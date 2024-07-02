В Fedora 42 намерены реализовать телеметрию и изменить модель доступа к дискам и flatpak

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:38, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше в отдельный пакет вынести, желательно дистрибутиво независимый и опциональный, без предустановки по дефолту.

3.30 , Аноним ( - ), 11:59, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И сколько людей будут запариваться с установкой отдельного пакета?

Вангую 0.01% )

Тогда можно ее просто не делать - тк оно работает только больших числах. Т.к оно все опенсорсное и видно что и куда отправляется - то отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать?

4.40 , mr painter ( ? ), 12:12, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать точно, а потом их вообще в печь чтобы не мешались ради светлого опенсорсного будущего!

5.87 , Аноним ( - ), 13:49, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну про печь предложил ты - значит ты злой)) И вообще, неужели ты слушаешь мнение вообще всех-всех?

Даже васяна из 4го подьезда, который видел твою прогу один раз в жизни?

Есть пользователи федоры (как площадки для эксперементов шапки) - вот они ценные.

А остальные - можно слушать, можно нет.

6.89 , нах. ( ? ), 13:54, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Даже васяна из 4го подьезда, который видел твою прогу один раз в жизни? А что не так? Он-то галочку телеметрии радостно включил - хз что это но видно нужное! Тем более что завтра все равно все снесет и винду поставит.

> Есть пользователи федоры (как площадки для эксперементов шапки) - вот они ценные. а они в курсе что их уже продали? И счастливы, надеюсь? А чо рожи такие кислые?! 7.94 , Аноним ( - ), 14:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Э... как можно продать кого-то если он получил дистрибутив на шару?

Их кто-то заставляет устанавливать федору? Или обновляться? Есть куча дистрибутивов от васянов начиная от девуана, заканчивая антиксом, гентой и прочими гордыми девиантами 1% от 4%.

"Тебе что-то не нравится? очень жаль, но тебе никто ничего не должен. Это же опенсорс!"

8.96 , нах. ( ? ), 14:08, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать в смысле самих их и продадим - на добавить хватит действительно Сиди себе н... 9.102 , Аноним ( - ), 14:16, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну тогда давай вспомним пословицу про кататься и саночки И про колодец и пле... 10.111 , нах. ( ? ), 14:24, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать это была наша реальность года примерно до 2010 Не то чтоб совсем на шару - прихо... 4.46 , Аноним ( 46 ), 12:25, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О да, владелбцы атомов и не новых компов это же злодеи, особенно если они отрубают рекомендации и телеметрию в браузере и системе. Ведь только разработчики Pidora должны получать все.

5.106 , Аноним ( - ), 14:20, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, они не злодеи, они просто глупцы.

Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05% нищуков некролюбов, поэтому поддержку можно дропать"

И делает наличие SSE2 обязательным. Далее на форуе идет поток нытья, "как вы осмелились дропнуть проц 20 летней давности!", крики "я ваш пользователь, вы мне обязаны!" и прочие слезы-слюни.

А можно было бы просто не выключать.

И заявить о себе, сказать "еще не все третьепни вымерли".

Но сами виноваты.

6.112 , нах. ( ? ), 14:29, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05% ведь мозги-то ему не даны. > И делает наличие SSE2 обязательным. и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10.

И еще раз. И еще. Пока остаются только васяны, которым на телеметрию конечно плевать, но и на дистрибутив тоже плевать. > А можно было бы просто не выключать. нет. Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы. (интересно, кстати, убунта щаслива моим Intel(R)/i286/CPU/@/15MHz и содержимым urandom вместо аптаймов?) 7.117 , Аноним ( - ), 14:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10. О да! Весь на старом хламе сидят только убер-какиры, которые давали фидбек))

Вот без них дистр просто загнется! > Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы.

> убунта щаслива моим Intel(R)/i286/CPU/@/15MHz Конечно. Наcpaть под дверь это именно? то что ожидаешь от таких как ты.

