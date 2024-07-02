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В Fedora 42 намерены реализовать телеметрию и изменить модель доступа к дискам и flatpak

02.07.2024 11:08

В выпуск Fedora Workstation 42, намеченный на весну следующего года, предложено добавить компоненты для сбора и отправки метрик, которые позволят изучить реальные предпочтения пользователей и учесть их при принятии решений, связанных с развитием дистрибутива, определением приоритетов в разработке и повышением удобства работы пользователей. Предложение пока находится на стадии обсуждения и не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

По умолчанию сбор телеметрии будет отключён и сможет быть активирован только при явном действии пользователя, при этом планируется предоставить отдельные опции для включения накопления телеметрии на локальной системе и её отправки на серверы Fedora. Пользователю также будут предоставлены возможности для просмотра собранной на его системе статистики и удаления компонентов, связанных с телеметрией.

Для сохранения конфиденциальности планируют собирать только общие метрики, не позволяющие идентифицировать отдельного пользователя. Например, метрики не будут охватывать такую информацию, как IP-адреса, email, данные об открытых сайтах и файлах. Примеры собираемых метрик: информация о CPU, графической карте, камере и периферийных устройствах, данные о выбранном языке и методах ввода, список используемых приложений и дополнений к GNOME Shell, статистика о запуске приложений, работе с окнами и виртуальными рабочими столами, частота обращения к конфигуратору и состояние отдельных настроек, информация о потреблении памяти и диска, счётчики аварийных завершений системы и приложений, сведения о ситуациях нехватки памяти, информация о подключённых репозиториях, данные о числе подключений через gnome-connections, используемых протоколах, числе закладок и меток в файловом менеджере, примонтированных внешних ФС, выбранных режимах сортировки.

Все компоненты, используемые для накопления и обработки метрик, выполняемые на стороне клиента и сервера, будут полностью открыты и доступны для аудита. На сервере каждая метрика будет храниться отдельно в обезличенном виде и без привязки к остальным метрикам. В сопровождение сервиса не будут вовлечены третьи лица и его работу будет курировать специальная группа разработчиков и администраторов, созданная в рамках проекта Fedora. Процесс передачи телеметрии планируется сделать максимально прозрачным для аудита, а собираемые метрики регламентировать в отдельном наборе правил, которые будут описывать какие типы данных допустимо собирать, а какие нет. Сообществу будут предоставлена возможность надзора за сбором данных, что позволит гарантировать отсутствие злоупотреблений, сохранение конфиденциальности и соблюдение принятых правил.

Для отправки метрик планируют задействовать технологию "этической телеметрии" Azafea, развиваемую дистрибутивом Endless. Azafea манипулирует агрегированными данными без построения профилей отдельных пользователей и без обращения к внешним сервисам, агрегаторам и хранилищам. Код компонентов для обработки телеметрии Azafea открыт под лицензией MPL 2.0 и при желании пользователи могут развернуть сервер для сбора телеметрии на своих мощностях, например, для накопления статистики с дополнительными метриками о работе систем в локальных сетях.

На стороне сервера будут задействованы прокси первичного приёма данных и сервис azafea для обработки поступающих метрик. Прокси временно помещает принятые от пользователя метрики в хранилище Redis, а сервис azafea периодически извлекает их и сохраняет в СУБД PostgreSQL. IP-адреса пользователей в БД не сохраняются (по локальной базе GeoIP определяется и сохраняется страна). На стороне пользователя для накопления и отправки телеметрии будут задействованы пакеты eos-metrics (интерфейс D-Bus для записи событий от приложений и сервисов), eos-event-recorder-daemon (фоновый процесс для накопления и отправки телеметрии) и eos-metrics-instrumentation (компоненты для сбора отдельных метрик).

