Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 6.0

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|1.1, Айнаниммм (?), 10:56, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Его прелесть - возможность установки на диск с виндой в файл. Пару-тройку человек так с винды увёл.
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|2.6, Пряник (?), 11:42, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так это не его возможность, а конкретная технология, которая в Open Source может быть "угнана" в любой другой дистрибутив.
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|2.7, Анан (-), 11:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, это как? И как оно бутается без разделов? Через загрузчик винды на офсете?
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|3.47, Александр (??), 15:48, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, но есть две идеи. Либо в память распаковывается. Либо собран в файл образа (по аналогии с тем, как виртуальный работают)
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|2.15, pic (?), 12:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильный выбор.
Она на каждый чих не требует ввода пользовательского пароля и работы в консоли, что обычно свойственно старой классике.
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|3.19, Аноним (19), 12:29, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В шинде тоже можно сидеть под гостем и вводить пароль. Но так никто ни делает.
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|2.24, КО (?), 12:54, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что я только что прочитал?
Установки ОС? Кого ты тогда увёл, лол, причем здесь винда
Установки чего-то в файл? Так любая ОС умеет
Установки программ в NTFS? А что остальные не умеют, кек
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|1.4, Аноним (19), 11:15, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Лучше бы Линукс с самого начала свернул на десктопе в эту сторону. Сейчас уже поздно. Сам десктоп уже никому не нужен.
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|2.8, Пряник (?), 11:46, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет ничего лучше репозиториев с пакетами. Обычный архив с парой скриптов и манифестом. И простое копирование файлов в файловую систему. Ничто не мешает держать несколько версий любых программ или библиотек, просто именовать файлы по разному. Так уже и делается.
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|3.13, Аноним (19), 12:01, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет ничего хуже этого клубка зависимостей. Из-за которого понятие свежий софт просто исчезает. Который ещё и не понятно кто поддерживает. Поддерживать дистрибуцию софта должен производитель софта, а не Васян, который по дороге запихивает в софт непонятно что.
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|4.23, Аноним (23), 12:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да только без майнтейнеров всё равно не получится обойтись, кто-то должен обслуживать и поддерживать ту основу, в которую юзер будет ставить софт от производителя. В случае линукса особенно не обойтись, так как здесь операционной системы как *целого* нет, вместо этого *дистрибутивы*, то есть наборы хорошо пригнанных друг к другу частей.
(Всё делаемое Поттерингом, кстати, имеет одно магистральное направление — объединить накопленный за годы опыт многих людей и сделать линухи хоть как-то похожими на операционную систему, а не "дистрибутив", чтобы хотя бы на прод не стыдно ставить было)
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|5.33, pic (?), 13:20, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, в таком случае мейнтейнеры становятся разработчиками ОС, сборщиками целостного образа, а не в сего мира и гигантским числом пакетов, когда на совести каждого сборщика висит по 1500 пакетов.
И внутри ОС допиливаются мелочи, которые из-за помаха ленивых мейнтейнеров не исправить сразу установкой нужного классического пакета (Fedora Silverblue позволяет вносить дополнения в образ), как в классике. В последнем случае это повышает ответственность за релиз.
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|4.28, Аноним (28), 13:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает производителю софта создать свою репу или продавать бинарник в пакете или со скриптом?
Что принципиально изменит флат или снап?
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|5.34, pic (?), 13:29, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Что мешает производителю софта создать свою репу
А хостинг такую нагрузку потянет?
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|7.39, Аноним (19), 13:44, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для производителя это повод пересадить тебя на электрон. А ты потом жужжишь что у тебя оператива заканчивается от старта калькулятора.
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|9.50, Аноним (19), 15:57, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так никто и не пишет под Линукс ничего обычно Электрон хорош что он собирает ст... текст свёрнут, показать
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|5.38, Аноним (19), 13:42, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты забыл дописать репу под каждый дистр и под каждую версию этого дистра(!), Карл! При этом ты ещё и должен использовать именно те версии либ, которые кто-то за тебя решил. Т.е. чтобы работало везде тебе надо чтобы работало под каждой новой версией либ и ты ещё и сам должен собрать под каждой версией дистра.
Производителю может это и не мешает. Это мешает ткбе получить софт под твоей федоркой если сделано для Убунты.
Тот же блендер где специфична каждая версия и твой проект в другой просто может не открыться. А в твоей репе только древняя окаменелость и ты даже не можешь выбрать версию блендера.
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|6.43, Аноним (28), 14:48, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так и выпускают обычно деб под убунту лтс и рпм под что-то. А репы под каждую версию делают.
И для венды тоже меняют под версии или даже под сервиспаки.
