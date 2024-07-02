В Fedora 42 намерены реализовать телеметрию и изменить модель доступа к дискам и flatpak

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|1.1, Аноним (1), 11:35, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> По умолчанию сбор телеметрии будет отключён и сможет быть активирован только при явном действии пользователя
Мышкой повел - включилась, прогу запустил - включилась. Чем не явное действие?)
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|2.5, Аноним (5), 11:38, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше в отдельный пакет вынести, желательно дистрибутиво независимый и опциональный, без предустановки по дефолту.
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|3.30, Аноним (-), 11:59, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И сколько людей будут запариваться с установкой отдельного пакета?
Вангую 0.01% )
Тогда можно ее просто не делать - тк оно работает только больших числах.
Т.к оно все опенсорсное и видно что и куда отправляется - то отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать?
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|4.40, mr painter (?), 12:12, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать
точно, а потом их вообще в печь чтобы не мешались ради светлого опенсорсного будущего!
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|5.87, Аноним (-), 13:49, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну про печь предложил ты - значит ты злой))
И вообще, неужели ты слушаешь мнение вообще всех-всех?
Даже васяна из 4го подьезда, который видел твою прогу один раз в жизни?
Есть пользователи федоры (как площадки для эксперементов шапки) - вот они ценные.
А остальные - можно слушать, можно нет.
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|6.89, нах. (?), 13:54, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Даже васяна из 4го подьезда, который видел твою прогу один раз в жизни?
А что не так? Он-то галочку телеметрии радостно включил - хз что это но видно нужное! Тем более что завтра все равно все снесет и винду поставит.
> Есть пользователи федоры (как площадки для эксперементов шапки) - вот они ценные.
а они в курсе что их уже продали? И счастливы, надеюсь? А чо рожи такие кислые?!
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|7.94, Аноним (-), 14:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Э... как можно продать кого-то если он получил дистрибутив на шару?
Их кто-то заставляет устанавливать федору? Или обновляться?
Есть куча дистрибутивов от васянов начиная от девуана, заканчивая антиксом, гентой и прочими гордыми девиантами 1% от 4%.
"Тебе что-то не нравится? очень жаль, но тебе никто ничего не должен. Это же опенсорс!"
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|8.96, нах. (?), 14:08, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
в смысле самих их и продадим - на добавить хватит действительно Сиди себе н... текст свёрнут, показать
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|10.111, нах. (?), 14:24, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это была наша реальность года примерно до 2010 Не то чтоб совсем на шару - прихо... текст свёрнут, показать
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|4.46, Аноним (46), 12:25, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О да, владелбцы атомов и не новых компов это же злодеи, особенно если они отрубают рекомендации и телеметрию в браузере и системе. Ведь только разработчики Pidora должны получать все.
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|5.106, Аноним (-), 14:20, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, они не злодеи, они просто глупцы.
Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05% нищуков некролюбов, поэтому поддержку можно дропать"
И делает наличие SSE2 обязательным.
Далее на форуе идет поток нытья, "как вы осмелились дропнуть проц 20 летней давности!", крики "я ваш пользователь, вы мне обязаны!" и прочие слезы-слюни.
А можно было бы просто не выключать.
И заявить о себе, сказать "еще не все третьепни вымерли".
Но сами виноваты.
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|6.112, нах. (?), 14:29, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05%
ведь мозги-то ему не даны.
> И делает наличие SSE2 обязательным.
и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10.
И еще раз. И еще.
Пока остаются только васяны, которым на телеметрию конечно плевать, но и на дистрибутив тоже плевать.
> А можно было бы просто не выключать.
нет. Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы.
(интересно, кстати, убунта щаслива моим Intel(R)/i286/CPU/@/15MHz и содержимым urandom вместо аптаймов?)
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|7.117, Аноним (-), 14:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10.
О да! Весь на старом хламе сидят только убер-какиры, которые давали фидбек))
Вот без них дистр просто загнется!
> Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы.
> убунта щаслива моим Intel(R)/i286/CPU/@/15MHz
Конечно. Наcpaть под дверь это именно? то что ожидаешь от таких как ты.
Не просто проигнорить или принципиально перестать использовать, а именно нагадить.
Ты еще большая мразила чем ФФ, которого ты так называешь.
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|8.130, нах. (?), 15:45, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Внезапно да, на старом хламе сидят в основном - энтузиасты, со свободным времене... текст свёрнут, показать
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|9.137, Аноним (-), 16:07, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это те самые ынтузиасты пенсионtры которые всю эту страхолюдию писали в свое вре... большой текст свёрнут, показать
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|7.120, Аноним (-), 15:03, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05%
> ведь мозги-то ему не даны.