Задачи, которые позволит решить сбор телеметрии:

  • Расстановка приоритетов при распределении ресурсов - зная каким оборудованием, приложениями и функциональностью пользуется большинство пользователей, можно сосредоточить внимание на их развитии.
  • Добавление улучшений и оптимизаций на основе статистики использования и данных о производительности.
  • Выбор оптимальных настроек по умолчанию на основе сведений о типовых изменениях конфигурации.
  • Продвижение практик разработки, ориентированных на пользователей и данные.

Дополнительно можно отметить предложения по добавлению в Fedora 42 новых групп flatpak и diskadmin для обеспечения доступа непривилегированных пользователей к функциям управления системными пакетами в формате Flatpak и внешними накопителями. Изменение позволит избавиться от необходимости добавления пользователя в группу wheel, т.е. позволит работать с flatpak и внешними дисками без предоставления доступа к остальным операциям администрирования. Для пользователей входящих в группу wheel планируется предоставить возможность разблокировки (LUKS) и монтирования внешних накопителей без запроса ввода пароля.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu
  3. OpenNews: В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты и расширить поддержку GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
  5. OpenNews: Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии
  6. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность включения телеметрии
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61478-fedora
Ключевые слова: fedora, telemetry
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (109) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > По умолчанию сбор телеметрии будет отключён и сможет быть активирован только при явном действии пользователя

    Мышкой повел - включилась, прогу запустил - включилась. Чем не явное действие?)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:38, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше в отдельный пакет вынести, желательно дистрибутиво независимый и опциональный, без предустановки по дефолту.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 11:59, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И сколько людей будут запариваться с установкой отдельного пакета?
    Вангую 0.01% )
    Тогда можно ее просто не делать - тк оно работает только больших числах.

    Т.к оно все опенсорсное и видно что и куда отправляется - то отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать?

     
     
  • 4.40, mr painter (?), 12:12, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать

    точно, а потом их вообще в печь чтобы не мешались ради светлого опенсорсного будущего!

     
     
  • 5.87, Аноним (-), 13:49, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну про печь предложил ты - значит ты злой))

    И вообще, неужели ты слушаешь мнение вообще всех-всех?
    Даже васяна из 4го подьезда, который видел твою прогу один раз в жизни?
    Есть пользователи федоры (как площадки для эксперементов шапки) - вот они ценные.
    А остальные - можно слушать, можно нет.

     
     
  • 6.89, нах. (?), 13:54, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже васяна из 4го подьезда, который видел твою прогу один раз в жизни?

    А что не так? Он-то галочку телеметрии радостно включил - хз что это но видно нужное! Тем более что завтра все равно все снесет и винду поставит.


    > Есть пользователи федоры (как площадки для эксперементов шапки) - вот они ценные.

    а они в курсе что их уже продали? И счастливы, надеюсь? А чо рожи такие кислые?!

     
     
  • 7.94, Аноним (-), 14:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Э... как можно продать кого-то если он получил дистрибутив на шару?
    Их кто-то заставляет устанавливать федору? Или обновляться?

    Есть куча дистрибутивов от васянов начиная от девуана, заканчивая антиксом, гентой и прочими гордыми девиантами 1% от 4%.
    "Тебе что-то не нравится? очень жаль, но тебе никто ничего не должен. Это же опенсорс!"

     
     
  • 8.96, нах. (?), 14:08, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле самих их и продадим - на добавить хватит действительно Сиди себе н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.102, Аноним (-), 14:16, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда давай вспомним пословицу про кататься и саночки И про колодец и пле... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.111, нах. (?), 14:24, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это была наша реальность года примерно до 2010 Не то чтоб совсем на шару - прихо... текст свёрнут, показать
     
  • 4.46, Аноним (46), 12:25, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О да, владелбцы атомов и не новых компов это же злодеи, особенно если они отрубают рекомендации и телеметрию в браузере и системе. Ведь только разработчики Pidora должны получать все.
     
     
  • 5.106, Аноним (-), 14:20, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, они не злодеи, они просто глупцы.
    Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05% нищуков некролюбов, поэтому поддержку можно дропать"
    И делает наличие SSE2 обязательным.

