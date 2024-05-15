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Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 6.0

15.05.2024 10:51

Представлен выпуск дистрибутива Endless OS 6.0, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.2 до 23 ГБ.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation, а также создатели Vanilla OS, CarbonOS, tau-OS и Pop!_OS. Инсталлятор и система обновления Endless OS, используются в проекте GNOME OS.

Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

Основные изменения в Endless OS 6.0:

  • В настройки внешнего вида добавлена возможность включения тёмного стиля оформления, более комфортного для глаз при работе в тёмное время суток.
  • Обновлён и адаптирован для работы с тёмной темой оформления внешний вид всех базовых приложений, среди которых файловый менеджер, конфигуратор и система установки приложений. Новый интерфейс примечателен задействованием плоского дизайна и более контрастного выделения элементов.

    Изменения в стилевом оформлении базируются на стандартных технология и также действуют в браузерах (Chrome, Firefox, GNOME Web, Chromium) и большинстве других приложений, загружаемых через App Center.

  • Переработано приложение для создания скриншотов и записи скринкастов. Упрощён процесс выбора области экрана, окна приложения или всего экрана. Выбранные области запоминаются, что избавляет от необходимости повторного выделения при создании последующих снимков. Для создания скриншота можно использовать кнопку PrintScr или отдельную пиктограмму в меню.
  • В базовую поставку включено новое приложение Music для управления музыкальной коллекцией и прослушивании музыки (Rhythmbox заменён на GNOME Music).
  • В состав включено приложение Decibels для воспроизведения отдельных звуковых файлов, которое может применяться, например, для быстрой оценки полученных по почте голосовых сообщений.
  • Обновлён просмотрщик изображений (Eye of GNOME заменён на GNOME Image Viewer), в котором модернизирован интерфейс, проведена оптимизация производительности и добавлена поддержка новых форматов, таких как HEIC/HEIF и WebP. Расширено управления при помоги мультитач жестов, например, при масштабировании щипком на тачпаде или сенсорном экране.
  • Добавлена коллекция приложений, которые могут быть полезны разработчикам игр, например, инструментарий для игрового движка Godot, звуковой редактор Audacity, система 3D-моделирования Blender и руководства к ней, графический редактор GIMP, векторный редактор Inkscape и редактор спрайтов и анимации Pixelorama.
  • Добавлены образовательные приложения и обучающие игры: Aqueducts, Dragon's Apprentice, Fablemaker, Frog Squash, The Passage, Tank Warriors.
  • Изменено поведение при нехватке памяти в системе. Настройки изменены для более активного закрытия приложений на начальном этапе нехватки памяти, чтобы не доводить систему до подвисаний.
  • Осуществлён переход на использование мультимедийного сервера Pipewire 1.0.
  • Системное окружение обновлено до Debian 12.5 (в ветке Endless OS 5 использовался Debian 11). Ядро Linux обновлено до версии 6.5. Компоненты GNOME синхронизированы с версией 43.9.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.endlessos.org/post...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 5.1
  3. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.7, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
  4. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
  5. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
  6. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61174-endless
Ключевые слова: endless
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Айнаниммм (?), 10:56, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Его прелесть - возможность установки на диск с виндой в файл. Пару-тройку человек так с винды увёл.
     
     
  • 2.6, Пряник (?), 11:42, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так это не его возможность, а конкретная технология, которая в Open Source может быть "угнана" в любой другой дистрибутив.
     
  • 2.7, Анан (-), 11:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, это как? И как оно бутается без разделов? Через загрузчик винды на офсете?
     
     
  • 3.47, Александр (??), 15:48, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, но есть две идеи. Либо в память распаковывается. Либо собран в файл образа (по аналогии с тем, как виртуальный работают)
     
  • 2.15, pic (?), 12:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильный выбор.
    Она на каждый чих не требует ввода пользовательского пароля и работы в консоли, что обычно свойственно старой классике.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:29, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В шинде тоже можно сидеть под гостем и вводить пароль. Но так никто ни делает.
     
  • 2.24, КО (?), 12:54, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что я только что прочитал?
    Установки ОС? Кого ты тогда увёл, лол, причем здесь винда
    Установки чего-то в файл? Так любая ОС умеет
    Установки программ в NTFS? А что остальные не умеют, кек
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:00, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как? Монтируется образ и с него запускается другая ос?
     

  • 1.4, Аноним (19), 11:15, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Лучше бы Линукс с самого начала свернул на десктопе в эту сторону. Сейчас уже поздно. Сам десктоп уже никому не нужен.  
     