Ты из любителей потакать хотелкам всяких меньшинств с "особыми вкусами"?
> и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10.
От прям вижу как в ЧП Васян и Ко, где бухгалтер до сих пор сидит на третепне (т.к это же уставной капитал!), отправляют свое ценные мнение.
Или ты думаешь что бородатые хакеры живущие на мамкину пенсию смогут привнести в дистрибутив что-то ценное?
> нет. Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы.
Нагадить изподтишка?
Не удивлен. Интересно это так пачпорт неправильного цвета влияет?
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|4.48, Аноним (48), 12:26, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тк оно работает только больших числах.
> Т.к оно все опенсорсное и видно что и куда отправляется - то отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать?
Ты признал себя и разрабов федорки злобными изнасильщиками пользователей телеметрией.
> И сколько людей будут запариваться с установкой отдельного пакета?
> Вангую 0.01% )
Столько сколько пожелает поучаствовать в весьма сомнительной программе.
На мой взгляд лучше пользователям федорки в багтрекер предложения по улучшению и отзывы писать.
Хотя с systemd, dbus, polkit+JS, pulse-audio, BPF в ядре этот дистр уже не спасти.
Теперь им официально кейлогер с плюшками , "для благого дела" вставят.
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|5.90, нах. (?), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя с systemd, dbus, polkit+JS, pulse-audio, BPF в ядре этот linoops уже не спасти.
поправил, не благодари.
другого линукса у меня для вас уже нет. Так что соглашайтесь и на телеметрию - заодно и попривыкнете.
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|6.125, Аноним (-), 15:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно нет.
Т.к телеметрию добавляют те, кто это самый линукс пишет.
А всякие поехавшие параноики могут только "не мешки ворочать".
Те кто что-то делают - те и решают.
Если ты делать не можешь, то зачем открывать коробочку?
Будешь кушать то, что тебе более умные товарищи приготовили.
Ну или пора развиваться)
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|5.91, Аноним (-), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ээээ у тебя какие-то проблемы с логикой А в чем сомнительность ну кроме бреда... большой текст свёрнут, показать
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|6.128, Аноним (128), 15:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если не понял перечитай ещё пару раз до просветления Отпечатки собирают Ты же ... большой текст свёрнут, показать
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|4.113, Аноним (113), 14:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну например, в Arch'е я сам поставил pkgstats, если эта статистика полезна мейнтейнерам, пусть будет, мне не жаль. Если бы в Arch'е был аналог ABRT'а из Fedora, тоже бы врубил. Это же в интересах самих пользователей, тем более фича вроде как опциональная.
Ну а самые лютые шизы могут просто отключится от интернета, а лучше выдернуть сетевой шнур из компа. Вот это настоящая безопасность будет!
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|2.10, Аноним (10), 11:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Под "явным действием" подразумевается "поставить галочку при настройке".
> initial setup will show an explicit yes/no prompt which has no default value
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|3.14, Аноним (14), 11:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как в Убунту явно отключенная телеметрия после череды обновлений запускалась снова.
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|3.20, Аноним (1), 11:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такая телеметрия, боюсь покажет что подавляющее большинство пользователей федоры сидят на свежеустановленных виртуалках и/или никогда не трогают настройки по умолчанию.
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|5.92, нах. (?), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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обязательно включу - пусть их завалит ненужным г-ном.
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|2.7, Аноним (14), 11:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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— Мы добавим телеметрию
— О, нет, это ужасно мы переходим на Убунту
— Этическую телеметрию
— Не дурно, мы остаёмся
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|3.135, Аноним (-), 16:06, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так же, как и у Гуглага "этическая реклама".
Этический подсчет цыплят - откусить бошку быстро, чтоб не мучался. Гуманизм, блин.
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|1.3, ryoken (ok), 11:38, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главное, чтоб это всё отпилить без вреда для прочих компонентов можно было.
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|3.22, Аноним (22), 11:50, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раскжи, как сегодня в Gentoo выпилить:
systemd
elogind
dbus
polkit+JS
BPF с ядра
вот, уже нельзя, даже в Gentoo.
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|5.38, Аноним (38), 12:10, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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несколько лет назад сделали неотключаемой зависимостью, наверное в этом
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|6.43, Аноним (17), 12:19, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а какие здесь притензии к дистростроителям Gentoo? Они ж не волшебники, чтобы решать проблемы всех конкретных проектов, составлящих дистр.
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|4.33, Аноним (-), 12:02, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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но зачем?
зачем избавляться от удобного ситсеммд? ради чего мистер Андерсон?