    Далее на форуе идет поток нытья, "как вы осмелились дропнуть проц 20 летней давности!", крики "я ваш пользователь, вы мне обязаны!" и прочие слезы-слюни.
    А можно было бы просто не выключать.
    И заявить о себе, сказать "еще не все третьепни вымерли".
    Но сами виноваты.

     
     
  • 6.112, нах. (?), 14:29, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05%

    ведь мозги-то ему не даны.

    > И делает наличие SSE2 обязательным.

    и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10.
    И еще раз. И еще.

    Пока остаются только васяны, которым на телеметрию конечно плевать, но и на дистрибутив тоже плевать.

    > А можно было бы просто не выключать.

    нет. Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы.

    (интересно, кстати, убунта щаслива моим Intel(R)/i286/CPU/@/15MHz и содержимым urandom вместо аптаймов?)

     
     
  • 7.117, Аноним (-), 14:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10.

    О да! Весь на старом хламе сидят только убер-какиры, которые давали фидбек))
    Вот без них дистр просто загнется!

    > Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы.
    > убунта щаслива моим Intel(R)/i286/CPU/@/15MHz

    Конечно. Наcpaть под дверь это именно? то что ожидаешь от таких как ты.
    Не просто проигнорить или принципиально перестать использовать, а именно нагадить.
    Ты еще большая мразила чем ФФ, которого ты так называешь.

     
     
  • 8.130, нах. (?), 15:45, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно да, на старом хламе сидят в основном - энтузиасты, со свободным времене... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.137, Аноним (-), 16:07, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это те самые ынтузиасты пенсионtры которые всю эту страхолюдию писали в свое вре... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.120, Аноним (-), 15:03, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Потому что по этой телеметрии разработчик смотрит "у нас тут всего 0.05%
    > ведь мозги-то ему не даны.

    Ты из любителей потакать хотелкам всяких меньшинств с "особыми вкусами"?

    > и число пользователей способных на вменяемый фидбэк (а не мусорную телеметрию) сокращается процентов на 10.

    От прям вижу как в ЧП Васян и Ко, где бухгалтер до сих пор сидит на третепне (т.к это же уставной капитал!), отправляют свое ценные мнение.
    Или ты думаешь что бородатые хакеры живущие на мамкину пенсию смогут привнести в дистрибутив что-то ценное?

    > нет. Вот наладить генерилку фейковой телеметрии - надо бы.

    Нагадить изподтишка?
    Не удивлен. Интересно это так пачпорт неправильного цвета влияет?

     
  • 4.48, Аноним (48), 12:26, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тк оно работает только больших числах.
    > Т.к оно все опенсорсное и видно что и куда отправляется - то отказываться включать могут только злые и параноидальные люди, а мнение таких разве нужно учитывать?

    Ты признал себя и разрабов федорки злобными изнасильщиками пользователей телеметрией.

    > И сколько людей будут запариваться с установкой отдельного пакета?
    > Вангую 0.01% )

    Столько сколько пожелает поучаствовать в весьма сомнительной программе.

    На мой взгляд лучше пользователям федорки в багтрекер предложения по улучшению и отзывы писать.

    Хотя с systemd, dbus, polkit+JS, pulse-audio, BPF в ядре этот дистр уже не спасти.
    Теперь им официально кейлогер с плюшками , "для благого дела" вставят.

     
     
  • 5.90, нах. (?), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя с systemd, dbus, polkit+JS, pulse-audio, BPF в ядре этот linoops уже не спасти.

    поправил, не благодари.

    другого линукса у меня для вас уже нет. Так что соглашайтесь и на телеметрию - заодно и попривыкнете.

     
     
  • 6.125, Аноним (-), 15:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно нет.
    Т.к телеметрию добавляют те, кто это самый линукс пишет.
    А всякие поехавшие параноики могут только "не мешки ворочать".

    Те кто что-то делают - те и решают.
    Если ты делать не можешь, то зачем открывать коробочку?
    Будешь кушать то, что тебе более умные товарищи приготовили.
    Ну или пора развиваться)

     
  • 5.91, Аноним (-), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ээээ у тебя какие-то проблемы с логикой А в чем сомнительность ну кроме бреда... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.128, Аноним (128), 15:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не понял перечитай ещё пару раз до просветления Отпечатки собирают Ты же ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.113, Аноним (113), 14:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну например, в Arch'е я сам поставил pkgstats, если эта статистика полезна мейнтейнерам, пусть будет, мне не жаль. Если бы в Arch'е был аналог ABRT'а из Fedora, тоже бы врубил. Это же в интересах самих пользователей, тем более фича вроде как опциональная.

    Ну а самые лютые шизы могут просто отключится от интернета, а лучше выдернуть сетевой шнур из компа. Вот это настоящая безопасность будет!

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Под "явным действием" подразумевается "поставить галочку при настройке".

    > initial setup will show an explicit yes/no prompt which has no default value

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как в Убунту явно отключенная телеметрия после череды обновлений запускалась снова.
     
  • 3.20, Аноним (1), 11:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая телеметрия, боюсь покажет что подавляющее большинство пользователей федоры сидят на свежеустановленных виртуалках и/или никогда не трогают настройки по умолчанию.
     
     
  • 4.67, Аноним (10), 13:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем включать телеметрию в виртуалке?
     
     
  • 5.92, нах. (?), 13:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    обязательно включу - пусть их завалит ненужным г-ном.
     
  • 3.97, Аноним (97), 14:09, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык такое в Debian уже давно есть при установке.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:37, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ура!

    этической телеметрии... как красиво звучит!

     
     
  • 2.7, Аноним (14), 11:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    — Мы добавим телеметрию
    — О, нет, это ужасно мы переходим на Убунту
    — Этическую телеметрию
    — Не дурно, мы остаёмся
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:46, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шаттлворт: "А у нас телеметрия ещё более этическая!"
     
  • 2.12, Аноним (17), 11:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так же, как и у Гуглага "этическая реклама".
     
     
  • 3.135, Аноним (-), 16:06, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так же, как и у Гуглага "этическая реклама".

    Этический подсчет цыплят - откусить бошку быстро, чтоб не мучался. Гуманизм, блин.

     

  • 1.3, ryoken (ok), 11:38, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, чтоб это всё отпилить без вреда для прочих компонентов можно было.
     
     
  • 2.15, Аноним (17), 11:44, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У нас в Gentoo пока ещё можно.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:50, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскжи, как сегодня в Gentoo выпилить:

    systemd
    elogind
    dbus
    polkit+JS
    BPF с ядра

    вот, уже нельзя, даже в Gentoo.

     
     
  • 4.24, Fracta1L (ok), 11:51, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в манжаре собирал ядро без bpf, в чём проблема?
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 12:10, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    несколько лет назад сделали неотключаемой зависимостью, наверное в этом
     
     
  • 6.43, Аноним (17), 12:19, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а какие здесь притензии к дистростроителям Gentoo? Они ж не волшебники, чтобы решать проблемы всех конкретных проектов, составлящих дистр.
     
     
  • 7.132, Аноним (128), 15:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично патчу ядро линукс чтобы собрать без PBF.
     
  • 4.33, Аноним (-), 12:02, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    но зачем?
    зачем избавляться от удобного ситсеммд? ради чего мистер Андерсон?
    ради башпортянок или инит скриптов из прошлого тысячеления?
     
     
  • 5.55, Аноним (14), 12:47, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что не так с портянками в большинстве случаев все уже написано. Свобода эти не то что тебе дали. Свобода это то что ты сам заработал.
     
  • 4.36, Аноним (17), 12:07, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь была про телеметрию.
    Так не ставь systemd.
    А чем elogind не так? Я бы бы ещё и за обратное возвращение eudev топил.
    Кеды без В-Bus не могут вообще. Или не ставь их.
    А Polkit вообще когда-либо был без JS? Поэтому это не к Gentoo.
    BPF с ядра - а гентустроители здесь причём? Повыключай в конфигах ядра. Или собранное бинарное ставишь? Я сам собираю, BPF включаю, может пригодиться. Но вот только никому кроме root его позолять ненужно:
    echo "1" > /proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled
     
     
  • 5.126, Аноним (126), 15:40, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно узнать чем bpf так плох с т.з. телеметрии?
     
  • 4.54, ryoken (ok), 12:46, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > systemd

    make.conf: -systemd

    По крайней мере у меня так и вполне себе на OpenRC живёт. Про остальное - не в курсе, не копался.

     
     
  • 5.61, Телеметрия (?), 13:01, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они про то,что там системдешная гадость частично все равно пролазит. тмпфайлз что-то там...
     
     
  • 6.133, Аноним (133), 15:53, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Они про то,что там системдешная гадость частично все равно пролазит. тмпфайлз что-то
    > там...

    Да дрянь лезет:

    /run/users/* монтирует в режиме exec+rw

    https://www.linux.org.ru/forum/security/17549375?cid=17600458

     
  • 4.84, Andrey (??), 13:45, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    но зачем?
     
  • 4.127, Аноним (126), 15:41, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, а чем вас:
    elogind
    dbus
    polkit+JS
    BPF с ядра

    Не устраивают?
    Желательно по пунктам.

     

  • 1.4, Аноним (14), 11:38, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Телеметрия будет активироваться при явном действии товарища майора.
     
     
  • 2.39, Аноним (17), 12:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В данном случае, майора NSA.
     
     
  • 3.57, Аноним (14), 12:47, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это хорошо.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:44, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > список используемых приложений и дополнений к GNOME Shell

    Включу целенаправленно. Давно пора немножко оценивать предпочтения пользователей и делать выводы. Тем более, что Fedora — второй по популярности дистрибутив и, пожалуй, лучший десктоп.

     
     
  • 2.23, Аноним (17), 11:51, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, необходимо оценить, что ещё сложного для пользователей в ГНОМЕ, чтобы выпилить это ненужное.
     

  • 1.26, Аноним (-), 11:53, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, через пару резлизов они осознают, что неблагодарные пользователи не собираются помочь разработчикам и телеметрию включают почти что никто.

    И сделают, хотя бы галку при установке, по умолчанию включенной.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:55, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там будет отключенная по умолчанию галочка с текстом "Выключить телеметрию".
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 13:12, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Галочки не будет, только палочка, из ударопрочной резины.
     
  • 3.93, нах. (?), 13:58, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И серая, ненажимающаяся.

    (чтобы она стала нажиматься - перезагрузитесь, добавьте в kernel commandline заклинание похожее на неприличную скороговорку, нажмите шифт, скролллок и f4, теперь наберите NO TELEMETRY и опишите мышью фигуру, похожую на свастику. Вот видите - телеметрия же отключаема! (на самом деле оба положения галочки давно noop, но вам это знать незачем.)

     

  • 1.29, Аноним (-), 11:57, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию сбор телеметрии будет отключён и сможет быть активирован
    > только при явном действии пользователя,

    А потом через пару версий включат по дефолту.
    А потом и крыжик уберут. Ничто не ново под луной.

     
     
  • 2.34, Аноним (-), 12:04, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно сделают.
    Те кто не хочет облегчить жизнь разработчикам может сделать форк и все выпилить.
    К сожалениею название Pi-dora уже занято, но я думаю они смогут что-то придумать)
     
     
  • 3.73, Аноним (17), 13:23, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Натолкнуло на идею подсказать Яндексу название отечественного дистрибутива с телеметрией - Yabeda.
     
  • 3.136, Аноним (-), 16:07, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Те кто не хочет облегчить жизнь разработчикам может сделать форк и все выпилить.

    ЧСХ нормальные дистры так и сделают, а те разработчики могут идти на ... и в ... как по мне.

     

  • 1.35, Телеметрия (?), 12:06, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Касперскому надо было заявить,что их телеметрия этическая и не пришлось бы открывать бы дяде Сэму исходники.
     
     
  • 2.41, Аноним (17), 12:15, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядя Сэм не такой дурак, этим "джентльменам" на слово не поверит.
     
  • 2.49, Аноним (-), 12:31, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И давно уже у касперского открытый код?
    Если да, то зачем ему надо было открывать кому-то код?

    Тут опенсорсный проект, каждый может посмотреть что отправляется.

     
     
  • 3.63, Телеметрия (?), 13:03, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для кого надо он открытый,но не помогло,а дядя Сэм жадный лох,лицемер и вообще жулик.Наш мажор намного честнее и справедливее.
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:18, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А что плохого в телеметрии? Ну получат разрабы от меня данные работы своего ПО. Может найдут там проблему какую, исправят сами. Это лучше, чем мне лезть заводить багрепорт или самому фиксить. Вин/вин ситуация.
     
     
  • 2.47, Аноним (17), 12:26, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если тебе с ней хорошо, то живи с ней.
     
  • 2.52, Аноним (52), 12:37, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файерфоксу что-то слабо помогает.
     
  • 2.71, Аноним (-), 13:21, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что у кучи народу кукуха уехала на почве теорий заговоров, паранои, куча разговоров про зонды (возможно у них просто какие-то нереализованные фетиши).
    А остальные просто троллят по привычке.

    Тут самые одуренные отключают отправки краш репортов - ну действительно, зачем разработчику узнать что где-то что-то падает и починить.

    И это все с учетом того что любой просто может открыть код и посмотреть чего там собирается, это ИМХО просто эгоизм.
    Что противоречит идее опенсорса - делать свой вклад в общие проекты.

     
     
  • 3.95, нах. (?), 14:02, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И это все с учетом того что любой просто может открыть код и посмотреть чего там собирается

    точно, точно, любой. Ты, например?
    Только вот жаль что ты ничего не можешь понять в этом коде. Его и найти-то (размазанный по всем исходникам) не так просто.

    > Что противоречит идее опенсорса - делать свой вклад в общие проекты.

    надо же... я не думал что этот вклад - слив моих данных.

    А про крэш-репорты рекомендую посмотреть настройки твоей мразилы в пустом профиле (я надеюсь, истиный фанатик опенсорсия не гугль какой пользует?!) - удивительное рядом. Твои крэшрепорты ей... нахрен не нужны!

    А вот какие кнопки ты нажимал, что ты там ищешь и на какие сайты ходишь - очень, очень интересно.

     
     
  • 4.98, Аноним (-), 14:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да любой может отрыть код и посомтреть, даже я)
    Что-то понять, это конечно задачка посложнее (но думаю я справился бы).
    А для пользователя который получает бинари воообще пофиг.
    Ему там может прилететь все что угодно, хоть фурри-порно-мультики.
    Как уже было с ХЗ библиотекой.

    Так что ты или доверяешь создателям дистрибутива, или напрягайся и проверяй.
    На крайняк ищи того, кому ты доверяешь и пусть он проверяет.
    Но факто того что "проверить можно" - неоспорим.

     
     
  • 5.118, нах. (?), 14:48, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да любой может отрыть код и посомтреть, даже я)

    жаль что понять не можешь. А зачем моргать глазами в открытый код и от чего этот шаманский ритуал помогает - фанатики опенсорсия не в курсе.

    > Что-то понять, это конечно задачка посложнее (но думаю я справился бы).

    думай дальше

    > А для пользователя который получает бинари воообще пофиг.

    нет, или ему пофиг что у него винда.

    > Так что ты или доверяешь создателям дистрибутива, или напрягайся и проверяй.

    снова нет

    > Но факто того что "проверить можно" - неоспорим.

    только пока ты разговариваешь с зеркалом.

    Если бы убунточка не напоролась в свое время на не очень правильно настроенный файрвол - я бы по сей день не был в курсе, где, сколько и чего она сливает обо мне.
    (в принципе, разумеется,нет ни малейших гарантий что я и сейчас полностью в курсе. Одну сливочную нашел, а сколько их еще осталось?)


     

  • 1.44, xsignal (ok), 12:19, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже не Линукс...
     
     
  • 2.62, crypt (ok), 13:02, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    true. но кому нужен старый линукс, всегда может поставить FreeBSD. совершенно тот же самый экспириенс.
     
     
  • 3.64, Телеметрия (?), 13:06, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она на современных железяках работает что ли уже?
     
  • 3.69, Аноним (17), 13:19, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и ядро 2.6.32 если поставить, будет тот же самый.
     
  • 2.78, Аноним (-), 13:31, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хм... а почему?
    Неужели в ядре есть заповедь "не сотвори себе телеметрию"? Я такого не видел.
    Или может ЖоПЛ лицензия такое запрещает? Тоже вроде нет.

    Так почему это уже не линукс? По причине подгорания у горстки параноиков?

     

  • 1.45, похнапоха. (?), 12:25, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если не будет предусмотрена опция отключения телеметрии - съеду на другой дистр. С радостью бы съехал на FreeBSD, для разработки на Java мне подходит, а вот с golang и k8s уже проблемно, тк. нужно иметь локальный k8s кластер для тестирования и отладки k8s операторов, т.к. для этого поднимается локальный k8s API процесс.
     
     
  • 2.50, Аноним (-), 12:34, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если не будет предусмотрена опция отключения телеметрии - съеду на другой дистр

    Ты можешь хоть на Хурд съехать.
    Там точно телеметрия не работает... как и все остальное))
    Не думаю что Федора многое потеряет.

     
     
  • 3.60, похнапоха. (?), 12:58, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конечно, вроде только я съеду. Но своим скудным intelligence ты не смог понять, что не юзер зависит от дистрибутива, а дистрибутив - от пользователей. А если плевать на желания и потребности юзеров, то полно примеров, когда программные продукты скатывались с 90% на 10% установок.
     
     
  • 4.72, iPony129412 (?), 13:22, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плевать на несущественныые желания и потребности юзеров

    не надо тут максимализма, конечно его тут любят

     
  • 4.79, Аноним (-), 13:33, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не юзер зависит от дистрибутива, а дистрибутив - от пользователей.

    О да! Разумеется разрабы должны быть благодарны юзерам!
    Ведь только великию юзер дает смысл жалкому существованию разраба))
    Нужно им в ножки кланяться, а то вдруг он съедет на другой дистр!

     
  • 4.81, Аноним (-), 13:36, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Странно, но я именно такого же мнения.
    Дистрибутив зависит от пользователей.

    А кто пользователи Федоры?
    Кто приносит проекту какую-то пользу?
    Кто-то тестит беты, кто-то отправляет краш репорты - от их нужно слушать.

    Я уже молчу что Федора, это площадка для эксперементов для Шапки.
    А пользователи шапки - это те кто им деньги платят.

    >  А если плевать на желания и потребности юзеров, то полно примеров, когда программные продукты скатывались с 90% на 10% установок.

    Пользователей да, а горстки девиантов - нет.

     
  • 2.51, похнапохнапоха (?), 12:35, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, держи в курсе
     
  • 2.56, Ананий (?), 12:47, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >golang

    а с голангом шо не так? или имелось в виду с кубнетсами?

     
     
  • 3.58, похнапоха. (?), 12:54, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно, с k8s
     
  • 2.76, penetrator (?), 13:30, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    прям кластер? как громко )))
     
     
  • 3.82, похнапоха. (?), 13:38, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С себя смеешься? Правильно. Официальная документация K8S описывает однонодовый экземпляр как "a minimum viable Kubernetes cluster". То же самое про kind - "kind is a tool for running local Kubernetes clusters using Docker container "nodes"".
    Уровень комментаторов оупеннет на уровне "стрелки осциллографа" одной типа известной личности!
     
     
  • 4.101, penetrator (?), 14:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С себя смеешься? Правильно. Официальная документация K8S описывает однонодовый экземпляр
    > как "a minimum viable Kubernetes cluster". То же самое про kind
    > - "kind is a tool for running local Kubernetes clusters using
    > Docker container "nodes"".
    > Уровень комментаторов оупеннет на уровне "стрелки осциллографа" одной типа известной личности!

    на дворника можно повесить шильдик директор департамента по уборке, вроде тоже самое но как звучит

     

  • 1.53, Аноним (53), 12:39, 02/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.59, Аноним (59), 12:57, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С другой стороны удивительно, что в "тестовом полигоне Редхэт" до сих пор не было телеметрии.
     
  • 1.65, Аноним (65), 13:07, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне, как простому пользователю, неинтересно решать проблемы политик телеметрии... все до этого и так работало. Поэтому буду нагло гасить сетевой трафик. Именно это (последнее) должны пропагандировать community.
     
     
  • 2.77, Аноним (-), 13:31, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Поэтому буду нагло гасить сетевой трафик.
    > Именно это (последнее) должны пропагандировать неблагодарные п###pacы-пoтpe6@@ди.

    Исправил.
    Можешь не благодарить.

     
     
  • 3.83, Аноним (-), 13:43, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он не будет благодарить)
    Он же 321с-поетрбялдь))

    Ему вон на халяву дали целый дистрибутив, за который он ни копейки не заплатил.
    И я крайне сомневаюсь, что они в разработке участвует.
    И как он отплатил разработчикам?

     
     
  • 4.99, Аноним (14), 14:11, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пусть не выкладывает раз ему нужны деньги. Пусть выкатывает свой платный редокс и сидит  с ним один.
     
     
  • 5.115, Аноним (-), 14:44, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Так пусть не выкладывает раз ему нужны деньги.

    Э? Ты вообще бо-бо?
    Откуда вообще возник вопрос про деньги?
    Он может выкладывать все что захочет.
    И ты конечно можешь поныть "мне не нравятся изменения в проекте", но твое право уйти на другой дистр никто не забирает)

     

  • 1.70, Аноним (70), 13:21, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь телеметрию встроят в systemd и сделают неотключаемой.
     
     
  • 2.74, Аноним (17), 13:25, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве ещё не встроили? Новый хозяин, знаете ли, телеметрию очень любит.
     

  • 1.80, Казацький ватажок (?), 13:35, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда нигде не отключаю телеметрию. В своей Win11 поставил её на максимум, чтобы помочь разработчикам делать более качественные продукты. Я не депутат и не нефтяной магнат чтобы что-то прятать, да и вряд ли серьёзные корпорации будут анализировать содержимое диска какого-то Bаси из Mуxocpaни.
     
     
  • 2.131, Ананий (?), 15:47, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >более качественные продукты

    святая простота

     

  • 1.104, Аноним (104), 14:17, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволят изучить реальные предпочтения пользователей и учесть их при принятии решений, связанных с развитием дистрибутива

    Что в переводе на русский -- разработчики лишены всяких идей и сами не знают чего хотят. То есть попросту профнепригодны.

     

  • 1.114, beck (??), 14:43, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для отправки метрик планируют задействовать технологию "этической телеметрии" Azafea, развиваемую дистрибутивом Endless.

    Шутка про генерала Фейлора, который читает мои файлы, заиграла новыми красками.

     
  • 1.129, Аноним (129), 15:44, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > данные о выбранном языке и методах ввода

    Вот тут широчайшие возможности для магии вплоть до блокировки реп для неугодных. Надежнее, чем по ип.

     
  • 1.134, Аноним (134), 16:05, 02/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.138, Аноним (-), 16:14, 02/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.139, srgazh (ok), 16:23, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так четко могут сделать только Fedora Linux!
     

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