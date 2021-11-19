Техника определения скрытых камер при помощи ToF-датчика смартфона

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|4.26, ыы (?), 13:41, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пополнять коллекцию на порнохабе... реальные русские скрытые камеры :)
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|3.38, Аноним (38), 14:20, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня один знакомый, любитель играть в World of Worldcraft однажды спрашивал, могли кто-нибудь поставить камеру в его ванной. Жил он с мамой, бабушкой, братом и собакой. Вот я и думаю, зачем я общался с шизофреником.
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|4.62, Аноним (62), 16:43, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, собака чего-то не договаривала, поэтому чел решил проверить всё самостоятельно.
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|3.38, Аноним (38), 14:20, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня один знакомый, любитель играть в World of Worldcraft однажды спрашивал, могли кто-нибудь поставить камеру в его ванной. Жил он с мамой, бабушкой, братом и собакой. Вот я и думаю, зачем я общался с шизофреником.
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|4.62, Аноним (62), 16:43, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, собака чего-то не договаривала, поэтому чел решил проверить всё самостоятельно.
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|3.40, Аноним (38), 14:22, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С другой стороны камеры сейчас везде, на работе, на улице, в подъездах домов, в квартирах, что удивительного в ванной?
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|5.51, Аноним (38), 14:42, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну типа о какой приватности можно говорить. Про неё можно забыть.
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|1.2, Аноним (2), 12:56, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А потом окажется, что этот хвалёный ИИ просто берет данные по камерам из какого-то публичного реестра
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|2.3, Аноним (2), 12:57, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Но вы продолжайте слать свои детальные 360 панорамы помещений куда надо :)
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|1.4, ыы (?), 12:59, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос только в том, как быстро начнут объективы скрытых камер накрывать поляризационным фильтром...
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|2.15, Аноним (15), 13:30, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Камеру в 1-2 мм да еще накрыть объективом - это уже не та скрытая камера будет.
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|3.24, ыы (?), 13:38, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бликует именно объектив. нет объектива- нет блика.
объектив может быть диаметром как раз те самые 2 мм
и его можно покрыть сверху антибликовым покрытием
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|4.34, Аноним (34), 14:13, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Там не обычный блик, а "специфичный" (так в статье). Там не освещенность меняется, там глубина поверхности аномально меняется, лазерный дальномер используется - тянется-тянется непрерывная поверхность и тут фигак - дырка узкая и глубокая, "прокол" на подозрительные 1-2-5 мм. Чтобы обычные искривления или границы объекта (за которыми глубина меняется) отличить от булавочного прокола объектива используется ИИ. Но тебе его на результирующей карте глубины, для наглядности, покажут как "блик". Антибликовое покрытие тебе не отразит луч типа "глубина не изменилась, я поверхность, а не объектив!", луч пройдет внутрь и глубина поверхности изменится. Если луч вернется - глубина аномально изменилась, не вернется - вообще бесконечная глубина посреди поверхности. Это наверное надо какой-то зеркальный фильтр навешивать, который будет отражать строго длину волны лазера. Ну, это все имхо.
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|5.36, Аноним (34), 14:19, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> зеркальный фильтр навешивать, который будет отражать
вдогонку - даже не отражать, как зеркало, а то такой блик как раз появится, а умеренно отражать/рассеивать, как делает окружающая поверхность, а то опять выделяться будет
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|3.30, Амоним (ok), 13:59, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно никаких килобаксов. Обнаружение идет по блику, а не по времени пролета. Фишка в том что чтобы такой (времяпролетный) сенсор работал он посылает световой импульс. В принципе он измеряет время пролета туда и обратно чтобы измерить расстояние (грубо). Но тут этого не требуется. Требуется поймать блик от камеры которая освещается фронтально - то есть смартфон светит узким лучом света и смотрит что напрямую отсвечивает обратно. Такой принцип обнаружения можно в принципе реализовать и при помощи простой вспышки (почему это не практично - это другой вопрос). Да и любого другого источника света, желательно импульсного и синхронизированного с камерой (тут он еще и не в видимой области спектра). На аналогичном принципе работает обнаружение снайперов.
Импульсный диодный лазер на 904 нм, убрать светофильтр с камеры, засинхронизировать диод с камерой, повесить все на распи - тут и 200 евро хватит. И работать будет не в пример лучше, чем описываемый тут хак.
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|4.32, ыы (?), 14:03, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, вообще предполагалось что вы назовете промышленное оборудование которое это умеет делать а не изложите свои теоретические представления о технологии...
Возможно что эти представления даже не противоречат теории, но между рассуждениями о том как бы это могло работать и действующим образцом - пропасть, а действующим ПРОМЫШЛЕННЫМ образцом- две пропасти...
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|5.41, Аноним (46), 14:22, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зайдите на сайт торговцев спецсредставами и выберите себе
баксов за 100. В роликах именно такие и показаны
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|3.56, anonymous (??), 15:16, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Килобаксы стоят девайсы по обнаружению снайперской/наблюдательной оптики.
А обнаружение камер девайсы еще в 90е были относительно недорогими
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|1.9, microcoder (ok), 13:13, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу.
(Св. Евангелие от Марка 4:22)
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|4.21, ыы (?), 13:34, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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очень достойный ответ.. в духе всей религиозной доктрины...
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|6.64, Аноним (62), 16:54, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему вы считаете, что это ОН убил Кеннеди?
И почему полагаете, что подготовка заняла у НЕГО именно 6 дней?
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|3.61, john_erohin (?), 16:37, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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заказчики: разжигатели третьей мировой войны (неудачно).
исполнители: там их много было, скорее всего всех поубивали на втором круге зачистки.
или вам конкретно по именам и должностям всех назвать ? я не смогу.
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|3.63, Аноним (63), 16:47, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"...законы заговора. Ребята, стрелявшие в Кеннеди, были убиты через 3 часа, их закопали в безымянных могилах сразу за Терлингва.
-Это что, правда?
-Лопату до сих пор храню." (с) к/ф Shooter. 2007
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|2.27, анонн (ok), 13:49, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> 22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не
> бывает потаенного, что не вышло бы наружу.
> (Св. Евангелие от Марка 4:22)
Нет ничего унылее обыкновенных пространных рассуждизмов под видом "мудрости".
(Поджигелие от анонна 125899#27)
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|1.35, grn (ok), 14:14, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как я отстал от жизни.
В смартфонах лазеры.
Камеры 1-2 мм.
А от чего питаются эти камеры, или батарейка там, внутри этих 1-2 мм?
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|2.54, Аноним (-), 14:53, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Как я отстал от жизни.
Судя по аватарке - да, безнадёжно отстал.
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