Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 5.1

1.1 , Аноним ( 1 ), 20:39, 07/12/2023 [ответить] + / – Звучит мертворождённо. Я думаю, всё дело в Гноме.

1.2 , Аноним ( 1 ), 20:44, 07/12/2023 [ответить] + / – >прекращена автоматическая установка блокировщика рекламы Adblock Plus Это же как надо ненавидеть своих пользователей, чтобы принудительно малварь устанавливать? Адблок плюс это тот который жрёт память, течёт, тормозит, и не работает. И ещё были некоторые подозрительные движи, ещё более сомнительные, чем со спайварью от носкрипт (на уровне с гостери и стайлиш или как там её).

1.3 , Аноним ( 3 ), 20:45, 07/12/2023 [ответить] –1 + / – >Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения Короче, в чем фишка?! Собрать базу, примонтировать в режиме чтения и навалить туда Flatpak, в котором банальный супер лёгкий feh весит не меньше 1гиг и обозвать эту кучу кала атомарным.

1.4 , Аноним ( 4 ), 20:48, 07/12/2023 [ответить] + / – > работающая в режиме только для чтения Я ничего не понимаю, как и куда устанавливаются программы то, если система read only?

2.5 , Аноним ( 3 ), 20:57, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я ничего не понимаю, как и куда устанавливаются программы то, если система read only? Там одно из двух: 1. Система разбита на две части: /только для чтения и какой нибудь /opt с правами 777 куда флатпаки и скачиваются. 2. Флатпаки на диске, а корень работает в оперативке. Если нужно обновить систему, то он скачивает обновления на диск и при перезагрузке изменения грузятся в оперативку и монтируются в режиме чтения.



игнорирование участников | лог модерирования