Такова жизнь.
Хотят чтобы софт был успешен, заботятся об удобствах пользователей.
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|6.44, Аноним (44), 14:58, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты забыл дописать репу под каждый дистр и под каждую версию этого дистра(!)
Не надо драмы, это всё автоматизировано. OpenSUSE Build Service вон под что только не собирает.
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|7.49, Аноним (19), 15:55, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да собирает а зараьотает ли софт под каждой версией это вопрос. Да и почему разработчик должен пол это подстраиваться.
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|2.48, pic (?), 15:53, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что сейчас много разных устройств, в начале и середине 2000-х такого не было.
Смартфоны, планшеты, консоли, ТВ-приставки, всякие miracastы, DLNA на специфических устройств, собственные ОС на телевизорах с сетевых входом. Вот это отъело постоянное использование настольных систем. 20% точно уехало.
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|1.10, pic (?), 11:52, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А мне пока прилетело обновление до Endless OS 5.1.3
Ну что ж, подожду.
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|1.11, Аноним (11), 11:59, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Гнум, readonly, образ 23гектара, Виндовз потеснись- ты меня притесняешь.
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|3.14, Аноним (19), 12:02, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он даже на dvd влезает. Хотя это ещё надо посмотреть что за люди в 2024 году используют dvd.
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|3.16, Ахаха (?), 12:13, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> образ 23гектара
> Чтобы работать без сети.
Пишу тебе с ОС занимающую на харде аж 1.02GiB, но там же работать можно, столы в гнум проворачивать?
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|4.26, Аноним (23), 13:00, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Пишу тебе с ОС занимающую на харде аж 1.02GiB
А сколько свободного места на харде?
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|4.35, AleksK (ok), 13:30, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гном там занимает метров 200-300. А 23 гектара это куча флэтпаков
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|4.18, Аноним (19), 12:27, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Беру Tiny Linux Plus Линукс и умещаюсь в примерно тристо мегов, но зачем?
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|1.20, Ноним (?), 12:33, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree
Говоря человеческим языком: ты больше не решаешь, что в системе обновлять.
> Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak.
Это не плюс дистрибутива. С такой моделью обновления системы других вариантов приложений нет.
> В настройки внешнего вида добавлена возможность включения тёмного стиля оформления
Шел 2024 год. GNOME постепенно подтягивает темную тему. Лет через 50 начнут кнопки управления окнами возвращать - по одной в пятилетку.
> Изменения в стилевом оформлении базируются на стандартных технология и также действуют в браузерах
С ума сойти! Какие передовые технологии. Браузеры, оказывается, могут использовать системную тему.
> Переработано приложение для создания скриншотов и записи скринкастов.
Под вяленым, интересно, работает? Или там X11...
> В состав включено приложение Decibels для воспроизведения отдельных звуковых файлов, которое может применяться, например, для быстрой оценки полученных по почте голосовых сообщений.
Очень нужно. Каждый день получаю голосовые по почте. И вот нечем было оценить. Ради этого стоит перейти на Endless OS.
> Добавлены образовательные приложения и обучающие игры
Инновации в массы, чо.
> (Rhythmbox заменён на GNOME Music)
> (Eye of GNOME заменён на GNOME Image Viewer)
Приложения без базовых функций, зато от GNOME)
> Осуществлён переход на использование мультимедийного сервера Pipewire 1.0.
Чем бы дите не тешилось. Очередное обновление ради обновления.
Очень интересный дистрибутив. Прям чрезвычайно. Как без него жить придется мучиться и чахнуть...
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|2.46, Zov predkov (?), 15:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Говоря человеческим языком: ты больше не решаешь, что в системе обновлять.
Свобода несёт с собой ответственность. Может юзер шатал что ему там обновлять
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|2.22, n00by (ok), 12:43, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы выбрал EndlessOS, если бы мне требовалась простая в использовании система для дома, а не советы экспертов о необходимости пакетиков (и ящик любимого экспертом напитка, что бы самому с пакетиками не париться). Но мне иногда надо что-то поменять (нет, не USE-флаги, а переписать код) и пересобрать, потому приходится использовать Gentoo, пакетики опять не годятся.
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|2.27, pic (?), 13:01, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В очередной раз всё описывать не буду, надоело.
Есть поиск по новостям по версии 5, читайте там.
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|1.25, Аноним (25), 12:58, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я смогу собрать в этой системе что-то из исходников? Или, компиляторы и системы сборки тоже во флатпаке устанавливать надо будет?
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|2.30, pic (?), 13:06, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заходишь в консоль, разворачиваешь debootstrap , далее chroot и в нём всё как обычно.
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