ради башпортянок или инит скриптов из прошлого тысячеления?
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|5.55, Аноним (14), 12:47, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что не так с портянками в большинстве случаев все уже написано. Свобода эти не то что тебе дали. Свобода это то что ты сам заработал.
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|4.36, Аноним (17), 12:07, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь была про телеметрию.
Так не ставь systemd.
А чем elogind не так? Я бы бы ещё и за обратное возвращение eudev топил.
Кеды без В-Bus не могут вообще. Или не ставь их.
А Polkit вообще когда-либо был без JS? Поэтому это не к Gentoo.
BPF с ядра - а гентустроители здесь причём? Повыключай в конфигах ядра. Или собранное бинарное ставишь? Я сам собираю, BPF включаю, может пригодиться. Но вот только никому кроме root его позолять ненужно:
echo "1" > /proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled
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|4.54, ryoken (ok), 12:46, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> systemd
make.conf: -systemd
По крайней мере у меня так и вполне себе на OpenRC живёт. Про остальное - не в курсе, не копался.
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|5.61, Телеметрия (?), 13:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они про то,что там системдешная гадость частично все равно пролазит. тмпфайлз что-то там...
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|4.127, Аноним (126), 15:41, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подскажите, а чем вас:
elogind
dbus
polkit+JS
BPF с ядра
Не устраивают?
Желательно по пунктам.
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|1.4, Аноним (14), 11:38, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Телеметрия будет активироваться при явном действии товарища майора.
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|1.16, Аноним (16), 11:44, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> список используемых приложений и дополнений к GNOME Shell
Включу целенаправленно. Давно пора немножко оценивать предпочтения пользователей и делать выводы. Тем более, что Fedora — второй по популярности дистрибутив и, пожалуй, лучший десктоп.
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|2.23, Аноним (17), 11:51, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, необходимо оценить, что ещё сложного для пользователей в ГНОМЕ, чтобы выпилить это ненужное.
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|1.26, Аноним (-), 11:53, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, через пару резлизов они осознают, что неблагодарные пользователи не собираются помочь разработчикам и телеметрию включают почти что никто.
И сделают, хотя бы галку при установке, по умолчанию включенной.
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|2.28, Аноним (28), 11:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там будет отключенная по умолчанию галочка с текстом "Выключить телеметрию".
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|3.93, нах. (?), 13:58, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И серая, ненажимающаяся.
(чтобы она стала нажиматься - перезагрузитесь, добавьте в kernel commandline заклинание похожее на неприличную скороговорку, нажмите шифт, скролллок и f4, теперь наберите NO TELEMETRY и опишите мышью фигуру, похожую на свастику. Вот видите - телеметрия же отключаема! (на самом деле оба положения галочки давно noop, но вам это знать незачем.)
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|1.29, Аноним (-), 11:57, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По умолчанию сбор телеметрии будет отключён и сможет быть активирован
> только при явном действии пользователя,
А потом через пару версий включат по дефолту.
А потом и крыжик уберут. Ничто не ново под луной.
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|2.34, Аноним (-), 12:04, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И правильно сделают.
Те кто не хочет облегчить жизнь разработчикам может сделать форк и все выпилить.
К сожалениею название Pi-dora уже занято, но я думаю они смогут что-то придумать)
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|3.73, Аноним (17), 13:23, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Натолкнуло на идею подсказать Яндексу название отечественного дистрибутива с телеметрией - Yabeda.
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|3.136, Аноним (-), 16:07, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Те кто не хочет облегчить жизнь разработчикам может сделать форк и все выпилить.
ЧСХ нормальные дистры так и сделают, а те разработчики могут идти на ... и в ... как по мне.
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|1.35, Телеметрия (?), 12:06, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Касперскому надо было заявить,что их телеметрия этическая и не пришлось бы открывать бы дяде Сэму исходники.
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|2.41, Аноним (17), 12:15, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дядя Сэм не такой дурак, этим "джентльменам" на слово не поверит.
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|2.49, Аноним (-), 12:31, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И давно уже у касперского открытый код?
Если да, то зачем ему надо было открывать кому-то код?
Тут опенсорсный проект, каждый может посмотреть что отправляется.
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|3.63, Телеметрия (?), 13:03, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для кого надо он открытый,но не помогло,а дядя Сэм жадный лох,лицемер и вообще жулик.Наш мажор намного честнее и справедливее.
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|1.42, Аноним (42), 12:18, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А что плохого в телеметрии? Ну получат разрабы от меня данные работы своего ПО. Может найдут там проблему какую, исправят сами. Это лучше, чем мне лезть заводить багрепорт или самому фиксить. Вин/вин ситуация.
