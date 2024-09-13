The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Fedora 42 намерены включить инсталлятор на основе web-интерфейса и добавить эмулятор FEX

13.09.2024 09:25

Выпуск Fedora Workstation 42, намеченный на весну следующего года, предложено перевести по умолчанию на вариант инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK используется web-интерфейс. Отдельно обсуждается вопрос задействования в новом инсталляторе принципиально иного интерфейса для разбивки дисковых разделов. Предложения пока не утверждены комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora (изначально переход на новый инсталлятор предлагалось выполнить в Fedora 39, но с тех пор миграция несколько раз откладывалась).

Новый Web-интерфейс построен с использованием JavaScript-фреймворка React, элементов оформления PatternFly и компонентов из проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Cockpit выбран как хорошо зарекомендовавшее себя решение, для которого имеется бэкенд для взаимодействия с инсталлятором (Anaconda DBus). Применение Cockpit также позволило добиться единообразия и унифицировать различные компоненты управления системой. Так как ранее основная часть Anaconda была разделена на модули, взаимодействующие через API DBus, для обращения к функциям инсталлятора новый интерфейс использует уже существующий готовый API.

Из достоинств нового инсталлятора отмечается упрощение процесса установки, избавление от усложнений, более понятная для начинающих пользователей организация установки, простой процесс переустановки, упрощение сопровождения и разработки дополнений. Web-интерфейс также допускает взаимодействие через web-браузер, что значительно повышает удобство удалённого управления установкой по сравнению с применением протокола VNC. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану.

В рамках проекта также предлагается кардинально изменить организацию разбивки диска на разделы. Отмечается, что текущий интерфейс для разбивки диска, написанный на GTK, переусложнён и имеет ограниченную функциональность для продвинутых пользователей. Предлагаемые изменения позволят предоставить более простой интерфейс для новичков, расширить возможности для опытных пользователей и упростить сопровождение кодовой базы. Суть модернизации в переходе к парадигме "что я хочу сделать", вместо "как мне нужно сделать". Для реализации расширенной функциональности будет предоставлена возможность использования внешних инструментов работы с разделами.

В качестве базового предлагается использовать автоматизированный (guided) режим разбивки диска, при котором инсталлятор сам выбирает параметры создания или изменения разделов на основе настроек, выбранных пользователем. Реализованы три базовых режима: полная переустановка с переразбивкой с нуля выбранных дисков, установка в свободное дисковое пространство и использование уже существующих дисковых разделов. Для продвинутого управления разделами предлагается интегрировать возможность вызова инструмента Cockpit Storage, развиваемого проектом Cockpit и построенного на тех же web-технологиях. В старом инсталляторе работа с диском ограничивается полностью автоматическим режимом, режимом ручной разбивки и встроенным редактором разделов Blivet-gui.

Из предложенных в Fedora 42 изменений дополнительно можно отметить намерение добавить в дистрибутив эмулятор FEX, позволяющий выполнять исполняемые файлы, собранные для архитектур x86 и x86-64, в окружении ARM64 (AArch64). Основанные на FEX компоненты для запуска x86-программ предлагается интегрировать в сборки Fedora Linux для архитектуры AArch64, поставляемые со средой рабочего стола KDE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: В Fedora 41 предложено перевести инсталлятор на Wayland и удалить X11-пакеты из сборок с GNOME
  3. OpenNews: В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса
  4. OpenNews: Началось тестирование сборок Fedora с инсталлятором на основе web-интерфейса
  5. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
  6. OpenNews: В Fedora 42 намерены реализовать телеметрию и изменить модель доступа к дискам и flatpak
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61854-fedora
Ключевые слова: fedora, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:38, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Можно еще файловый менеджер на основе веб-интерфейса сделать, а также видеоплеер, терминал и получится... oh wait...chromeos?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:23, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dnf install -y cockpit cockpit-navigator
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 09:40, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Внедряют новые технологии.

    В Ubuntu вон на Flutter сделали.
    У меня бомбануло при установке с AMD графикой. В рандомные моменты падает. Пришлось ставить в Safe Graphics.

    С графикой Intel — нормально.

    Но красиво 😍 конечно.
    Интересно как тут будет. Пентиум 4 не потянет наверно.

     
     
  • 2.8, Минона (ok), 09:51, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Анаконды есть текстовый режим.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:56, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он то хоть не на электроне?
     
  • 2.16, Andreyche (?), 10:22, 13/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.20, Xvig (?), 10:34, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня вообще поражают люди которые используют Ubuntu, с августа месяца сижу на ночных сборках Fedora 41 и ответственно заявляю, что ночные сборки Fedora стабильнее LTS Ubuntu. Что там такое привлекательное люди находят вы этой падучей бубунте, для меня загадка.
     
     
  • 3.21, Аноним (11), 10:50, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое стабильнее?
     

  • 1.3, beck (??), 09:45, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, что обычным ДЕ приходит  конец. Постепенно всё будет работать в браузере, как хромос.

    Штош...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:46, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где связь? Речь про установщик, а не DE.
     
     
  • 3.9, Советский инженер (ok), 09:52, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Речь про установщик, а не DE.

    Ты давно в исходники Gnome Shell заглядывал?

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 09:57, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME и GNOME Shell - не одно и то же.
     

  • 1.5, Аноним (4), 09:47, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как им удалось react упаковать как самодостаточное приложение? Electron или что-то другое? По новости непонятно.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:10, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox в режиме киоска, емнип
     

  • 1.6, Жироватт (ok), 09:49, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Копроративный мирок давно ожидает хороший крЫсис, который очистит его от налипшей веб-гнили.
     
  • 1.7, Аноним (11), 09:50, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже специально включили библиотеку блювот гуи чтобы были более острые ощущения от дизайна.
     
  • 1.10, IdeaFix (ok), 09:55, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё же, все эти жалкие попытки превзойти возможность запуска пасьянса во время установки асп линукс, как выглядели не убедительно, так и выглядят. Но мы это... ждем VR режим инсталлятора. И тактильную обратную связь. Это же так необходимо.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:14, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С пасьянсом или без пасьянса, всё равно в итоге ты ставишь Редхат.
     
     
  • 3.18, IdeaFix (ok), 10:23, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С пасьянсом или без пасьянса, всё равно в итоге ты ставишь Редхат.

    Это так себя пользователи федора 42 будут успокаивать?:)

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:06, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эмулятор FEX. крекс-пекс-фекс!
     
  • 1.19, Xvig (?), 10:26, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачиваем уже бету Fedora 41 (https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/stage/41_Beta-1.2/Workstation/x86_64/iso/) именно этот файл будет представлен официально 17 сентября (это офиц. информация).
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру