баксов за 100. В роликах именно такие и показаны
     
  • 3.42, Аноним (46), 14:23, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие килобаксы???
    Все дешево стоит
     
  • 3.56, anonymous (??), 15:16, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Килобаксы  стоят девайсы  по обнаружению снайперской/наблюдательной оптики.


    А обнаружение камер  девайсы еще в 90е  были относительно недорогими

     

  • 1.9, microcoder (ok), 13:13, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу.
    (Св. Евангелие от Марка 4:22)
     
     
  • 2.16, ыы (?), 13:30, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ладно, колись - кто убил Кеннеди?
     
     
  • 3.19, pashev.me (?), 13:33, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ещё не вышло наружу.
     
     
  • 4.21, ыы (?), 13:34, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    очень достойный ответ.. в духе всей религиозной доктрины...
     
     
  • 5.60, ip1982 (ok), 15:45, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже ЕМУ потребовалось 6 дней.
     
     
  • 6.64, Аноним (62), 16:54, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вы считаете, что это ОН убил Кеннеди?
    И почему полагаете, что подготовка заняла у НЕГО именно 6 дней?
     
  • 3.44, Аноним (38), 14:24, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ли Харви Освальд.
    Вопросы надо задавать правильные.
     
  • 3.61, john_erohin (?), 16:37, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заказчики: разжигатели третьей мировой войны (неудачно).
    исполнители: там их много было, скорее всего всех поубивали на втором круге зачистки.
    или вам конкретно по именам и должностям всех назвать ? я не смогу.
     
  • 3.63, Аноним (63), 16:47, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "...законы заговора. Ребята, стрелявшие в Кеннеди, были убиты через 3 часа, их закопали в безымянных могилах сразу за Терлингва.
    -Это что, правда?
    -Лопату до сих пор храню." (с) к/ф Shooter. 2007
     
  • 2.27, анонн (ok), 13:49, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > 22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не
    > бывает потаенного, что не вышло бы наружу.
    > (Св. Евангелие от Марка 4:22)

    Нет ничего унылее обыкновенных пространных рассуждизмов под видом "мудрости".
    (Поджигелие от анонна 125899#27)


     

  • 1.10, Вася (??), 13:18, 19/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.18, ыы (?), 13:32, 19/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.28, TormoZilla (?), 13:50, 19/11/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.33, Макрон (?), 14:09, 19/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.11, Аноним (63), 13:20, 19/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.20, ыы (?), 13:33, 19/11/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.50, Вовочка (?), 14:39, 19/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.45, Аноним (46), 14:25, 19/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.23, Аноним (-), 13:38, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем лучше микрофоны глушить ?
     
     
  • 2.37, Аноним (46), 14:19, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какие
    Есть глушилки, есть спец средства
     
     
  • 3.59, Аноним (-), 15:37, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спец это от слова дорого, эффективные интересуют
     
  • 2.65, Анонус (?), 16:56, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корсар-8
     

  • 1.29, Аноним (46), 13:52, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за ПО в смарте?
     
  • 1.35, grn (ok), 14:14, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я отстал от жизни.
    В смартфонах лазеры.
    Камеры 1-2 мм.
    А от чего питаются эти камеры, или батарейка там, внутри этих 1-2 мм?
     
     
  • 2.43, Аноним (46), 14:24, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разные. И батарейки и бп
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:34, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плутониевая батарейка
     
     
  • 3.52, A.Stahl (ok), 14:42, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, Плутон -- большой. Не влезет.
     
     
  • 4.66, Аноним (62), 17:09, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не плутоновая, а плутониевая.
     
  • 2.54, Аноним (-), 14:53, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Как я отстал от жизни.

    Судя по аватарке - да, безнадёжно отстал.

     

  • 1.53, Аноним (53), 14:51, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ToF-камеры уже в каждом смартфоне? Охренеть!!!
     

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