     
  • 2.8, Пряник (?), 11:46, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ничего лучше репозиториев с пакетами. Обычный архив с парой скриптов и манифестом. И простое копирование файлов в файловую систему. Ничто не мешает держать несколько версий любых программ или библиотек, просто именовать файлы по разному. Так уже и делается.
     
     
  • 3.13, Аноним (19), 12:01, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет ничего хуже этого клубка зависимостей. Из-за которого понятие свежий софт просто исчезает. Который ещё и не понятно кто поддерживает. Поддерживать дистрибуцию софта должен производитель софта, а не Васян, который по дороге запихивает в софт непонятно что.  
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да только без майнтейнеров всё равно не получится обойтись, кто-то должен обслуживать и поддерживать ту основу, в которую юзер будет ставить софт от производителя. В случае линукса особенно не обойтись, так как здесь операционной системы как *целого* нет, вместо этого *дистрибутивы*, то есть наборы хорошо пригнанных друг к другу частей.

    (Всё делаемое Поттерингом, кстати, имеет одно магистральное направление — объединить накопленный за годы опыт многих людей и сделать линухи хоть как-то похожими на операционную систему, а не "дистрибутив", чтобы хотя бы на прод не стыдно ставить было)

     
     
  • 5.33, pic (?), 13:20, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в таком случае мейнтейнеры становятся разработчиками ОС, сборщиками целостного образа, а не в сего мира и гигантским числом пакетов, когда на совести каждого сборщика висит по 1500 пакетов.
    И внутри ОС допиливаются мелочи, которые из-за помаха ленивых мейнтейнеров не исправить сразу установкой нужного классического пакета (Fedora Silverblue позволяет вносить дополнения в образ), как в классике. В последнем случае это повышает ответственность за релиз.
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает производителю софта создать свою репу или продавать бинарник в пакете или со скриптом?
    Что принципиально изменит флат или снап?
     
     
  • 5.34, pic (?), 13:29, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Что мешает производителю софта создать свою репу

    А хостинг такую нагрузку потянет?

     
     
  • 6.37, Аноним (28), 13:33, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для производителя это бизнес - вложится, если надо.
     
     
  • 7.39, Аноним (19), 13:44, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для производителя это повод пересадить тебя на электрон. А ты потом  жужжишь что у тебя оператива заканчивается от старта калькулятора.  
     
     
  • 8.42, Аноним (28), 14:43, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял связи Производитель софта и так волен писать что хочет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.50, Аноним (19), 15:57, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто и не пишет под Линукс ничего обычно Электрон хорош что он собирает ст... текст свёрнут, показать
     
  • 5.38, Аноним (19), 13:42, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл дописать репу под каждый дистр и под каждую версию этого дистра(!), Карл! При этом ты ещё и должен использовать именно те версии либ, которые кто-то за тебя решил. Т.е. чтобы работало везде тебе надо чтобы работало под каждой новой версией либ и ты ещё и сам должен собрать под каждой версией дистра.

    Производителю может это и не мешает. Это мешает ткбе получить софт под твоей федоркой если сделано для Убунты.

    Тот же блендер где специфична каждая версия и твой проект в другой просто может не открыться. А в твоей репе только древняя окаменелость и ты даже не можешь выбрать версию блендера.

     
     
  • 6.43, Аноним (28), 14:48, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и выпускают обычно деб под убунту лтс и рпм под что-то. А репы под каждую версию делают.
    И для венды тоже меняют под версии или даже под сервиспаки.
    Такова жизнь.
    Хотят чтобы софт был успешен, заботятся об удобствах пользователей.
     
  • 6.44, Аноним (44), 14:58, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты забыл дописать репу под каждый дистр и под каждую версию этого дистра(!)

    Не надо драмы, это всё автоматизировано. OpenSUSE Build Service вон под что только не собирает.

     
     
  • 7.49, Аноним (19), 15:55, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да собирает а зараьотает ли софт под каждой версией это вопрос. Да и почему разработчик должен пол это подстраиваться.
     
  • 2.48, pic (?), 15:53, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что сейчас много разных устройств, в начале и середине 2000-х такого не было.
    Смартфоны, планшеты, консоли, ТВ-приставки, всякие miracastы, DLNA на специфических устройств, собственные ОС на телевизорах с сетевых входом. Вот это отъело постоянное использование настольных систем. 20% точно уехало.  
     

