Техника определения скрытых камер при помощи ToF-датчика смартфона

2.7 , QwertyReg ( ok ), 13:04, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –22 + / – Да кому ты нужен-то, лол.

3.14 , Sindzicat ( ? ), 13:29, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы прям так категорично... А вдруг квартира съёмная?

4.26 , ыы ( ? ), 13:41, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пополнять коллекцию на порнохабе... реальные русские скрытые камеры :)

3.38 , Аноним ( 38 ), 14:20, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У меня один знакомый, любитель играть в World of Worldcraft однажды спрашивал, могли кто-нибудь поставить камеру в его ванной. Жил он с мамой, бабушкой, братом и собакой. Вот я и думаю, зачем я общался с шизофреником.

4.58 , zz ( ?? ), 15:29, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вы недооцениваете собак!!!

4.62 , Аноним ( 62 ), 16:43, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Возможно, собака чего-то не договаривала, поэтому чел решил проверить всё самостоятельно.

3.40 , Аноним ( 38 ), 14:22, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С другой стороны камеры сейчас везде, на работе, на улице, в подъездах домов, в квартирах, что удивительного в ванной?

4.46 , Аноним ( 46 ), 14:26, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В гостиницах и общественных талетах

5.51 , Аноним ( 38 ), 14:42, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну типа о какой приватности можно говорить. Про неё можно забыть.

6.57 , Аноним ( - ), 15:26, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Приватность бывает разных уровней