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|2.71, Аноним (-), 13:21, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что у кучи народу кукуха уехала на почве теорий заговоров, паранои, куча разговоров про зонды (возможно у них просто какие-то нереализованные фетиши).
А остальные просто троллят по привычке.
Тут самые одуренные отключают отправки краш репортов - ну действительно, зачем разработчику узнать что где-то что-то падает и починить.
И это все с учетом того что любой просто может открыть код и посмотреть чего там собирается, это ИМХО просто эгоизм.
Что противоречит идее опенсорса - делать свой вклад в общие проекты.
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|3.95, нах. (?), 14:02, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И это все с учетом того что любой просто может открыть код и посмотреть чего там собирается
точно, точно, любой. Ты, например?
Только вот жаль что ты ничего не можешь понять в этом коде. Его и найти-то (размазанный по всем исходникам) не так просто.
> Что противоречит идее опенсорса - делать свой вклад в общие проекты.
надо же... я не думал что этот вклад - слив моих данных.
А про крэш-репорты рекомендую посмотреть настройки твоей мразилы в пустом профиле (я надеюсь, истиный фанатик опенсорсия не гугль какой пользует?!) - удивительное рядом. Твои крэшрепорты ей... нахрен не нужны!
А вот какие кнопки ты нажимал, что ты там ищешь и на какие сайты ходишь - очень, очень интересно.
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|4.98, Аноним (-), 14:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да любой может отрыть код и посомтреть, даже я)
Что-то понять, это конечно задачка посложнее (но думаю я справился бы).
А для пользователя который получает бинари воообще пофиг.
Ему там может прилететь все что угодно, хоть фурри-порно-мультики.
Как уже было с ХЗ библиотекой.
Так что ты или доверяешь создателям дистрибутива, или напрягайся и проверяй.
На крайняк ищи того, кому ты доверяешь и пусть он проверяет.
Но факто того что "проверить можно" - неоспорим.
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|5.118, нах. (?), 14:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да любой может отрыть код и посомтреть, даже я)
жаль что понять не можешь. А зачем моргать глазами в открытый код и от чего этот шаманский ритуал помогает - фанатики опенсорсия не в курсе.
> Что-то понять, это конечно задачка посложнее (но думаю я справился бы).
думай дальше
> А для пользователя который получает бинари воообще пофиг.
нет, или ему пофиг что у него винда.
> Так что ты или доверяешь создателям дистрибутива, или напрягайся и проверяй.
снова нет
> Но факто того что "проверить можно" - неоспорим.
только пока ты разговариваешь с зеркалом.
Если бы убунточка не напоролась в свое время на не очень правильно настроенный файрвол - я бы по сей день не был в курсе, где, сколько и чего она сливает обо мне.
(в принципе, разумеется,нет ни малейших гарантий что я и сейчас полностью в курсе. Одну сливочную нашел, а сколько их еще осталось?)
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|2.62, crypt (ok), 13:02, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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true. но кому нужен старый линукс, всегда может поставить FreeBSD. совершенно тот же самый экспириенс.
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|2.78, Аноним (-), 13:31, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хм... а почему?
Неужели в ядре есть заповедь "не сотвори себе телеметрию"? Я такого не видел.
Или может ЖоПЛ лицензия такое запрещает? Тоже вроде нет.
Так почему это уже не линукс? По причине подгорания у горстки параноиков?
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|1.45, похнапоха. (?), 12:25, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если не будет предусмотрена опция отключения телеметрии - съеду на другой дистр. С радостью бы съехал на FreeBSD, для разработки на Java мне подходит, а вот с golang и k8s уже проблемно, тк. нужно иметь локальный k8s кластер для тестирования и отладки k8s операторов, т.к. для этого поднимается локальный k8s API процесс.
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|2.50, Аноним (-), 12:34, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если не будет предусмотрена опция отключения телеметрии - съеду на другой дистр
Ты можешь хоть на Хурд съехать.
Там точно телеметрия не работает... как и все остальное))
Не думаю что Федора многое потеряет.
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|3.60, похнапоха. (?), 12:58, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, конечно, вроде только я съеду. Но своим скудным intelligence ты не смог понять, что не юзер зависит от дистрибутива, а дистрибутив - от пользователей. А если плевать на желания и потребности юзеров, то полно примеров, когда программные продукты скатывались с 90% на 10% установок.
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|4.72, iPony129412 (?), 13:22, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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плевать на несущественныые желания и потребности юзеров
не надо тут максимализма, конечно его тут любят
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|4.79, Аноним (-), 13:33, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не юзер зависит от дистрибутива, а дистрибутив - от пользователей.