Не просто проигнорить или принципиально перестать использовать, а именно нагадить.

Ты еще большая мразила чем ФФ, которого ты так называешь.

8.130 , нах. ( ? ), 15:45, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Внезапно да, на старом хламе сидят в основном - энтузиасты, со свободным времене... 9.137 , Аноним ( - ), 16:07, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это те самые ынтузиасты пенсионtры которые всю эту страхолюдию писали в свое вре... 7.120 , Аноним ( - ), 15:03, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05%

> ведь мозги-то ему не даны. Ты из любителей потакать хотелкам всяких меньшинств с "особыми вкусами"? > и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10. От прям вижу как в ЧП Васян и Ко, где бухгалтер до сих пор сидит на третепне (т.к это же уставной капитал!), отправляют свое ценные мнение.

Или ты думаешь что бородатые хакеры живущие на мамкину пенсию смогут привнести в дистрибутив что-то ценное? > нет. Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы. Нагадить изподтишка?

Не удивлен. Интересно это так пачпорт неправильного цвета влияет?

4.48 , Аноним ( 48 ), 12:26, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тк оно работает только больших числах.

> Т.к оно все опенсорсное и видно что и куда отправляется - то отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать? Ты признал себя и разрабов федорки злобными изнасильщиками пользователей телеметрией. > И сколько людей будут запариваться с установкой отдельного пакета?

> Вангую 0.01% ) Столько сколько пожелает поучаствовать в весьма сомнительной программе. На мой взгляд лучше пользователям федорки в багтрекер предложения по улучшению и отзывы писать. Хотя с systemd, dbus, polkit+JS, pulse-audio, BPF в ядре этот дистр уже не спасти.

Теперь им официально кейлогер с плюшками , "для благого дела" вставят.

5.90 , нах. ( ? ), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя с systemd, dbus, polkit+JS, pulse-audio, BPF в ядре этот linoops уже не спасти. поправил, не благодари. другого линукса у меня для вас уже нет. Так что соглашайтесь и на телеметрию - заодно и попривыкнете. 6.125 , Аноним ( - ), 15:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно нет.

Т.к телеметрию добавляют те, кто это самый линукс пишет.

А всякие поехавшие параноики могут только "не мешки ворочать". Те кто что-то делают - те и решают.

Если ты делать не можешь, то зачем открывать коробочку?

Будешь кушать то, что тебе более умные товарищи приготовили.

Ну или пора развиваться)

5.91 , Аноним ( - ), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Ээээ у тебя какие-то проблемы с логикой А в чем сомнительность ну кроме бреда... 6.128 , Аноним ( 128 ), 15:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Если не понял перечитай ещё пару раз до просветления Отпечатки собирают Ты же ... 4.113 , Аноним ( 113 ), 14:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну например, в Arch'е я сам поставил pkgstats, если эта статистика полезна мейнтейнерам, пусть будет, мне не жаль. Если бы в Arch'е был аналог ABRT'а из Fedora, тоже бы врубил. Это же в интересах самих пользователей, тем более фича вроде как опциональная. Ну а самые лютые шизы могут просто отключится от интернета, а лучше выдернуть сетевой шнур из компа. Вот это настоящая безопасность будет!

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Под "явным действием" подразумевается "поставить галочку при настройке". > initial setup will show an explicit yes/no prompt which has no default value 3.14 , Аноним ( 14 ), 11:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как в Убунту явно отключенная телеметрия после череды обновлений запускалась снова.

3.20 , Аноним ( 1 ), 11:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такая телеметрия, боюсь покажет что подавляющее большинство пользователей федоры сидят на свежеустановленных виртуалках и/или никогда не трогают настройки по умолчанию.

4.67 , Аноним ( 10 ), 13:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем включать телеметрию в виртуалке?

5.92 , нах. ( ? ), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – обязательно включу - пусть их завалит ненужным г-ном.

3.97 , Аноним ( 97 ), 14:09, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык такое в Debian уже давно есть при установке.

