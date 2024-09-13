В Fedora 42 намерены включить инсталлятор на основе web-интерфейса и добавить эмулятор FEX

Выпуск Fedora Workstation 42, намеченный на весну следующего года, предложено перевести по умолчанию на вариант инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK используется web-интерфейс. Отдельно обсуждается вопрос задействования в новом инсталляторе принципиально иного интерфейса для разбивки дисковых разделов. Предложения пока не утверждены комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora (изначально переход на новый инсталлятор предлагалось выполнить в Fedora 39, но с тех пор миграция несколько раз откладывалась).

Новый Web-интерфейс построен с использованием JavaScript-фреймворка React, элементов оформления PatternFly и компонентов из проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Cockpit выбран как хорошо зарекомендовавшее себя решение, для которого имеется бэкенд для взаимодействия с инсталлятором (Anaconda DBus). Применение Cockpit также позволило добиться единообразия и унифицировать различные компоненты управления системой. Так как ранее основная часть Anaconda была разделена на модули, взаимодействующие через API DBus, для обращения к функциям инсталлятора новый интерфейс использует уже существующий готовый API.

Из достоинств нового инсталлятора отмечается упрощение процесса установки, избавление от усложнений, более понятная для начинающих пользователей организация установки, простой процесс переустановки, упрощение сопровождения и разработки дополнений. Web-интерфейс также допускает взаимодействие через web-браузер, что значительно повышает удобство удалённого управления установкой по сравнению с применением протокола VNC. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану.

В рамках проекта также предлагается кардинально изменить организацию разбивки диска на разделы. Отмечается, что текущий интерфейс для разбивки диска, написанный на GTK, переусложнён и имеет ограниченную функциональность для продвинутых пользователей. Предлагаемые изменения позволят предоставить более простой интерфейс для новичков, расширить возможности для опытных пользователей и упростить сопровождение кодовой базы. Суть модернизации в переходе к парадигме "что я хочу сделать", вместо "как мне нужно сделать". Для реализации расширенной функциональности будет предоставлена возможность использования внешних инструментов работы с разделами.

В качестве базового предлагается использовать автоматизированный (guided) режим разбивки диска, при котором инсталлятор сам выбирает параметры создания или изменения разделов на основе настроек, выбранных пользователем. Реализованы три базовых режима: полная переустановка с переразбивкой с нуля выбранных дисков, установка в свободное дисковое пространство и использование уже существующих дисковых разделов. Для продвинутого управления разделами предлагается интегрировать возможность вызова инструмента Cockpit Storage, развиваемого проектом Cockpit и построенного на тех же web-технологиях. В старом инсталляторе работа с диском ограничивается полностью автоматическим режимом, режимом ручной разбивки и встроенным редактором разделов Blivet-gui.

Из предложенных в Fedora 42 изменений дополнительно можно отметить намерение добавить в дистрибутив эмулятор FEX, позволяющий выполнять исполняемые файлы, собранные для архитектур x86 и x86-64, в окружении ARM64 (AArch64). Основанные на FEX компоненты для запуска x86-программ предлагается интегрировать в сборки Fedora Linux для архитектуры AArch64, поставляемые со средой рабочего стола KDE.



