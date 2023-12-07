Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 5.1

После десяти месяцев разработки Представлен выпуск дистрибутива Endless OS 5.1, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.1 до 18 ГБ. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation, а также создатели Vanilla OS, tau-OS и Pop!_OS. Инсталлятор и система обновления Endless OS, используются в GNOME OS. Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. В новом выпуске: В состав включено приложение Endless Key, предоставляющее интерфейс для доступа к различных образовательным ресурсам и обучающим видео.

Ядро Linux обновлено до версии 6.5. Добавлены драйверы NVIDIA 530.41.03. Обновлены пакеты с прошивками.

Улучшена работа Endless OS на платах Raspberry Pi. Добавлена поддержка аппаратного ускорения графики на платах Raspberry Pi 4 и 400. Обеспечена возможность загрузки с USB-накопителя, подключённого к плате Raspberry Pi.

Улучшена реализация полос прокрутки, которые в большинстве приложений теперь всегда видны по умолчанию, а не появляются только при наведении мыши к краю окна.

В файловом менеджере по умолчанию задействован режим отображения файлов в виде сетки пиктограмм (в настройках можно вернуть показ в виде списка файлов).

Из поставки удалены: приложение Hack для обучения детей программированию и программа для записи CD/DVD Brasero. В браузере прекращена автоматическая установка блокировщика рекламы Adblock Plus.