  • 1.10, pic (?), 11:52, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне пока прилетело обновление до Endless OS 5.1.3
    Ну что ж, подожду.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:59, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Гнум, readonly, образ 23гектара, Виндовз потеснись- ты меня притесняешь.
     
     
  • 2.12, pic (?), 12:00, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > образ 23гектара

    Чтобы работать без сети.

    https://www.endlessos.org/os-direct-download
    Вот стандартный базовый образ с которого всегда ставлю - 3,7GB

     
     
  • 3.14, Аноним (19), 12:02, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он даже на dvd  влезает. Хотя это ещё надо посмотреть что за люди в 2024 году используют dvd.
     
  • 3.16, Ахаха (?), 12:13, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > образ 23гектара
    > Чтобы работать без сети.

    Пишу тебе с ОС занимающую на харде аж 1.02GiB, но там же работать можно, столы в гнум проворачивать?

     
     
  • 4.26, Аноним (23), 13:00, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пишу тебе с ОС занимающую на харде аж 1.02GiB

    А сколько свободного места на харде?

     
  • 4.35, AleksK (ok), 13:30, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном там занимает метров 200-300. А 23 гектара это куча флэтпаков
     
  • 3.17, Вы забыли за (?), 12:18, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 23 гектара

    https://i123.fastpic.org/big/2024/0515/66/5b2317ceb34528733954155bfd3b0566.png

     
     
  • 4.18, Аноним (19), 12:27, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беру Tiny Linux Plus Линукс и умещаюсь в примерно тристо мегов, но зачем?
     

  • 1.20, Ноним (?), 12:33, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >  предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree

    Говоря человеческим языком: ты больше не решаешь, что в системе обновлять.

    > Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak.

    Это не плюс дистрибутива. С такой моделью обновления системы других вариантов приложений нет.

    > В настройки внешнего вида добавлена возможность включения тёмного стиля оформления

    Шел 2024 год. GNOME постепенно подтягивает темную тему. Лет через 50 начнут кнопки управления окнами возвращать - по одной в пятилетку.

    > Изменения в стилевом оформлении базируются на стандартных технология и также действуют в браузерах

    С ума сойти! Какие передовые технологии. Браузеры, оказывается, могут использовать системную тему.

    > Переработано приложение для создания скриншотов и записи скринкастов.

    Под вяленым, интересно, работает? Или там X11...

    > В состав включено приложение Decibels для воспроизведения отдельных звуковых файлов, которое может применяться, например, для быстрой оценки полученных по почте голосовых сообщений.

    Очень нужно. Каждый день получаю голосовые по почте. И вот нечем было оценить. Ради этого стоит перейти на Endless OS.

    > Добавлены образовательные приложения и обучающие игры

    Инновации в массы, чо.

    > (Rhythmbox заменён на GNOME Music)
    > (Eye of GNOME заменён на GNOME Image Viewer)

    Приложения без базовых функций, зато от GNOME)

    > Осуществлён переход на использование мультимедийного сервера Pipewire 1.0.

    Чем бы дите не тешилось. Очередное обновление ради обновления.

    Очень интересный дистрибутив. Прям чрезвычайно. Как без него жить придется мучиться и чахнуть...

     
     
  • 2.46, Zov predkov (?), 15:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Говоря человеческим языком: ты больше не решаешь, что в системе обновлять.

    Свобода несёт с собой ответственность. Может юзер шатал что ему там обновлять

     

  • 1.21, Аноним (21), 12:35, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то может пояснить свой выбор в пользу EndlessOS, a не Debian?
     
     
  • 2.22, n00by (ok), 12:43, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы выбрал EndlessOS, если бы мне требовалась простая в использовании система для дома, а не советы экспертов о необходимости пакетиков (и ящик любимого экспертом напитка, что бы самому с пакетиками не париться). Но мне иногда надо что-то поменять (нет, не USE-флаги, а переписать код) и пересобрать, потому приходится использовать Gentoo, пакетики опять не годятся.
     
     
  • 3.41, Banned (?), 14:17, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вау,удивил ты меня. я думал у тебя Роса Линукс.
     
  • 2.27, pic (?), 13:01, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В очередной раз всё описывать не буду, надоело.
    Есть поиск по новостям по версии 5, читайте там.
     
  • 2.45, Zov predkov (?), 15:01, 15/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:58, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я смогу собрать в этой системе что-то из исходников? Или, компиляторы и системы сборки тоже во флатпаке устанавливать надо будет?
     
     
  • 2.30, pic (?), 13:06, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заходишь в консоль, разворачиваешь debootstrap , далее chroot и в нём всё как обычно.
     

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