Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 6.0

2.8 , Пряник ( ? ), 11:46, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет ничего лучше репозиториев с пакетами. Обычный архив с парой скриптов и манифестом. И простое копирование файлов в файловую систему. Ничто не мешает держать несколько версий любых программ или библиотек, просто именовать файлы по разному. Так уже и делается.

3.13 , Аноним ( 19 ), 12:01, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет ничего хуже этого клубка зависимостей. Из-за которого понятие свежий софт просто исчезает. Который ещё и не понятно кто поддерживает. Поддерживать дистрибуцию софта должен производитель софта, а не Васян, который по дороге запихивает в софт непонятно что.

4.23 , Аноним ( 23 ), 12:45, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да только без майнтейнеров всё равно не получится обойтись, кто-то должен обслуживать и поддерживать ту основу, в которую юзер будет ставить софт от производителя. В случае линукса особенно не обойтись, так как здесь операционной системы как *целого* нет, вместо этого *дистрибутивы*, то есть наборы хорошо пригнанных друг к другу частей. (Всё делаемое Поттерингом, кстати, имеет одно магистральное направление — объединить накопленный за годы опыт многих людей и сделать линухи хоть как-то похожими на операционную систему, а не "дистрибутив", чтобы хотя бы на прод не стыдно ставить было)

5.33 , pic ( ? ), 13:20, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, в таком случае мейнтейнеры становятся разработчиками ОС, сборщиками целостного образа, а не в сего мира и гигантским числом пакетов, когда на совести каждого сборщика висит по 1500 пакетов.

И внутри ОС допиливаются мелочи, которые из-за помаха ленивых мейнтейнеров не исправить сразу установкой нужного классического пакета (Fedora Silverblue позволяет вносить дополнения в образ), как в классике. В последнем случае это повышает ответственность за релиз.

4.28 , Аноним ( 28 ), 13:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что мешает производителю софта создать свою репу или продавать бинарник в пакете или со скриптом?

Что принципиально изменит флат или снап?

5.34 , pic ( ? ), 13:29, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Что мешает производителю софта создать свою репу А хостинг такую нагрузку потянет?

6.37 , Аноним ( 28 ), 13:33, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для производителя это бизнес - вложится, если надо.

7.39 , Аноним ( 19 ), 13:44, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для производителя это повод пересадить тебя на электрон. А ты потом жужжишь что у тебя оператива заканчивается от старта калькулятора.

8.42 , Аноним ( 28 ), 14:43, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не понял связи Производитель софта и так волен писать что хочет ... 9.50 , Аноним ( 19 ), 15:57, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так никто и не пишет под Линукс ничего обычно Электрон хорош что он собирает ст... 5.38 , Аноним ( 19 ), 13:42, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты забыл дописать репу под каждый дистр и под каждую версию этого дистра(!), Карл! При этом ты ещё и должен использовать именно те версии либ, которые кто-то за тебя решил. Т.е. чтобы работало везде тебе надо чтобы работало под каждой новой версией либ и ты ещё и сам должен собрать под каждой версией дистра. Производителю может это и не мешает. Это мешает ткбе получить софт под твоей федоркой если сделано для Убунты. Тот же блендер где специфична каждая версия и твой проект в другой просто может не открыться. А в твоей репе только древняя окаменелость и ты даже не можешь выбрать версию блендера.

6.43 , Аноним ( 28 ), 14:48, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так и выпускают обычно деб под убунту лтс и рпм под что-то. А репы под каждую версию делают.

И для венды тоже меняют под версии или даже под сервиспаки.

Такова жизнь.

Хотят чтобы софт был успешен, заботятся об удобствах пользователей.

6.44 , Аноним ( 44 ), 14:58, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты забыл дописать репу под каждый дистр и под каждую версию этого дистра(!) Не надо драмы, это всё автоматизировано. OpenSUSE Build Service вон под что только не собирает.

7.49 , Аноним ( 19 ), 15:55, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да собирает а зараьотает ли софт под каждой версией это вопрос. Да и почему разработчик должен пол это подстраиваться.

2.48 , pic ( ? ), 15:53, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что сейчас много разных устройств, в начале и середине 2000-х такого не было.

Смартфоны, планшеты, консоли, ТВ-приставки, всякие miracastы, DLNA на специфических устройств, собственные ОС на телевизорах с сетевых входом. Вот это отъело постоянное использование настольных систем. 20% точно уехало.

