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Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 5.1

07.12.2023 20:16

После десяти месяцев разработки Представлен выпуск дистрибутива Endless OS 5.1, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.1 до 18 ГБ.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation, а также создатели Vanilla OS, tau-OS и Pop!_OS. Инсталлятор и система обновления Endless OS, используются в GNOME OS.

Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

В новом выпуске:

  • В состав включено приложение Endless Key, предоставляющее интерфейс для доступа к различных образовательным ресурсам и обучающим видео.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.5. Добавлены драйверы NVIDIA 530.41.03. Обновлены пакеты с прошивками.
  • Улучшена работа Endless OS на платах Raspberry Pi. Добавлена поддержка аппаратного ускорения графики на платах Raspberry Pi 4 и 400. Обеспечена возможность загрузки с USB-накопителя, подключённого к плате Raspberry Pi.
  • Улучшена реализация полос прокрутки, которые в большинстве приложений теперь всегда видны по умолчанию, а не появляются только при наведении мыши к краю окна.
  • В файловом менеджере по умолчанию задействован режим отображения файлов в виде сетки пиктограмм (в настройках можно вернуть показ в виде списка файлов).
  • Из поставки удалены: приложение Hack для обучения детей программированию и программа для записи CD/DVD Brasero. В браузере прекращена автоматическая установка блокировщика рекламы Adblock Plus.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.endlessos.co...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 5.0
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив blendOS 3, поддерживающий пакеты из других дистрибутивов
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.5
  5. OpenNews: Инициатива Fedora Atomic Desktop
  6. OpenNews: Опубликован Distrobox 1.6, инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60251-endless
Ключевые слова: endless
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:39, 07/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Звучит мертворождённо. Я думаю, всё дело в Гноме.
     
  • 1.2, Аноним (1), 20:44, 07/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    >прекращена автоматическая установка блокировщика рекламы Adblock Plus

    Это же как надо ненавидеть своих пользователей, чтобы принудительно малварь устанавливать? Адблок плюс это тот который жрёт память, течёт, тормозит, и не работает. И ещё были некоторые подозрительные движи, ещё более сомнительные, чем со спайварью от носкрипт (на уровне с гостери и стайлиш или как там её).

     
  • 1.3, Аноним (3), 20:45, 07/12/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения

    Короче, в чем фишка?! Собрать базу, примонтировать в режиме чтения и навалить туда Flatpak, в котором банальный супер лёгкий feh весит не меньше 1гиг и обозвать эту кучу кала атомарным.

     
  • 1.4, Аноним (4), 20:48, 07/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    > работающая в режиме только для чтения

    Я ничего не понимаю, как и куда устанавливаются программы то, если система read only?

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 20:57, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я ничего не понимаю, как и куда устанавливаются программы то, если система read only?

    Там одно из двух: 1. Система разбита на две части: /только для чтения и какой нибудь /opt с правами 777 куда флатпаки и скачиваются. 2. Флатпаки на диске, а корень работает в оперативке. Если нужно обновить систему, то он скачивает обновления на диск и при перезагрузке изменения грузятся в оперативку и монтируются в режиме чтения.

     

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