О да! Разумеется разрабы должны быть благодарны юзерам!
Ведь только великию юзер дает смысл жалкому существованию разраба))
Нужно им в ножки кланяться, а то вдруг он съедет на другой дистр!
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|4.81, Аноним (-), 13:36, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Странно, но я именно такого же мнения.
Дистрибутив зависит от пользователей.
А кто пользователи Федоры?
Кто приносит проекту какую-то пользу?
Кто-то тестит беты, кто-то отправляет краш репорты - от их нужно слушать.
Я уже молчу что Федора, это площадка для эксперементов для Шапки.
А пользователи шапки - это те кто им деньги платят.
> А если плевать на желания и потребности юзеров, то полно примеров, когда программные продукты скатывались с 90% на 10% установок.
Пользователей да, а горстки девиантов - нет.
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|2.56, Ананий (?), 12:47, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>golang
а с голангом шо не так? или имелось в виду с кубнетсами?
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|3.82, похнапоха. (?), 13:38, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С себя смеешься? Правильно. Официальная документация K8S описывает однонодовый экземпляр как "a minimum viable Kubernetes cluster". То же самое про kind - "kind is a tool for running local Kubernetes clusters using Docker container "nodes"".
Уровень комментаторов оупеннет на уровне "стрелки осциллографа" одной типа известной личности!
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|4.101, penetrator (?), 14:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С себя смеешься? Правильно. Официальная документация K8S описывает однонодовый экземпляр
> как "a minimum viable Kubernetes cluster". То же самое про kind
> - "kind is a tool for running local Kubernetes clusters using
> Docker container "nodes"".
> Уровень комментаторов оупеннет на уровне "стрелки осциллографа" одной типа известной личности!
на дворника можно повесить шильдик директор департамента по уборке, вроде тоже самое но как звучит
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|1.59, Аноним (59), 12:57, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С другой стороны удивительно, что в "тестовом полигоне Редхэт" до сих пор не было телеметрии.
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|1.65, Аноним (65), 13:07, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне, как простому пользователю, неинтересно решать проблемы политик телеметрии... все до этого и так работало. Поэтому буду нагло гасить сетевой трафик. Именно это (последнее) должны пропагандировать community.
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|2.77, Аноним (-), 13:31, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Поэтому буду нагло гасить сетевой трафик.
> Именно это (последнее) должны пропагандировать неблагодарные п###pacы-пoтpe6@@ди.
Исправил.
Можешь не благодарить.
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|3.83, Аноним (-), 13:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он не будет благодарить)
Он же 321с-поетрбялдь))
Ему вон на халяву дали целый дистрибутив, за который он ни копейки не заплатил.
И я крайне сомневаюсь, что они в разработке участвует.
И как он отплатил разработчикам?
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|4.99, Аноним (14), 14:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так пусть не выкладывает раз ему нужны деньги. Пусть выкатывает свой платный редокс и сидит с ним один.
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|5.115, Аноним (-), 14:44, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так пусть не выкладывает раз ему нужны деньги.
Э? Ты вообще бо-бо?
Откуда вообще возник вопрос про деньги?
Он может выкладывать все что захочет.
И ты конечно можешь поныть "мне не нравятся изменения в проекте", но твое право уйти на другой дистр никто не забирает)
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|2.74, Аноним (17), 13:25, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А разве ещё не встроили? Новый хозяин, знаете ли, телеметрию очень любит.
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|1.80, Казацький ватажок (?), 13:35, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никогда нигде не отключаю телеметрию. В своей Win11 поставил её на максимум, чтобы помочь разработчикам делать более качественные продукты. Я не депутат и не нефтяной магнат чтобы что-то прятать, да и вряд ли серьёзные корпорации будут анализировать содержимое диска какого-то Bаси из Mуxocpaни.
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|1.104, Аноним (104), 14:17, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволят изучить реальные предпочтения пользователей и учесть их при принятии решений, связанных с развитием дистрибутива
Что в переводе на русский -- разработчики лишены всяких идей и сами не знают чего хотят. То есть попросту профнепригодны.
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|1.114, beck (??), 14:43, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для отправки метрик планируют задействовать технологию "этической телеметрии" Azafea, развиваемую дистрибутивом Endless.
Шутка про генерала Фейлора, который читает мои файлы, заиграла новыми красками.
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|1.129, Аноним (129), 15:44, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> данные о выбранном языке и методах ввода
Вот тут широчайшие возможности для магии вплоть до блокировки реп для неугодных. Надежнее, чем по ип.
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